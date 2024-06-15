Между кальянной и фудкортом: каким получился Nudles от Насти Ивлеевой

Вчетвером мы посидели на 9000 рублей — каждая заказала по основному блюду и напитку, мы взяли несколько закусок и десертов в стол. Доели далеко не все. Если бы мы решили забронировать стол в день открытия и заплатить депозит 6000 рублей, нужно было бы умудриться наесть на 24 000 рублей с четверых. Что нужно заказать на эту сумму — не понятно. «На чеке напоследок написали: „Всасывай и кайфуй“. Я не понимаю, как можно было построить весь маркетинг на шутках пятиклассника, который впервые услышал о многочленах », — подметила Саша.