Любимые места Петербурга Найка Борзова, Boulevard Depo и других артистов Пикника «Афиши»

Branch Garage
Печатника Григорьева, 12
Ребятам удалось вписать пыльный байкерский бар в классический петербургский дворик между двух брандмауэров. Насколько я знаю, в свое время их команда сгоняла в Мексику и внимательно изучила местный стритфуд. Собственно, теперь там подают лучший тако в городе.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 06.00
«Блок»
Потемкинская, 4
Один мудрый человек однажды сказал: «Мы в России мясо любим кушать». И в ресторане «Блок» это явно восприняли буквально. Там можно пощупать шикарный перечный стейк, и он не будет стоить миллион денег. Заведение с шикарным интерьером в отдельно стоящем здании находится в Таврическом саду, а значит, ужин можно совместить с романтической прогулкой в парке.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 01.00
Пикник «Афиши» в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа
Boulevard Depo, Найк Борзов, Антоха MC и не только
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Birch
Кирочная, 3
Я люблю авторскую кухню, необычные места, где можно попробовать что‑то новое и интересное, а еще уютные ресторанчики и кафе со своей атмосферой. В Петербурге очень нравится Birch: там можно найти европейскую и азиатскую кухню в непривычном исполнении. Часто заглядываю в авторский ресторан Harvest — там классные блюда из овощей и морепродуктов. Арт-кабаре «Шум» привлекает не только своим форматом (акустические вечера, спектакли и концерты), но и уютным интерьером и вкуснейшими закусками.
Время работы:
пн-вс 13.00 — 23.30
Aster
Маяковского, 23
Впервые оказался там на ужине, когда приезжал в Петербург на фестиваль. С тех пор захожу в Aster каждый раз, когда оказываюсь в городе. На том же ужине я увидел мерч заведения — футболки с принтом бутерброда с маслицем и икрой. Захотели с супругой взять себе такие, а в итоге нам их подарили. Я в свою очередь пригласил заинтересованных работников на мой концерт.
Время работы:
пн-вс 09.00 — 23.00
Pio nero
Большой просп. П.С., 20/5
Итальянское кафе. Часто отправляюсь туда подкрепиться. Вкуснейшие сырники.
Время работы:
пн-вс 08.30 — 02.00
John Doe
Пестеля, 6
Паназиатская кухня, стильный интерьер. Главное предложение заведения — ланчи.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 23.00
«Базар»
Cake and Breakfast
Аптекарский пер., 5
Одно из моих любимых мест в Петербурге — неожиданно укромная Преображенская площадь. В ее центре Спасо-Преображенский собор, а по краям — квартира-музей Бродского, в котором я обязательно побываю, и Cake and Breakfast, в котором уже был. Мы с Димоном (участник «Базара» — Прим. ред.) ели там завтраки, нам было вкусно. Но больше всего я люблю это место за расположение и веранду.
Время работы:
пн-вс 08.00 — 21.00
Baht
Корпусная, 9
«Бекицеру» на Рубинштейна реклама не нужна, но что поделать, если там есть салат сабих, советую. Тем более работают допоздна. После концерта — самое оно. Но! Только не 4 июля. Ведь 4 июля мы после концерта идем в недавно открывшееся туркменское бистро Baht, где, как говорят, подают какие‑то ориентальные безумства. И данное обстоятельство заставляет ждать концерта особенно сильно, чего уж там.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 23.00
Петербург — мой дом родной. Как выросшему тут человеку мне будет очень сложно выбрать трансвременные пространства и места, которые хотелось бы внести в карту петербургских приключений и гастрономии, но я попробую. Шагать буду от дома.
Живу я в пяти минутах от вокзала и считаю Пески — самый исторически высокий район города — в прямом смысле непотопляемыми. Завтракать иду в Aster или «Смену». Все свои альбомы я свожу с Ромой Разовым, так что после Aster план — на Басков переулок. Всегда пластинка в Washing Machine, тартин с икрой в Aster и новая песня в The Mixroom.
Из окна своего дома любуюсь на Joli и «Хуан» и в них хожу попеременно с женой на обед или ранний ужин. По-наркомански люблю битые оливки в «Хуане», а после трапезы обязательно покупаем с Настей цветы для дома. На обед могу сходить и в паб: выбираю United Butchers, если не могу добраться до папиной дачи и гриля Green Egg.
Мой ребенок обожает японскую кухню, но по спецзаказу. Просит заменить краба на лосось, авокадо на огурец и отправить ему доставку из Under the Sea без соусов. А я и зайти туда рад — очень нравится быть внутри скелета кита Кито.
В любой день еду в «Новую Голландию»: тут родные и практически собственными руками построенные Kuznyahouse (беру все по три раза, а анельотти — четыре) и новенький идзакая-бар Joon, где мы на японской винтажной технике ставим только винил и CD. Для цифрового века — бесценно! Беру тунец на гриле, кимчи, пиво, стриплоин, салат «Огурец с крабом» и пью Dreamteam (Леша Буров, привет). Тут могу провести весь день. Помню, как‑то Денис Симачев заехал ко мне повидаться в 14.00, а в итоге мы просидели до закрытия бара в ночи. Всем советую.
Вечером устраиваю закатную прогулку на Cruise by Kuznyahouse, беру хиты Руслана Закирова — крудо из тунца, зеленый салат и орзо с крабом. Если не иду на Финский залив, то двигаюсь в «Залив» на Некрасова, ем пастрами и соленый огурец. Если позволяет время, еду в лучший мясной ресторан города Black Chops и кайфую буквально от всего. В моем доме на «перед сном» беру набор нигири с лососем (ну просто лучшие в городе) в Self Edge Japanese. Коробка, кстати, тоже супер.
Ложусь спать с включенной пластинкой Duran Duran и открытым окном, мой центр — мой загород, моя дача!
«Свобода»
Загородный просп., 10
Есть на Гороховой, есть на Жуковского, а с недавних пор и на Петроградке. Там отличная классическая русская кухня с пельмешками, пюрешками и котлетками. Поскольку это рюмочная, там порядка 20 видов настоек на любой вкус и пиво по ценам 2012 года.
Время работы:
пн-вс 07.30 — 23:00
2 Taco & Co
Жуковского, 13
Меня очаровал своими (сюрприз-сюрприз) тако. Особенно с креветками — это праздник какой‑то.
Время работы:
пн-вс 13.00 — 02.00
Ronnybistro
наб. Адмиралтейского канала, 2
«Новая Голландия» — одно из моих любимых и знаковых мест в Питере. Но если мы говорим о гастрономическом и эстетическом кайфе, то я выделю два заведения в японском стиле.
Обожаю брать на прогулку суширито из Ronnybistro. Мне кажется, это идеальная комбинация эргономичности и вкуса, когда ингредиенты для роллов собираются в форме бурито — и вкусно, и сытно, и удобно.
Еще выделю Joon — летний бар от ресторана Kuznya. Там все тоже в японском стиле с соответствующими напитками и закусками. На что я отдельно обращу внимание, так это на звуковое оформление. В этом месте музыка играет с аналоговых носителей, никаких плейлистов. Только кассеты, пластинки или даже бобины. Только хардкор!
Время работы:
пн-вс 12.00 — 22.00
Tagliatella caffe
Литейный просп., 61
Это очень красивое и душевное место в итальянском стиле. Специализируется на коктейлях и тактильной кухне типа пиццы и всяких закусок. Прикол в том, что я вообще не шарю ни в коктейлях, ни в видах закусок. Но в этом месте настолько шикарный персонал, состоящий из прекрасных дам, что создается ощущение, будто ты пришел к ним в гости, а они здесь хозяйки, готовые с радостью рассказать в мельчайших деталях о том, чем планируют тебя накормить и напоить.
Время работы:
пн-вс 16.00 — 00.00
Co-op Garage
Гороховая, 47
Советую всем попробовать самый дешевый стейк в городе. Вы будете приятно удивлены.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 00.00
Caffe Italia
просп. Бакунина, 5
Лучший итальянский ресторан в Санкт-Петербурге. Паста с филе миньон и салат с говядиной топ. Посоветую также скрытый от глаз бюджетный кафетерий от Caffe Italia. Не спутайте с самой «Италией». Кафетерий расположен в секретном месте — на втором этаже бизнес-центра. Завтраки, обеды, классный кофе и итальянская музыка с утра до вечера.
Время работы:
пн-пт 09.00 — 22.00, сб-вс 10.00 — 22.00
«Наденька»
Некрасова, 25
Обращаем внимание не на алкоголь, а на еду в домашнем стайле. Так бы вам приготовила бабушка или мама. Но берем только бизнес-ланч — отдельно блюда стоят неприлично дорого.
Время работы
пн-вс 12.00 — 02.00
Tiger Lily
Невский просп., 48
Классная азиатская кухня. Если вы стерпите возможную очередь и надменный, вечно недовольный персонал — будет вам классная курица с рисом и креветки.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 00.00
«Тан Жен»
Гороховая, 48
Лучшее китайское. Забейте на чуфальни в стиле «никто не понимает по-русски, но в подвале так аутентично». Если хотите наесться со второй половинкой или кучей друзей — обязательно туда. Свинина в кисло-сладком соусе «Танцуй» + рис = отвал [всего] на двоих.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 23.00
«Колобок»
Чайковского, 40
Знаменитое место с простой, вкусной русской едой. Холодный борщ на уровне маминого.
Время работы:
пн-вс 07.30 — 21.00
Roses Bar
Соляной пер., 14
Приятное место с видом на художественную академию имени Штиглица. Кстати, очень атмосферная улочка.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 01.00, сб-вс — до 02.00
«Хозяюшка»
Московский просп., 192
Самая великая пирожковая в городе. С недавних пор открыта еще одна «Хозяюшка» ближе к центру города: Лиговский, 251. Зайдите, чтобы взять с собой сладкий кофе со сгущенкой.
Время работы:
пн-вс 08.00 — 20.00
«Шалый»
«Смена»
Басков пер., 20
Приятное место без лишнего гонора, с хорошими людьми и сырничками.
Время работы:
пн-вс 00.00 — 21.00, сб-вс 10.00 — 21.00
Ponte
Рубинштейна, 15–17
Вкуснейшая паста и пышная миланская пицца. Беда как уютно и романтично зимними вечерами. Узнать бы, каково и в теплые деньки.
Время работы:
пн-вс 09.00 — 23.00
Animals
Некрасова, 60
Место, где чувствуешь себя молодцом. Остроумная кухня: интересные сочетания продуктов и дивные места для прогулки после.
Время работы:
пн-вс 10.00 — 23.00
«Обстоятельства»
«Хачапури и вино»
Маяковского, 54–56
Самое родное место в Петербурге, там я проработал официантом больше года. Вкуснейшая грузинская кухня, приятные цены и семейная атмосфера.
Время работы:
пн-вс 11.30 — 00.00
Василеостровский рынок
Большой просп. В. О., 16
Совмещает в себе множество различных кухонь со всего мира. Ну очень вкусно!
Время работы:
вс-чт 11.00 — 22.00, пт-сб 11.00 — 23.00
«Обстоятельства»
Krang Pizza
Гороховая, 28
Необычная пицца с маршмеллоу или мини-бургерами, подают и бургеры с макаронами. Заодно тут можно поиграть в старые приставки и игровые автоматы.
Время работы:
пн-вс 12.00 — 00.00, вт — с 15.00