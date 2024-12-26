Слева рестик, справа рестик: 15 лучших новых заведений Москвы за 2024 год

В 2024 году в столице открылось немало любопытных заведений. «Афиша Daily» попросила поделиться своими фаворитами тех, кто может строго, но справедливо оценить блюда, подачу и атмосферу, — админов гастрономических телеграм-каналов. В обзоре сэндвичи, за которыми выстраивается очередь, средиземноморская кухня, свежие морепродукты.

Выбор Дарьи Горшковой журналиста, главного редактора барного телеграм-канала The Mixology

Padron

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Адриан Кетглас — легенда московской фуд-сцены и родной Майорки (звезду «Мишлен» за свой ресторан Adrián Quetglas он удерживает много лет). Вместе с Folk Team весной он открыл ресторан — посвящение Испании, и Португалии, и, разумеется, Майорке. Вместе с бренд-шефом Евгением Цыгановым Кетглас представляет элегантные блюда в испанско-португальском стиле, а заодно и отличные зеленые салаты и тартар. Есть редкие в столице деликатесы: например, почки кролика в соусе на основе хереса, кролик с шоколадом, тыквой и апельсином или каталонская паэлья (arroz a la llauna), которую готовят на квадратной сковороде с низкими бортами. Интерьер навеян эстетикой Антонио Гауди, Барселоной и РамблойЗнаменитый бульвар в Барселоне., а еще португальскими трамваями: отсылки к ним появляются в баре Padron, которому отведен отдельный зал с округлыми сводами и плиткой азулежуНазвание португальских изразцов. .

Что пробовать Тартар из говядины с айоли из перцев пикильо, 1290 р.

Эмпанаду с ягненком с соусом из портвейна и свежей мятой, 1090 р.

Почки кролика в соусе Pedro Ximenez с пюре из сельдерея, 1240 р.

Соте из вонголе с белым вином и кориандром, 1680 р.

Аррос а ла льяуна с черной треской и мини-кальмарами, 1850 р.

Херес-бабу с мороженым из вишневой косточки, 770 р.

Адрес Страстной б-р, 7, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 189 80 88

Padron Bar Ресторан / Страстной б-р, 7, стр. 1 Подробнее

Osteria by Mandy’s

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Основатели Caffe Mandy’s и Mandy’s Apothecary открыли отличную остерию во дворе на Чистых прудах. Здесь традиционная итальянская кухня, вермут на кранах и демократичная ценовая политика, которая соответствует размерам порций. Меню компактное, но с любимой классикой: от вителло-тоннато, равиоли и ризотто до сицилийских канноли, близких к оригиналу. И конечно, пиццы, которые можно заказать и в формате неаполитанских пицца-сэндвичей пануоццо: тесто запекают в печи, а начинку добавляют после. Атмосфера максимально уютная и итальянская, с обязательными клетчатыми скатертями — почти обед в Риме или Милане, в ресторанчике для местных. Летняя терраса в тихом дворе жилого дома идеальна для теплого вечера с вином или кампари-шприцем.

Что пробовать Асколанские оливки, 750 р.

Вителло-тоннато, 800 р.

Суп каччукко с морепродуктами, 800 р.

Пануоццо c мортаделлой, страчателлой и фисташками, 750 р.

Спагетти болоньезе, 900 р.

Сибас с овощами, 1200 р.

Тирамису, 650 р.

Адрес Чистопрудный б-р, 12, стр. 6 Часы работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 916 563 62 22

Osteria by Mandy's Ресторан / Чистопрудный б-р, 12, стр. 6 Подробнее

Canteen

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Ресторан Canteen, летом открывшийся на Трехгорной Мануфактуре, я помню еще как Buro Canteen, со времен своей первой работы в Buro в соседнем здании. Спустя десять лет место преобразилось во что‑то совсем новое: отсылки к советской эстетике сглажены до абсолютной современности, с лаконичной мебелью и люстрой Tom Dixon, мраморной барной стойкой и большей просторностью. Абсолютно новая жизнь царит и на кухне: шеф-повар Георгий Кузьмин придумал много понятного и интересного комфорт-фуда едва ли не на каждый день.

Бар возглавляет Василий Жеглов, один из моих любимых миксологов. В его карте коктейлей точно можно найти что‑то увлекательное и свое: от сочного «щавелевого вина» до кофейного «Негрони» с колд-брю или твиста на Adonis с крем-бальзамиком. Сейчас стоит зайти и на завтраки, а летом — на веранду с удобными диванами. Новогоднее меню с заливным из красного окуня, оливье и десертом-мандарином — вообще невероятная ностальгия.

Что пробовать Креветка карабинерос с цитрусовыми, 1450р.

Равиоль с томленой говядиной и муссом из сельдерея, 990р.

Утиная грудка с черешней и кремом из батата, 1290р.

Cибас по-сицилийски с вонголе, 1450р.

Цыпленок с кукурузой и чимичурри, 1250р.

Конфета из детства, 660р.

Адрес Рочдельская 15, стр. 13 Часы работы пн-пт 9.00-23.00, сб-вс 10.00-23.00 Телефон +7 968 448 13 33

Canteen Ресторан / Рочдельская, 15, стр. 13, БЦ «Трехгорная мануфактура» Подробнее

Charlie’s Champagne & Bistro

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Третий проект Глена Баллиса в качестве основателя и концепт-шефа точно сделал ресторанный ландшафт Патриарших лучше. Это шик, но очень лаконичный, какой лично мне хочется видеть чаще. Очаровательные столики у окон, выходящих на пруд, аскетично-красивый бар, камерная обстановка и меню с акцентом на рыбу, морепродукты и Шампань. Плато из устриц и ежей, крудо и другие радости жизни в меню Никиты Рендино отлично дополняет классика в духе парижских бистро: нисуаз, тартар, улитки по-бургундски, креп с крабом в соусе биск. В «Чарли», обновившем формат к зиме, все это теперь переплетается с традициями русской кухни, напоминая о старинной дружбе двух стран. Так что есть и пышки с черной треской, и винегрет с сардинами. Ну и в тон концепции, где главенствует шампанское с серьезным его выбором по бокалам, Глен также выпустил собственное локальное игристое. Gbubbles создано вместе с виноделами из Краснодара (уже записала в новогодний вишлист).

Что пробовать Плато N°1: 4 морских ежа, 2 устрицы Джоли, 2 устрицы Муроцу, креветки Гамберо Россо, тартар тунец, 6900р.

Крудо гребешок, виноград, 960р.

Тартар говядина, картофельные чипсы, 750р.

Нисуаз, 1590р.

Креп с крабом, соус биск, 1250р.

Сибас «Cafe de Paris», 1790р.

Крем-брюле, 650р.

Адрес Б.Патриарший пер., 12, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00-23.00 Телефон +7 (495) 212 18 17

Champagne Charlie's Bistro Ресторан / Б.Патриарший пер., 12, стр. 1 Подробнее

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Bshushu Restaurant

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В июне Bshushu Restaurant открыл свои двери в обновленном формате: на столах появились нарядные скатерти, на стенах — картины художницы Зинаиды Позитивной, а израильскую кухню сменила средиземноморская.

Бессменный шеф Александр Архипов полностью обновил меню, включив в него все то, за что мы ценим поездки на солнечные берега. Советуем начать с запеченного в печи камамбера с фокаччей и медом, а для баланса продолжить салатом романо с треской, анчоусами и каперсами с заправкой из соленых лимонов. Любители экспериментов оценят сливочную пиццу с трюфелем и запеченным картофелем, а адепты классики — букатини с пармезаном и черным перцем. И совам на заметку: недавно в ресторане запустили завтраки, до 15.00 ежедневно.

Выбирать между походом в Bshushu Restaurant и соседний Capito (проект от тех же владельцев) стало невыносимо сложно!

Что пробовать Запеченный в печи камамбер с фокаччей, 910 р.

Салат романо с треской, анчоусами и каперсами, 810 р.

Ньокки с мясным рагу, 710 р.

Пиццу с прошутто-котто, страчателлой и фисташками, 1150 р.

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3 Часы работы пн-вс 10.00–0.00 Телефон +7 925 565 02 02

Bshushu Restaurant Ресторан / 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3 Подробнее

Masa madre

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Панадерия Masa Madre на Солянке — одно из самых красивых открытий последнего полугодия. В светлом двухэтажном пространстве с высокими окнами, элегантной деревянной мебелью (конечно же, антикварной) и полевыми цветами в вазах прямо при вас месят тесто и запекают различные батоны, они же булки от Оли Киселевой: чиабатту, «Хоккайдо»Японский хлеб., бриошь и ароматный манки-бред с корицей.

Кофе в пекарне — от зачинщицы кофейной революции Москвы Насти Годуновой. А главный хит меню — нажористый сэндвич с мортаделлой, песто и страчателлой, очереди за которым выстраиваются каждый день. Другие блюда от шефа Романа Палкина тоже хороши: например, горячий бутерброд с ростбифом, салат с копченой уткой и сладкой черешней или страчателла с абрикосом и козьим сыром.

Ранние завтраки в Masa madre подают каждый день с 8 до 12 утра — берите английский маффин с томленным ягненком, яйцом и маринованным нектарином. Любители десертов обязательно должны попробовать нежнейший баскский чизкейк, запивать который можно не только эспрессо-тоником, но и вином: в меню есть приятные позиции, в том числе безалкогольные.

Что пробовать Сэндвич с мортаделлой, 750 р.

Салат с копченой уткой и сладкой черешней, 750 р.

Яйцо всмятку с бородинским тостом и взбитым сливочным маслом с анчоусом, 350 р.

Баскский чизкейк, 550 р.

Фокаччу пшеничную/ржаную, 450 р.

Адрес Солянка, ½, стр. 1 Часы работы пн 8.00–12.00, вт-чт 8.00–19.00, пт-вс 8.00–21.00 Телефон +7 (495) 636 29 81

Masa madre Ресторан / Солянка, 12, стр. 1 Подробнее

Self Edge Japanese

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В конце лета гастро-рынок Москвы пополнился очень сильным игроком — питерским проектом от небезызвестной команды Dreamteam. Стоило нам переступить его порог, и мы снова поверили в любовь с первого взгляда. Внутри прекрасно все: Япония, какой все себе ее представляют, сдобренная московским лоском, обилие фарфора из страны восходящего солнца, впечатляющая коллекция винила и яркий ассортимент саке. Попробовав местные нигири, осидзуси и роллы, вам еще долго не захочется есть их где‑либо еще: уж слишком они свежи и хороши. Обязательно оставьте место на классику японской кухни в авторском прочтении: роти с угрем и креветкой, ароматные гедза с крабом и креветкой, а также плотный удон с рваной уткой и сладковатым соусом. Отдельно бы хотелось отметить сервис: он здесь эталонный!

Что пробовать Осидзуси с опаленным лососем и красной икрой, 1300 р.

Лосось и щучья икра, 1400 р.

Raw plate из раздела I don’t give a f*ck, 10 900 р.

Соленая сгущенка с сезонными фруктами, 560 р.

Адрес Б.Грузинская, 76 Часы работы вс-чт 13.00-00.00, пт-сб 13.00-2.00 Телефон +7 936 555 36 66

Self Edge Japanese Ресторан / Б.Грузинская, 76 Забронировать столикПодробнее

Øliv Pizza

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В сентябре на территории «Красного Октября» открылся итальянский стритфуд от создателей Ø36 Kebab. Основной зал оформлен в приглушенных зеленых оттенках, но дух у интерьера бунтарский: пицца-светильник соседствует с картинами современных художников из А53: Secret Gallery. Второй, «потайной» зал напоминает гостиную модной итальянской бабули: ковры, канделябры и большие деревянные столы. А еще здесь устраивают киновечера.

В меню есть отличная пицца, например, «Прошутто котто фунги» или «Три сыра». Цены на все блюда очень демократичные: перцы тоннато отдают за 500 рублей, а «Карри пицца дог» стоит 450 рублей. Наш фаворит — щедрый пицца-сэндвич с мортаделлой и овощами — хорош так, что можно ум отъесть. Это не только идеальный чит мил после веселой вечеринки, но и классная опция для take away. Обязательно берите к пицце соус для корочек, особенно хорош вариант с медом и чили. Заказываешь его и впадаешь в углеводную кому без зазрения совести!

Что пробовать Карри пицца дог, 450 р.

Пицца «Диабло», 550 р.

Соус «Хот хани», 150 р.

Пицца-сэндвич с мортаделлой, 550 р.

Брауни, 450 р.

Адрес Берсеневский пер. 5А, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00-00.00 Телефон +7 910 081 73 10

Выбор канала GoEat Телеграм-канал

Kilim

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На «Красном Октябре» появился яркий восточный ресторан с видовой верандой, откуда открывается самый живописный вид на храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную. Сама веранда получилась колоритной и уютной: акцентные подушки, яркая посуда и килимыГладкие тканые ковры ручной работы. , в честь которых заведение и получило свое название.

За кухню отвечают сразу два шефа — Джон Адамс (известный по Goodman и «Онегину») и Марк Шах Акбари (из Folk, Persiana, Sybarite). Благодаря им классические блюда узбекской кухни здесь предстают в новом воплощении. Самсу, например, готовят с тестом фило, а манты — с морепродуктами. Коктейльную карту разработал концепт-бармен Кенан Ассаб, объединив современные техники с восточными мотивами.

Что пробовать Манты с бараниной, 590 р.

Самсу с бараниной, 550 р.

Сет мезе, 900 р.

Плов «Чайханский» с бараниной, 690 р.

Люля-дог, 690 р.

Адрес Берсеневская наб., 12, стр. 1 Часы работы пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00 Телефон +7 980 160 27 94

Rockets Concept Store на Тверском бульваре

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Июнь оказался щедрым на открытия: на гастрономической карте Москвы появился второй Rockets Concept Store. Первый уже больше трех лет работает на Валовой улице, а второй занял помещение ресторана Gentle на Тверском бульваре. По концепции это многофункциональное пространство, где можно не только выпить кофе и пообедать, но и купить зерно или мерч или посетить мастер-класс.

Кухня по-прежнему представляет из себя понятную comfort food на каждый день, но в меню добавили новые пасты, выпечку и десерты. По выходным действует бранч-меню, и совсем скоро еще обещают добавить вино и коктейли.

Что пробовать Салат с креветками, сливочно-имбирным соусом и фокаччей, 750 р.

Белые грибы с красным картофелем, зеленым миксом и трюфелем, 690 р.

Бифштекс с коулсло и страчателлой, 750 р.

Паппарделле-рипиене с телячьими щечками, 770 р.

Адрес Тверской б-р, 3 Часы работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон 8 (800) 777 04 14

«Лолита»

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Совсем недавно в исторической усадьбе на Яузе открылся ресторан «Лолита» от создателей атмосферной «Публики». Большое внимание уделили интерьеру — тут смешались и современная простота, и ностальгия по помпезности ушедшей эпохи. За кухню отвечает шеф-повар Артем Сипугин, за бар — шеф-бармен Таня Ильина. В меню микс из всего, но с французским флером. Также в ресторане пекут свой хлеб, поэтому можно смело заглядывать на пан-о-шоколя и чашку кофе.

Что пробовать Тет-де-муан, ананас, 790 р.

Крем-суп из лука-порея, 650 р.

Цыпленка, картофельное пюре, соус жю, чимичурри, 1100 р.

Брискет, коул слоу, соус барбекю, 1500 р.

Пан-о-шоколя, 200 р.

Яблочный пирог с ванильным кремом, 550 р.

Адрес Яузская, 6 Часы работы пн-вс 12.00-23.00 Телефон +7 915 006 62 50

Stolovaya*

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Летом на Покровке открылся необычный проект от команды бара Escapist. Stolovaya* — это что‑то среднее между настоящей столовой из школьных воспоминаний и баром, занимающим аж два этажа особняка. Вместо комплексного обеда — ланч конструктор, а вместо компота — лагер. Ладно, компот тоже есть, без него точно нельзя называть проект «столовой».

Меню по-настоящему «столовское». В ланч-конструктор всего за 777 рублей входит горячее, гарнир, суп и салат дня и напиток (лагер или компот). Подадут все это на металлическом подносе. На горячее предлагают котлетки с пюре, гуляш и другие знакомые с детства блюда. Иногда в столовой проходят вечеринки, а на Новый год команда устраивает праздник со специальным меню и выступлениями дружественных групп.

Что пробовать Ланч-конструктор, 777 р.

Кабачковая икра, 280 р.

Помидоры с сыром, 300 р.

Столовская картошка, 300 р.; начинки от 100 р.

Адрес Покровка, 38, стр. 5 Часы работы вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-02.00

Выбор канала Kozak Food Телеграм-канал

Anchovy’s Club

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Радостно, когда две сильные ресторанные группы объединяются, а не конкурируют — так во дворах Цветного бульвара появился Anchovy’s Club от Folk Team и Dreamteam. Соединить пиво и морепродукты, не превратив место в пивнушку, а сделав хороший ресторан для привередливой столичной аудитории, — это надо еще постараться.

Я была в Anchovy’s Club несколько раз и всегда в дневное время. Поэтому первое, что меня восхитило, — обилие дневного света в зале. Панорамные окна на всю стену и зенитные на потолке сделали свое дело! Дизайн заведения напоминает стиль роскошной яхты: барная стойка и весь второй ярус отделаны красным деревом. В теплый сезон открыта тихая веранда, по которой ходит свой oysterman и открывает устрицы гостям.

Что пробовать Осьминог-дог на нежной сливочной булке с большим куском моллюска, 1700 р. «Веллингтон» с лососем, 1650 р.

Адрес Колокольников пер., 3, стр. 2 Часы работы пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00 Телефон +7 936 888 45 55

Anchovy's Club Ресторан / Колокольников пер., 3, стр. 2 Забронировать столикПодробнее

«За крышей»

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Повезло интровертам-романтикам! Наконец-то для нас открылся идеальный гастропроект. «За крышей» — ресторан, в котором хочется спрятаться от всех и просто вкусно поесть. Тихий, эстетичный, с верандой-садом на крыше, небанальной едой и хорошей винной картой. Идеально, на мой взгляд, для ужина после работы. Взять бокал красного, гужеры с копченым сулугуни, салом, трюфелем; пирожки с тушеной говядиной — и вечер удался. Прославилось это место благодаря завирусившимся оладьям с тремя видами икры. Думаю, за ними и надо идти.

Что пробовать Крудо из дорадо с оливковым маслом и томатным соком, 1490 р.

Гужеры с копченым сулугуни, салом и трюфелем», 1290р.

Пирожки с тушенной говядиной и ткемали, 1190р.

Тальолини с тартаром из креветок карабинерос, 2490 р.

Адрес Столярный пер., 3, корп. 8 Часы работы пн-вс 18.00-00.00 Телефон +7 495 997 07 99

За крышей Ресторан / Столярный пер., 3, корп. 8 Подробнее

Senti Menti

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Если бы проект был человеком, то я бы описала его, как игривого, энергичного и позитивного. Место, где не надо сидеть с прямой спиной и прибавлять в уме цены в меню. Место, куда я точно забегу на обед с подругами — съем пасту, закажу фотогеничные десерты и побегу гулять дальше по Китай-городу.

Что пробовать Кростини со сладким перчиком Бикиньо, 420 р.

Сырные пончетти с дипом из вяленных томатов, 450 р.

Феттучини со страчателлой и трюфелем, 750р.

Пицца с тартаром из лосося, 890 р.

Равиоли с муссом ананас-базилик, 550 р.

Адрес Солянка, ½, стр. 1 Часы работы пн-вс 12.00-00.00 Телефон +7 985 996 11 28