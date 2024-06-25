Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр
Поваренная книга 2.0

На квасе, кефире или просекко? Какая окрошка самая правильная

25 июня 2024 в 19:00
Каждое лето на небе только и разговоров, что о правильной окрошке. В 2024 году ее готовят в самых разных версиях — даже с игристым! Чтобы поставить точку в спорах, спросили у шеф-поваров, какая окрошка самая правильная — и делимся необычными рецептами для тех, кто не против экспериментов.

Окрошка на квасе и сметане

Евгений Цыганов

Бренд-шеф Folk Team

© Avtor/Getty Images

На самом деле окрошка — очень сложное блюдо. Почему‑то принято считать, что достаточно нарезать побольше мяса, залить все квасом или кефиром — и все готово. А когда приходишь в ресторан и тебе красиво наливают окрошку из бутылочки или другой посуды в тарелку, выглядит забавно и прикольно, но получается просто затопленный оливье. Мне это не нравится. Я всегда подготавливаю к окрошке бульон — ведь именно от него мы получаем удовольствие. Такой подход я встречал нечасто.

Честно говоря, с таким бульоном нарезка уже не так важна — можно есть окрошку просто с огурцом и редисом. Но если нужно мясо, то это точно должна быть копченая утиная грудка.

А вот какая‑нибудь окрошка на просекко — мой страшный сон и самое ужасное, что может быть. Однажды мне пришлось готовить такую на съемках по заказу. Сказать, что я был удивлен ее вкусом, — ничего не сказать. Кто вообще решил, что яйца, картошка и игристое сочетаются? Даже дорогое шампанское не спасет ситуацию — разве что в сопровождении кальяна на вине.

Ингредиенты

Живой квас — 300 г
Сметана 25%-ная — 2 столовые ложки
Дижонская горчица — 1 чайная ложка
Желток — 1 штука
Огурец — 40 г
Зеленый лук — щепотка
Петрушка — щепотка
Укроп — щепотка
Соль — щепотка
Черный перец — щепотка

Способ приготовления

Пробить, смешать все вместе в блендере, охладить до 3–5 градусов и залить окрошку квасом.

Окрошка с индейкой на квасе

Луиджи Маньи

Шеф-повар Pinch, Ugolek, Brera

© Предоставлено рестораном

Окрошка — традиционное для России блюдо. Самой вкусной мне кажется версия на квасе с индейкой: это нежирное мясо идеально для лета. Но бывают и классные эксперименты. Например, вместе с Георгием Трояном мы готовили летний бранч для ста гостей в саду у Ильи Тютенкова. Хотелось сделать что- то оригинальное, что идеально бы вписалось в концепцию похмельного воскресенья, когда хочется побыть на природе, встретиться с друзьями и устроить гриль. Нашим решением стала окрошка на пиве. В качестве заправки я использовал безалкогольное Hoegaarden Blanche. Гости были в восторге, просили рецепт. Вот что значит идеально подобрать блюдо к поводу!

Ингредиенты

Для нарезки
Свежий огурец — 60 г
Стебель сельдерея — 60 г
Отварной картофель — 100 г
Индейка пастрами или другое мясо — 120 г
Маринованный огурец — 2 штуки
Отварное перепелиное яйцо — 4 штуки
Острый чили — по вкусу
Редис — 4 штуки
Пивная заправка — 600 мл
Зеленый лук — 8 столовых ложек
Укроп — 4 чайные ложки
Сметана — 4 чайные ложки
Соль и перец — по вкусу.

Для заправки
Безалкогольное нефильтрованное пиво — 600 мл;
Сок юдзу или лимона — 4 чайные ложки
Дижонская горчица — 4 чайные ложки
Соевый соус — 2 чайные ложки
Сироп агавы или топинамбура — 4 чайные ложки

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты заправки с помощью венчика и поставить в холодильник на 2 часа.

Картофель очистить, нарезать кубиками по 1 см и отварить в подсоленной воде до готовности.

Сельдерей, пастрами из индейки, свежий и маринованный огурец нарезать кубиками такого же размера, а редис — мелкой соломкой.

Нашинковать зеленый лук, перец чили и укроп.

Перемешать ингредиенты окрошки, а затем выложить порционно в глубокую тарелку. Украсить редисом, зеленью и перепелиным яйцом, заправить сметаной. В конце добавить пивную базу.

Окрошка на квасе с хреном и кукси

Егор Макаров

Шеф-повар Buro TSUM и победитель конкурса молодых шеф-поваров «Серебряный треугольник»

© Предоставлено рестораном

Наверное, у каждого человека есть своя идеальная окрошка — кому что нравится. Традиционная окрошка для меня — максимально ядреная с квасом, докторской колбасой, хреном, горчицей и на квасе. Так готовила моя мама: брала яйца, колбасу, картошку, зелень — и я просто запивал все квасом. Мне важно, чтобы в окрошке было много лука, укропа, петрушки. Сейчас в Buro TSUM я делаю не окрошку, а кукси — похожая история, но на корейский лад. А на кефире и на айране я даже не пробовал.

Ингредиенты

Для нарезки
Огурцы — 500 г;
Белокочанная капуста — 500 г
Яичная лапша — 100 г
Репчатый лук — 1 штука
Редис — 30 г
Лук-сибулет — 30 г
Огурец — 30 г
Растительное масло — 300 мл
Паприка — 10 г
Уксус — 1 чайная ложка
Чеснок — зубчик
Соль и черный перец — щепотка

Для бульона
Питьевая вода — 500 мл
Соевый соус — 50 мл
Соль — 0,5 столовой ложки
Сахар — 2 столовые ложки
Пищевой уксус 9%-ный — 1 столовая ложка

Способ приготовления

Для соевого бульона вскипятить воду, перемешать с остальными ингредиентами и остудить.

Домашнюю яичную лапшу отварить в кипящей воде в течение 2–3 минут, ополоснуть в холодной воде и откинуть на дуршлаг.

Огурцы обсушить, освободив от лишней воды, разрезать вдоль на две равные части и тонко нашинковать. Посолить и оставить на 10–15 минут, чтобы вышел лишний сок.

Капусту мелко порубить, посолить и оставить на 10–15 минут. После промыть в холодной воде и откинуть на дуршлаг.

Лук мелко нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить несколько слайсов чеснока. Уменьшить до минимума температуру и добавить сладкую паприку. Все перемешать и снять с огня.

Добавить лук с чесноком равномерно в огурцы и капусту, хорошо перемешать. Добавить черный перец, 0,5 столовой ложки соевого соуса и столовый уксус.

Мясо нарезать соломкой шириной 3–4 см и тушить до готовности. Добавить 1 чайную ложку соевого соуса, соль, перец, чеснок, лавровый лист. Все протушить до готовности и остудить.

Редис и огурец нарезать мелкой соломкой, сибулет нарезать кольцами.

В глубокую супницу выложить лапшу, залить 250 мл холодного соевого бульона, сверху выложить приготовленные начинки — огурцы, капусту, тушеное мясо, свежий редис, огурец. Украсить зеленью. Также можно добавить нарезанные яичные блины и помидоры кимчи.

Окрошка без картошки

Антон Ковальков

Бренд-шеф Restaurant by Deep Fried Friends, Le pigeon, Porto Ydra

© Предоставлено рестораном

За гармонию этого блюда отвечает правильный баланс между зеленым луком, хреном, горчицей и соком лимона — все эти ингредиенты должны хорошо чувствоваться. Я всегда любил окрошку на ржаном квасе: он идеален для мяса. Но сейчас мне нравится версия на айране, которая хорошо сочетается с крабом. Кстати, я не люблю, когда в это блюдо добавляют картошку. Лучше уж подавать ее запеченную с травяным маслом в дополнение к окрошке, чтобы ты мог сам определять, сколько тебе ее нужно. Так делали в Restaurant by Deep Fried Friends.

Я не очень одобряю радикальные эксперименты — например, когда окрошку чуть ли не в пюре перекручивают: так сразу забивается вкус, который должен быть аутентичным. Но однажды я делал теплую окрошку в «Фаренгейте»: так ее люблю, что хотелось есть ее не только летом. Мы запекли овощи в солоде, сделали бульон с квасом и сервировали маринованным огурцом. Те же ингредиенты давали знакомый и любимый вкус.

Окрошка на квасе и на айране с крабом

Георгий Троян

Бренд-шеф «Северяне», Le pigeon, Blanca

© Предоставлено рестораном

Я не люблю окрошку с колбасой, поэтому в «Северянах» мы готовим ее с пастрами — из индейки или говядины. У этого ингредиента есть свой полноценный вкус — подкопченный, со специями. Такую лучше есть с квасом.

Еще готовим с крабом, но ее уже заправляем айраном. Мы хотели сделать окрошку более гастрономичной и легкой — чтобы удивлять гостей. Получилось отличное разделение окрошек: с квасом и пастрами — для тех, кто любит старую добрую версию, а с айраном и крабом — для тех, кто любит эксперименты.

Ингредиенты

Картофель — 100 г
Свежие огурцы без кожи — 100 г
Куриное яйцо — 10 штук
Редиска — 100 г
Краб — 250 г
Айран — 1 л
Петрушка — большой пучок (60 г)
Сметана 20%-ная — 150 г
Соль — по вкусу

Способ приготовления

Картофель запечь, остудить и очистить от кожи.

5 яиц сварить вкрутую, отделить желток от белка и натереть на терке по отдельности.

Огурец и редис нарезать кубиками.

Сделать заправку: налить айран, добавить петрушку, сметану и соль. Все ингредиенты пробить блендером до однородной консистенции.

Сварить 5 яиц пашот перед подачей.

В глубокую тарелку выложить по кругу небольшими горками все ингредиенты — по 1 столовой ложке. В центр положить яйцо пашот, разрезанное напополам, посолить, украсить зеленью по вкусу и заправить окрошку.

Офигительная окрошка на квасе

Андрей Жданов

Шеф-повар ресторана Modus

© Предоставлено рестораном

Лично я люблю на квасе! Мне больше всего нравится «Лидский» темный: он объемный, плотный, не слишком водянистый. Режу все соломкой, замешиваю и заправляю.

Но все зависит от предпочтений человека — хоть на квасе, хоть на кефире, хоть на мацони, хоть на шампанском. Самое важное выбирать заправку, которая будет объединять жидкость и ингредиенты. И у меня как раз есть рецепт, который любую обычную окрошку превращает в офигительную окрошку. Делюсь!

Ингредиенты

Зеленый лук — 50 г
Укроп — 30 г
Русская горчица — 100 г
Корень хрена — 15 г
Сливочный хрен — 150 г
Соль — 40 г
Сок лимона — 125 г
Квас «Лидский» — 1 л

Способ приготовления

Крупно нарезать обработанную зелень и измельчить в кухонном комбайне с добавлением всех остальных ингредиентов в течение 15 минут. Охладить.

Получившуюся заправку разделить на несколько частей и заморозить, так как ее получается слишком много для одного раза.

На 200 грамм кваса нужно 20–25 грамм заправки. Офигительная окрошка готова!

Подробности по теме
Шеф-повара советуют 10 недооцененных московских ресторанов
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами