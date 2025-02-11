64 000 лабораторных проверок в месяц: как следят за качеством продуктов во «Вкусвилле»

Каждый покупатель хочет убедиться, что приобретает качественные продукты с натуральным составом. Но как понять, что условия хранения сыра не нарушались, а в мандаринах нет пестицидов? Вместе с экспертами «Вкусвилла» разбираемся, кто оценивает безопасность товаров в магазинах сети и сколько проверок проходят продукты, прежде чем попасть в корзину.

Зачем проверять качество продуктов? Это обязательно?

Продукты, которые продают магазины и сервисы доставки, проходят многоэтапный контроль в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза. Это основной документ, который регулирует безопасность пищевой продукции и область организации питания, в том числе ретейл. В техрегламенте отражены требования к реализации программы производственного контроля (ППК) и нормы по микробиологическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

Контроль качества необходим, чтобы к покупателям попадали вкусные и безопасные продукты. Для этого «Вкусвилл» предъявляет еще более строгие требования к продукции, чем в законе .

Наталья Гончарова Управляющая по проверке качества во «Вкусвилле» Анна Латыпова Руководитель отдела по организации обратной связи во «Вкусвилле» Татьяна Михайлова Менеджер по проверке качества «Вкусвилла» Петр Сморчков Технолог распределительного центра «Вешки»

«В наших магазинах более 97% товаров — под собственным брендом. Все они должны соответствовать не только закону, но и нашей концепции по качеству и ожиданиям покупателей. Основное обещание компании, которое мы каждый день даем нашим покупателям, — это качественные и безопасные продукты с чистым и честным составом , — объясняет управляющая по проверке качества во „Вкусвилле“ Наталья Гончарова. — И хоть „Вкусвилл“ не производит продукты самостоятельно, мы контролируем то, что нам поставляют. Это обязательно должны быть продукты без консервантов, искусственных заменителей, спорных и опасных ингредиентов и с максимально подробной информацией на этикетке».

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« Наша система лабораторной проверки включает 450 показателей — это больше, чем требует российское законодательство , — добавляет она. — Технический регламент ТС предполагает проверку всего 7 пестицидов, мы же проверяем 224. Что же касается антибиотиков, то мы проверяем наши товары на расширенный перечень из 70 веществ, при этом по законодательству очень долгое время обязательных для проверки было всего 9, и только летом 2024 года перечень показателей расширился».

Управляющая отмечает, что нормативная база также разрешает использование некоторых консервантов и не регулирует проверки фальсификатов.

«Во „Вкусвилле“ же допускается использование консервантов только в случае, когда приготовить продукт без них в промышленных масштабах невозможно, — говорит Гончарова. — Так, вся кулинария и кондитерские изделия у нас без них, а вот в рыбной гастрономии без добавок не обойтись: от этого зависит безопасность».

Все проверки осуществляются в лабораторных условиях. В 25 лабораториях-партнерах и в собственной лицензированной лаборатории, которая была создана, чтобы ускорить процессы. Ежемесячно проводится более 64 тысяч исследований, а за 2024 год их число превысило 800 тысяч.

Из каких этапов состоит проверка качества?

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Проверка качества продуктов — многоступенчатая, цикличная и беспрерывная система. Она состоит из семи этапов и позволяет убедиться в сохранности товаров на всем пути от производителя к покупателям.

В систему проверки качества «Вкусвилла» входят: лабораторные исследования;

аудиты поставщиков;

дегустации и доработка продуктов;

изучение добавок и ингредиентов;

входной контроль на складе;

пищевая безопасность в рознице, которую обеспечивают сотрудники торговых точек;

работа с обратной связью и оценками от покупателей.

Инструмент лабораторных проверок актуален для всех категорий продуктов, но список показателей может отличаться. Так, по словам Гончаровой, в овощах и фруктах проверяют органолептические показатели и безопасность — отсутствие пестицидов и нитратов. Для готовой еды этих показателей больше.

«Готовая еда — многосоставный продукт. В этом случае важна не только безопасность и органолептика, но и достоверность состава, отсутствие фальсификации (чтобы вместо индейки не было курицы), — объясняет Гончарова. — Также мы смотрим на соответствие нашей концепции. Важно, чтобы продукт не содержал запрещенных добавок. Суммарно проверяется 386 показателей».

Кто и как понимает, что товар вкусный?

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Чтобы товар оставался на полках, его должны не только проверить на безопасность, но и одобрить технологи и покупатели — для этого «Вкусвилл» проводит дегустации. Они проходят регулярно — два-три раза в неделю. Обычно дегустации непубличные, только среди технологов бренда и сотрудников, но бывают и открытыми — с участием покупателей-амбассадоров. Например, при подготовке новогоднего меню «Вкусвилл» приглашал покупателей в свой офис продегустировать блюда бренда «Сгоряча». Из пяти позиций участники выбрали одно блюдо, которое появилось в доставке.

«На дегустациях оценивают не только вкус, но и другие значимые показатели. Например, у яблок смотрят на однородность цвета, форму, размер и вкусовые свойства — от уровня кислотности до хрусткости. Или же в сыром говяжьем фарше проверяют фракции, наличие жидкости и жира, а в готовом оценивают вкус», — добавляет Гончарова.

В доставке и магазинах «Вкусвилл» тысячи товаров — проверяют каждый из них?

Все этапы проверок проходит каждая новинка, зашедшая в сеть. Затем при приеме от поставщика, уже в распределительных центрах, проверяют по несколько образцов от каждой партии. В 2024 году во всех РЦ «Вкусвилла» проверили и приняли больше 3 миллионов партий товара .

Сразу после выгрузки технологи по контролю качества с оборудованием в руках проверяют товар. Они измеряют температуру, смотрят на состояние упаковки, сверяют информацию на этикетках, смотрят дату изготовления и срок годности, проверяют маркировку «Честный знак» и органолептические показатели.

Технолог Петр Сморчков проверяет температуру товаров © Пресс-служба

«Для проверки мы используем два вида пирометров: бесконтактные, которые определяют температуру поверхности упаковки, и термометры-щупы, которые погружаем в продукт, — рассказывает технолог распределительного центра „Вешки“ Петр Сморчков. — Товары, которые вскрываются для проверки температуры, мы списываем , покупателю проткнутый щупом товар ни в коем случае не попадет».

Несколько замеров помогают сотруднику удостовериться, что во время доставки товар находился в необходимом температурном режиме. «Помимо температуры, проверяются и органолептические показатели: кроме внешнего вида, вкуса, цвета и запаха мы оцениваем консистенцию. Если, например, это молочный продукт и в маркировке указано, что он термостатный, сверху должен быть определенный сгусток. Но сам продукт при этом не должен быть излишне жидким», — объясняет технолог.

При стандартной проверке технологи выбирают несколько коробок из партии, число зависит от объема поставки. Важно, чтобы они были из разных мест: сверху палеты, из центра и снизу. По словам Сморчкова, на этом этапе проверить абсолютно каждую единицу товара невозможно — за это отвечает поставщик. Однако, если технолог выявил несоответствия, партию возвращают обратно .

«Иногда, при возникновении сомнений в качестве продукта, мы проводим расширенную проверку и осматриваем в два раза больше единиц товара, — говорит Сморчков. — Также можем отправить товар на дополнительную проверку в нашу лабораторию».

Какие жалобы получает «Вкусвилл»? Как реагирует на негативные отзывы?

В месяц «Вкусвилл» обрабатывает более миллиона обращений. Только порядка 0,1% касаются жалоб на качество продуктов , однако для изменений и проверок может быть достаточно даже одного отзыва.

Однажды на горячую линию «Вкусвилла» обратилась покупательница с жалобой на напиток. Верхняя часть бутылки с напитком, которая стояла на полу, взорвалась, а осколки разлетелись на несколько метров.

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«Этот продукт представлен во всех наших магазинах и дарксторах. И с подобным мы не сталкивались: ни в этой партии, ни в других, которые были в продаже. Ситуация вызвала особое беспокойство у нашей команды», — рассказывает Анна Латыпова, руководитель отдела по организации обратной связи во «Вкусвилле».

Для выяснения причин собрали оперативную группу, в которую вошли и представители производителя. После проверок эксперты выяснили, что дело было в дефекте на бутылке.

«Производитель направил рекомендации по контролю качества поставщику стеклянной тары. Оказалось, что жалоба нашего производителя была не первой. Так, благодаря одному звонку покупательницы запустилась цепочка положительных изменений», — добавляет Латыпова.

Горячая линия — место, где покупателям помогут в любой ситуации. Команда, в которой почти 900 человек, фиксирует запросы и передает их коллегам. Все обращения обрабатываются в специальной системе и отправляются продакт-менеджеру, технологам и производителям — с этого момента начинается проверка качества и вкуса. Пока она идет, сотрудники горячей линии следят за другими аналогичными обращениями по одному и тому же товару и отмечают это в системе. Когда проверка завершится, а изменения внесут, обращение закроется. О подобных доработках «Вкусвилл» ежемесячно рассказывает в своем медиа, в рубрике «Стали лучше».

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«Мы всегда были и остаемся открытыми, не скрываем и не игнорируем жалобы, никогда не удаляем негативные отзывы и тем более не платим за хвалебные.

Благодаря выстроенной работе с обратной связью и регулярному контакту с каждым поставщиком мы можем быстро устранить причину проблемы на производстве и обезопасить наших покупателей.

В нашей работе мы используем принцип черного ящика, чтобы установить причину и не допустить повторения проблемы. Все совершают ошибки, но не в наших ценностях молчать и заметать следы, мы сторонники реальных изменений, результатами проверок открыто делимся с покупателем: звоним и рассказываем об итогах и принятых мерах», — говорит Латыпова.

«Мы каждый месяц продаем порядка 150 миллионов единиц разных продуктов, при таком масштабе никто не застрахован от ошибки, чаще всего проблемы с качеством продукта связаны с человеческим фактором, — добавляет Гончарова. — Под брендом „Вкусвилл“ создаются продукты с чистым составом и коротким сроком годности, ищем на рынке уникальные товары. Это требует кастомизированного подхода, работы с небольшими производствами, которым мы помогаем выстраивать процессы и исключать досадные проблемы с качеством продукта, для этого и создана наша система по проверке качества».

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Кто следит за качеством товаров в магазинах сети? Для этого есть специальный отдел?

Во «Вкусвилле» для этого существует не отдел, а штат технологов и целое управление по проверке качества, которое активно сотрудничает с ведущими отраслевыми институтами и научными центрами. Всего в управлении по проверке качества около 140 человек .

В магазинах и дарксторах товары проверяют технологи по контролю качества. Их задача — анализировать поступившие обращения и жалобы на товар и оперативно выявлять проблему.

«Каждый день мы разбираем обращения сотрудников магазинов и покупателей и оцениваем на массовость жалобы за предыдущие сутки, берем в работу на проверку.

Если проблема становится системной, много негативных отзывов, снижается рейтинг, то продукт снимают с продажи до выяснения и устранения причин их возникновения.

Мы можем приостановить сотрудничество с производителем, отозвать партии некачественного товара, снять его с полок и заблокировать на складе, если есть остатки. Ситуации могут быть самыми разными: проблема с этикеткой, пересол продукта, недовес, порча раньше срока годности, отсутствие или недостаточное количество ингредиентов в сложных блюдах, например, в сэндвиче с рыбой нет рыбы», — объясняет Татьяна Михайлова, менеджер по проверке качества «Вкусвилла».

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Как «Вкусвиллу» удается сохранять уровень качества продуктов?

«Вкусвилл» постоянно развивает систему контроля качества продуктов. В 2024-м команда провела 770 тысяч проверок во внешних лабораториях, это почти в два раза больше, чем годом ранее. И 19 тысяч — в собственной. Помимо количества, растет и число направлений исследований. Среди новых — работа с добавками. За прошедший год была изучена 101 добавка, их влияние на здоровье человека и экологию.

«Вкусвилл» также начал проверять продукты на подсластители и выявлять в них наличие диоксида титана — пигмента, безопасность которого современные исследования подвергают сомнениям. Развивается и система проверки поставщиков: в нее внедрили внеплановые аудиты без предварительного уведомления.