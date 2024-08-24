Стритфудхоппинг в Петербурге: 10 заведений с лучшей уличной едой

Есть на ходу у зожников не в почете, но если уж и прослыть нарушителем, то только с самым вкусным беляшом в руке. Собрали 10 точек в Петербурге, где готовят компактные закуски, с которыми удобно гулять по городу.

«Бекицер»

© Предоставлено рестораном

Заходим в «Бутылку» в Новой Голландии и открываем дверь в филиал шумного Тель-Авива. Куда бы ни занесли вас ежедневные десять тысяч шагов — в оживленный центр или на остров — хватайте шварму в пите на израильский лад с хумусом, пшеничной кашей ариса, тхиной, томатами и миксом из курицы и индейки. Удивит и традиционная пита-сабих с яйцом, баклажанами и отварным картофелем. Без вегетарианской версии не обойтись — три шарика фалафеля миксуют с красной капустой, огурцами, острыми перчиками и тхиной с зеленью.

Адреса Рубинштейна, 40/11; наб. Адмиралтейского канала, 2 Часы работы пн-чт 12.00–1.00, пт 12.00–6.00, сб 11.00–6.00, вс 11.00–1.00

Подробнее на Афише

«Такояки-мисэ»

© Предоставлено рестораном

В милых японских стридфуд-кафе предлагают одноименную закуску в виде шариков из жидкого теста с разными начинками. Впервые придуманные в Осаке в 1935 году уличным поваром Томэкити Эндо, они переехали в Петербург по двум адресам — в отдельный домик на Петроградке на улице Лизы Чайкиной и в гущу городской суеты в переулке Крылова у метро «Гостиный двор». В обеих точках можно попробовать удобные шарики в классическом виде со стружкой из тунца, их терияки-версию с соусом и нори, с сыром и луком фри, острую вариацию со спайси-соусом, с унаги и чипс-крошкой и пати-миксом. Почувствовать себя героем аниме на улицах Петербурга — проще простого.

Адреса Лизы Чайкиной, 19б; пер. Крылова, 2 Часы работы пн-вс 12.00–21.00

Подробнее на Афише

Baht

© Предоставлено рестораном

Только что открывшиеся обитатели гастромагистрали у Большой Зеленина — туркменское бистро в минималистичном скандинавском интерьере и восточным ковром от Амана Оразова и Эдуарда Мурадяна. Здесь специализируются на кухне Центральной Азии и Ближнего Востока. С собой нужно брать гутабы: со шпинатом и горгонзолой или с форелью и щавелем. Главный средневосточный пирожок самсу готовят более традиционно — с говядиной и кинзой или по-эстетски — с тыквой и трюфелем. Сочетать восточную кухню советуют с просекко, красным, белым и добротным оранжем.

Адрес Корпусная, 9 Часы работы пн-вс 12.00–23.00

«Пышки вприпрыжку»

© Предоставлено рестораном

Петербург без пышек — котлетки без пюрешки. Если надоело стоять в очереди на Большой Конюшенной, выручают задорные ребята из «Пышки вприпрыжку». Они открылись в 2022 году на 1-й Советской и быстро запомнились со своими классическими и экспериментальными пышками. Главную петербургскую сладость готовят со взбитыми сливками, медом, фисташками и даже с маршмеллоу. Для полного погружения в детство запивать предлагают тем самым бочковым кофе.

Адрес 1-я Советская, 12а Часы работы пн-пт 9.00–21.00, сб-вс 10.00–21.00

«Минутка»

© Предоставлено рестораном

Возрождение народного стритфуда от пекаря всея Петербурга Максима Бабича. В пирожковой «Минутка» законодатель булочных трендов готовит классические пирожки с сытными и сладкими начинками, фирменные пирожки-минутки, пончики, пышки и ватрушки. Классику по рецепту 1955 года начиняют форелью с капустой и крем-чизом, картофелем с моцареллой и пармезаном, вишней с бобами тонка и заварным ванильным кремом и еще десятком начинок. Фирменные пирожки с томлеными бычьими хвостами, рваной говядиной или грушей с медом и мятной пудрой делают на бездрожжевом тесте с минимальным использованием масла. Запивать предлагают не просто кофе с молоком, а спешелти-позициями. Пирожковые киоски ищите на Василеостровском рынке и у залива в «Севкабель Порту».

Адреса Кожевенная линия, 40; Большой просп. В.О., 14/16б Часы работы пн-вс 10.00–22.00

Подробнее на Афише

Kimchi to Go

© Предоставлено рестораном

Ответ корейцев на японские шарики такояки — острые рисовые палочки токпокки. В Петербурге их готовят в трех заведениях Kimchi to Go. В интерьерах — трушные корейские кварталы, а в меню полное погружение для любителей дорам — тематические блюда и классика азиатской кухни. С собой в стаканчиках уносить токпокки с кисло-сладким соусом яннём, острые токпокки чиз и авторское нововведение на итальянский манер — токпокки карбонара. А чтобы все было совсем как в Корее, сеульскую закуску-десерт хотток (горячий пирожок из рисовой муки со сладкой ореховой начинкой) тоже отдают в стаканчике с собой. Никаких приборов — просто кусайте.

Адреса Загородный просп., 21–23; Белинского,13; 7-я линия В.О., 42 Часы работы пн-вс 10.00–22.00

Подробнее на Афише

«Вкусные штучки»

© Предоставлено рестораном

Если летний чек-лист остался без мороженого, ищите этот десерт в самых необычных вариациях в кондитерской-долгожителе «Вкусные штучки» на Петроградской стороне. Оплот стабильности холодных сливочных экспериментов с двадцатилетней историей и особым антуражем, который скоро язык повернется назвать винтажным. Мороженое здесь называют ремесленным, при приготовлении не используют искусственные красители, ароматизаторы, стабилизаторы и прочие промышленные атрибуты. Можно начать аккуратно с десерта со вкусом халвы и топленого молока или пекана в кленовом сиропе, а можно перейти к тяжелой артиллерии: белым грибам, красному вину, томатам с базиликом или кантабрийским анчоусам с ржаным солодом, табаком и юдзу. Словом, настоящий гастрономический экспириенс.

Адрес Большой просп. П.С., 16/1 Часы работы пн-вс 10.00–21.00

Подробнее на Афише

Technodöner

© Предоставлено рестораном

Почувствовать себя на шумных улицах Берлина после мощного техно-рейва проще, чем кажется. В поисках нужного вайба отправляемся на Некрасова, где в хулиганском Technodöner ожидаемо готовят культовый стритфуд: колбаски карривурст, брецели, пончики-берлинеры и, конечно, донеры — их тут четыре вида. Их подают в чиабатте — с курицей, говядиной, фалафелем или креветкой. Запивать красоту предлагается немецким пивом.

Адрес Некрасова, 28 Часы работы пн-чт 13.00–1.00, пт-сб 13.00–4.00, вс 13.00–1.00

Подробнее на Афише

Sight

© Предоставлено рестораном

Планируя маршрут по Петроградской стороне, не забудьте заглянуть в Sight — очень городское место во всех смыслах. Лаконичное, со вкусом во всем: в еде, напитках, интерьере, музыке и атмосфере. Главная жемчужина — тихий уютный внутренний двор, утопающий в зелени. Но если сидеть некогда, возьмите в путь фирменный сэндвич: завтракательный с мортаделлой и омлетом или увесисто-сытный с копченой форелью и соусом из зеленого горошка. Делают их на сливочной бриоши, которую выпекают каждое утро.

Адрес Корпусная, 28г Часы работы пн-вс 10.00–23.00

Ossu

© Предоставлено рестораном

От идеи взять с собой коробочку лапши и, причмокивая, жевать ее на бегу веет Нью-Йорком из комедий нулевых. За таким настроением отправляйтесь на Некрасова, в лапшичную Ossu. Официанты встретят вас фразой «Ну что, ребятки, поедим?», окутают заботой и накормят как родного — тут-то вы и поймете, что удачно зашли. Лапшу здесь тянут вручную и очень тщательно. В меню пять вариаций блюда. Для знакомства подойдет лапша с цыпленком и имбирем — классическая и слегка пикантная. Особенно хороша версия с морепродуктами: креветками, лососем и кальмаром.

Адрес Некрасова, 21 Часы работы пн-вс 12.00–23.00

Kuznya Café

© Предоставлено рестораном

В кэжуал-проекте от ресторана Kuznya придумали целое меню блюд, которым удобно наслаждаться на открытом воздухе. Если классическую пиццу брать неудобно, можно взять ее же, только сложенную пополам — панини из трех видов муки. Начинки самые разные: авокадо с томатами и хумусом, печеный баклажан с копченым сыром и перцем и лосось с рикоттой. Если устали от углеводов, салаты подают в очень удобных контейнерах с собой. Отметим табуле с кускусом, деревенский с кахетинским маслом и буйно-зеленый салат с брокколи, виноградом, огурцами, шпинатом, руколой, хумусом и фасолью.

Адрес наб. Адмиралтейского канала, 2 м Часы работы пн-вс 10.00–22.00