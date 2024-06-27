Любимые места Петербурга Найка Борзова, Boulevard Depo и других артистов Пикника «Афиши»

Это очень красивое и душевное место в итальянском стиле. Специализируется на коктейлях и тактильной кухне типа пиццы и всяких закусок. Прикол в том, что я вообще не шарю ни в коктейлях, ни в видах закусок. Но в этом месте настолько шикарный персонал, состоящий из прекрасных дам, что создается ощущение, будто ты пришел к ним в гости, а они здесь хозяйки, готовые с радостью рассказать в мельчайших деталях о том, чем планируют тебя накормить и напоить.