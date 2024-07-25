14 лучших новых баров Петербурга: от оттепельного кабака до китайской закусочной

Jam Café
Jam Café — самое уютное место для летних встреч в Санкт-Петербурге. Уже с улицы виден плакат «Тебя легко любить» и уединенная летняя терраса во внутреннем дворике пространства Hideout в здании бывших гвардейских казарм. Сразу со входа возникает ощущение домашних посиделок под кирпичными сводами: камерная обстановка с приглушенным светом, скрупулезно подобранная посуда с рюшечками, антикварная мебель и фигурные светильники. Открытая кухня и барный остров полностью просматриваются, поэтому процесс приготовления еды и напитков будет слышен, а особо любопытным даже виден.
Разнообразная коктейльная карта с авторскими напитками от Игоря Лобурцева (Joli, Salone Pasta & Bar), убедительная подборка вин и больше пятидесяти видов шампани от Дениса Кондратенко (автор телеграм-канала «boujee | бужи’»). Шеф-повар Василий Баканов (ex-Commons) готовит блюда в хоспере, использует современные техники маринования и делает понятную еду в пару к отличным напиткам. Отдельное внимание пончику крокету с языком, горчицей и огуречным джемом, разделу flat bread — тонкие лепешки с начинками, которые разрезают прямо при вас специальным ножом. Примерно раз в месяц случаются вечеринки с доброй музыкой, знаковыми московскими артистами и танцами до утра.
Адрес
просп. Римского-Корсакова, 22
Время работы
пн-вс 13.00–1.00
Средний чек
2500–3500 р.
Midl
Двухэтажный коктейльный бар от команды Imbibe Crew с винтажным интерьером и авторской кухней Александра Галуза (Commons). В компактном меню Midl найдутся ливанская мухаммара, тартар из говядины со шпротным майо, цыпленок в темпуре с птитимом, картофельный гратен с муссом cacio e pepe и сальсой из зеленых томатов.
Барная карта впечатляет коктейлями, названия которых отсылают к хитам восьмидесятых. Например, в коктейле Mule Supreme классический московский мул был дополнен манго и чили, в Maria помимо ожидаемого томата появилась малина, а в Sweet Dreams объединились ром, белый портвейн, арахис и соленая карамель. Вин здесь немного, что делает акцент на коктейлях еще более значимым.
Адрес
Ординарная, 4
Время работы
пн-вс 17.00–2.00
Средний чек
2500–3500 р.
«Пища династии Минь»
«Пища династии Минь» — китайская закусочная и бар, созданный командой El copitas и музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Интерьер пропитан азиатской культурой: барное пространство с маленькими кабинками на двоих и аквариумом по центру, зал для чайных церемоний, многоуровневая закусочная и виднеющаяся за поварами утка по-пекински на открытой кухне.
У закусочной и бара отдельные меню, в которые вошли разнообразные азиатские стартеры и основные блюда: томаты черри-кимчи, креветки васаби, утка по-пекински с блинчиками, сингапурская лапша с креветками. Из десертов — яблоки в карамели и жареные бананы с медом и кунжутом. Барная карта включает авторские коктейли на зеленом чае с жасмином и саке, кокосовым ликером с лемонграссом, черным ромом и персиками. Чайные церемонии и редкие азиатские ингредиенты добавляют бару колорита.
Адрес
Короленко, 14
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00
Средний чек
700–1700 р.
Por favor!
Бодега Por favor!, расположенная на набережной Фонтанки, встречает аутентичной бочкой из Испании и лампой, имитирующей закат, над баром. Фрески на стенах, вдохновленные Гауди, и регги в качестве музыкального фона — все это важные детали для телепортации на пиренейский полуостров.
Первый испанский бар в Петербурге уютный, с открытой кухней и двумя залами. Меню от шеф-поваров Николая Рязанцева и Павла Топольника. Среди закусок — ростбиф с кремом из тунца и каперсами, миндальный хумус с печеными черри, испанский сэндвич бокадильос с рваной свининой и хрустящим луком. В числе горячих блюд — пататас бравас с хариссой, копченой сметаной и чоризо. Алкогольная карта, созданная Евгением Алимирзоевым (Apotheke Bar), продолжает колоритные мотивы и включает испанские вина, херес, ратафию и пачаран. Авторские коктейли, такие как Bonita bonita и пряная ягодная ратафия, радуют свежими и нескучными сочетаниями.
Адрес
Зодчего Росси, 2б
Время работы
пн-чт, вс 15.00–0.00, пт-сб 15.00–2.00
Средний чек
2000–2500 р.
U220 by Ossu
U220 — это летний поп-ап-проект в «Севкабеле» от Дмитрия Кюлленена и Антона Кузнецова, известных по сети лапшичных Ossu. Интерьер максимально винтажный: команда собирала предметы для него на барахолках и развалах выходного дня, поэтому пасхалок предостаточно. Есть столы на улице, поближе к воде, с видом на портовый индастриал.
В меню стритфуд, барбекю и закуски: донеры на гриле, шашлыки из курицы с арахисовым соусом, жареный картофель с трюфельным маслом и пармезаном. В помощь к нему барная карта с коктейлями на основе азиатских ингредиентов и твистами на классические напитки. По выходным проходят вечеринки с видом на залив, с живой музыкой и диджей-сетами.
Адрес
Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
Время работы
пн-чт 14.00–23.00, пт-сб 13.00–1.00, вс 13.00–23.00
Средний чек
1500–2000 р.
«Шик. Диско & бар»
Еще один поп-ап-бар от команды Dreamteam — это место для тех, кто любит сочетание хорошей музыки и изысканных коктейлей. Бар открыт на цокольном этаже под греческой таверной Pame от той же команды и работает только два дня в неделю.
Ретроинтерьер украшают яркие неоновые вывески и стильная мебель. В пятницу и субботу здесь звучит винил от петербургских диджеев, создавая атмосферу танцевальной вечеринки. В меню — шампанское, классические коктейли с твистами, такие как Negroni на основе рома, Old Fashioned с добавлением фруктовых нот и Cosmopolitan с пряностями.
Адрес
наб. реки Мойки, 3а
Время работы
пт-сб 21.00–1.00
«Вчера и навсегда»
Кабак «Вчера и навсегда» Артема Балаева и Валерии Петровой открылся в новой концепции, вдохновленной периодом «оттепели» и расцветом советской культуры. Интерьер передает атмосферу пятидесятых-семидесятых годов, с яркими предметами и мебелью того времени.
Здесь можно попробовать винегрет с запеченной свеклой и кремом из топленого масла, смёрребрёд с подкопченным салом и малосольным огурчиком, батон, как в детстве, со взбитым маслом и малиновым вареньем. Бармен Тарас Завальнюк создал хорошие коктейли, среди которых — пряная и сытная «Мэри» и «Бэзил-смэш» со свежим базиликом, а также глинтвейн по трушному рецепту.
Адрес
Казанская, 11
Время работы
пн-чт, вс 16.00–2.00, пт-сб 16.00–4.00
Средний чек
1000–1300 р.
Wasted
Тех, кто соскучился по атмосфере нулевых, в новеньком баре Wasted ждут авторские коктейли и любимые треки этого периода. Внутреннее оформление в стиле эпохи дополняют неоновая подсветка, яркие цвета и ретродетали.
Механики из прошлого в программе тоже имеются: по выходным можно получить шот за сторис с отметкой. Wasted максимально погружает в воспоминания о юности в уютной и веселой атмосфере, каждый вечер за барной стойкой рискует превратиться в ностальгическое путешествие в нулевые.
Адрес
Некрасова, 25
Время работы
пн-чт, вс 18.00–2.00, пт-сб 18.00–4.00
«Кручёных»
Бильярд-клуб «Кручёных» на Конногвардейском бульваре — это не только место для игры в бильярд, но и пространство для выставок, кинопоказов, поэтических чтений и вечеринок. Интерьер клуба сделан в стиле DIY, с антикварной мебелью и винтажными элементами, а стены украшают работы уличного художника Васи Базилевса.
Помимо четырех игровых столов, в клубе можно поужинать блюдами из меню, такими как гриль-чизы с домашним кимчи, чили кон карне и фэнси-сэндвичами с ингредиентами от абрикосов до феты. Из напитков предлагают джинджер-эль собственного производства и крафтовое пиво.
Адрес
Конногвардейский б-р, 6
Время работы
пн-чт 17.00–0.00, пт-сб 15.00–1.00
Munch
Новый гастропаб Munch, расположившийся на месте «Мяса & Вина», предлагает премиум-стейки и напитки к ним. Шеф-повар Павел Скворцов создал меню, с насыщенными блюдами, которые хочется немедленно запить чем‑нибудь вкусным.
В барной карте представлены импортное пиво, авторские коктейли и настойки собственного приготовления. Просторная летняя терраса с видом на Марсово поле и телевизоры для спортивных трансляций делают заведение идеальным для болельщиков в любую погоду.
Адрес
Марсово поле, 7
Время работы
пн-чт 12.00–23.30, пт-вс 12.00–1.00
Средний чек
2500–3500 р.
«Карусель»
Неорюмочная «Карусель» от команды AF Brew на Петроградке — новое место для ценителей крафтовых напитков и уютных пространств. Стены украшены мозаичными панно, вдохновленными советским искусством, а по пятницам и субботам за пультом диджеи или живая музыка.
В меню множество закусок: и излюбленные драники с окороком и соусом тоннато, и жареный сыр, и варенье с тмином. Особое внимание уделено настойкам: слива и бобы тонка, крем-брюле, виски на ирисках и бабл-гам.
Адрес
Малый просп. П.С., 58
Время работы
пн-чт 15.00–1.00, пт 15.00–2.00, сб 14.00–2.00, вс 14.00–1.00
Средний чек
700–1700 р.
«Нарядная»
Концептуальная рюмочная Рината Умярова и Дениса Кудряшова, оформленная художником Максимом Имой и архитектурной мастерской «Циркуль», впечатляет своими интерьерами, вдохновленными произведением Юрия Олеши «Зависть». Здесь вас ждет не только арт на стенах и интеллектуальная атмосфера, но и кулинарные изыски.
Шеф-повар Павел Жеребцов из «Футуры» создал меню, которое включает разнообразные закуски: бутерброды с яйцом и анчоусами, красной икрой и вителло-тоннато, хашбрауны, риет из форели и чикенбургер. Бар предлагает авторские настойки на эвкалипте, гранате и морошке от Ивана Курицина, а также классические коктейли и «Жигули» на кране. В «Нарядной» планируются литературные вечера, лекции и перформансы, которые добавят интеллектуального и культурного оттенка рядовому походу в бар.
Адрес
Белинского, 8
Время работы
пн-чт, вс 16.00–2.00, пт-сб 16.00–4.00
Средний чек
700–1700 р.
Алкобуфет «Пельменная»
В «Севкабеле» на месте Port Kebab открылся новый алкобуфет «Пельменная». Заведение сохраняет популярный формат, в меню суп гуляш и борщ, помидоры с сыром и маринованные грибы, винегрет и оливье, а также пельмени с бараниной и вареники с вишней. Обязательная программа для посещения — авторские настойки. Среди ягодных нашлось место черной рябине и крыжовнику, а из необычных вкусов есть беконовка и настойка на уральских травах.
Адрес
Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Средний чек
700–1700 р.
«Твоя остановочка»
Концептуальный бар-рюмочная «Твоя остановочка» на Невском сочетает урбанистический дизайн с ретроатмосферой. Заведение работает круглосуточно и радует посетителей 120 вкусами настоек, среди которых «БонДюшес», манго — ананас, сливочный клен, хреновуха на меду и многие другие. Помимо классических для рюмочной закусок, тут можно позавтракать омлетом или кашей с сезонными ягодами в любое время дня.
Адрес
Невский просп., 51
Время работы
круглосуточно
Средний чек
700–1700 р.