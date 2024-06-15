Между кальянной и фудкортом: каким получился Nudles от Насти Ивлеевой

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Новости, что Настя Ивлеева собирается открыть свой бар, появились еще в 2022 году. Ее партнером по бизнесу стал ресторатор Александр Пичугин — совладелец Феодальной сети баров, куда входят «Руки вверх! Бар», «Евгенич» и Nebar. В новом ООО «Блеск»Юрлицо, под которым работает Nudles. Ивлеевой принадлежало 20%, а Пичугину — 80%. Они уточнили, что планируют создать доступное заведение среднего ценового сегмента.
Первый раз они попытались открыть бар в марте этого года. Тогда по телеграм-каналам расходились скрины меню: в нем были коктейли «Слезы Ивлеевой», «Коктейль с извинениями» и «Почти голый коктейль», с намеками на злосчастную «голую вечеринку». А на аватарке в соцсетях бара стояла фотография самой Ивлеевой. Тогда «Афиша Daily» спрашивала у представителей блогерши, имела ли она какое‑то отношение к заведению, но они отказались от комментариев. А затем в тот же день из аккаунтов бара исчезли любые упоминания Ивлеевой.
К 7 июня владельцы, кажется, все-таки пришли к согласию и открыли Nudles — демократичный бар, который объединяет кухню разных азиатских стран.
Яна: «Круто, что благодаря лапшичной Насти Ивлеевой мы узнали, что Вонг Кар-Вай не только режиссер, но и писатель рассказов. Уровень экспертизы в азиатской культуре: 10/10 прямо с порога».
Возможно, под «рассказами» Кар-Вая подразумевались все же его фильмы, но, кажется, описание скопировано из «Википедии»: «Фильмы Вонга часто рассказывают о романтиках, ищущих любовь в скоротечности жизни. Их истории показаны через размытые, опьяненные сцены, содержащие насыщенные образы».
Вопросы к заведению начались еще на этапе открытия: светские телеграм-каналы удивлялись, что на нем не было ни одного звездного или значимого гостя.
Потом спустя три дня на Ивлееву пожаловались в ФАС из‑за рекламы Nudles — активистов «Сорок сороков» возмутил слоган «Suck It» («Соси это»), отсылающий к технике поедания лапши. «Афиша Daily» решила проверить, каким получился Nudles — но вопросов стало еще больше.
Обстановка
Nudles находится в роскошном Столешниковом переулке, приюте всех модников Москвы. Но пусть соседство с концепт-стором и рестораном КМ20 и закрытым бутиком Prada не вводит вас в заблуждение: вайбы бара ближе все-таки к «Гадкому койоту» (это, кстати, соседнее заведение: ошибиться дверью и не понять этого будет проще, чем кажется).
Первым делом бросилась в глаза дешевизна: простенькая деревянная веранда с бочками и поддонами, искусственные растения, несколько китайских фонариков. День открытия мы пытались забронировать столик, но натолкнулись на депозит — 6000 рублей с человека, поэтому решили наведаться через пару дней. По будням же размер депозита — 1000 рублей с человека, по выходным после восьми вечера — 3000. Из‑за напускного ажиотажа мы переживали, что без брони свободных столиков не найдется.
Саша: «Первая ассоциация, когда подходишь к Nudles — набережная курортного городка, собранная на скорую руку из подручных материалов веранда кафе, где и шаурмой накормят, и пива нальют. Возможно, это какой‑то оммаж на азиатские заведения, который я не считываю».
В интерьере — смесь кальянной с фуд-кортом и пестрая эклектика из всех ассоциаций на слово «Азия»: китайские фонарики, корейские флажки под потолком, обои с японскими и другими постерами фильмов, ровно такая же разношерстная музыка. Антураж дополняет приглушенный свет и сине-красные световые акценты. Например, в виде пошлых неоновых надписей «Не падай духом где попало» или «Танцуй, как тигр, пей, как дракон», «Инь, Янь, похулигань» и «Лучше стыдно, чем никогда».
Даша: «Очевидно, их цель — побудить гостей выложить фоточку в соцсети, но, если честно, ради такого к телефону даже не хочется прикасаться: подписчики засмеют».
Еще нас повеселили туалеты с синим освещением, крошечными раковинами — помыть руки и не облиться кажется невозможным. В каждой кабинке есть телевизоры, по которым крутят мультфильмы Хаяо Миядзаки. Самое то, чтобы после припева на разрыв аорты в пьяном виде зависнуть там на лишние полчасика.
Еда и напитки
Меню, согласно концепции, такое же сборное. Среди позиций, например, — японские гёдза, эдамаме и лапша, корейская кимчи, китайский кунг пао, а также парочка тайских и сингапурских блюд. Из приятного: каждая позиция помечена флажком нужной страны, а японский рамен в написании учтиво отличается от корейского рамёна.
Как‑то блогер Алексей Жидковский активно шутил над «роллами по акции» — теми самыми, которые заказываешь на последние деньги или выигрываешь за репост. Кто же знал, что такая эстетика окажется не чужда и Насте Ивлеевой: в меню есть целый раздел с акциями, скидками и афишей караоке, оформленный, как сборник плохой электронной музыки из 2010-х.
Яна (читает меню): «Напиши отзыв в Яндекс или 2ГИС и получи фирменный шот».
Саша: «Ну такое все немножко. С налетом колхоза».
Шоты, по всей видимости, пока особой популярностью не пользуются: спустя неделю после открытия в обеих картах всего по одному отзыву на пять звезд. «Пишу отзыв за шот. Все хорошо, вкусно (особенно шоты), но добавьте, пожалуйста, яблочный шот в меню. Битые огурцы — мое почтение», — написали в 2ГИС. «Недавно посетили ресторан Nudles и остались в полном восторге!», — дополнили в «Яндекс Картах».
Официанта пришлось ждать минут пятнадцать прежде, чем он принял наш заказ. Яна подметила на его груди бейджик «Hirota», красующийся вместо имени. «Это имя китайского духа», ответил он. Какой именно дух и что он делает, молодой человек пояснить не смог. Впрочем, как и детально рассказать про особенности коктейлей: «Описать вкус я вам точно не смогу». Поэтому выбирать их пришлось интуитивно.
«Слезы Ивлеевой» и «Коктейль с извинениями», увы, из карты напитков пропали, поэтому мы довольствовались авторскими коктейлями. Каждая позиция обошлась в 750 рублей: цена для московских заведений средняя, а вот исполнение — не очень.
Саша: «Я заказала „Кумихо“ на саке, ликере юдзу, ягодном кордиале и игристом — и он был хорош, в отличие от напитков девочек. Всем остальным не повезло — все началось с грязного стакана. На нашу просьбу поменять его нам ответили, что к нему просто прилип кусочек винограда (ни в один из наших коктейлей виноград не добавляли). Я уже подумала, что нас проигнорируют, но все же напиток заменили».
Даша: «„Гаки“ от двукратно лучшего бармена России Виталием Екименко вызвал вопросы. В соцсетях бара он описан как чуть ли не самый топовый напиток Москвы. В составе коктейля джин, экстракт бергамота, домашний ликер юдзу, водка с ванилью и тоник. Однако кроме джина в нем не чувствовалось буквально ничего. От коктейля за 750 рублей за 140 г (из которых 40 — это лед) от лучшего бармена России ожидаешь чего‑то большего».
Аля: «Я большая фанатка джина, поэтому взяла „Ино“ — в нем джин с морской солью, кордиал манго-биск, кодзи вода и протеин. Все это украшено базиликом. Коктейль оказался плохо сбалансированным: во вкусе не ощущалось ничего, кроме спирта. Никакого тропического райского наслаждения».
Яна: «Я люблю коктейли и не слишком требовательна к ним. Я взяла „Тануки“ Честно говоря, это первый раз за последние годы, когда мне настолько не понравился напиток в московском баре, что я сделала глоток и не захотела его больше пить. Среди всех коктейлей девчонок приемлемым мне показался только напиток Саши».
Коктейли «Тануки», «Ино» и «Кумихо».
Матча-маракуя и «Гаки».
Кунг-пао.
Курица караагэ.
Тар-тар из лосося.
Рамен с курицей
Азиатский Цезарь, битые огурцы, попкорн из креветок, тар-тар из лосося.
Еду растерянный официант советовал уже бодрее: рекомендовал битые огурцы (250 р.), маринованное яйцо (250 р.), шиитаке (290 р.), тар-тар из тунца (650 р.) и азиатский Цезарь (510 р.) — особенно настаивал на последнем, несмотря на то, что он выглядит странно. В его составе — куриная грудка су-вид, салат романо, пекинская капуста, сливовый дрессинг вонтон чипс и харусаме. Обилие салатов нас насторожило, но в итоге это сочетание покорило всех: курочка оказалась умеренно сочной, а сливовый топпинг приятно оттенял горечь романо — тарелка гордо осталась пустой. Не оставили равнодушными попкорн из креветок с удачным соусом (760 р.), умеренно хрустящие битые огурцы, курица карааги (590 р.) и ультра нежный ягодно-сливочный моти (380 р.). А вот основные блюда — японские рамены с курицей (590 р.) и свининой (620 р.), лакса с курицей и креветками (780 р.) и кунг-пао (590 р.) — в основном разочаровали.
Даша: «Рамен со свининой принесли в симпатичной тарелке, от которой исходил приятный аромат. В отзывах в „Яндекс Картах“ писали: „Невероятно наваристый бульон“. Видимо, эти посетители никогда не ели вкусный рамен, или во время нашего визита у повара было не лучшее настроение, потому что бульон оказался слабым, а свинина — сухой и безвкусной. Если вы пробовали рамен в Izumi (который, к тому же, еще и дешевле), то, вероятно, будете разочарованы».
Аля: «После выматывающего рабочего дня я ехала с мыслями лишь о нем: жирный наваристый бульон, чтобы ложка стояла, упругая плотная лапша и сочная курочка, дополняемая маринованным яйцом и нори. Плакала вся маршрутка, когда узнала, какой бульон был на самом деле жидкий, насколько лапша похожа на доширак и насколько курица лишена всякого вкуса. Вместе с Дашей тоскливо вздохнула по Izumi и Ra’men».
Саша: «На картинке лакса с курицей и креветками выглядела красиво. Я съела курицу — видимо, именно с ней в ресторане обращаться умеют. Немножко попробовала бульон и лапшу — не понравилось ни то, ни другое: лапша какая‑то пресная и переваренная, а бульон жирный и очень острый. Что-что, а поесть я люблю, но в итоге суп я почти не тронула. Потом еще пару дней мне было плохо».
А больше всего нам запомнился тар-тар из лосося: одна из самых дорогих позиций среди закусок (690 р.) оказалась смешной порцией на один зубок, лишенной какого‑либо выразительного вкуса.
Зачем вы это сделали?
Общее впечатление единогласно сложилось недоумевающее и липкое. Пока мы ждали счет двадцать минут, очень бурно пытались понять: зачем и для кого открыли очередное заведение в духе «Двойной жизни Вероники» и в какой момент все пошло не так.
Вчетвером мы посидели на 9000 рублей — каждая заказала по основному блюду и напитку, мы взяли несколько закусок и десертов в стол. Доели далеко не все. Если бы мы решили забронировать стол в день открытия и заплатить депозит 6000 рублей, нужно было бы умудриться наесть на 24 000 рублей с четверых. Что нужно заказать на эту сумму — не понятно. «На чеке напоследок написали: „Всасывай и кайфуй“. Я не понимаю, как можно было построить весь маркетинг на шутках пятиклассника, который впервые услышал о многочленах», — подметила Саша.
Ивлеева — не первая селебрити, которая открывает свой ресторан: Black Star Burger от Тимати и Frank от Басты оказались успешными бизнесами, предоставляющими хороший узнаваемый продукт. Причем оба артиста в своих ресторанах смотрелись бы органично. В Nudles не захотели вернуться ни мы, ни, судя по всему, сама Ивлеева.
Даша: «Зачем сюда возвращаться, не понимаю. В какой ситуации мне захотелось бы сюда прийти? Пообедать? Пожалуй, нет, ведь на почти каждое блюдо из меню приходится по несколько мест, где его готовят лучше и интереснее. Выпить пятничным вечером с подругами? Не уверена: коктейли здесь неоправданно дорогие и скучные. Послушать музыку и потанцевать? Диджеями-завсегдатаями главных московских вечеринок тут и не пахнет».
Даша: «Ивлеева — фэшн-прима, работавшая с Prada, которая чувствует моду и разбирается в трендах. Поэтому от нее ждали чего‑то уникального и стильного — того, чего Москва еще не видела. Складывается впечатление, что от Ивлеевой в этом проекте нет ничего, кроме ее имени, а за безвкусным интерьером, блюдами и концепцией стоит исключительно Пичугин, для которого это заведение, вероятно, очередной проект со звездной фамилией. Опять не та дверь, Настя».
Яна: «Бар как будто открыла не Ивлеева в Prada, а Настюшка из вайнов версии 2018-го. Мне понятен концепт, когда „народная“ блогерша с огромной аудиторией открывает заведение с демократичными ценами, еще и в самом центре Москвы. Но на этом понятные вещи заканчиваются. Реализация оставляет желать лучшего, причем госпоже Ивлеевой: лучшего бизнес-партнера и лучшей команды, которая смогла бы оценить репутационные риски и понять, что лучше в это не вписываться. Уверена, что несмотря на шлейф „голой вечеринки“ в ресторанном бизнесе достаточно приятных людей с менее безвкусными кейсами, готовых сделать Анастасию лицом своих заведений».
Все вопросы мы решили адресовать напрямую — самой Насте. Ответ получили через ее представителя:
Телеведущая, блогер, соосновательница Nudles
«Я много путешествовала по Азии, мне всегда нравились азиатская кухня и культура. Тогда мне пришла в голову идея создать свой азиатский уголок, но уже в России. Я считаю, что азиатская кухня давно стала трендом в столице. А учитывая глобальный курс на сближение с Китаем, эта тенденция будет усиливаться.
В этом сегменте много достойных игроков, но большинство работают как кафе или азиатские моно-рестораны. Мы же в какой‑то степени стали первооткрывателями: нам удалось создать первый в России мультиформатный азиатский бар, в котором есть большой выбор лапши, авторские коктейли, караоке и танцы. Не думаю, что здесь уместно говорить про культурную апроприацию — мы намеренно создавали мультикультурный бар, чтобы каждый, кто еще не был в Азии, смог уловить в нашей концепции разные уголки азиатского мира.
Александр Пичугин и его команда — профессионалы своего дела, которые давно в ресторанном бизнесе. Прежде чем приступить к разработке концепции, мы провели маркетинговое исследование, изучили тренды, конкурентов и целевую аудиторию, учитывая макроэкономические тренды. Мы пришли к выводу, что в текущих реалиях и перспективе ближайших пяти-десяти лет премиальные и дорогие рестораны не масштабируются. Поэтому мы решили открыть азиатский бар-ресторан на каждый день, доступный для большинства гостей со средним чеком до 1500 рублей.
Премиальный, стильный и дорогой ресторан — это все-таки бутиковая история и другой ценовой сегмент, менее доступный для большинства людей каждый день. У нас есть в планах открыть еще и ресторан и камерный спикизи-бар в более высоком ценовом диапазоне, но это будет совсем другая история».
А пока ждем новое заведение, решили заглянуть в расположившийся неподалеку от Nudles бар «Коробок» — очень уж захотелось вспомнить, что такое действительно вкусные коктейли.