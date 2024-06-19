Ищем идеальную утку по-пекински: 21 лучший китайский ресторан Москвы, по мнению китайцев

Многие думают, что этот ресторан открыл я, потому что название созвучно с моим именем. Но нет, это не мой ресторан. FeiFan — это сеть заведений с разной кухней: барбекю, хогоЗаведения, в которых посетители готовят себе еду сами в больших самоварах-кастрюлях, отваривая в бульоне овощи, мясо, рыбу и другие ингредиенты., скоро еще откроется рыбное заведение. Мне больше всего нравится FeiFan BBQ — ресторан расположен на нижней станции канатной дороги «Воробьевы горы». Летом на веранде здесь просто прекрасно!