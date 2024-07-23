7 новых ресторанов Москвы: остерия в тихом дворе, рыбная брассерия, хиты Майорки

Основатели Caffe Mandy’s и Mandy’s Apothecary открыли отличную остерию во дворе на Чистых прудах. Здесь традиционная итальянская кухня, вермут на кранах и демократичная ценовая политика, которая соответствует размерам порций. Меню компактное, но с любимой классикой: от вителло-тоннато, равиоли и ризотто до сицилийских канноли, близких к оригиналу. И конечно, пиццы, которые можно заказать и в формате неаполитанских пицца-сэндвичей пануоццо: тесто запекают в печи, а начинку добавляют после. Атмосфера максимально уютная и итальянская, с обязательными клетчатыми скатертями — почти обед в Риме или Милане, в ресторанчике для местных. Летняя терраса в тихом дворе жилого дома идеальна для теплого вечера с вином или кампари-шприцем.