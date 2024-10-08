Вазы, лобстеры, элегантные подносы: как превратить обед в роскошный натюрморт

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Непринужденная сервировка Николас ван Верендаль. Натюрморт, 1680-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Расслабленная и слегка хаотичная сервировка, будто бы с полотен Верендаля, — заметный тренд последних лет. Такой вариант хорошо подойдет для большого стола, когда гостей много, а одинаковых тарелок на всех не хватает. Расставьте на светлой скатерти разномастную посуду с яркими узорами, бокалы из цветного стекла и подносы, на которых удобно подавать закуски, десерты и даже горячие блюда. Ради пущего контраста можно сочетать современную посуду с винтажной. Для декора стола используйте высокие бокалы или маленькие вазы с одним-тремя крупными цветками или яркие фрукты. Последние в финале ужина станут достойным десертом.

Если решите добавить на стол вазы с цветами, то помните, что у каждого цвета во фламандском натюрморте было свое значение: полевые цветы, фиалки и незабудки считались символом скромности и добродетели; тюльпаны намекали на мимолетность красоты и юности и бессмысленное расточительство; розы и маки — быстротечность жизни.

Что понадобится

Многоуровневая подача Корнелис де Хем. Натюрморт с кубком, 1680-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Самый простой способ уместить на небольшом столе максимум — использовать многоярусные этажерки и тортовницы. На них легко расположатся закуски, салаты, хлеб и масло, десерты и даже горячие блюда. Например, изящно будет смотреться двухэтажное блюдо с обжаренными в кляре креветками или слегка обжаренными гребешками.

Декор тоже выбирайте компактный: вытянутые высокие вазы или одна-единственная, но крупная и яркая, не займут много места , а салфетки и столовые приборы можно выставить на стол в высоких органайзерах.

Фламандские мастера наделяли высокие вазы и бокалы-флейты из тонкого стекла особым смыслом: они олицетворяли хрупкость человеческой жизни и в то же время символизировали умеренность и умение человека контролировать свои порывы.

Что понадобится

Темная скатерть — яркие акценты Корнелис де Хем. Натюрморт с лангустом, 1640-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

На темной скатерти будет эффектно смотреться яркая посуда и сервизы из светлого фарфора — а еще на темном не видно пятен и следов от бокала . Драматичным декором в духе полотен фламандцев станут яркие фрукты и овощи: их можно выложить в центре стола, расставив между баклажанами и спелыми томатами свечи или вазочки с виноградом и зеленью.

Для подачи вместо привычных боулов и салатников можно использовать элегантные серебряные подносы. Кстати, у серебра во фламандском натюрморте есть свое значение: посуда из этого материала — символ земных богатств (и их тщетности, конечно же).

Что понадобится

Акцентная посуда Неизвестный мастер. Устрицы и зеркальные карпы, середина XVII века

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Яркая керамическая посуда станет главным акцентом в сервировке минималистичного стола в духе натюрморта с карпами и устрицами. В глубоком кокоте или цветной форме можно запечь рыбу или морепродукты и так же подать, не перекладывая на тарелки. А створки раковин — настоящие или декоративные — подойдут не только для украшения стола, но и для сервировки небольших закусок, взбитого масла, паштетов и намазок.

Устрицы и раковины в фламандском натюрморте считались символом страсти и мирских удовольствий, которым зачастую противопоставляли рыбу, символ христианства и Христа. А мы лишь напоминаем: рыба на современном столе — это просто вкусное горячее блюдо на компанию, а устрицы — всего лишь изящная закуска.

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