Мандолина, шпатель, барный гейзер и еще 9 неожиданных вещей, которые упростят готовку дома

Осень — лучшее время, чтобы заново осваивать собственную кухню дома, в уюте. Мы попросили шефов рассказать о своих любимых мультифункциональных гаджетах и инструментах для кухни. Таких, чтобы и места много не занимали, и решали сразу несколько задач. Вот 12 предметов, которые упростят вашу готовку самыми неожиданными способами.

Толкушка для картофеля

Никита Мальцев Сооснователь и бренд-шеф Öz Kebab

«Помимо очевидного использования для пюре ей можно давить фарш для соуса, когда нужны гранулы. Это отличный лайфхак для сторонников сепарированного фарша в лазанье или пасте болоньезе».

Пергамент для выпечки

Никита Мальцев Сооснователь и бренд-шеф Öz Kebab

«Из пергамента можно сделать крышку для кастрюли или сковородки. А еще, если у вас нет вакуумной скороварки, то можно сделать ее подобие с помощью пергамента и фольги. Пергамент нужно сложить на поверхность тушеного продукта так, чтобы практически не было дыр. Затем сверху накрыть все плотным слоем фольги и сделать небольшую дырочку, чтобы тара не прикипела».

Ложка

Никита Мальцев Сооснователь и бренд-шеф Öz Kebab

«Да, обычная столовая или чайная ложка! Если так вышло, что потерялась экономка (пиллер), а нужно почистить имбирь, картошку, морковь, ну или на худой конец турнепс или топинамбур, то достаточно прочной ложки и рук из плеч. Ложка прекрасно счищает не грубую кожицу с овощей и корнеплодов. Для толстой кожи лучше использовать нож. Кроме всего прочего, ложка — подходящая для выжимания сока вещь. Не такая клевая, как соковыжималка, но вполне сгодится».

Кондитерский шпатель

Константин Атмаджан Совладелец и шеф-повар So Far Kebab, бренд-шеф Lele Wine & Kitchen

«Когда я работал в Канаде, то заметил, что многие повара используют его как постоянного помощника и быстро эту привычку перенял. С тех пор он всегда находился в кармане моего фартука.

Основное назначение шпателя — разделение теста, и с этим он отлично справляется. Но еще им удобно делать ряд других операций. Например, я всегда использую его для протирки через сито, чтобы получить пюре или фруктовый кули.

Шпателем очень удобно равномерно что‑то распределять: крем на бисквите или фарш на лазанье. Им удобно переносить с разделочной доски в миску или сковородку любые нарезанные продукты, чтобы не делать это руками или ножом, теряя часть по пути. Его можно использовать и при уборке, собирая одним движением весь мусор со стола и отправляя в мусорное ведро. А также отскребать остатки прилипшего теста или соуса. Еще им можно порезать какие‑нибудь мягкие продукты вроде сыра или кекса».

Антон Грошиков Совладелец и шеф-повар Dodgy

«Кондитерский шпатель, на мой взгляд, один из самых недооцененных и полезных предметов на кухне! Каждый день использую его по-всякому. Шпателем удобно смахнуть остатки салата с доски во время готовки. Им можно по-быстрому нарубить зелень или что‑то мягкое. А еще на него удобно класть нарезанные овощи или курицу».

Гейзеры для бара

Роман Тесленко Шеф-повар Pavlova (Санкт-Петербург)

«У всех шефов есть свои лайфхаки и фишки. Дома я часто использую барные гейзеры для бутылок с различными маслами — оливковым, растительным, с травами. Это очень удобно как для хранения, так и для готовки. Гейзеры позволяют дозировать количество масла и не перебарщивать с ним».

Чайное ситечко

Роман Тесленко Шеф-повар Pavlova (Санкт-Петербург)

«Попробуйте использовать чайное ситечко для работы с различными пудрами. Этот совет значительно сэкономит место в ваших шкафчиках. Понадобится ситечко-орешек, которое открывается в две створки при нажатии на ручку. Даже если руки мокрые или в других продуктах, ситечком всегда можно набрать пудру, чтобы посыпать ее на десерт, или молотые специи, вроде корицы».

Шеф-нож

В каком‑то смысле все ножи можно считать многозадачными. Но шефский нож — король на кухне. Он подходит для измельчения мяса и овощей, широкой поверхностью удобно давить чеснок и специи, а длинным лезвием легко перенести все продукты в кастрюлю или сковородку.

«Самым удобным ножом по праву считается шеф-нож. У него идеальная ширина, длина клинка и закругленная форма лезвия», — говорит Роман Тесленко.

Мандолина

Эдуард Сороковиков Шеф-повар Eno Bistro

«В первую очередь отмечу, что очень часто на домашнюю кухню покупают инвентарь, который потом долго лежит на полках без дела. У меня дома есть и су-вид, и вакууматор, а где‑то даже хранится небольшая машинка для мороженого. Но вот то, что я нашел самым полезным и использовал чаще всего. Мандолина! Конкретно хотел бы отметить небольшую черную из IKEA (да, такие все еще можно заказать).

Это точный и компактный инструмент для тех, кто готовит дома: есть три толщины для нарезки и блокировка лезвия. Идеально делает кружки или продольные слайсы из огурца, цукини и других овощей. Я особенно люблю делать продольные слайсы из морковки, а затем удобно нарезать их соломкой для вока».

Терка

Подойдет для того, чтобы быстро натереть сыр, цедру цитрусовых, имбирь, чеснок или шоколадную крошку. Ей же можно удалить чешую с рыбы.

Эдуард Сороковиков Шеф-повар Eno Bistro

«Думаю, не я один из шефов отмечу терку Microplane. С ней можно забыть о мытье большой квадратной терки, когда вам нужно натереть небольшой кусочек сыра в свою домашнюю пасту или скрэмбл».

Блендер

Пригодится не только тем, кто привык по утрам пить смузи (хотя, почему бы и нет), но и для приготовления самых разных блюд. Например, в блендере удобно измельчать ингредиенты для песто или начинок для пирогов, взбивать белки для безе и даже замешивать тесто. Главное — выбрать гаджет с несколькими насадками для взбивания и измельчения.

Сергей Воронцов Шеф-повар Bijou

«На мой взгляд, полезный гаджет для кухни — это хороший блендер. Он мультифункционален и упрощает многие задачи на кухне. Например, он легко может заменить куттер (измельчитель), который используют на больших предприятиях, а также всегда полезен дома — с ним легко приготовить крем-суп, паштет и любой соус».

Мультиложка

Объединяет пять инструментов в одном. Мультиложка выполняет функцию шумовки, лопатки для переворачивания продуктов на сковороде и смешивания соусов, а режущий край помогает измельчать ингредиенты для блюд. Приятный бонус — мыть после готовки мультиложкой придется в пять раз меньше столовых приборов.

Сковорода со съемной ручкой для духовки