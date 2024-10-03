Можно ли пить хороший кофе и не разориться?

Цены еще вырастут? Куда уж больше?

Увы, но есть куда. За 2023 год цена чашки кофе в России выросла на 10%, а за последние семь лет — на 118%. По прогнозам участников рынка, до конца этого года цены на напиток могут подняться еще на 20–30%.

Всему виной — неурожай в главных странах — поставщиках зерна. Во Вьетнаме, где производят робустуСорт кофе. Более дешевый, используется в массовом производстве. В спешелти-сегменте же используется сорт арабика., сказались продолжительная засуха и тайфун. Бразилия в этом сезоне тоже осталась без необходимого объема осадков. Надежных альтернатив для заказчиков из России не осталось — цены растут в том числе из‑за конфликтов на Ближнем Востоке, что в разы осложняет и без того непростую логистику ввоза зерна в Россию.

По словам владелицы московской кофейни «Эспрессиум» Кристины Козловой, играют роль геополитические и внешние экономические факторы. « Каждый раз, когда мы выходим из летних отпусков, ощущаем, что фудкост изменился, а товары, которые используем при приготовлении напитков, подорожали. Меняем цены, если понимаем, что не можем позволить себе снизить маржинальность. А после январских праздников снова сталкиваемся с подорожанием сырья и опять ломаем голову, как выходить из ситуации. И у нас есть такая шутка: с сентября по декабрь можно немного выдохнуть и вернуться на прежний уровень дохода, пока не наступит январь », — делится Кристина.

Помимо прочего, в индустрии — кадровый голод. «Приходится значительно повышать оплату, чтобы привлекать профессионалов», — говорит Кристина Козлова.

И как теперь сэкономить?

Вариант посложнее: заваривать дома и экономить на кофе навынос

Приготовление хорошего кофе дома требует некоторой сноровки: нужно базово разобраться в сортах и видах обжарки зерна, чтобы при заваривании выбрать правильный способ и температуру. На помощь придут несколько часов на ютубе или, если станет скучно, курсы бариста и кофелюбителей: например, курс-погружение в «Школе кофе Марго Амелиной» стоит 12 500 рублей, образовательные программы в «Школе любителей кофе» — от 4900 рублей, базовый курс бариста в Moscow Barista School — 20 000 рублей.

Зерно

Универсальное по вкусу зерно — с пометкой «Эфиопия», оно есть у каждого обжарщика. Среди самых известных спешелти-брендов — Tasty Coffee, Rockets Coffee, Submarine, The Welder Catherine. Зерно можно найти в каждой специализированной кофейне и там же попросить бариста его смолоть под ваш метод заваривания — для капельной кофеварки, турки или по-простому в чашке. Или заказать на маркетплейсах: так пачка 250 грамм будет стоить дешевле в среднем на 300 рублей, чем при покупке в кофейне.

Заваривать все это можно прямо в кружке. В среднем на одну чашку черного кофе объемом 250 мл уходит 15 г зерна. Если вы хотите готовить кофе дома ежедневно, в месяц потребуется минимум две пачки зерна по 250 г. Имеет смысл брать упаковки большего размера, если не хотите экспериментировать со вкусом, или оформлять подписку на кофе — такое практикует Tasty Coffee, Submarine и «Сварщица Екатерина». Это поможет сэкономить на покупке в рознице. Однако рассчитывайте свои силы: молотый кофе сохраняет свежесть около двух недель, а не смолотое зерно в открытой пачке теряет вкусовые свойства уже через месяц.

Если ездить в кофейни для помола зерна лень, придется потратиться на кофемолку. Можно выбрать ручную или электрическую, качественные обойдутся в 6000–8000 рублей. К примеру, Vista Ferrara GR100 B, Hario MSS-1B или ZeroHero.

А вот покупка кофемашины выйдет в копеечку: цены стартуют от 40 000 рублей и улетают в бесконечность — из пионеров рынка можно выбрать DeLonghi, Krups и Kitfort. Если вы почти не пьете молочных напитков, можно купить классику — капсульную кофемашину Nespresso (от 13 000 р.).

Альтернативные способы заваривания

Самые популярные альтернативные способы заваривания кофе — приготовление напитка в турке и гейзерной кофеварке, с помощью воронки и френч-пресса. Например, для того чтобы сделать домашний кофе в воронке, вам понадобятся:

Конечно, кофейное оборудование останется у вас надолго, а переменной в этой схеме станет пачка зерна. Рекомендации по приготовлению ищите на ютубе или на профильных сайтах обжарщиков.

Вариант попроще: смириться с реальностью, закатать губу и отправиться в лоукостеры

Какие времена, такие и советы. Если вы пьете кофе в заведениях каждый день, то в месяц на этой уходит около 7000 рублей — при условии, что чашка, скажем, фильтра в среднем стоит 250 рублей. Один из вариантов экономии — покупать напитки в лоукост-кофейнях. «Правда кофе» предлагает вполне пристойные позиции за нормальные деньги : американо 300 мл обойдется в 170 рублей, как и капучино. Приемлемые цены на кофе есть не только у крупных сетевиков. Например, в «Синкопе» найдете капучино за 210 рублей, в Gog на Яузской и Машкова — за 220 рублей, в «Тираже» на Соколе — за 200 рублей.