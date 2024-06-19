Ищем идеальную утку по-пекински: 21 лучший китайский ресторан Москвы, по мнению китайцев

Чжан Сяньчэн
Шеф-повар ресторана «Китайская грамота»
«Китайская грамота»
Среди любимых китайских ресторанов на первом месте «Китайская грамота» — место, где я работаю. Больше всего мне нравится здесь цыпленок по-сычуаньски и говядина в соусе из черных бобов. Еще стоит попробовать жареные бараньи ребрышки с китайскими специями, овощи на воке и кукурузный суп с мясом краба.
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Адрес
Сретенка, 1
«Династия»
Ресторан принадлежит моему другу. Я часто хожу туда на выходных или когда хочу угостить друзей ужином. Если окажетесь в «Династии», обратите внимание на картины на стенах — они нарисованы студентами из Китая.
Практически все мои любимые блюда — жирные и острые, но это вопрос личных предпочтений. В «Династии» можно попробовать настоящую сычуаньскую кухню, а она как раз острая и сытная: рыба, свинина в кисло-сладком соусе, курица с черными бобами.
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Адрес
просп. Вернадского, 8а
Ресторан находится в парке Хуамин, там очень красиво. Обычно прихожу сюда с друзьями, которые не слишком хорошо знакомы с китайской культурой. В Soluxe Huaming есть как европейские блюда, так и китайские, так что каждый может заказать то, что ему ближе. Рядом расположен китайский сад — можно прогуляться после ужина.
Часы работы
пн-вс 13.00–1.00
Адрес
Вильгельма Пика, 16
Многие думают, что этот ресторан открыл я, потому что название созвучно с моим именем. Но нет, это не мой ресторан. FeiFan — это сеть заведений с разной кухней: барбекю, хогоЗаведения, в которых посетители готовят себе еду сами в больших самоварах-кастрюлях, отваривая в бульоне овощи, мясо, рыбу и другие ингредиенты., скоро еще откроется рыбное заведение. Мне больше всего нравится FeiFan BBQ — ресторан расположен на нижней станции канатной дороги «Воробьевы горы». Летом на веранде здесь просто прекрасно!
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Адрес
Лужники, 24, стр. 47
J.Z.Peking Duck
Серьезный ресторан, где утка по-пекински — главное блюдо. На втором и третьем этаже есть ВИП-румы, как в Китае, чтобы посидеть компанией. Еще из плюсов: у J.Z.Peking Duck все халяльное, так что без опаски можно звать попробовать китайскую кухню друзей-мусульман.
Часы работы
пн-чт, вс 11.00–0.00, пт-сб 11.00–1.00
Адрес
Цветной б-р, 21, стр. 2
Ресторанчик на фуд-корте торгового центра «Дружба» у метро «Новослободская» (ищите на третьем этаже). Кстати, тоже халяльная тема. Здесь не очень дорого, а готовят вкусно. Стоит попробовать лапшу — для нее повар тянет тесто прямо перед вами. Брать советую фирменную лапшу с говядиной, густым бульоном, овощами и зеленью.
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Адрес
Новослободская, 4
Это малатанная, главное блюдо здесь — малатан. Для него вы сами набираете овощи, мясо, рыбу и любые другие ингредиенты в большую лохань. Потом по весу высчитывают стоимость вашего блюда. После оплаты все это передают на кухню, где из ингредиентов готовят огромную порцию супа — это и есть малатан. Это популярная тема в Китае, хорошо, что она появилась и в Москве.
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Адрес
пл. Джавахарлала Неру, 1
Мин
Студентка МГУ
Мы с друзьями уже несколько недель ходим в это новое место, которое открылось недалеко от метро «Университет». В заведении готовишь сам: заказываешь все ингредиенты, которые понравились, а потом варишь их в бульоне в большом самоваре-хого прямо у себя на столе. Заказать можно мясо и рыбу, требуху, овощи и зелень вроде пак-чой, соевые продукты, добавить острые соусы. Бульон тоже можно сделать острым. Это все весело, и лучше идти с друзьями, порция получается большая.
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Адрес
Ленинский просп., 73/8
Очень красивый недорогой ресторан. Здесь готовят лапшу с бульоном на выбор: есть острый, пряный, овощной и классический вкусы. К лапше приносят плошки с дополнительными ингредиентами, их нужно добавлять в суп. Еще здесь вкусные шашлычки!
Часы работы
пн-вс 11.00–22.00
Адрес
Ломоносовский просп., 25, корп. 5
Шеф-повар ресторана Mr. Lee
«Китайская грамота»
Один из моих любимых китайских ресторанов — «Китайская грамота» Александра Раппопорта. Шеф-повар Чжан Сяньчэн представляет классические китайские блюда в авторском исполнении, при этом сохраняя их аутентичность. Из закусок можно заказать хрустящего угря с баклажаном в чесночном соусе — отличное сочетание вкусов, или «дважды сваренного» цыпленка с имбирным соусом. Из горячего советую утку по-шанхайски с ягодами годжи и свинину по-кантонски по традиционным рецептам.
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Адрес
Сретенка, 1
Mume
В списке моих фаворитов ресторан современной высокой китайской кухни Mume. Одно из его главных преимуществ — вид, открывающийся с 90-го этажа небоскреба, в котором располагается заведение. Здесь отлично сочетаются традиционный китайский интерьер и современная восточная кухня. Из закусок советую тост с креветками и черной икрой и паровые дим-самы с гребешком и креветками. Из мясного — стейк рибай на гриле в сингапурском стиле.
Часы работы
пн-вс 13.00–0.00
Адрес
Пресненская наб., 12, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация», 90 этаж
Проект аутентичной кухни, которую можно встретить только на улочках Китая. Блюда здесь не авторские, сочетания ингредиентов не адаптированы — вся еда готовится только по традиционным рецептам.
В заведении большой выбор лапши — тянутая, жареная, отварная — с бесконечным списком различных допов: от квашеной капусты до тушеной говядины. Есть китайские пельмени с многообразием начинок и, конечно, очень большой выбор салатов и закусок. Моя рекомендация — сушеный тофу и черные яйца по рецептам из Китая. В меню много специальных позиций, с которыми знаком не каждый: ласточкины гнезда, бычьи яйца, утиная кровь.
Часы работы
пн-вс 10.20–21.50
Адрес
Ломоносовский просп., 25, корп. 5, 1 этаж
China Club
Ресторан China Сlub Аркадия Новикова — один из первых ресторанов современной восточной кухни в Москве — до сих остается моим любимым. В его концепции объединены азиатская и европейская кухни, из‑за чего у них всегда получаются необычные блюда и сочетания. Из азиатских позиций рекомендую попробовать стеклянную лапшу с креветками в устричном соусе и суп из акульих плавников с мясом краба, из европейских блюд мне очень нравятся молочный козленок, которого запекают в соляной печи, и котлеты из муксуна с картофелем — достаточно простое, понятное и вкусное блюдо.
Часы работы
пн-вс 12.00–22.00
Адрес
Красина, 21
Студентка
Оформление ресторана очень красивое, а атмосфера — приятная. Здесь много не только китайцев, но и русских. Рекомендую попробовать жареного цыпленка с перцем чили, говядину в бульоне по-сычуаньски (это остро!) и тофу в яичном соусе с креветками и крабом.
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Адрес
Кутузовский просп., 71
Расположение ресторана очень удачное — в самом центре города. Цены доступные, поэтому мы с друзьями часто приходим сюда поужинать. Здесь готовят отличную жареную говядину по-сычуаньски. Советую!
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Адрес
Лубянский пр., 25, стр. 2
Буквально все блюда здесь ну очень вкусные. Ресторан находится не в центре города, но мы готовы далеко ехать ради вкусного ужина.
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Адрес
Сельскохозяйственная, 38, корп. 1
Ван и Джун
Студенты
Нам нравятся китайские заведения рядом с «Ломоносовским проспектом» — их тут много, они простые и недорогие. Если нужно пообедать, идем в «Пельмени» (Dumplings) — тут готовят отличные китайские дамплинги, лапшу и рис с добавками, курицу и свинину в кисло-сладком соусе. Из необычного в меню — черные яйца и салат с говяжьим желудком.
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Адрес
Мичуринский просп., 8, стр. 1
Рядом работает кафе CVC. Это сеть, но нам нравится только эта точка. Готовят огромные супы с лапшой, свинину с овощами в черном соусе и пельмени с мясной начинкой и пекинской капустой. Порции большие, можно заказать на вынос, в том числе через WeChatПопулярный в Китае мессенджер вроде WhatsApp..
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Адрес
просп. Вернадского, 35/24
Рядом с «Юго-Западной» есть ресторан «Вкусно и просто». Там готовят хорошую неадаптированную еду, меню на китайском. Люблю их холодную отварную лапшу и острую говяжью. Много шашлычков, которые едят на закуску, еще у них есть не очень популярные в Москве блюда с субпродуктами.
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Адрес
26 Бакинских Комиссаров, 7
Еще одно хорошее китайское место на «Юго-Западной» — «Рамен по-ланчжоуски». Здесь готовят более привычный рамен в виде супа с лапшой, мясом и зеленью, а еще делают жареный вариант блюда — лапшу в соусе с добавками.
Часы работы
пн-вс 11.00–22.00
Адрес
26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
Наделеко работает еще одно место — Shiweisichu, там огромные порции, много блюд с лапшой и рисом, можно взять все с собой.
Часы работы
пн-вс 11.30–23.30
Адрес
Ленинский просп., 146