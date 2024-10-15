Самому смешать коктейль, поставить песню: 10 недооцененных баров Москвы по мнению барменов

Хороший бар можно выбрать по рейтингам и отзывам, и там будет все: от отличного сервиса до безупречных напитков. Но если вы уже выпили «Соленую собаку» (коктейль из водки и грейпфрутового сока) на поисках заведения, пора прислушаться к тем, кто проводит время по другую сторону стойки. У бартендеров тоже есть свои любимчики — попросили поделиться.

Александра Чурилова Управляющая и шеф-бармен Brodo Bar & Kitchen

«В голову сразу пришел Door 2310 — может, потому что мы соседи по Петровке и дружим. Это проект Димы Нестерова, открывшийся прошлой осенью. Получилось место с классическими коктейлями, вечеринками в честь „Негрони“, нарисованными специально для этого пространства картинами и тележкой для аперитивов (недавнее приобретение команды)».

© Предоставлено рестораном

«Там работает молодой шеф Егор Ермаков, готовый к экспериментам. Из еды рекомендую попробовать крокеты из креветок с карамелизованными грибами (отлично подходят под игристое) и сэндвич со стейком и вяленым перцем, а на десерт обязательны финики с творожным сыром и орехами — в этом блюде идеальный баланс сладости .

Вся еда отлично мэтчится с коктейлями, за качество которых отвечает команда Димы. Советую взять Hemingway Spritz, это такой симбиоз двух известных напитков. И, конечно же, все вариации „Негрони“. Ребята даже устраивают вечеринки „50 оттенков ‚Негрони‘“, команда каждый раз придумывает новые твисты на этот коктейль , используя порой самые неочевидные сочетания».

Время работы пн-ср, вс 15.00–0.00, чт-сб 15.00–3.00

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Дмитрий Потапов Управляющий Delicatessen

«За время моего „профессионального алкоголизма“ я посетил множество заведений. Видел разное: проекты без души, сервис без гостеприимства, суперкрутые новые технологии в производстве коктейлей, интерьеры пятизвездочных отелей, классные локальные бары. С возрастом насмотренность растет, а интерес к новому падает. Хочется чего‑то простого, без лишнего пафоса и мишуры — таким местом для меня стала „Комната отдыха“ ».

© Предоставлено рестораном

«Кабаком я считаю бар, куда хочется прийти не из‑за его наград или технологий, а просто чтобы отдохнуть и вкусно выпить, перекусить и поболтать с друзьями. В „Комнате“ это получается отлично, там собирается в основном публика 30+, что очень радует.

На первый взгляд, это обычная рюмочная, которых сейчас огромное количество. Но есть один нюанс. В большинстве подобных мест всегда беды с кухней — даже вкусный оливье не найти. Тут же с этим проблем нет. Берешь недорогое пиво, пару рюмок водки, бутерброды на закуску и шашлык. Никаких излишеств, все просто и вкусно. Если хочется веселья, в этом скуфитерии каждую среду вечером включают музыку потяжелее. А по воскресеньям готовят специальный похмельный суп, который не раз спасал меня от последствий субботней вечеринки. Каждый раз, приходя в „Комнату отдыха“, стараюсь поддерживать ее маленький девиз: „Устал — отдохни“».

Время работы пн-вс 18.00–3.00

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Василий Жеглов Шеф-бармен Share Bistro и Canteen

«Для меня недооцененное место это бар-бистро Moments. Он открылся аж в 2014, шеф-поваром и владельцем была Екатерина Плотникова. Она отвечала за пиар и маркетинг в школе Ragout, потом отучилась на кулинарном направлении и вот так волшебно сменила род деятельности! Она настоящий талант: это одно из немногих заведений, где вкусно любое блюдо из меню . Здесь получился микс ближневосточной и „столичной“ кухонь. За бар отвечал Георгий Зубков (тоже из школы Ragout). Собралась удивительная команда, которая создает правильную атмосферу. Это самая главная деталь!»

© Предоставлено рестораном

«Обязательно нужно заказывать креветки в сливочном песто — это визитная карточка Moments. Здесь же самый вкусный тартар из тунца в Москве (идеальное использование техники трех текстур). Барное меню команда меняет очень динамично, вспомнить что‑то конкретное сложно. Но хороши и смешанные напитки, и винная карта, а еще тут отличный выбор горьких аперитивов и дижестивов.

Сказать, что про них никто не знает, нельзя — иногда очень сложно зарезервировать столик день в день. Но, как я понимаю, ребята не вкладывают силы в пиар, а все внимание тратят на локальную аудиторию. И это работает, ты чувствуешь себя постоянным гостем уже на второй визит! Помнят все: и как тебя зовут, и что ты ел, и что ты пил в прошлый раз».

Время работы пн-вс 12.00–23.00

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Игорь Кокоулин Шеф-бармен Bijou

«К нам в Bijou захаживал бар-менеджер ресторана Eva Олег Сафаров. Для „Грузинки“ (гастрокластер рядом с Большой Грузинской) это классическая история: когда бар стоит на входе, можно присесть за него, подождать свой столик. Увы, я, как любитель камерных мест, посещал ту „Еву“ нечасто. И тут Олег рассказал, что открывается Eva 2.0 в Хамовниках. Выходит, он курирует уже два крупных проекта! Мы были за него очень рады и выпили весь бренди в тот вечер».

© Предоставлено рестораном

«Конечно, я постарался доехать туда в первый же месяц — и какой же это кайф! Меня проводили через роскошный зал греческого ресторана в маленький уютный бар с деревянной отделкой, картинами, полками с книгами и стойкой необычной формы. Попросите Олега провести экскурсию — он делает это с большим удовольствием. Кстати, в этом зале работают только бармены, поэтому получается как‑то особенно уютно, да и можно узнать подробную историю любого напитка.

Фанатам новых ярких ощущений нужен Greek Salad V3.0, я пробовал вторую версию, она тоже была отменной. Тут есть отличный твист на „Негрони“ под названием Sotirios — с трюфелем, шоколадом и розовым перцем, посвященный бренду Bulgari. Тем, кто вообще не знаком с Eva, знакомство с едой следует начать с раздела с мезе: берите хумус, фрикадельки из баранины и намазку „Свекла, фета, малина“.

У ребят есть завтраки-бранчи, на которые я обязательно хочу попасть. А вообще, жил бы поближе, с удовольствием ходил бы туда как в „третье место“ — это такой специальный термин для бара, в который люди забегают после работы по пути домой, чтобы разгрузить голову и хорошо провести время».

Время работы пн-вс 8.00–0.00

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Артем Числов Шеф-бармен Artest и Meow

«Пару лет назад я переехал на „Белорусскую“ и случайно наткнулся на очень камерный бар „Винага“. Его открыл Антон Коробов года три назад и руководит им до сих пор. Это место для меня — настоящий hidden gem. Тут отличная подборка интересных вин, коктейли с сезонными ингредиентами и домашняя кухня. Меню у команды динамичное, постоянно что‑то придумывают, так что я всегда советуюсь с Антоном, когда выбираю, что заказать. Но точно рекомендую пельмени!»

© Предоставлено рестораном

«В „Винаге“ хорошо в любое время года: зимой и осенью уютно сидеть при свечах, а летом можно выпить вина на их маленькой импровизированной летней веранде . А график работы это просто чудо! В будние дни — до трех часов утра, а по выходным — до пяти. Это значит, что можно прийти сюда в любое время, например, после долгой смены, чтобы наконец расслабиться, или забежать перекусить после бурной вечеринки.

Впрочем, это отличное место, чтобы встретиться большой компанией. В „Винаге“ один большой деревянный стол, места хватит всем. Но даже если вы пришли одни, то сразу найдете себе новых друзей , ведь такая атмосфера располагает к общению».

Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00)

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Юта Инагаки Владелец Butler the Japanese Bar

«Я ужинал с другом в ресторане Oltremare и решил заглянуть в Omela. Мне это место рекомендовал один приятель — мол, открылся классный бар, специализирующийся на классических коктейлях. Раз уж мы на районе, то почему бы не зайти?»

© Предоставлено рестораном

«Это небольшое место, даже меньше, чем мой Butler. Нас встретил бармен с улыбкой на лице. Был вечер вторника, вначале мы сидели одни, но потом пришли еще три человека. Позже мы поболтали с другими гостями — публика очень приятная!

Больше всего мне запомнился French 75 — он сухой, я почти не чувствовал сахара, но при этом напиток был ароматным. И это не просто джин, разбавленный лимонным соком и игристым, как часто бывает. Оказывается, команда использует сорбеты в рецептуре — наверное, в этом секрет успеха.

Мне очень понравилось место: отменные напитки, никакой мишуры, чудесные гости . Возникло желание возвращаться сюда еще и еще, а у меня давно не было таких ощущений».

Время работы ср-чт, вс 18.00–0.00, пт-сб 18.00–22.00

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Сергей Струк Бар-менеджер Lucky Group

«Я давно в индустрии, активно слежу за всем происходящим и могу с большой уверенностью заявить, что в России — лучшие бары, и, конечно, большинство из них в Москве. Но все же у нас остались точки роста, например, бары в ресторанах».

© Предоставлено рестораном

«И тут хочется обратить внимание на один из таких — в ресторане „Жажда крови“. Впервые я туда попал несколько месяцев назад. Мне импонировала идея приглашать классных ребят для создания напитков. Знаю, что там был Евгений Шашин, после — Костя Плесовских, а на постоянной основе руководит парадом Дарья Тябутова. На выступлении на Bareco (барная конференция в Минске) я называл рестораны, чьи бары ценны для гостя в ресторане, и забыл про „Жажду крови“. А Дарья сидела в зале! Затем Оксана Смирнова (телеграм-канал „На дне“) запустила меню „Жажда откровений“ в этом ресторане. Это стало для меня окончательным вызовом к посещению, и визит действительно стал откровением.

В интерьере прослеживается провокационный стиль, посвященный мясу и крови. Но меня зацепили коллаборации с художниками: над раздачей можно найти арт-объекты . Из безалкогольных напитков надо пробовать Spirit Tonic — сочетание голубики и руколы вызывает интерес. Затем берем Equilibrio („Равновесие“) c джином, персиком, ромашкой и мескалем. Я не большой поклонник „Негрони“, но зато обожаю персик. И точно заказывайте Bo („Дерево“) из джина, сухого вермута, фенхеля, белого винограда и японского чая гёкуро. Его подают с натуральным мхом — подкупает сочетание „зеленых“ ингредиентов, да еще в таком сетапе. Но моя любимая подача это хороший тартар (коих в „Жажде крови“ много) в сопровождении сухого мартини».

Время работы пн-вс 12.00–0.00

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Виктор Большаков Бар-менеджер Shortlist Books & Spirits

«Впервые с баром Zionist на „Китай-городе“ я познакомился, когда он только открылся — живу рядом и после смены заходил на пиво и вкусный джу-дог с халапеньо. Недавно место отмечало два года, и мне приятно видеть, как оно становится все уютнее, обрастает деталями интерьера и из пустоватого подвала превращается в спот для встреч разных людей. Например, сейчас в „Сионе“ (так мы его называем в индустрии) много студентов, начало учебного года, как-никак».

© Предоставлено рестораном

«В барной карте, созданной Владимиром Сонновым, каждый найдет что‑то для себя: смешанные напитки, настойки, вкусное пиво. Из еды могу порекомендовать фирменные хот-доги и блюдо дня, оно у них каждый день разное. У ребят нередко проходят мероприятия: то вечеринки, то маркеты от локальных дизайнеров. На одном, например, они сделали корову, ее нужно было доить, чтобы получить фирменную настойку „неКоровка“ из ряженки и соленой карамели . Здесь всегда добрая непринужденная атмосфера, получается хорошо отдохнуть».

Время работы пн-вс 16.00–2.00

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Ярослав Киндзерский Бар-менджер Ester

© Предоставлено рестораном «Зойка»

«Вокруг Патриарших прудов сформировалось отдельное ресторанное комьюнити — зачастую богемное и даже немного пафосное. И среди подобных проектов есть довольно скромное по масштабам, но не по идее заведение — „Зойка“. Здесь приветливый сервис с литературными перформансами, винтажная посуда и атмосфера, возвращающая нас на несколько веков назад , когда писатели и поэты соревновались в остроумии в своих произведениях. Этим и притягивает „Зойка“: уникальной непосредственностью и игнорированием трендов Патриков. Тут точно надо брать фирменные настойки — они отличные».

Время работы пн-вс 14.00–2.00

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© Предоставлено рестораном «Камин»

«А еще мне очень нравится „Камин“ — это то место, куда я прихожу расслабиться и выпить пиво, ни о чем не думая. Антураж бара напоминает квартирник, все из‑за входа только для своих, по звонку. Вас встретят тапочки и гардеробная — сразу чувствуешь домашний вайб. Вдоль длинного коридора расположены комнаты: тут и спальня с приглушенным светом, где ребята играют на гитаре, и игровая с современными и ретроприставками, и большая гостиная с диванами и холодильниками. Внутренние правила бара разрешают самому смешать коктейль или поставить любимую песню. В „Камине“ часто можно встретить работников ресторанной индустрии после смены, но, как по мне, тут всем будет хорошо из‑за уютной атмосферы».

Время работы ср-вс 20.00–2.00