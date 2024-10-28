Бу! Испугался? Не бойся, я всего лишь хочу помочь накрыть стол на Хэллоуин

Сладости и еда
Хэллоуин — в первую очередь сладости, так что закупайтесь забавным мармеладом в виде человеческих органов, монстров и насекомых. Если хочется чего‑то менее мерзкого, к столу можно купить печенье с антипредсказаниями — правда, впечатлительным их читать не советуем. Еще один вариант — раскошелиться на десерты из московских ресторанов. Например, в этом году в «Андерсоне» можно заказать милый торт в виде пушистого чудища (почти как в «Корпорации монстров»), а в OMG! Coffee — тыкву с нежным муссом внутри.
Набор пряников, 1250 р.
Десерт «Пугало», 700 р.
Праздничные десерты от кафе «Андерсон»
Десерты из OMG! Coffee
Мармелад в виде мозга, 179 р.
Печенье с ужасающими предсказаниями, 99 р.
Смесь для пунша, 140 р.
Посуда
Для устрашающего праздника — соответствующая сервировка. Конечно, не обойтись без тарелок и кружек в виде пузатых тыкв, которые впишутся в любое осеннее застолье. Но можно быть менее практичным и более смелым — купить блюдо в виде огромного паука, стакан с десятком глаз или тару для закусок в виде фиолетовой паутины.
Декор
Дополнить spooky атмосферу можно с помощью забавных мелочей и интересных деталей. На стол — праздничную скатерть, искусственные овощи, стеклянные подсвечники, декоративных пауков и необычные тематические свечи. В блюда — шпажки в виде привидений, а на стену — гирлянду с летучими мышами.
Воздушный шар «Летучая мышь», 159 р.
Праздничная скатерть, 249 р.
Шпажки для канапе, 149 р.
Свеча с паутиной, 319 р.
Декоративные пауки, 419 р.
Светильники в виде тыквы, 3549 р.
Подсвечник, 349 р.
Искусственная тыква, 5773 р.
Необычная свеча, 4900 р.
Бумажные салфетки, 263 р.
Растяжка «Летучие мыши», 405 р.
Что приготовить
Кончено, главное украшение хэллоуинского стола — оригинальные закуски. Пальцы ведьмы, мумии-сосиски, пицца с черепами из шампиньонов и безобидные (и очень аппетитные) булки-тыковки — нашли для вас ролики с подробными рецептами, как все это приготовить.
Булочки-тыквы
Пицца с черепами
Сосиски-мумии
Печенье «Пальцы ведьмы»
Печенье из «Игры в кальмара» (хэллоуинская версия)