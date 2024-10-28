Хэллоуин

Бу! Испугался? Не бойся, я всего лишь хочу помочь накрыть стол на Хэллоуин

Сегодня в 18:52
Если настроения на шумную хэллоуинскую тусовку нет, можно ограничиться домашней версией: раскладывайте мармеладные мозги по «паучьим» тарелкам и закупайтесь тематическим декором — ретроподсвечники и шпажки в виде приведений точно пригодятся. Пиццу не заказывайте — можно приготовить свою с черепами (рецепты мы тоже собрали)!

Сладости и еда

Хэллоуин — в первую очередь сладости, так что закупайтесь забавным мармеладом в виде человеческих органов, монстров и насекомых. Если хочется чего‑то менее мерзкого, к столу можно купить печенье с антипредсказаниями — правда, впечатлительным их читать не советуем. Еще один вариант — раскошелиться на десерты из московских ресторанов. Например, в этом году в «Андерсоне» можно заказать милый торт в виде пушистого чудища (почти как в «Корпорации монстров»), а в OMG! Coffee — тыкву с нежным муссом внутри.

1/7

Набор пряников, 1250 р.

2/7

Десерт «Пугало», 700 р.

3/7

Праздничные десерты от кафе «Андерсон»

4/7

Десерты из OMG! Coffee

5/7

Мармелад в виде мозга, 179 р.

6/7

Печенье с ужасающими предсказаниями, 99 р.

7/7

Смесь для пунша, 140 р.

Посуда

Для устрашающего праздника — соответствующая сервировка. Конечно, не обойтись без тарелок и кружек в виде пузатых тыкв, которые впишутся в любое осеннее застолье. Но можно быть менее практичным и более смелым — купить блюдо в виде огромного паука, стакан с десятком глаз или тару для закусок в виде фиолетовой паутины.

1/8

Кружка-тыква, 899 р.

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Кружка в стиле персонажей Тима Бертона, 695 р.

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Стакан с глазами, 3750 р.

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Тарелка в виде тыквы, 799 р.

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Одноразовые стаканчики, 280 р.

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Тарелка «Паук», 839 р.

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Тарелка для закусок, 470 р.

8/8

Сервировочное блюдо, 5718 р.

Декор

Дополнить spooky атмосферу можно с помощью забавных мелочей и интересных деталей. На стол — праздничную скатерть, искусственные овощи, стеклянные подсвечники, декоративных пауков и необычные тематические свечи. В блюда — шпажки в виде привидений, а на стену — гирлянду с летучими мышами.

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Воздушный шар «Летучая мышь», 159 р.

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Праздничная скатерть, 249 р.

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Шпажки для канапе, 149 р.

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Свеча с паутиной, 319 р.

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Декоративные пауки, 419 р.

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Светильники в виде тыквы, 3549 р.

7/11

Подсвечник, 349 р.

8/11

Искусственная тыква, 5773 р.

9/11

Необычная свеча, 4900 р.

10/11

Бумажные салфетки, 263 р.

11/11

Растяжка «Летучие мыши», 405 р.

Что приготовить

Кончено, главное украшение хэллоуинского стола — оригинальные закуски. Пальцы ведьмы, мумии-сосиски, пицца с черепами из шампиньонов и безобидные (и очень аппетитные) булки-тыковки — нашли для вас ролики с подробными рецептами, как все это приготовить.

Булочки-тыквы

Пицца с черепами

Сосиски-мумии

Печенье «Пальцы ведьмы»

Печенье из «Игры в кальмара» (хэллоуинская версия)

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