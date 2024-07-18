Любимые места Москвы Басты, Куока, Сюзанны и других артистов Пикника «Афиши»

«Тануки»

Мое самое любимое место — это лавочка возле дома моего. Она прямо близко к подъезду стоит, и я обычно зову всех друзей, чтобы посидеть там, что‑то обсудить и посмотреть, прямо как бабки. Прикольно, что для этого нужно просто спуститься.

А еще одно прикольное место — «Тануки». Я капец как люблю вкусно есть. Хожу по заведениям и оцениваю по 10-балльной шкале каждое блюдо. Мне очень нравится в «Тануки»: там всегда тихо и комфортно. Но меня бесит, когда я захожу, а они не бьют в гонг, хотя должны это делать с каждым новым гостем. Либо забывают, либо я просто слишком часто прихожу поесть уши. Мне кажется, «Тануки» держится только на мне. Один раз пригрозил им, что, если мне еще раз плохо приготовят, больше не буду туда ходить.