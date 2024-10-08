Сервировка

Вазы, лобстеры, элегантные подносы: как превратить обед в роскошный натюрморт

Сегодня в 12:15
В ГМИИ им. Пушкина при поддержке «Сбера» проходит выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века». А если вы сами захотите сервировать стол, вдохновившись полными столами, богатством красок, предметов и скрытых за ними символов, — предлагаем подглядеть идеи у мастеров эпохи барокко.

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Непринужденная сервировка

Николас ван Верендаль. Натюрморт, 1680-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Расслабленная и слегка хаотичная сервировка, будто бы с полотен Верендаля, — заметный тренд последних лет. Такой вариант хорошо подойдет для большого стола, когда гостей много, а одинаковых тарелок на всех не хватает. Расставьте на светлой скатерти разномастную посуду с яркими узорами, бокалы из цветного стекла и подносы, на которых удобно подавать закуски, десерты и даже горячие блюда. Ради пущего контраста можно сочетать современную посуду с винтажной. Для декора стола используйте высокие бокалы или маленькие вазы с одним-тремя крупными цветками или яркие фрукты. Последние в финале ужина станут достойным десертом.

Если решите добавить на стол вазы с цветами, то помните, что у каждого цвета во фламандском натюрморте было свое значение: полевые цветы, фиалки и незабудки считались символом скромности и добродетели; тюльпаны намекали на мимолетность красоты и юности и бессмысленное расточительство; розы и маки — быстротечность жизни.

Что понадобится

1/5

Светлая скатерть We-A-Ve, 1490 р.

2/5

Тарелка Glinka Carmics, 4000 р.

3/5

Поднос Queen Anne, 8490 р.й

4/5

Блюдо Bitossi, 2650 р.

5/5

Сахарница Michael Aram, 19 528 р.

Многоуровневая подача

Корнелис де Хем. Натюрморт с кубком, 1680-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Самый простой способ уместить на небольшом столе максимум — использовать многоярусные этажерки и тортовницы. На них легко расположатся закуски, салаты, хлеб и масло, десерты и даже горячие блюда. Например, изящно будет смотреться двухэтажное блюдо с обжаренными в кляре креветками или слегка обжаренными гребешками.

Декор тоже выбирайте компактный: вытянутые высокие вазы или одна-единственная, но крупная и яркая, не займут много места, а салфетки и столовые приборы можно выставить на стол в высоких органайзерах.

Фламандские мастера наделяли высокие вазы и бокалы-флейты из тонкого стекла особым смыслом: они олицетворяли хрупкость человеческой жизни и в то же время символизировали умеренность и умение человека контролировать свои порывы.

Что понадобится

1/4

Ваза DesignBoom, 1512 р.

2/4

Боул Bitossi, 5300 р.

3/4

Этажерка Wedgewood, 25 780 р.

4/4

Столовые приборы Herdmar Betty, 30 390 р.

Темная скатерть — яркие акценты

Корнелис де Хем. Натюрморт с лангустом, 1640-е

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

На темной скатерти будет эффектно смотреться яркая посуда и сервизы из светлого фарфора — а еще на темном не видно пятен и следов от бокала. Драматичным декором в духе полотен фламандцев станут яркие фрукты и овощи: их можно выложить в центре стола, расставив между баклажанами и спелыми томатами свечи или вазочки с виноградом и зеленью.

Для подачи вместо привычных боулов и салатников можно использовать элегантные серебряные подносы. Кстати, у серебра во фламандском натюрморте есть свое значение: посуда из этого материала — символ земных богатств (и их тщетности, конечно же).

Что понадобится

1/6

Белые салфетки We-A-Ve, 1490 р.

2/6

Скатерть Linen Texture, 4950 р.

3/6

Поднос Weiss, 4870 р.

4/6

Поднос Queen Anne, 3240 р.

5/6

Лимоны «Азбука вкуса», от 384 р. за килограмм

6/6

Ведерко для шампанского Weiss, 21 680 р.

Акцентная посуда

Неизвестный мастер. Устрицы и зеркальные карпы, середина XVII века

© ГМИИ им. А.С.Пушкина

Яркая керамическая посуда станет главным акцентом в сервировке минималистичного стола в духе натюрморта с карпами и устрицами. В глубоком кокоте или цветной форме можно запечь рыбу или морепродукты и так же подать, не перекладывая на тарелки. А створки раковин — настоящие или декоративные — подойдут не только для украшения стола, но и для сервировки небольших закусок, взбитого масла, паштетов и намазок.

Устрицы и раковины в фламандском натюрморте считались символом страсти и мирских удовольствий, которым зачастую противопоставляли рыбу, символ христианства и Христа. А мы лишь напоминаем: рыба на современном столе — это просто вкусное горячее блюдо на компанию, а устрицы — всего лишь изящная закуска.

Что понадобится

1/5

Блюдо для закусок Bordallo Pinheiro, 10 544 р.

2/5

Кокот Staub, 4900 р.

3/5

Буол DVKB, 2390 р.

4/5

Блюдо-ракушка Kuchenland, 399 р.

5/5

Поднос Aliexpress, 609 р.

ГМИИ им. Пушкина

До 12 января 2025

Билеты

afisha.ru

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