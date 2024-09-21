Хачапури с инжиром, карбонара с тунцом: переосмысление блюд или карательная кулинария?

Луиджи Маньи, Уиллиам Ламберти — легендарные итальянцы Москвы — или Мамия Джоджуа, годами возглавляющий грузинский «Казбек», почти единодушны: в твистах на национальные блюда нет ничего плохого, если они сделаны с умом. Того же мнения — многие другие шефы и рестораторы. Но где вообще граница допустимого и как работать с классикой в 2024 году?

Луиджи Маньи, Уиллиам Ламберти — легендарные итальянцы Москвы — или Мирко Дзаго, почти тридцать лет живущий в России, как и лигурийский шеф Джанмария Сапия, почти единодушны: твисты на классические блюда не могут «оскорблять», если сделаны с умом. Того же мнения и Мамия Джоджуа, годами возглавляющий грузинский «Казбек» и еще многие другие шефы и рестораторы. Но где вообще граница допустимого и как работать с классикой в 2024 году?

Луиджи Маньи Ресторатор и бренд-шеф Pinch, Ugolеk и Fullmoon

«Черный Цезарь» в Ugolеk © Предоставлено рестораном

« Чтобы переосмыслять классический рецепт, важно фантастически хорошо его знать, понимать суть, уметь гармонично заменять ингредиенты — и готовить оригинал на превосходном уровне. В 2024-м это делают очень качественно, особенно в больших городах и мировых столицах — например, в Москве».

Ту же карбонару можно делать с лисичками, боттаргойПрессованная сушеная икра серой кефали или синего тунца. и не только, уверен Луиджи. Некоторые из его популярных интерпретаций — это «Цезарь» в азиатском стиле в Fullmoon, «Черный Цезарь» в Ugolеk с кебабом из морепродуктов, бородинский тирамису (раньше был в меню Pinch) и ньокки-карбонара (тоже из Pinch).

Марко Антонио Феррейра Шеф-повар Sangre fresca

«То же хачапури с лисичками — интересный твист на классическое блюдо. На мой взгляд, такое сочетание не должно никого обидеть в Москве. Хачапури — традиционное блюдо наших соседей, а лисички — сезонное лакомство, которое в столице любят многие. По-моему, важно сохранять корни классических блюд, но при этом можно добавлять к ним что‑то новое и уникальное. Если шеф-повар делает это с уважением к традициям, не вижу ничего плохого».

Вика Конюхова Продюсер идзакаи Tabi и баров Veladora, «Новое пространство», «Вода»

© Предоставлено рестораном

«Главное — уважать культуру, в кухню которой ты хочешь добавить иронии. Так, например, наш кацу-сандо с докторской в Tabi сделан по всем канонам: правильный молочный хлеб хоккайдо, соус и салат, но вместо котлеты из традиционной свинины — такая же хрустящая докторская колбаса в панко. По сути, тоже свинина. И в целом, когда готовишь в своей стране кухню другой, очень далекой культуры, без твистов и добавления локального и сезонного обойтись сложно : как иначе компенсировать колоссальную разницу в продуктах?»

Джанмария Сапия Потомственный шеф-повар из Лигурии, бренд-шеф Mollusca

«Мое итальянское сердце обливается кровью, когда в пасту карбонара добавляют сливки, лук, белое вино или бекон вместо гуанчале . Главное — не разрушать базис и душу блюда, а какие ингредиенты вы добавите — решать вам. Например, у нас в Mollusca была паста карбонара с тартаром из тунца в соусе терияки».

Уиллиам Ламберти Концепт-шеф, ресторатор и автор концепции Historia, Sartoria Lamberti, Lumicino

© Предоставлено рестораном

«Классика, как в живописи, так и в кулинарии, основа всего, база! Чтобы нарушать правила, их нужно знать. И чтобы делать твисты, неплохо бы уметь готовить традиционную версию рецепта безупречно. Если бы мы не открывали новые границы, вкусы и сочетания, то прогресса и развития не было бы. Но и здравый смысл никто не отменял: главная проблема некоторых твистов в том, что это просто невкусно.

По поводу той же карбонары со сливками: я не такой нежный, чтобы меня это раздражало, больше выводят из себя переваренные паста и ризотто. А еще в переделках классических блюд бывает много ингредиентов — там, где все должно быть просто . Вот мы в Sartoria Lamberti готовим качо-е-пепе и подаем эту классическую пасту с тартаром из креветки. Это, пожалуй, твист, но не ради того, чтобы придумать что‑то необычное или хайпануть. Нам хотелось добавить нюансов и оттенков».

Мирко Дзаго Шеф-повар Onest

«Я спокойно отношусь к интерпретациям классики, но важно сделать их понятными и интересными для гостя, основываясь на традиционном исполнении блюд. Еда должна оставаться вкусной и качественной — вот и граница допустимого ».

По словам Мирко, московская публика все чаще выбирает сет-меню — за разнообразие и возможность пробовать несколько интересных блюд зараз. Здесь шефу и удается раскрыть широту интерпретаций. «В Onest я к итальянской классике добавляю элементы русской культуры», — объясняет Мирко. — Можно изменить и уничтожить блюдо, а можно объединить разные традиции, технологии, продукты, вкусы и получить исключительный результат».

Никита Рендино Бренд-шеф Champagne Charlie’s Bistro

© Предоставлено рестораном Charlie’s Bistro

«У меня есть свои табу, но в 99% случаев я открыт к экспериментам, мне и самому нравится делать твисты на классику многих стран с разными продуктами и ингредиентами . Это интересно, классно, круто. Под личными „табу“ я имею в виду те действия с рецептами, которые полностью меняют блюдо, ничего не оставляя от оригинала в плане визуала, вкуса и ингредиентов. На мой взгляд, оскорблять все эти вещи могут только вековую пыль, которая лежит на рецептах, — мы же занимаемся творчеством. Гастрономия — вид искусства ».

Мамия Джоджуа Бренд-шеф ресторана «Казбек»

« Главное — четко донести до гостя, что это не перифраз классики, а абсолютно новое шефское прочтение. Хачапури с инжиром, угрем, рачинской ветчиной или хинкали том-ям, которые я готовлю с фаршем из креветок и на кокосовом молоке, — это иное направление, и не надо его сравнивать с первоначальным рецептом. Когда‑то было два вида пиццы, а сейчас множество. И вообще соединение двух кухонь — это современный тренд; азиатские особенно популярны».

Хачапури с инжиром © Предоставлено рестораном «Казбек»

Юлия Зверева Гастрономический журналист, создатель телеграм-канала Restosnob и куратор «Первого гида»

«В гастромире существует мнение, что все уже придумано, поэтому в творениях современных шефов мы обречены на вторичность. Но мы живем во времена переосмысления архивов, и каждому шефу хочется создать свою, улучшенную версию условного борща. Ведь если „губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича“, как у Гоголя, получится вполне симпатичный Франкенштейн. Ключевую роль сыграет профессионализм и талант творца, и если шеф понимает, что он делает, получится хорошо .