Побег любовниц, опоздания Кэмпбелл, взрыв танцпола: дикие смены шефов и рестораторов

Неадекватное поведение гостей, истории суеверий и кухонных сглазов, развод по телефону, взрывные вечеринки и удивительные гастрономические предпочтения посетителей — расспросили шеф-поваров, владельцев ресторанов и бар-менеджеров о самых удивительных, смешных и нелепых случаях на работе.

Уиллиам Ламберти Ресторатор, автор концепций и концепт-шеф Sartoria Lamberti, Lumicino, Historia, Uilliams

«Я работаю на кухне уже больше тридцати пяти лет. Историй — смешных, странных и трогательных — хватит на книгу. Про вкусы гостей можно написать отдельный том. У них тоже был свой аттракцион: садиться поближе к кухне и слушать мои экспрессивные крики. Например, в «Эльдорадо» — моем первом ресторане в России — я работал с девушками, которые совершенно не выносили словосочетание, которое я частенько употреблял. Это итальянский аналог самого популярного русского ругательства. Оно не было адресовано кому‑то определенному, просто выражение эмоций. Однажды девушки решили меня проучить: в день города, когда самый большой наплыв гостей, не вышли на работу всем холодным цехом. Это был самый тяжелый день в моей карьере, потому что я работал и на раздаче, и за них.

Были и звездные гости. Еще я работал со свежей рыбой из Шотландии в ресторане в Англии. Она была настолько свежей, что иногда даже трудно было ее почистить. Однажды Тина Тернер заказала креветки на пару, мы их приготовили, а она отправила обратно, сказав, что несвежие. Все остальное время пребывания она демонстративно питалась принесенным фастфудом, но просила сервировать его на тарелках ресторана.

Отдельно выделю Наоми Кэмпбелл и ее легендарные опоздания: однажды она пришла спустя четыре с половиной часа после начала мероприятия. А это значит, что мы ставили на стол и убирали в холодильник свежую рыбу пять раз.

Однажды очень респектабельный джентльмен положил в карман роскошные солонку и перечницу из серебра. Официант не знал, как деликатно попросить гостя их вернуть, на что менеджер принял гениальное решение: вместе с обычным счетом за еду и напитки гость получил чек на £450. По тем временам огромные деньги! Но законы в Англии очень суровые, так что он просто оплатил счет и ушел.

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Роман Тесленко Шеф-повар ресторана Pavlova (Санкт-Петербург)

Один случай поверг меня в недоумение. Как‑то раз к нам в Pavlova пришел гость, заказал классический тартар из говядины, а затем очень долго беседовал с нашим официантом и настойчиво просил пожарить в блюде мясо . Он не мог понять, почему мы отказываем и ушел недовольным, что его тартар оказался сырым и не таким как везде. Не всегда желание гостя — закон.

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Команда бара Bijou

Как мы поняли, это было свидание из разряда знакомств в тиндере. Сначала пришла девушка, а парень чуть задержался. Они сидели и почти не разговаривали. В один момент за соседним столом собралась большая веселая компания, которые пили все, что только было у нас в баре. Парню на свидании стало, по всей видимости, скучно и он стал разговаривать с соседним столом. А затем и вовсе пересел к ним, начал пить водку и громко смеяться.

Милая девушка ушла за бар и хотела посчитаться и оставить через нас записку этому парню. Но мы сказали ей, что он этого не заслуживает, не нужно оставлять записки такому человеку. А счет за нее мы перекинем на него, потому что позвать на свидание, а после так себя вести — непозволительно.

Катя Бабкина Ресторатор, основатель Capito, Bshushu

История одной семьи. Однажды в ресторан Capito в очередной раз пришел наш постоянный гость со своей девушкой. Все было бы конечно очень классно, да и в этой истории мы могли бы рассказать про любовь до гроба, счастье и благополучие. Но есть одно но — эту парочку пришлось выводить из ресторана окольными путями через черный вход, так как в это же время пришла законная жена нашего главного героя . Мы справились, но осадочек остался.

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Александр Малеев Основатель проектов «Широкая на широкую», «Все твои друзья», «Аперитивная»

Один-единственный раз мы праздновали Новый год во «Всех твоих друзьях» — с 2014-го на 2015-й. Почему один? Примерно в два часа ночи наш тогдашний диджей взорвал петарду у себя в руках и лишился не менее двух пальцев. Потом юморил, разумеется, на эту тему. «Взорвал танцпол» говорил. Сережа Плот из группы «Сакура», помнится, собирал остатки пальцев дрожащими руками и вручал представителям «Скорой помощи». У нас до сих стоит слепок пострадавшей руки. Но Новый год мы с тех пор мы в баре не празднуем.

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Ксения Тихомирова Управляющая ресторана Tilda

В одном ресторане у нас были гости, которые любили дорогие винтажные вина. В нашей карте такого вина не было, и мы разрешали им приносить свою бутылочку на ужин. Однажды они принесли две, одну выпили, а вторую оставили нам на хранение до следующего визита. Вино было супер крутое, 1996 года, все серьезно. Мы ее спрятали.

Спустя несколько дней за бар вышел новый сотрудник. Начинается жуткая запара, и выходит чек с заказом на глинтвейн. В суматохе бармен начинает искать хаусное вино для напитка, не находит, никому не может дозвониться и находит бутылку с незнакомой этикеткой. Думает: «Ок, значит это оно». Вскрывает, видит пробку с плесенью, но пробует сделать из него глинтвейн. В итоге получается очень вкусно, отдает заказ. Гости были в восторге, заказали еще. Делает повторно, и вроде бы все хорошо.

Но тут один из сотрудников зала замечает, что это за вино, хватается за голову — и все понимают, что это тот самый винтаж.

На следующий день мы собираемся вместе, думаем, как быть. В итоге написали тем гостям, что случайно разбили бутылку и купим им новую. Потратили на поиски неделю и нашли такое вино в каком‑то питерском бутике, стоило оно прилично. Мы все дружно скинулись, чтобы не бросать товарища в беде. История закончилась позитивно, а мы с тех пор называем глинтвейн «Коктейлем 96».

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Анатолий Николаенко Идеолог бара в загородном клубе «Зеленое озеро»

У нас есть постоянный гость, который неизменно заказывает четверную порцию капучино . Ее наливают в большую чашку для ухи, и выглядит это по-настоящему внушительно. Вот это я понимаю — любовь к кофе!

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Георгий Мартиашвили Совладелец грузинских винных баров Megobari

В парке Горького был проект «Оливковый пляж», куда ходила очень разношерстная публика. И неоднократно были случаи, когда там воровали посуду. Например, поймали гостью, которая выносила наполовину полный пивной бокал в сумке. Охрана просила достать, но она сопротивлялась, потому что «там ее пиво». Еще свечки постоянно воровали. А когда я работал в ресторане при Концертном зале Чайковского, там свои приколы были: поскольку это место у метро, многие заходили по нужде. Мы пускали, но стабильно пару раз в неделю у нас пропадали мыльницы, всякие банные принадлежности, бумага. Только купил новое — уже пропало. В общем, я решил, что так не пойдет, и мы все принадлежности приклеили, прикрутили и приварили к столешницам. Краж стало меньше. Но один человек все-таки очень хотел унести мыльницу и просто отломил ее.

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Виталий Передерко Генеральный директор Mollusca Group

Нам позвонили на рабочий телефон и представились постоянным гостем. Голос действительно показался знакомым. Гость заказал доставку на дом: много мидий, крабов и всего прочего. Раньше, когда мы доставляли ему заказы, он всегда оставлял хорошие чаевые для официантов — из‑за этого они даже спорили, кто отвезет заказ.

Затем клиент перезвонил и попросил, чтобы официант купил розы и презервативы. Мы согласились. После этого гость снова позвонил и попросил заодно положить 5000 рублей на телефон. Мы выполнили его просьбу. Когда официант прибыл по указанному адресу, его никто не ждал. Оказалось, что это были мошенники, которые обналичивали деньги со счета телефона.

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Команда бистро «Скворец»

У нас пару лет назад работала официанткой актриса Светлана, которую почему‑то никто не звал сниматься. Но однажды вечером пришли четыре дамы и заказали три бутылки вина. Закончив третью, они вдруг узнали Светлану и закричали: «Света! А куда ты пропала! Почему ты нигде не снимаешься!» Оказалось, женщины были кастинг-директорами. Они тут же пригласили Свету на роль в сериале, и она уволилась. Больше мы Свету не видели (как называется сериал, тоже не успели спросить).

А еще у нас работал котломойщиком мужчина, который, по его словам, служил с Дмитрием Певцовым в морской пехоте. Он предлагал нам провести обряд очищения кафе от сглаза, чтобы привлечь дополнительных гостей. Мотивировал это тем, что его сын в свое время участвовал в «Битве экстрасенсов». Потом он пропал, а из кладовки исчез клюквенный морс. Это, несомненно, был сглаз.

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Саша Киреева Владелец бара Hanky 3/7 и лапшичной «Лан Ма»

Суеверие от моего менеджера. Первая неделя работы, менеджер идет с уже «стареньким» коллегой после собрания, общается. Тот спрашивает, как у него дела на новом месте. Менеджер подробно рассказывает, как все классно и легко получается. На что получает ответ: «Зря ты так сказал, проклял себя!».

В пять утра менеджера будит звонок: в пабе разбили окно и порвали диван. С тех пор его главная мантра, которую он повторяет каждый день: «Мы в дерьме!!!» И день проходит хорошо.