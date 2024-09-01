Собрать гостей в ресторане, чтобы не заморачиваться с готовкой и сервировкой стола в свой день рождения, — верный план. Вот 14 ресторанов и кафе, где можно отметить праздник по-разному: лихо и с настойками, игриво с танцами, по-семейному в тихом бистро или шикарно с запоминающимся видом и диковинными блюдами.

В семейной атмосфере Alma

© Предоставлено рестораном

Уютный гастробар на территории арт-кластера «Рассвет» не похож на классические московские места: персонал работает здесь годами и знает завсегдатаев в лицо, владелица места сама мелькает на кухне, а по понедельникам и вторникам команда Alma берет выходные и закрывает место.

Гастробар подойдет для камерного дня рождения с семейной атмосферой: в центре зала сдвинут длинный стол, официант будет шутить с гостями весь вечер, а в конце предложит шоты на ход ноги . На всех можно взять закуски вроде оливок, маринованных с апельсином, хацилима с тхиной, паштета из печени цыпленка, помидоров с солью и маслом и солений, а по меню заказать каждому гостю горячее — от зожного лосося со стейком из цветной капусты до экспериментальной куриной печенки с вяленым манго или гигантских тигровых креветок с печеными помидорами. Дополнит ужин вино из небольшой, но толковой коллекции Alma или фирменные коктейли.

Адрес Столярный пер., 3, корп. 13 Часы работы ср-сб 12.00–23.00, вс 12.00–17.00

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Ужин, плавно перетекающий в танцы Veladora

© Предоставлено рестораном

Развеселый бар с мескалем, танцами и собственной кантиной — камерным залом на тридцать гостей с изысканным меню, приглушенным светом и ресторанной рассадкой. На большую компанию пространство можно арендовать полностью, а для небольшого праздника — заранее забронировать места и просто сдвинуть столы.

Готовят здесь экспериментальную еду с мексиканскими вайбами и большой выдумкой: например, сальсу с кузнечиками, авокадо и зеленым горошком или говяжий язык с бататом и цветами какао , тортилью с ягненком и двумя видами сальсы и тако со стейком. Запивать все это, конечно же, нужно мескалем или «Маргаритами» и «Паломой». А после — танцевать в баре.

Адрес Покровка, 2/1, стр. 1 Часы работы чт-сб 18.00–5.00, ср и вс 18.00–2.00

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Итальянские каникулы Capito

© Предоставлено рестораном

Безопасный вариант, который оценят взрослые, пожилые и дети: итальянская кухня предсказуема, всем знакома и всеми любима. Интерьер в Capito уютный и не слишком модный, а места достаточно, чтобы сдвинуть несколько столов под большую компанию.

С праздничным меню все понятно: в стол нужно брать пиццу — «Маргариту», «Мортаделлу с грибами» и сытную «Аль рагу» — чтобы попробовать классику и фирменные рецепты Capito, а заодно закуски вроде фермерских колбас и сыров, вяленых томатов и маринованных артишоков. Кстати, в день рождения имениннику полагается сладкий подарок от заведения, так что бронируя столик, не забудьте предупредить, что за праздник вы отмечаете.

Адрес 3-я Ямского Поля, 2, корп. 13 Часы работы пн-вс 12.00–0.00

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Большой компанией J.Z. Peking Duck

© Предоставлено рестораном

Роскошный, дорогой и самый большой ресторан китайской кухни в Москве. В J.Z. Peking Duck все серьезно: утка для главных блюд в меню доставляется напрямую из Китая. За соблюдение векового рецепта и качества отвечает Лу Диан Хуа, шеф-повар в третьем поколении, посвятивший всю свою карьеру одному блюду — пекинской утке. Мастер Лу следит за каждым этапом приготовления утки: от момента запекания в традиционной шестиугольной печи на вишневых дровах до подачи на стол гостю. Стоит такое развлечение недешево, зато на выходе получается настоящий аттракцион: повар ловко разделывает утку, выкладывая изящные горки мяса на блюда.

На первом этаже обстановка попроще, на втором — просторный зал с нарядным убранством и большими круглыми столами на компанию. Этажом выше — приватные залы, которые лучше бронировать сильно заранее. Они подойдут для большой компании, если хочется уединиться и, к примеру, попеть в караоке или приготовить хого — овощи, мясо, морепродукты и рыбу в кипящем бульоне с пряностями и травами. Приятный бонус: заскучавших детей на время праздника можно отправить в игровую комнату на втором этаже.

Адрес Цветной б-р, 21, стр. 2 Часы работы пн-чт 11.00–0.00, пт-сб 11.00–1.00, вс 11.00–0.00

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С детьми Ribambelle

© Предоставлено рестораном

Сеть семейных ресторанов подойдет для семейного дня рождения: пока взрослые будут выбирать пасту и произносить тосты, детей займут аниматоры в игровой комнате. Из развлечений для малышей — мастер-классы и творческие занятия вроде готовки пиццы или свечеварения. Стильный детский городок разделен на секцию для тех, кто помладше, и тех, кто уже подрос: им организовали миниатюрную копию взрослого мира с настоящими улицами, домиками и мебелью.

В детском меню — куриный суп с лапшой, куриные котлеты с картофельным пюре, наггетсы из индейки и картошка фри. Для взрослых — понятная итальянская кухня с вкраплениями хитов кухонь мира: пицца и паста, ризотто с вялеными томатами, буррата с томатами и авокадо, том-ям, «Цезарь» с креветками и дорада на гриле.

Адрес Оболенский пер., 9, корп. 1 Часы работы пн-вс 7.50–22.00

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Сытно и бюджетно Есть хинкали, пить вино

© Предоставлено рестораном

Не слишком дорогой, но и не босяцкий ресторан грузинской кухни — самая выигрышная точка «Есть хинкали, пить вино» расположена на Остоженке, в доходном доме Кекушева. В зале есть большой стол на компанию из десяти-двенадцати человек — идеально для камерного дня рождения, когда хочется простой и понятной еды.

В меню собраны хинкали всех регионов Грузии: квари с сыром, рачинские с красной фасолью и грибами, кахетинские с бараниной и черным перцем и даже сладкие с вишней . В стол на компанию удобно брать наборы солений и молодых сыров, ассорти пхали, бастурму, сациви из курицы и, конечно, хачапури. С напитками все тоже понятно — в винной карте внушительная подборка грузинских вин, а также сортов из Италии и Германии.

Если хочется место с грузинской кухней, но попроще, можно забронировать стол в «Хачапури и вино», а праздничный грузинский fine dining можно устроить в «Мама Tuta».

Адрес Остоженка, 19/1 Часы работы пн-вс 11.00–0.00

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С роскошным видом и фотографиями на память Mume

© Предоставлено рестораном

Панорамный ресторан современной китайской кухни на девяностом этаже башни «Федерация» в Сити. Mume — популярное место для торжеств и самых важных свиданий, поэтому бронировать стол лучше сильно заранее. Зато при депозите в 5000 рублей (которые вы гарантированно потратите в Mume, учитывая цены в меню) в подарок предложат экскурсию на смотровую площадку. Все столы расположены у панорамных окон: на 5–6 человек хватит стола в общем зале. Для крупных торжеств есть зал с круглым столом на 8–9 человек и большой зал со столом на компанию из 14 человек. Интерьер тоже располагает к памятным кадрам: мрамор и оникс в декоре соседствует с драконьей чешуей колонн и «облаками» под потолком.

В меню — авторская интерпретация паназиатской классики: остро-кислый суп с камчатским крабом, гребешки с икрой в винном соусе, премиальная утка по-пекински , свинина по-кантонски с медом, суп из акульих плавников и жемчужный рис.

Адрес Пресненская наб., 12 Часы работы пн-вс 13.00–0.00

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На веранде «Кривоколенный 9с3»

© Предоставлено рестораном

Если день рождения для вас — не плотное застолье, а атмосфера, посиделки с друзьями и душевные разговоры, то вам сюда. Летняя веранда занимает целый внутренний двор с индустриальными вайбами, тепловыми трубами и кадками с цветами — уличные столики «Кривоколенного» плавно перетекают в веранду соседнего «Ладо», отчего создается ощущение шумного уличного праздника.

Заказывайте вино и игристое, а к нему — закуски вроде тартара и хумуса, картошки фри с пармезаном, оливок, хамона, тарелок сыров и тартов с томатами и рикоттой . Ну а если вечер захочется продолжить, всегда можно зайти за настойкой-другой в соседнюю рюмочную «Свобода» или устроить настоящий бар-хоппинг на Китай-городе.

Другие места с просторными и уютными верандами: «Дом 16» с зеленой дачной верандой и «Санта Базилия» с верандой в Аптекарском огороде.

Адрес Кривоколенный пер., 9, стр. 3 Часы работы пн-чт 9.00–0.00, пт 9.00–2.00, сб-вс 9.00–0.00

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С советским угаром Горбуфет «Пельменная»

© Предоставлено рестораном

Для бюджетного праздника в духе позднего СССР подойдет Горбуфет «Пельменная». За единственным большим столом в кафе помещаются десять человек. Чтобы все было как в поговорке «В тесноте, да не в обиде», заказывайте на стол ассорти солений и сало с горчичкой, салат оливье, бутеры с колбасой и сельдью , а на горячее — по тарелке сытных пельменей каждому гостю. С напитками все тоже понятно: подойдут фирменные настойки вроде «Крыжовника», «Хреновухи» и «Свеклы» и разливное пиво. Главное — быть готовым к тому, что под вечер в Горбуфете шумно и людно, а к празднованию дня рождения в какой‑то момент могут подключиться рандомные посетители пельменной и завсегдатаи.

Адрес Малая Дмитровка, 3 Часы работы пн-чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–3.00, вс 12.00–2.00

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На природе «Библиотека»

© Предоставлено рестораном

Парадный ресторан при доме писателей, где летом можно устроить праздничное чаепитие на веранде с видом на дачи и зеленую территорию Переделкино, а в плохую погоду — устроить ужин под звук потрескивающего огня в камине.

Кухня — тоже с писательской выдумкой. Разрабатывая меню ресторана «Библиотека», команда исследовала рецептуру исторической русской кухни XVIII века, а в выборе продуктов отдала предпочтение локальным и свежим, из России. Так в меню появилось оливье с фермерским цыпленком и брокколи, пирог с говяжьими щечками и кремом из сморчков, борщ с уткой и копченой сметаной и перлотто с лисичками . Словом, настоящее купеческое застолье.

Адрес Дом творчества писателей, ДСК «Мичуринец», Погодина, 4, корп. 2 Часы работы пн-вс 10.00–22.00

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Попробовать что‑то новое Padron

© Предоставлено рестораном

Испанская и португальская кухни в Москве — все еще редкость. Тем приятнее встретить смешение двух родственных традиций в одном месте. В Padron есть большой стол прямо возле печи, за которым поместится дюжина гостей.

В меню — традиционные для Испании и Португалии блюда в авторском исполнении (за которое отвечает концепт-шеф Адриан Кетглас и бренд-шеф Евгений Цыганов). Например, @@сибаса подают с сальсой из нектаринов и оливок, телятину — с айоли из тунца и анчоуса, а пирожки экспанадас начиняют крабом и треской@. В стол, помимо закусок, можно взять несколько горячих блюд с рисом и черной треской или почками кролика, а заодно и утку из дровяной печи.

Адрес Страстной б-р, 7, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00–0.00

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Как в немецком биргартене «Энтузиаст»

© Предоставлено рестораном

Если не хочется тратиться, равно как и заморачиваться со сложным меню, можно собрать гостей в мотокафе «Энтузиаст», которое по вайбу напоминает какой‑нибудь берлинский биргартен: простенькое место с понятной едой и пивом.

На веранде для праздника есть широкие красные столы со скамьями, в зале — длинный барный стол, за которым поместится человек восемь-десять. Из еды берите сэндвичи и картошку фри или начос — с ними удобно фланировать от гостя к гостю, не отвлекаясь на возню с ножом и вилкой. Из напитков наливают сидр, пиво и газировку.

Адрес Столешников пер., 7, стр. 5 Часы работы пн-пт 10.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00

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На широкую ногу «Пушкин»

© Предоставлено рестораном

Вот уже двадцать пять лет ресторан на Тверском бульваре держит марку и остается в списке самых аутентичных и интересных мест в Москве. Для празднования дня рождения подойдет резерв большого стола в одном из двух нарядных залов ресторана. Столы рассчитаны на двенадцать человек, но если хочется собрать еще больше гостей, то можно устроить в «Пушкине» банкет на тридцать мест: с вами заранее согласуют меню, программу вечера и подготовят торт к празднику.

Но даже камерное празднование на дюжину гостей и по стандартному меню получится как угодно, но точно не скромным. В программе вечера — салат «Ералаш» с жареной утиной грудкой, сельдь под шубой, соленья а-ля рус, эклеры с грибами , пирожки на зубок, молочный поросенок с белыми грибами и «изжаренный как должно» сибас. В общем, блюда для исключительно серьезных господ.

Адрес Тверской б-р, 26а Часы работы пн-чт 9.00–0.00, пт-вс 0.00–0.00

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Только с самыми близкими (или вдвоем) De Torino

© Предоставлено рестораном

Красивое бистро со слегка конфетным интерьером, который объединяет элементы ар-деко и приметы туринской архитектуры. Кухня тоже ориентируется на традиции пьемонтского региона Италии. В меню соседствуют взбитая рикотта с анчоусами и вялеными томатами, тартар с мозговой косточкой и тартином, консоме с бычьими хвостами , образцовые стейки, бургеры ала итальяно, кофейные ризотто, глазированный лосось и несколько видов пасты.

Добавьте к этому бокал вина или коктейль и главную фишку места — столики в углублении оконных проемов, которые закрываются от основного зала и всех посторонних нарядными деревянными дверцами. Можно уединиться вдвоем или втроем и вволю наговориться с близкими или устроить романтический вечер с задушевной беседой.

Адрес Мясницкая, 14/2, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00–0.00