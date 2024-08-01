От хостес до касс самообслуживания: кому оставлять чаевые и этично ли этого не делать?

Тем не менее в соцсетях до сих пор возникают бурные обсуждения о том, насколько должен быть хорош сервис, чтобы оставлять чаевые, в каком размере и нормально ли испытывать вину, если вы не готовы платить сверх счета. С одной стороны, давать на чай — устоявшееся негласное правило и практика, позволяющая поддержать сотрудников общепита с невысокими зарплатами. С другой — гость и так оплачивает чек и соглашается с ценами, которые устанавливает сам ресторан. Более того, не всегда понятно, какую именно сумму следует оставить. Мы поговорили с героями ресторанной индустрии, чтобы разобраться в теме подробнее.