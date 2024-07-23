7 новых ресторанов Москвы: остерия в тихом дворе, рыбная брассерия, хиты Майорки

Padron
Адриан Кетглас — легенда московской фуд-сцены и родной Майорки (звезду «Мишлен» за свой ресторан Adrián Quetglas он удерживает много лет). Вместе с Folk Team весной он открыл ресторан — посвящение Испании, и Португалии, и, разумеется, Майорке. Вместе с бренд-шефом Евгением Цыгановым Кетглас представляет элегантные блюда в испанско-португальском стиле, а заодно и отличные зеленые салаты и тартар. Есть редкие в столице деликатесы: например, почки кролика в соусе на основе хереса, кролик с шоколадом, тыквой и апельсином или каталонская паэлья (arroz a la llauna), которую готовят на квадратной сковороде с низкими бортами. Интерьер навеян эстетикой Антонио Гауди, Барселоной и РамблойЗнаменитый бульвар в Барселоне., а еще португальскими трамваями: отсылки к ним появляются в баре Padron, которому отведен отдельный зал с округлыми сводами и плиткой азулежуНазвание португальских изразцов. .
Тартар из говядины с айоли из перцев пикильо, 1290 р.
Эмпанаду с ягненком с соусом из портвейна и свежей мятой, 1090 р.
Почки кролика в соусе Pedro Ximenez с пюре из сельдерея, 1240 р.
Соте из вонголе с белым вином и кориандром, 1680 р.
Аррос а ла льяуна с черной треской и мини-кальмарами, 1850 р.
Херес-бабу с мороженым из вишневой косточки, 770 р.
Адрес
Страстной б-р, 7, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Телефон
+7 (495) 189 80 88
Osteria by Mandy’s
Основатели Caffe Mandy’s и Mandy’s Apothecary открыли отличную остерию во дворе на Чистых прудах. Здесь традиционная итальянская кухня, вермут на кранах и демократичная ценовая политика, которая соответствует размерам порций. Меню компактное, но с любимой классикой: от вителло-тоннато, равиоли и ризотто до сицилийских канноли, близких к оригиналу. И конечно, пиццы, которые можно заказать и в формате неаполитанских пицца-сэндвичей пануоццо: тесто запекают в печи, а начинку добавляют после. Атмосфера максимально уютная и итальянская, с обязательными клетчатыми скатертями — почти обед в Риме или Милане, в ресторанчике для местных. Летняя терраса в тихом дворе жилого дома идеальна для теплого вечера с вином или кампари-шприцем.
Асколанские оливки, 750 р.
Вителло-тоннато, 800 р.
Суп каччукко с морепродуктами, 800 р.
Пануоццо c мортаделлой, страчателлой и фисташками, 750 р.
Спагетти болоньезе, 900 р.
Сибас с овощами, 1200 р.
Тирамису, 650 р.
Адрес
Чистопрудный б-р, 12, стр. 6
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Телефон
+7 916 563 62 22
Bshushu Restaurant
В июне Bshushu Restaurant открыл свои двери в обновленном формате: на столах появились нарядные скатерти, на стенах — картины художницы Зинаиды Позитивной, а израильскую кухню сменила средиземноморская.
Бессменный шеф Александр Архипов полностью обновил меню, включив в него все то, за что мы ценим поездки на солнечные берега. Советуем начать с запеченного в печи камамбера с фокаччей и медом, а для баланса продолжить салатом романо с треской, анчоусами и каперсами с заправкой из соленых лимонов. Любители экспериментов оценят сливочную пиццу с трюфелем и запеченным картофелем, а адепты классики — букатини с пармезаном и черным перцем. И совам на заметку: недавно в ресторане запустили завтраки, до 15.00 ежедневно.
Выбирать между походом в Bshushu Restaurant и соседний Capito (проект от тех же владельцев) стало невыносимо сложно!
Запеченный в печи камамбер с фокаччей, 910 р.
Салат романо с треской, анчоусами и каперсами, 810 р.
Ньокки с мясным рагу, 710 р.
Пиццу с прошутто-котто, страчателлой и фисташками, 1150 р.
Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Телефон
+7 925 565 02 02
Masa madre
Панадерия Masa Madre на Солянке — одно из самых красивых открытий последнего полугодия. В светлом двухэтажном пространстве с высокими окнами, элегантной деревянной мебелью (конечно же, антикварной) и полевыми цветами в вазах прямо при вас месят тесто и запекают различные батоны, они же булки от Оли Киселевой: чиабатту, «Хоккайдо»Японский хлеб., бриошь и ароматный манки-бред с корицей.
Кофе в пекарне — от зачинщицы кофейной революции Москвы Насти Годуновой. А главный хит меню — нажористый сэндвич с мортаделлой, песто и страчателлой, очереди за которым выстраиваются каждый день. Другие блюда от шефа Романа Палкина тоже хороши: например, горячий бутерброд с ростбифом, салат с копченой уткой и сладкой черешней или страчателла с абрикосом и козьим сыром.
Ранние завтраки в Masa madre подают каждый день с 8 до 12 утра — берите английский маффин с томленным ягненком, яйцом и маринованным нектарином. Любители десертов обязательно должны попробовать нежнейший баскский чизкейк, запивать который можно не только эспрессо-тоником, но и вином: в меню есть приятные позиции, в том числе безалкогольные.
Сэндвич с мортаделлой, 750 р.
Салат с копченой уткой и сладкой черешней, 750 р.
Яйцо всмятку с бородинским тостом и взбитым сливочным маслом с анчоусом, 350 р.
Баскский чизкейк, 550 р.
Фокаччу пшеничную/ржаную, 450 р.
Адрес
Солянка, ½, стр. 1
Часы работы
пн 8.00–12.00, вт-чт 8.00–19.00, пт-вс 8.00–21.00
Телефон
+7 (495) 636 29 81
Kilim
На «Красном Октябре» появился яркий восточный ресторан с видовой верандой, откуда открывается самый живописный вид на храм Христа Спасителя и Берсеневскую набережную. Сама веранда получилась колоритной и уютной: акцентные подушки, яркая посуда и килимыГладкие тканые ковры ручной работы. , в честь которых заведение и получило свое название.
За кухню отвечают сразу два шефа — Джон Адамс (известный по Goodman и «Онегину») и Марк Шах Акбари (из Folk, Persiana, Sybarite). Благодаря им классические блюда узбекской кухни здесь предстают в новом воплощении. Самсу, например, готовят с тестом фило, а манты — с морепродуктами. Коктейльную карту разработал концепт-бармен Кенан Ассаб, объединив современные техники с восточными мотивами.
Манты с бараниной, 590 р.
Самсу с бараниной, 550 р.
Сет мезе, 900 р.
Плов «Чайханский» с бараниной, 690 р.
Люля-дог, 690 р.
Адрес
Берсеневская наб., 12, стр. 1
Часы работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00
Телефон
+7 980 160 27 94
Rockets Concept Store
на Тверском бульваре
Июнь оказался щедрым на открытия: на гастрономической карте Москвы появился второй Rockets Concept Store. Первый уже больше трех лет работает на Валовой улице, а второй занял помещение ресторана Gentle на Тверском бульваре. По концепции это многофункциональное пространство, где можно не только выпить кофе и пообедать, но и купить зерно или мерч или посетить мастер-класс.
Кухня по-прежнему представляет из себя понятную comfort food на каждый день, но в меню добавили новые пасты, выпечку и десерты. По выходным действует бранч-меню, и совсем скоро еще обещают добавить вино и коктейли.
Салат с креветками, сливочно-имбирным соусом и фокаччей, 750 р.
Белые грибы с красным картофелем, зеленым миксом и трюфелем, 690 р.
Бифштекс с коулсло и страчателлой, 750 р.
Паппарделле-рипиене с телячьими щечками, 770 р.
Адрес
Тверской б-р, 3
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Телефон
8 (800) 777 04 14
Anchovy’s Club
Радостно, когда две сильные ресторанные группы объединяются, а не конкурируют — так во дворах Цветного бульвара появился Anchovy’s Club от Folk Team и Dreamteam. Соединить пиво и морепродукты, не превратив место в пивнушку, а сделав хороший ресторан для привередливой столичной аудитории, — это надо еще постараться.
Я была в Anchovy’s Club несколько раз и всегда в дневное время. Поэтому первое, что меня восхитило, — обилие дневного света в зале. Панорамные окна на всю стену и зенитные на потолке сделали свое дело! Дизайн заведения напоминает стиль роскошной яхты: барная стойка и весь второй ярус отделаны красным деревом. В теплый сезон открыта тихая веранда, по которой ходит свой oysterman и открывает устрицы гостям.
Осьминог-дог на нежной сливочной булке с большим куском моллюска, 1700 р.
«Веллингтон» с лососем, 1650 р.
Адрес
Колокольников пер., 3, стр. 2
Часы работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00
Телефон
+7 936 888 45 55