Бу! Испугался? Не бойся, я всего лишь хочу помочь накрыть стол на Хэллоуин

Сладости и еда

Хэллоуин — в первую очередь сладости, так что закупайтесь забавным мармеладом в виде человеческих органов, монстров и насекомых. Если хочется чего‑то менее мерзкого, к столу можно купить печенье с антипредсказаниями — правда, впечатлительным их читать не советуем. Еще один вариант — раскошелиться на десерты из московских ресторанов. Например, в этом году в «Андерсоне» можно заказать милый торт в виде пушистого чудища (почти как в «Корпорации монстров»), а в OMG! Coffee — тыкву с нежным муссом внутри.

Посуда

Для устрашающего праздника — соответствующая сервировка. Конечно, не обойтись без тарелок и кружек в виде пузатых тыкв, которые впишутся в любое осеннее застолье. Но можно быть менее практичным и более смелым — купить блюдо в виде огромного паука, стакан с десятком глаз или тару для закусок в виде фиолетовой паутины.

Декор

Дополнить spooky атмосферу можно с помощью забавных мелочей и интересных деталей. На стол — праздничную скатерть, искусственные овощи, стеклянные подсвечники, декоративных пауков и необычные тематические свечи. В блюда — шпажки в виде привидений, а на стену — гирлянду с летучими мышами.

Что приготовить

Кончено, главное украшение хэллоуинского стола — оригинальные закуски. Пальцы ведьмы, мумии-сосиски, пицца с черепами из шампиньонов и безобидные (и очень аппетитные) булки-тыковки — нашли для вас ролики с подробными рецептами, как все это приготовить.

Булочки-тыквы

Пицца с черепами

Сосиски-мумии

Печенье «Пальцы ведьмы»