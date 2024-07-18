Любимые места Москвы Басты, Куока, Сюзанны и других артистов Пикника «Афиши»

Место, в котором реально самые вкусные ребра в Москве. Мой любимый ресторан находится на Арбате. Когда я только приехал в Москву, часто гулял там, поэтому с этим местом связана еще и приятная ностальгия.
Тихое и уютное место с отличной террасой во внутреннем дворике, интересной кухней и приятным интерьером.
Вкусное место Александра Оганезова. Постоянно заказываю там острые роллы с крабом. В меню они по одной штуке в порции, а я заказываю сразу шесть.
Нравится из‑за своей торжественности и атмосферы a la russe, которая присутствует и в меню.
C 2018 года я каким‑то образом всегда оказывался там. В запойные лихие юношеские времена мы не сговариваясь с друзьями встречались там по выходным. Сейчас эта традиция ушла, многие уехали, но, проезжая эти места, на душе становится теплее.
Банально, но круто. Мне всегда лень выбирать, в каком ресторане есть, и я еду в «Депо», чтобы отложить момент принятия решения. Еще там часто кринж-концерты и много модной суетной школоты на понтах наряду с чаровницами и их бизнес-пузанами на пердящих акраповичах. Крутое олицетворение столичного вайба. На контрасте с Прагой похоже на сафари.
Обожаю это заведение за то, что оно никогда не закрывается. Там очень вкусно, подсадила на это место всех друзей и знакомых.
Обожаю «Серф» за вкусный кофе и дружелюбность. Их кофейня есть возле моего дома, где все родненькие и свои. Плюс в каждом «Серфе» звучат приятные плейлисты, а каждая кофейня оформлена по-своему. Единственный момент: мне бывает некомфортно, когда захожу в незнакомые «Серфы», и ко мне обращаются на «ты» ребята, которые лет на 10 младше. Но тут, видимо, дает о себе знать мой возраст.
Корейский ресторан с историей, большими порциями и аутентичной атмосферой. Всегда сами готовим мясо с помощью встроенного в стол bbq.
Ближневосточная кухня, супершаурма, холодная маза и ливанский стейк.
Отличный вайб, вкусные блюда и напитки. Периодически случаются выставки и культурные события.
Уютное кафе с уютным двориком, вкусными завтраками весь день и отличным кофе. Спокойное, тихое, но при этом приятное местечко нашей подруги Алены Чендлер и ее компаньонки Любы Инжиневской. (Рамиль)
Самая лютая шава с двойным соусом именно тут, в городе Долгопрудный. Ее точно должен попробовать каждый фанат джанк-фуда. (Гольд)
Бар рядом со студией нашего близкого Кассеты. Самые «жирные» хот-доги в городе и картошка с трюфельным соусом (Гольд).
Небольшое помещение и уютный дворик с атмосферой спокойствия, окруженный кирпичом и растениями. Нравится самобытная кухня, подача блюд, окружение эмпатичных официантов, в котором ощущаешь себя так, будто ты теперь новый член их комьюнити.
На все случаи жизни. Сытно. Сладко. Нежно. Мягко. Быстро и по-родному.
Гаражный стайл, абстрактные картины на обшарпанных стенах — оформление интерьера явно от человека творческого, что сильно мне импонирует и западает в сердце. Особенно люблю их фирменные завтраки. Обычно сажусь за старый мраморный стол на помятый кожаный диван при входе у панорамного окна.
Жемчужина Москвы — с летней верандой во дворах за Чистопрудным бульваром. С первой секунды хочется там остаться, когда тебе в руки выдают меню в виде красного диплома. Там отличная карта вин, остроумный копирайт и классные ребята. Все, что нужно, чтобы чувствовать себя летом super.
Очень вайбовая кофейня, бар и магазин, которые открыли Лала и Паша из Lovanda! Там максимально летнее настроение, по выходным вечеринки с хип-хопом, соулом, фанком и множеством интересных людей. Как будто бы нескончаемая вечеринка переехала к тебе домой!
Кусочек Питера, который так долго ждали в Москве. Наконец-то можно насладиться любимым городом на эстетически идеальном кораблике, это кайф! Для меня во всем очень важны детали, на которых ребята из «Кузни», конечно же, тоже заморачиваются. Поэтому, помимо очень красивой летней Москвы, на их корабле все соответствует маршруту: тяжелые бархатные шторы, рояль, пиано-бар и всегда идеальная музыка.
Кофейня при церкви на Колымажном переулке. Очень уютная атмосфера, облагороженная территория, тихо и спокойно. Хороший кофе и десерты.
Мне кажется, что я одна из главных фанаток блюда под названием «Кайсендон». Постоянно его беру и советую всем попробовать.
Люблю за соотношение цена/качество, доступность, хороший сервис и прикольный дизайн.
Первое заведение, куда я попал в Москве. Приехал поступать, первым делом пошел в храм, а рядом ним оказалось вот это прелестное место, очень-очень вкусная еда и вполне адекватные цены.
Грузинское бистро на территории «Хлебозавода». Очень классно и атмосферно. Хорошо относятся к питомцам и не только. По-настоящему свободное пространство.
Самое любимое, семейное, вкусное место.
С этим местом многое связано. У них невероятно вкусные вина и потрясающие завтраки. Обожаю их менемен!
Тут самый вкусный кофе и самые вкусные булочки!
Уютно, большой выбор натурального вина и самые вкусные бутерброды с докторской колбасой!
У меня предвзятое отношение к «Ровеснику»: воспринимаю его не как посетитель, а как артист, который там играет. Для меня «Ровесник» — самая любимая площадка для выступлений в Москве. Обожаю Машу Мартынову (мы из одной школы в Королеве!) и всех чуваков из команды. Тут все всегда идет так, как нужно.
Моя любимая московская кичуха. Это особый свэг — знать город так хорошо, чтобы пойти тусоваться не в локальный спотик на окраине, а отправиться в самый гигантский туристический кринж и найти в нем кайф. Это ресторан в русском стиле, расположенный напротив Кремля и открытый 24 часа в сутки. Внутри играет советская музыка, а официантки носят красную помаду и тоналку. Если бы Чарльз Буковски знал, каких персонажей тут можно встретить ночью, он бы стал его постоянным посетителем. Здесь создаются и рушатся судьбы, считаются жирные пачки денег, уплетаются пасты карбонара, заказываются «майбахи», которые увозят в ночь эскортниц с борщом в животе.
Почему‑то тут аномально хорошо работается. Когда я оканчивал универ, почти весь диплом я написал в этой кофейне. А еще тут очень крутой плейлист, из‑за которого шазам вообще не выключается.
Сюда мы идем за неадекватно дешевыми чебуреками с сыром и зеленью и водкой за сто рублей.
Мой новый любимый плейс для походов за лабораторно скрафченным кофе. Это квинтэссенция московских кофеен, в которой каждый аспект докручен до абсолютного максимума. Интерьер — безумие, кофеин — бред, выпечка — сумасшествие, система выдачи заказов — крейзи. Там так хорошо, что будто даже слишком.
Для меня сад «Эрмитаж» летом и ранней осенью уже много лет подряд является местом самых приятных и творческих встреч, интересных знакомств и романтических свиданий. Иногда мне кажется, что это самое уютное место во всей Москве! Однажды я там даже занимался любовью. (Сеня)
Я обожаю дворик «Энтузиаст»/«Тото»/«Круглый шар». Особенно люблю, когда спокойствия ради во дворе выключают свет. Мы все становимся невидимками для остального мира. Это очень сближает! Однажды я там даже занимался любовью. (Кеша)
Гастрономический проект моих друзей Саши и Даши, где можно очень вкусно поесть и попробовать сумасшедшие десерты, которые они готовят со всей любовью. До недавнего времени ребята находились в здании музея ММОМА в Ермолаевском переулке (однажды я даже занимался там любовью), а уже в августе откроются на заводе «Кристалл», где будет играть мой специальный плейлист. (Вова)
Место моих друзей из группы Lovanda. Туда всегда можно прийти, почиллить и послушать хорошую музыку. Также там постоянно проходят какие‑то интересные ивенты, много классных людей, поэтому советую посетить это место.
Недавно открыл для себя это место на Патриках. Очень вкусная грузинская кухня, я обожаю хинкали. И также вкусное вино, поэтому советую. Да и цены демократические для Патриков.
Классный ресторанчик. Если хочу поесть какую‑то азиатскую кухню, скорее всего, выберу это место. Классная атмосфера, вкусная еда и напитки.
Мое самое любимое место — это лавочка возле дома моего. Она прямо близко к подъезду стоит, и я обычно зову всех друзей, чтобы посидеть там, что‑то обсудить и посмотреть, прямо как бабки. Прикольно, что для этого нужно просто спуститься.
А еще одно прикольное место — «Тануки». Я капец как люблю вкусно есть. Хожу по заведениям и оцениваю по 10-балльной шкале каждое блюдо. Мне очень нравится в «Тануки»: там всегда тихо и комфортно. Но меня бесит, когда я захожу, а они не бьют в гонг, хотя должны это делать с каждым новым гостем. Либо забывают, либо я просто слишком часто прихожу поесть уши. Мне кажется, «Тануки» держится только на мне. Один раз пригрозил им, что, если мне еще раз плохо приготовят, больше не буду туда ходить.
Это спрятанный коктейльный бар, в котором нет меню и подают самые вкусные коктейли в Москве.
Любителям мексиканской кухни. Во что в меню ни тыкнешь — 10 из 10 (обязательно попросите их собственные острые соусы). И мичелада у них отрыв всего.
Уютный двор, уютное место, приятно и спокойно, сэндвич с тунцом и суп.
Очень красиво, можно сходить на свидание, можно повисеть с друзьями (сразу идите на минус 1-й этаж). Отличная музыка, хорошее вино и куча других вкусных напитков.
В этом сезоне так. Остановлюсь на этом, без ресторанов высокой кухни, так как пацаны мы простые, из работяг. А адрес не выдам.
Пикник «Афиши» пройдет в Москве 3 и 4 августа. Первое выступление проекта Басты Rabochiy Gorodok, Куока, Feduk, Хаски и не только.