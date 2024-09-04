На меня глядят игриво борщ, чеснок, том-ям, олива: попробовали 15 диких вкусов пива

Современный ассортимент баров и алкогольных магазинов включает в себя не только классические варианты пенного, но и что‑то поинтереснее. На полках появилось пиво со вкусом борща или оливок. Мы за вас попробовали 15 разных вкусов — чтобы вы избежали самые отвратительные сочетания и нашли что‑то на случай, когда хочется чего‑то этакого.

«Ленинградский борщ» Пивоварня: HopHead (Россия, Санкт-Петербург)

Стиль: гозе

По вкусу это не совсем борщ, а вполне нормальная «Кровавая Мэри» без крепкой составляющей (но с запахом ржаных сухариков). В меру пряное и очень томатное, но проигрывающее в заявленном вкусе. Хотя компоненты интригуют: говяжий бульон, свекла, капуста, морковь, красная фасоль, картофель, помидоры, перец черный, душистый, кориандр, паприка, петрушка, лук и чеснок.

Shroomdalf Garlic Пивоварня: Selfmade Brewery (Россия, Москва)

Стиль: гозе

Аромат хоть и с нотками ностальгии, но со специфическими: сухарики «3 корочки» и порошковый суп-пюре из шампиньонов могут напомнить лишь о бедных студенческих временах . Вкус соответствующий, а послевкусие порадует только тех, кто любит пожевать сырые грибы или лизнуть угол панельного дома, покрытого плесенью.

«Смокер» Пивоварня: White Stone (Россия, Москва)

Стиль: томатный гозе

Тут все просто, честно и понятно: томатное гозе с добавлениям соуса BBQ оправдывает ожидания по копчености и имеет приятную нарастающую остринку в послевкусии. Хорошее пиво для любителей рулек, немецких сосисок и свиных ребрышек.

«Зеленые оливки» Пивоварня: 4Brewers

Стиль: томатный гозе

Помимо оливок в составе еще есть томатная паста, сушеный базилик, кориандр и паприка. Но главный заявленный ингредиент чувствуется так, будто вы с утра устроили дегустацию рассолов и добрались до банки от оливок бренда «Каждый день» — дешево и не особо приятно.

Tomato Method Пивоварня: Selfmade Brewery (Россия, Москва)

Стиль: томатный гозе

Классное томатное пиво с остринкой и идеальным по плотности телом. В составе — овсяные хлопья, вустерский соус, томатная паста и табаско. Вкус кисло-сладкий с отчетливыми нотками томата и сельдерея, а послевкусие с нарастающей остринкой и горечью хмеля. Одобряю: на разок для тех, кто отдает предпочтение классическому лагеру, и на долгую счастливую совместную жизнь — любителям томатного сока в самолете.

«Атомная прачечная» Пивоварня: Jaws (Россия, Екатеринбург)

Стиль: ИПА

Бутылочное пиво с приятной горчинкой, но не особо острое — хотя в составе есть перец чили, который раскрывается грубоватым привкусом хмеля. На производстве используют холодное охмеление и щадящую фильтрацию — так что не пугайтесь осадка в напитке.

Tom Yum Пивоварня: Plague Brew (Россия, Санкт-Петербург)

Стиль: томатный гозе

Это пиво пахнет Таиландом, лемонграссом и дешевым и очень сладким игристым из серии Santo Stefano. По вкусу — кислый дешевый алкоголь со специями, который в послевкусии раскроется ароматом грязного подъезда пятиэтажки с чудаковатой соседкой-кошатницей. Хороший экземпляр для тех, кто хочет кому‑то отомстить или отбить любовь к пиву навсегда.



Jazz & Juice Пивоварня: Jaws (Россия, Екатеринбург)

Стиль: ИПА

К этому пиву больше вопросов, чем ответов. Производитель обещает какой‑то невероятный микс экзотических фруктов, но обещания ими и остаются. Тропиками оно и не пахнет, а еще неприятно кислит и вызывает рвотный рефлекс из‑за желейных хлопьев фруктового пюре. По итогу микс получился — но всего самого неприятного и отталкивающего .

Chapeau Framboise Lambic Пивоварня: De Troch (Бельгия, Фландрия)

Стиль: фруктовое

Почему‑то это пенное пахнет томатом, но на вкус — не самая сладкая малина. Пить можно, особенно если вы любитель свежих ягод и смузи и вообще делаете вид, что за ЗОЖ.

«Жигули барное манго-маракуйя» Пивоварня: Московская Пивоваренная Компания

Стиль: фруктовое

Легкий пивной напиток с привкусом и запахом детского сока «Тутти-фрутти», лучший вариант из всех фруктовых героев этого материала. Еще приятнее от осознания, что это всем знакомый бренд «Жигули барное», который ценители пива уважают за его доступность и ненастойчивый вкус.



Maui Porter Coconut Пивоварня: Jaws (Россия, Екатеринбург)

Стиль: портер

Производитель обещает яркий вкус с оттенками шоколада и кофе и карамельно-миндальную сладость запеченной мякоти кокоса. Но, как бы сказала Ольга Бузова, «их слова — водица»: ничего, кроме горечи, в этом пиве нет . Кокос не чувствуется даже отдаленно, если его, конечно, не сожгли до состояния углей.



Floris Kriek Пивоварня: Brouwerij Huyghe (Бельгия)

Стиль: фруктовое

Вполне классический вишневый крик, но про него тоже хочется рассказать. Запах и вкус зубной пасты с вишней или химического йогурта «Чудо» , но это не хорошо и не плохо — производители уверяют, что в составе 30% натурального сока.



Ice Cream Porter Chocolate Пивоварня: Konix Brewery (Россия, Москва)

Стиль: портер

Не совсем классический портер с мороженым и шоколадом в составе и с уходящей в послевкусие кофейностью. Если пить десертные напитки, то именно такие: все очень хорошо и с балансом, и с плотностью, и с впечатлениями — этот пенный напиток так же хорош, как слезливые песни Анны Асти .



Love Memories Пивоварня: N.Riga-s Brewery (Россия, Московская область)

Стиль: берлинер-вайс

По вкусу и запаху это клубничное варенье без сахара, но еще в банке есть привкус подлежавших ягод с бабулиной дачи, который останется с вами в послевкусии. В целом, все не так плохо — шелковистый напиток с фруктово-ягодной кислинкой.



Pa-Pa Passion Пивоварня: Brewlok (Россия, Воронеж)

Стиль: ИПА