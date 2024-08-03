Ночной дожор: 20 московских заведений, работающих допоздна или круглосуточно

Очень поздний ужин
Meat Point
Окошко с лучшей кюфтой в центре работает в Москве уже 12 лет и — что особенно ценно — круглосуточно. Расположение тоже удачное: из половины популярных столичных клубов до Meat Point можно дойти пешком.
Восстанавливать силы после веселой ночи предстоит, собственно, самой кюфтой — плотным свертком из лаваша с нежными мясными котлетами, овощами и сыром внутри. Если хотите позаботиться о себе на утро, добавьте к заказу айран — кисломолочный напиток, который поможет при похмелье. Кстати, в планах у Meat Point новая точка в еще более тусовочном районе — на Китай-городе.
Адрес
Вознесенский пер., 14
Режим работы
Круглосуточно
Молоко
Старинное место на Большой Дмитровке любят тусовщики со стажем — прежде всего за удобное расположение и круглосуточный режим. Меню по-старомодному огромное и включает в себя всю классику московской кухни последних двадцати лет.
Советуем брать брускетты, ностальгический «Цезарь» с креветками и паштет из куриной печени с луковым чатни, а если хочется чего‑то посерьезнее — лингвини карбонара или дикую угольную рыбу с ризотто из венере. Если планируете превентивно лечить похмелье, обратите внимание на том-ям и домашние пельмени со сметаной.
Адрес
ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 5
Часы работы
Круглосуточно
«Dr. Живаго»
Гранд-ресторан с патриотичным видом и меню в духе дореволюционной русско-французской кухни работает круглосуточно — правда, по выходным делает перерыв с 5:00 до 7:00. Для позднего ужина после активного веселья годятся практически все позиции в меню. Просто вчитайтесь: оливье «Живаго» с солёным огурцом, караси жареные в сметане, сельдь Балтийская на бородинском хлебе с яйцом, расстегаи с рыбой или пожарские котлеты с соленьями. Недешево, зато роскошно.
Адрес
ул. Моховая, 15 стр. 1
Часы работы
Круглосуточно
Black Swan Pub
Пивной паб с интерьером сумасшедшей барахолки и еще одним баром «Тайная комната» на нижнем этаже по пятницам и субботам работает до шести утра. Что приятно, по ночам здесь не только наливают, но и кормят.
Еда самая что ни на есть похмельная: плато магаданских креветок на льду, ростбиф с чипсами, фирменный «Цезарь», острые куриные крылья, стейки и бургеры. Но мы советуем готовиться к утреннему похмелью загодня — и заказать ко всему этому крепкий куриный бульон.
Адрес
ул. Солянка, ½, cтр. 1
Часы работы
Вс-ср 12:00–00:00, чт-сб 12:00–06:00
Bambule
Двухэтажный бар с вином, коктейлями и интерьером, вдохновленным заведениями Берлина семидесятых годов, по пятницам и субботам работает до шести утра. Кухня закрывается немногим раньше, так что в Bambule можно устроить себе и очень поздний ужин, и ранний завтрак.
Кухня в баре толковая — в меню понятные закуски вроде тартаров или мезе с тартином, несколько видов стейков, лазанья, всевозможная паста и котелки с мидиями. Похмельные хиты — чизбургер с трюфелем, живительный том ям и деконструированная версия «Цезаря».
Адрес
Солянка, ½, cтр. 1
Часы работы
Вс-чт 08:00–00:00, пт-сб 08:00–06:00
Veladora
Развеселый мексиканский бар, где в выходные можно зависнуть до пяти утра. Хороший вариант, если после танцев и коктейлей с мескалем срочно захотелось подкрепиться. В Veladora готовят несколько видов тако, кесадилью, куриные крылышки — в общем, понятный стрит-фуд, но с претензией. В пятницу и субботу кухня работает до 4:30 утра — завтрак это будет или ужин, решать вам.
Адрес
Покровка, 2/1-1
Часы работы
ср, вс 18:00–02:00, чт-сб 18:00–05:00, вс
Mo Friends and Bar
С пятницы по воскресенье симпатичный и в меру интеллигентный бар на Петровских линиях работает до пяти утра. Кухня закрывается чуть раньше, но все равно в баре можно устроить очень поздний ужин или ранний завтрак.
Для первого есть фиш энд чипс, фирменная пицца с лососем (перекочевавшая сюда из меню почившего бара Simachev), кесадилья с курицей, катцу сэндвич с цыпленком или стейк Денвер. Если настроение «завтрак», можно заказать бриошь с креветками, классические сырники, оладьи из цукини, драники с уткой или три яйца с маффином. А сразу после — на боковую.
Адрес
Петровские Линии, 1
Часы работы
Вс-чт 12:00–00:00, пт-сб 12:00–05:00
Noor
Коктейльный бар с вечеринками для взрослых модников давно застолбил место на тусовочной карте Москвы. Помимо вечеринок здесь знают толк в классических коктейлях и ироничных твистах на них, а еще кормят ночью. В пятницу и субботу кухня работает до четырех утра — подойдет и для очень позднего ужина, и для экстремально раннего завтрака.
Заказать можно фирменный стейк-сэндвич «Электро», наваристый борщ с пампушками и конским салом, тарелку пельменей с бульоном и маслом, пасту с креветками а-ла Альфредо, а заодно мини-чебуреки, чизбургер и даже макароны по-флотски. Все, само собой, в авторском исполнении.
Адрес
Тверская ул., 23/12
Часы работы
Вс-чт 11:00–03:00, пт-сб 11:00–06:00
Restaurant by Deep Fried Friends
В модном ресторане от экспертов по тусовкам Deep Fried Friends по пятницам и субботам можно поужинать до трех ночи. Если были поблизости на позднем сеансе в «Иллюзионе» или концерте в Powerhouse, сюда удобно завернуть на ночную карбонару с мортаделлой или сэндвич катцу сандо по-пожарски.
В разделе со стартерами много симпатичных мини-закусок и мезе, которые удобно брать на компанию. Заодно захватите йогуртовых лепешек — с ними все становится чуточку лучше.
Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Часы работы
Вс-чт 12:00–03:00, пт-сб 12:00–05:00
«ГорБуфет пельменная»
Пельменная работает до двух часов ночи, так что такой вариант подойдет тем, кто тусуется умеренно. Интерьер — с претензией на советские забегаловки с недорогим алкоголем и столовской едой, в меню — все, что согреет душу, если вас настиг ночной жор.
Пельмени со свининой и говядиной или бараниной, диетические с курицей и сыром, с начинкой из щуки и судака, вареники с вишней, бутеры с сельдью или икрой, ассорти солений и сало. Главное — не налегать на пиво и не уйти на второй круг веселья.
Адрес
ул. Малая Дмитровка, 3
Часы работы
Вс-чт 12:00–02:00, пт-сб 12:00–03:00
«Зойка»
Ресторан, созданный по образу роскошной русско-французской гостиной, помноженной на театральную гримерку, по пятницам и субботам гуляет до двух часов ночи.
Ужин не самый поздний, зато какой! Пончики с икорными тартаром, оливье с уткой, бриошь с крабом, луковый крем-суп, пельмени с говяжьими щечками и голубцы с кроликом и моченой брусникой — все, чтобы почувствовать себя настоящим барином, которого у входа дожидается упряжка с лошадьми.
Адрес
Большой Патриарший пер., 8 стр. 1
Часы работы
14:00–02:00
Yauza
Еще одно место из списка не самых поздних, но стоящих ночного визита. Особенно если гуляния проходили где‑то в районе Чистых прудов и Китай-города. Утолять ночной голод предлагаем борщом с томленой уткой и паштетом из утки с цукатами и бриошью, жареными лисичками с луком и сметаной, к которым идеально подойдет фирменная говяжья котлета Yauza, и дальневосточными пельменями с морепродуктами. Заполировать это все можно чайником лесного сбора и померанцевым мадленами на десерт.
Адрес
Подколокольный пер., 16 стр. 4
Часы работы
Вс-чт 12:00–00:00, пт-сб 12:00–02:00
Soma
Минималистичный ресторан в окрестностях Цветного бульвара по пятницам и субботам тоже открыт до двух. Ночное меню сокращенное — оставили только несложные блюда и главные хиты Soma. Например, картофельные пышки со сметаной и щучьей икрой, паштет из куриной печени с черной смородиной и тартар из говядины с маринованными шиитаке и устричным айоли. А если хочется чего‑то горячего и сытного, берите стриплойн со шпинатом и соусом из тхины.
Адрес
Петровский б-р, 14
Часы работы
Вс-чт 12:00–00:00, пт-сб 12:00–03:00
Delicatessen
Ресторан с долгой историей и такими же долгими часами работы — по пятницам и субботам «Дели» открыт до двух ночи. Когда‑то меню заведения было новаторским, если не (гастро)революционным. Сегодня эти блюда уже ассоциируются с московской классикой, но от того не становятся хуже.
Советуем попробовать язык на гриле с кремом из черной лисички, тар-тар из конины, жареный утюгом, и ростбиф в соусе из тунца.
Адрес
Садовая-Каретная ул., 20, стр. 2
Часы работы
Пн-чт, вс 12:00–00:00, пт-сб 12:00–02:00
If + Escapist
Два родственных заведения, которые работают дверь в дверь во дворике на Трехсвяте и до двух часов ночи предлагают отборный джанк-фуд. В If можно перехватить маффин с говяжьей котлетой и томатным джемом или хумус с лепешкой роти; в Escapist — чиз-дог из моцареллы или рыбные палочки, а еще пухлые квадратные сэндвичи на тостовом хлебе.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1 стр. 1
Часы работы
Вс-чт 15:00–00:00, пт-сб 15:00–02:00
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1 стр. 1
Часы работы
Вс-чт 13:00–00:00, пт-сб 13:00–02:00
Самый ранний завтрак
Hachiko
В японском ресторане завтраки по выходным готовят с рекордных четырех утра. В меню традиционные японские омлеты тамаго-яки с лососем или угрем и грибами, каша с печеным ананасом, несколько видов раменов и традиционные японские комплексных завтраков. Лечить поступающее похмелье, конечно, лучше всего раменом. В подарок к завтраку наливают чашку чая, кофе или саке.
Кофемания
Часть заведений сети работает круглосуточно, и завтраки здесь готовят с пяти утра. В основном это проверенная временем классика: образцовые сырники, румяные блинчики с маслом или икрой, драники с лососем, круассаны с сытными начинками и каши. В общем, самое то, если после вечеринки неожиданно потянуло на ЗОЖ.
«Кафе Пушкинъ»
По выходным завтраки в гранд-кафе подают с шести утра. Если хочется встретить утро роскошно, то начинайте с бокала «Беллини» и яиц с помидорами на бакинский манер или блинчиков с телятиной. Меню завтраков основательное — много каш и молочных блюд, яйца во всех видах, блины, выпечка, а заодно икра и ягоды. В общем, можно и до обеда просидеть.
Адрес
Тверской бул., 26
Часы работы
Пн-чт 09:00–00:00, пт-вс 00:00–00:00
Beverly Hills Diner
Олдскульные дайнеры, которые помнят еще завсегдатаев «Солянки» и «Пропаганды». Еда — не идеальная, но красные диванчики, официанты в ретро-форме и фигурки Элвисов наутро после вечеринки выглядят так сюрреалистично, что заглянуть сюда стоит хотя бы ради вайба. А раз уж пришли, то возьмите молочный коктейль с шапкой из взбитых сливок и вишенкой, чашку американо и деревенский омлет с ветчиной и сыром или стопку пышных панкейков с кленовым сиропом и сливками. Завтраки подают с шести утра.
Адрес
Сретенка, 1
Часы работы
Круглосуточно
Shagal
Позавтракать в ресторане при отеле Movenpick можно с 6:30 — хороший вариант, если вы гуляли до утра. Завтраки — классические отельные, в самом хорошем смысле этого слова: отварные яйца, омлеты, глазуньи и скремблы с пашотами, каши и полезные боулы, венские вафли, сырники, круассаны и сэндвичи вроде крок-месье. Плюс кофе, чай и свежевыжатые соки.
Адрес
Земляной Вал, 70
Часы работы
06:30–00:00