14 лучших новых баров Петербурга: от оттепельного кабака до китайской закусочной

Первый испанский бар в Петербурге уютный, с открытой кухней и двумя залами. Меню от шеф-поваров Николая Рязанцева и Павла Топольника. Среди закусок — ростбиф с кремом из тунца и каперсами, миндальный хумус с печеными черри, испанский сэндвич бокадильос с рваной свининой и хрустящим луком . В числе горячих блюд — пататас бравас с хариссой, копченой сметаной и чоризо. Алкогольная карта, созданная Евгением Алимирзоевым (Apotheke Bar), продолжает колоритные мотивы и включает испанские вина, херес, ратафию и пачаран. Авторские коктейли, такие как Bonita bonita и пряная ягодная ратафия, радуют свежими и нескучными сочетаниями.