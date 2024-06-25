На квасе, кефире или просекко? Какая окрошка самая правильная

Для нарезки

Свежий огурец — 60 г

Стебель сельдерея — 60 г

Отварной картофель — 100 г

Индейка пастрами или другое мясо — 120 г

Маринованный огурец — 2 штуки

Отварное перепелиное яйцо — 4 штуки

Острый чили — по вкусу

Редис — 4 штуки

Пивная заправка — 600 мл

Зеленый лук — 8 столовых ложек

Укроп — 4 чайные ложки

Сметана — 4 чайные ложки

Соль и перец — по вкусу.

Для заправки

Безалкогольное нефильтрованное пиво — 600 мл;

Сок юдзу или лимона — 4 чайные ложки

Дижонская горчица — 4 чайные ложки

Соевый соус — 2 чайные ложки

Сироп агавы или топинамбура — 4 чайные ложки