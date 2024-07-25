Петербург

14 лучших новых баров Петербурга: от оттепельного кабака до китайской закусочной

Сегодня в 12:27
Как бы ни надоела за годы известная песня, все знают, что стоит делать в Питере. А вот и четырнадцать новых заведений, которые стоит добавить в свои маршруты бар-хоппинга в 2024 году.

Jam Café

© Предоставлено рестораном

Jam Café — самое уютное место для летних встреч в Санкт-Петербурге. Уже с улицы виден плакат «Тебя легко любить» и уединенная летняя терраса во внутреннем дворике пространства Hideout в здании бывших гвардейских казарм. Сразу со входа возникает ощущение домашних посиделок под кирпичными сводами: камерная обстановка с приглушенным светом, скрупулезно подобранная посуда с рюшечками, антикварная мебель и фигурные светильники. Открытая кухня и барный остров полностью просматриваются, поэтому процесс приготовления еды и напитков будет слышен, а особо любопытным даже виден.

Разнообразная коктейльная карта с авторскими напитками от Игоря Лобурцева (Joli, Salone Pasta & Bar), убедительная подборка вин и больше пятидесяти видов шампани от Дениса Кондратенко (автор телеграм-канала «boujee | бужи’»). Шеф-повар Василий Баканов (ex-Commons) готовит блюда в хоспере, использует современные техники маринования и делает понятную еду в пару к отличным напиткам. Отдельное внимание пончику крокету с языком, горчицей и огуречным джемом, разделу flat bread — тонкие лепешки с начинками, которые разрезают прямо при вас специальным ножом. Примерно раз в месяц случаются вечеринки с доброй музыкой, знаковыми московскими артистами и танцами до утра.

Адрес

просп. Римского-Корсакова, 22

Время работы

пн-вс 13.00–1.00

Средний чек

2500–3500 р.

Midl

© Предоставлено рестораном

Двухэтажный коктейльный бар от команды Imbibe Crew с винтажным интерьером и авторской кухней Александра Галуза (Commons). В компактном меню Midl найдутся ливанская мухаммара, тартар из говядины со шпротным майо, цыпленок в темпуре с птитимом, картофельный гратен с муссом cacio e pepe и сальсой из зеленых томатов.

Барная карта впечатляет коктейлями, названия которых отсылают к хитам восьмидесятых. Например, в коктейле Mule Supreme классический московский мул был дополнен манго и чили, в Maria помимо ожидаемого томата появилась малина, а в Sweet Dreams объединились ром, белый портвейн, арахис и соленая карамель. Вин здесь немного, что делает акцент на коктейлях еще более значимым.

Адрес

Ординарная, 4

Время работы

пн-вс 17.00–2.00

Средний чек

2500–3500 р.

«Пища династии Минь»

© Предоставлено рестораном

«Пища династии Минь» — китайская закусочная и бар, созданный командой El copitas и музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Интерьер пропитан азиатской культурой: барное пространство с маленькими кабинками на двоих и аквариумом по центру, зал для чайных церемоний, многоуровневая закусочная и виднеющаяся за поварами утка по-пекински на открытой кухне.

У закусочной и бара отдельные меню, в которые вошли разнообразные азиатские стартеры и основные блюда: томаты черри-кимчи, креветки васаби, утка по-пекински с блинчиками, сингапурская лапша с креветками. Из десертов — яблоки в карамели и жареные бананы с медом и кунжутом. Барная карта включает авторские коктейли на зеленом чае с жасмином и саке, кокосовым ликером с лемонграссом, черным ромом и персиками. Чайные церемонии и редкие азиатские ингредиенты добавляют бару колорита.

Адрес

Короленко, 14

Время работы

пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00

Средний чек

700–1700 р.

Por favor!

© porfavor.bar

Бодега Por favor!, расположенная на набережной Фонтанки, встречает аутентичной бочкой из Испании и лампой, имитирующей закат, над баром. Фрески на стенах, вдохновленные Гауди, и регги в качестве музыкального фона — все это важные детали для телепортации на пиренейский полуостров.

Первый испанский бар в Петербурге уютный, с открытой кухней и двумя залами. Меню от шеф-поваров Николая Рязанцева и Павла Топольника. Среди закусок — ростбиф с кремом из тунца и каперсами, миндальный хумус с печеными черри, испанский сэндвич бокадильос с рваной свининой и хрустящим луком. В числе горячих блюд — пататас бравас с хариссой, копченой сметаной и чоризо. Алкогольная карта, созданная Евгением Алимирзоевым (Apotheke Bar), продолжает колоритные мотивы и включает испанские вина, херес, ратафию и пачаран. Авторские коктейли, такие как Bonita bonita и пряная ягодная ратафия, радуют свежими и нескучными сочетаниями.

Адрес

Зодчего Росси, 2б

Время работы

пн-чт, вс 15.00–0.00, пт-сб 15.00–2.00

Средний чек

2000–2500 р.

U220 by Ossu

© Предоставлено рестораном

U220 — это летний поп-ап-проект в «Севкабеле» от Дмитрия Кюлленена и Антона Кузнецова, известных по сети лапшичных Ossu. Интерьер максимально винтажный: команда собирала предметы для него на барахолках и развалах выходного дня, поэтому пасхалок предостаточно. Есть столы на улице, поближе к воде, с видом на портовый индастриал.

В меню стритфуд, барбекю и закуски: донеры на гриле, шашлыки из курицы с арахисовым соусом, жареный картофель с трюфельным маслом и пармезаном. В помощь к нему барная карта с коктейлями на основе азиатских ингредиентов и твистами на классические напитки. По выходным проходят вечеринки с видом на залив, с живой музыкой и диджей-сетами.

Адрес

Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»

Время работы

пн-чт 14.00–23.00, пт-сб 13.00–1.00, вс 13.00–23.00

Средний чек

1500–2000 р.

«Шик. Диско & бар»

© Предоставлено рестораном

Еще один поп-ап-бар от команды Dreamteam — это место для тех, кто любит сочетание хорошей музыки и изысканных коктейлей. Бар открыт на цокольном этаже под греческой таверной Pame от той же команды и работает только два дня в неделю.

Ретроинтерьер украшают яркие неоновые вывески и стильная мебель. В пятницу и субботу здесь звучит винил от петербургских диджеев, создавая атмосферу танцевальной вечеринки. В меню — шампанское, классические коктейли с твистами, такие как Negroni на основе рома, Old Fashioned с добавлением фруктовых нот и Cosmopolitan с пряностями.

Адрес

наб. реки Мойки, 3а

Время работы

пт-сб 21.00–1.00

«Вчера и навсегда»

© vcherainavsegda

Кабак «Вчера и навсегда» Артема Балаева и Валерии Петровой открылся в новой концепции, вдохновленной периодом «оттепели» и расцветом советской культуры. Интерьер передает атмосферу пятидесятых-семидесятых годов, с яркими предметами и мебелью того времени.

Здесь можно попробовать винегрет с запеченной свеклой и кремом из топленого масла, смёрребрёд с подкопченным салом и малосольным огурчиком, батон, как в детстве, со взбитым маслом и малиновым вареньем. Бармен Тарас Завальнюк создал хорошие коктейли, среди которых — пряная и сытная «Мэри» и «Бэзил-смэш» со свежим базиликом, а также глинтвейн по трушному рецепту.

Адрес

Казанская, 11

Время работы

пн-чт, вс 16.00–2.00, пт-сб 16.00–4.00

Средний чек

1000–1300 р.

Wasted

© wasted.spb

Тех, кто соскучился по атмосфере нулевых, в новеньком баре Wasted ждут авторские коктейли и любимые треки этого периода. Внутреннее оформление в стиле эпохи дополняют неоновая подсветка, яркие цвета и ретродетали.

Механики из прошлого в программе тоже имеются: по выходным можно получить шот за сторис с отметкой. Wasted максимально погружает в воспоминания о юности в уютной и веселой атмосфере, каждый вечер за барной стойкой рискует превратиться в ностальгическое путешествие в нулевые.

Адрес

Некрасова, 25

Время работы

пн-чт, вс 18.00–2.00, пт-сб 18.00–4.00

«Кручёных»

© kruchenyh_bc

Бильярд-клуб «Кручёных» на Конногвардейском бульваре — это не только место для игры в бильярд, но и пространство для выставок, кинопоказов, поэтических чтений и вечеринок. Интерьер клуба сделан в стиле DIY, с антикварной мебелью и винтажными элементами, а стены украшают работы уличного художника Васи Базилевса.

Помимо четырех игровых столов, в клубе можно поужинать блюдами из меню, такими как гриль-чизы с домашним кимчи, чили кон карне и фэнси-сэндвичами с ингредиентами от абрикосов до феты. Из напитков предлагают джинджер-эль собственного производства и крафтовое пиво.

Адрес

Конногвардейский б-р, 6

Время работы

пн-чт 17.00–0.00, пт-сб 15.00–1.00

Munch

© munch.gastropub

Новый гастропаб Munch, расположившийся на месте «Мяса & Вина», предлагает премиум-стейки и напитки к ним. Шеф-повар Павел Скворцов создал меню, с насыщенными блюдами, которые хочется немедленно запить чем‑нибудь вкусным.

В барной карте представлены импортное пиво, авторские коктейли и настойки собственного приготовления. Просторная летняя терраса с видом на Марсово поле и телевизоры для спортивных трансляций делают заведение идеальным для болельщиков в любую погоду.

Адрес

Марсово поле, 7

Время работы

пн-чт 12.00–23.30, пт-вс 12.00–1.00

Средний чек

2500–3500 р.

«Карусель»

© Предоставлено рестораном

Неорюмочная «Карусель» от команды AF Brew на Петроградке — новое место для ценителей крафтовых напитков и уютных пространств. Стены украшены мозаичными панно, вдохновленными советским искусством, а по пятницам и субботам за пультом диджеи или живая музыка.

В меню множество закусок: и излюбленные драники с окороком и соусом тоннато, и жареный сыр, и варенье с тмином. Особое внимание уделено настойкам: слива и бобы тонка, крем-брюле, виски на ирисках и бабл-гам.

Адрес

Малый просп. П.С., 58

Время работы

пн-чт 15.00–1.00, пт 15.00–2.00, сб 14.00–2.00, вс 14.00–1.00

Средний чек

700–1700 р.

«Нарядная»

Концептуальная рюмочная Рината Умярова и Дениса Кудряшова, оформленная художником Максимом Имой и архитектурной мастерской «Циркуль», впечатляет своими интерьерами, вдохновленными произведением Юрия Олеши «Зависть». Здесь вас ждет не только арт на стенах и интеллектуальная атмосфера, но и кулинарные изыски.

Шеф-повар Павел Жеребцов из «Футуры» создал меню, которое включает разнообразные закуски: бутерброды с яйцом и анчоусами, красной икрой и вителло-тоннато, хашбрауны, риет из форели и чикенбургер. Бар предлагает авторские настойки на эвкалипте, гранате и морошке от Ивана Курицина, а также классические коктейли и «Жигули» на кране. В «Нарядной» планируются литературные вечера, лекции и перформансы, которые добавят интеллектуального и культурного оттенка рядовому походу в бар.

Адрес

Белинского, 8

Время работы

пн-чт, вс 16.00–2.00, пт-сб 16.00–4.00

Средний чек

700–1700 р.

Алкобуфет «Пельменная»

© Предоставлено рестораном

В «Севкабеле» на месте Port Kebab открылся новый алкобуфет «Пельменная». Заведение сохраняет популярный формат, в меню суп гуляш и борщ, помидоры с сыром и маринованные грибы, винегрет и оливье, а также пельмени с бараниной и вареники с вишней. Обязательная программа для посещения — авторские настойки. Среди ягодных нашлось место черной рябине и крыжовнику, а из необычных вкусов есть беконовка и настойка на уральских травах.

Адрес

Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»

Время работы

пн-вс 12.00–23.00

Средний чек

700–1700 р.

«Твоя остановочка»

© Предоставлено рестораном

Концептуальный бар-рюмочная «Твоя остановочка» на Невском сочетает урбанистический дизайн с ретроатмосферой. Заведение работает круглосуточно и радует посетителей 120 вкусами настоек, среди которых «БонДюшес», манго — ананас, сливочный клен, хреновуха на меду и многие другие. Помимо классических для рюмочной закусок, тут можно позавтракать омлетом или кашей с сезонными ягодами в любое время дня.

Адрес

Невский просп., 51

Время работы

круглосуточно

Средний чек

700–1700 р.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами