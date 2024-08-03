Ночной дожор: 20 московских заведений, работающих допоздна или круглосуточно

Еще одно место из списка не самых поздних, но стоящих ночного визита. Особенно если гуляния проходили где‑то в районе Чистых прудов и Китай-города. Утолять ночной голод предлагаем борщом с томленой уткой и паштетом из утки с цукатами и бриошью, жареными лисичками с луком и сметаной , к которым идеально подойдет фирменная говяжья котлета Yauza, и дальневосточными пельменями с морепродуктами. Заполировать это все можно чайником лесного сбора и померанцевым мадленами на десерт.