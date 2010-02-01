50 летних веранд Москвы: для романтичных свиданий, встреч с друзьями и шумных вечеров

Самые модные
Substance
Кинематографичная веранда на двадцать пять посадочных мест с ярко-красными стульями и живой атмосферой идеально подходит для теплых встреч с друзьями. Главная фишка проекта — многофункциональный бильярдный стол, отлично вписывающийся в стильный интерьер в ретростилистике от модников из KIDZ Studio. Берите кебаб в пите с кюфтой из баранины (750 р.), запеченный боул-кебаб с говядиной (890 р.) и картошку фрайз-гемюзе с курицей (650 р.) от нового бренд-шефа Substance Александра Мисингевича.
Nephew
На днях в районе Покровки открылся очаровательный в своей простоте монопроект под названием Nephew («Племянник»). В меню только свежеиспеченные бейглы с лососем (990 р.), томатами (640 р.), беконом (840 р.) и десертный — с арахисовой пастой и джемом (610 р.). Небольшой домик работает только на выдачу: аппетитные бейглы едят рядом на табуретках, а очередь с первого дня стабильно бесконечная. Приходите пораньше и следите за солдаутами в социальных сетях!
Tears Of
Кофейня при концепт-сторе для модников Tears Of — симпатичное место, для того чтобы посидеть с ноутбуком в тени деревьев и полистать альбомы Assouline. На небольшой ландшафтной веранде, спрятанной от шумной толпы, пьют кофе на свежем воздухе, играют в петанк или просто ловят настроение под техно и треск винила. В кафе, кстати, есть трубочки с вареной сгущенкой — мелочь, а приятно. Внутри пространство получилось очень фотогеничным: дизайнерские детали и слоган «Вдохновлено кризисом среднего возраста» идеально описывают настроение места.
«Чапа»
Виральный гастроспот «Чапа» наделал много шума в прошлом сезоне. Этой весной поп-ап-кофейня от команды популярной пекарни DNA и киностудии МА снова вернулась в строй. Формат необычный — аккуратное окошко с маркизой в европейском стиле посреди симпатичного сквера на Чистых прудах. Кофе, выпечку и сэндвичи подают навынос, а расположиться можно прямо во дворе — на стульях и лавочках у фонтана. Бесстрашных московских модников очереди не смущают: за сэндвичем с пастрами, бейглом с лососем, булкой с кардамоном, эспрессо-тоником и зеленым кефиром с мятой стоят и по 45 минут. Именно здесь зумеры знакомятся, пилят контент и обсуждают светские сплетни.
Ritmo x Giardino
Блогерская кофейня во дворе старинной усадьбы XVIII века на Малой Никитской с внутренним двориком c ухоженными клумбами и статуями напоминает территорию Люксембургского сада. Сюда приходят на кофе-брейк и позавтракать за столами цвета фисташки, которые так и хочется запостить в соцсети. В меню — ягодный фильтр, аффогато, тост с прошутто, камамбером и инжиром (900 р.) и большой выбор свежей выпечки: от канеле и круассанов до улиток с изюмом и слоек с ягодами. Особенно приятно заглянуть сюда утром, пока дворик еще не заполнился людьми и сохраняет ощущение тихого городского сада где‑то в шестом аррондисмане Парижа.
Meteorite
Meteorite — эстетичное бистро и концепт-стор с верандой в минималистичном стиле и дружелюбным творческим вайбом. Помимо выпечки из собственной пекарни, карабиновая молодежь приходит сюда за французским омлетом с соусом качо-э-пепе (640 р.), турецкой яичницей менемен (680 р.) и салатом с прошутто, сливой и пармезаном (910 р.). По вечерам здесь зажигают свечи, и становится максимально уютно.
In Out
Настоящий hidden gem в атриуме клубного дома в Хамовниках. Пространство скрыто от шума и ветра: желтые зонтики, зеленый палисад и мягкий свет создают атмосферу уютного городского двора. На деревянном подиуме расположены круглые столы и зоны с диванами для кулуарных встреч. Уже с восьми утра здесь можно позавтракать оладьями из цукини с лососем и страчателлой (1290 р.) или сырниками с малиновым конфитюром (790 р.), а вечером гости собираются на ужин с бокалом вина. В меню от Андрея Каплунова — окрошка с мортаделлой на айране (890 р.), шницель из сибаса с томатами и мини-романо (1900 р.) и стриплойн с перечным соусом и картофелем фри (3600 р.).
Веранды на крышах
Found Record Store & Pizzeria
Чудесная терраса на крыше разделена на отдельные зоны для романтичного свидания или посиделок в компании друзей: с нее открывается панорамный вид на Цветной бульвар и сталинские высотки. Можно почувствовать себя Эмили в Париже — только в Москве. Проект объединяет ресторан, магазин виниловых пластинок и уютные кабинки с бархатными креслами кобальтового цвета для прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании. Релизы Tyler, the Creator, Outkast и Lauryn Hill особенно хорошо звучат под аккомпанемент одного из двадцати видов неаполитанской пиццы, приготовленной в дровяной печи (например, парма с инжиром за 1090 р.), или пенне алла водка с креветками (990 р.).
«KM20»
Веранда на третьем этаже концепт-стора «KM20» с невероятным видом на колокольню храма Косьмы и Дамиана, Столешников переулок и Тверскую площадь — мекка для всех зожников и модников столицы. Монохромное пространство на крыше с растениями и стеклянным полом вмещает до восьмидесяти человек. Когда устанете от изнуряющего шоппинга, обязательно подкрепитесь тостом с авокадо, припущенным шпинатом и сыром из кешью (900 р.), полезными интерпретациями пиццы, веганскими конфетами или детокс-коктейлями. В общем, идеальное место для тех, кто сейчас в своей healthy girl era. Достойная винная карта для соблюдения баланса добра и зла прилагается.
Jamaa
Jamaa открывает просторную летнюю террасу на восемьдесят шестом этаже башни «ОКО», от которой буквально захватывает дух. Пространство защищено панорамным остеклением и раздвижной крышей, поэтому здесь будет комфортно даже во время грозы.
К летнему сезону шеф-повар Александр Райлян представил летний дроп, навеянный вайбом современного Кейптауна. Среди ярких новинок — карпаччо из говядины с лимоном и соусом из руколы (930 р.) и стриплойн с кукурузой и соусом тандури (4370 р.).
«За крышей»
«За крышей» — классный ресторан-бар от команды Big Wine Freaks на территории завода «Рассвет». Проект с террасой на крыше, укрытой от солнца и заставленной живыми деревьями, стал одним из главных открытий прошлого года. Шеф-повар — талантливый Марат Калайджян — предлагает гостям оладьи с икрой щуки и форели (1690 р.), печеную свеклу с сыром шевр и радиккьо (990 р.), а также филе миньон с перцами пикильо и пюре из сельдерея (4970 р.).
«Санто Джованни»
В «Санто Джованни» к летнему сезону открывают сразу три веранды. Главная расположена на крыше и дополнена отдельным баром — здесь могут разместиться до восьмидесяти гостей. Еще одна терраса находится во внутреннем дворике, а вдоль ресторана выставлены столы с зонтиками для размеренных обедов на свежем воздухе. Все пространство оформлено по-итальянски: плетеные кресла, белые скатерти и небольшие вазочки с цветами напоминают о беззаботном уик-энде в Позитано.
Lila Arabic x Munterra
На крыше ресторанного комплекса от GT Group вновь открылся восточный оазис — теперь вместе с проектом Munterra. Полупрозрачные шатры, ковры-килимы, марокканские абажуры и кожаные пуфы словно переносят тебя на Ближний Восток. На мангале здесь готовят шашлыки и кебабы, в дровяной печи пекут лепешки, лахмаджуны и пиде, а меню объединяет гастрономию Сирии, Египта, Ливана, Марокко и Турции. За коктейльную карту отвечает Insider Bar — один из самых титулованных баров страны. По вечерам веранда превращается в пространство для вечеринок с атмосферой восточной сказки.
Веранды для тусовок
Restaurant by Deep Fried Friends
Ресторан и бар от промогруппы и организаторов легендарных вечеринок Deep Fried Friends за несколько лет успел стать заметной точкой на гастрокарте Москвы. Зимой трудно найти лучшее место для ужина у камина, а в теплое время года особенно приятно наслаждаться лучами летнего солнца на просторной веранде DFF. Если вы по какой‑то неведомой причине еще не пробовали культовый кацу-сандо по-пожарски с соусом тонкацу (1050 р.), быстрее исправляйте это недоразумение.
Soma
Веранда Soma располагается во дворе исторического здания на Петровском бульваре. Именно здесь когда‑то находился культовый ресторан «Эрмитаж», где любила покутить вся московская знать в позапрошлом веке. Наше поколение достойно продолжает эту традицию, гордимся! Приходим сюда послушать музыку на красивые вечеринки и поесть картофельные пышки со сметаной и щучьей икрой (990 р.) и орзо с гребешком и кремом из грибов (1350 р.).
Share
Пространство в нескольких метрах от шумной Большой Никитской, наполненное светом и живыми цветами, где можно скрыться от городской суеты и насладиться пением птиц. Каждую пятницу и субботу на веранде проходят вечеринки с диджеями. А какие здесь коктейли от Василия Жеглова! На одном остановиться невозможно.
«Оригинал»
Пространство в историческом здании бывшего железнодорожного депо выполнено в той же стилистике, что и другие проекты Алексея Ольхового — «Рестик», Yauza и Radio. В «Оригинале» много света и ярких картин, а по выходным в зеленом дворе с амфитеатром и растущими по периметру виноградом и плющом проходят шумные вечеринки. Начать рекомендуем с домашнего лимончелло и свежего салата с вяленой уткой, грейпфрутом и соусом беллини (1100 р.), а на горячее заказывайте бургер «Оригинал и точка» (1200 р.).
Автомойка by Veladora
Прошлым летом звание самого модного спота сезона по праву забрал коктейльный бар с нью-йоркской пиццей на месте настоящей автомойки от команды Veladora. В просторном дворе каждый уик-энд собирался (и будет собираться) весь нишевый бомонд Москвы: артисты, режиссеры, студенты и просто красивые тусовщики и тусовщицы. Они вальяжно попивают вино, объедаются пиццей и такос под живую музыку с DJ-сетами. Внутри пространство оформлено в стиле лофт: бетонные блоки, полевые цветы, монтажная пена и много мерцающих свечей.
«Дымзавод» х Gaz
Весной в стенах легендарного клуба «Газгольдер» открылся новый прайм-лаундж. На просторной крытой веранде с раздвижной крышей по ночам играют диджеи, а днем можно раскинуться в креслах и заказать поке с авокадо (1600 р.) зеленый салат с крокетами из лосося и креветок (1550 р.) или паккери с лососем и красной икрой (1850 р.). В коктейльном меню — «Сияние» на рислинге (1050 р.) и «Киностудия» на роме с карамелью и кокосовым молоком (1050 р.).
Веранды для встреч с подружками
Mamie
Если вам близка эстетика Прованса и рекламных кампаний Jacquemus, то придется по душе солнечная веранда городского бистро от Lucky Group. Мы всегда заказываем букатини с белыми грибами и креветками (1350 р.) и парижский тартар (1150 р.), который подают с обалденной картошкой по-деревенски. Кроме того, на оживленной террасе с плетеной мебелью сервируют завтраки в красивой посуде уже с восьми утра, что идеально подойдет даже самым ранним пташкам.
Il matto
Роскошная веранда Il matto пропитана атмосферой амальфитанского побережья: пространство утопает в зелени и лимонных деревьях. В меню — парфе из куриной печени с конфитюром из черной смородины и бриошью (1500 р.), каламарата с крабом, осьминогом, кальмаром, креветками и кремом из вонголе (2900 р.) и абсолютно волшебная пицца тирамису (2300 р.). Ужины под открытым небом проходят под аккомпанемент отличного «Беллини» и белоснежного рояля. В общем, полная дольче вита!
Ami Chaise
Уютная городская веранда с лаконичным светлым оформлением в скандинавском стиле. Здесь можно позавтракать в любое время дня с видом на парк, скрываясь под тенью зонтов. Советуем попробовать зеленую гречку с грибами, яйцом пашот и трюфельным маслом (790 р.), риет из лосося с вялеными томатами (890 р.) и птитим с карри, страчателлой и куриной грудкой (990 р.). В ресторане большой выбор авторских напитков, например, синий чай с личи и саган-дайля (690 р.) или латте-таро (490 р.).
«Мультикультура»
Небольшая веранда всего на восемнадцать мест с песочными маркизами, режиссерскими стульями и подоконниками, утопающими в пеларгониях и ароматных травах, растянулась вдоль фасада исторического дома на «Золотой миле». Особенно красиво здесь вечером, когда улица становится тише, а терраса буквально растворяется в теплом свете. Советуем холодец с мороженым из свеклы (1150 р.), джоратские кутабы с зеленью и сыром (800 р.) и люля из дальневосточного гребешка (1700 р.).
Trompette
Бистро Trompette от Mandy’s Group — французский ресторан с концепцией хулиганского снобизма. Небольшую веранду на Трубной с железными стульями сразу после открытия заполонили инфлюэнсеры и бренды для съемок контента. Кухней проекта с духом Марселя руководят шефы Жеро Пфайфер и Андрей Зеленков, среди хитов — пирог рататуй á la Trompette с козьим сыром и тимьяном в нарядной тарталетке из песочного теста (950 р.), курица на вертеле (1200 р.), лук-порей с фундуком и дижонской заправкой (800 р.) и «мадленки» с заварным кремом (700 р.).
Black Thai
Просторная веранда ресторана выглядит как маленький оазис посреди города: много зелени, панорамное остекление, раздвижная крыша и интерьер с яркими тайскими акцентами. Плетеная мебель, теплый свет и пальмы создают ощущение, будто ты не на Кутузовском, а где‑то в Бангкоке или на островном резорте. В меню — классика паназиатской кухни в современном прочтении: тайское севиче из лосося с папайей и авокадо (2300 р.), пад-тай с креветками, курицей и кешью (1210 р.) и красное карри с уткой и личи (1870 р.), ради которых сюда возвращаются снова и снова.
Jinju Bistro
Еще одно место обитания контент-мейкеров — минималистичное Jinju Bistro с интерьером с эстетике 1980-х и выпечкой собственно от Jinju Bakery. На небольшой террасе с кремовыми стульями, белыми скатертями и шикарными вязаными пледами на территории премиального ЖК «Садовые кварталы» удобно спрятаться от полуденного солнца. Скандинавский завтрак с лососем (1350 р.) подойдет в качестве белковой дозаправки после пилатеса в одной из близлежащих студий, а тем, кто не считает калорий, советуем попробовать канеле (350 р.) и шу с ореховым кремом (650 р.).
«Рябчик»
«Рябчик» на Чистопрудном — проект звездного стилиста Егора Рябчика, который стал настоящей точкой притяжения для любителей Pinterest-эстетики. Интерьер максимально фотогеничный, что в изящном внутреннем дворике, что внутри: атласные банты, свечи в форме хлеба, винтажные книги, канделябры и кинопроектор — каждая деталь будто создана для соцсетей. Если вас не смущают инфлюэнсеры с одинаковыми сумками и фотоаппаратами Canon G7X, закажите кофе в красивой чашечке, хлеб со взбитым маслом (440 р.), блинчики с вареной сгущенкой и голубикой (640 р.) и улыбнитесь: вас снимают!
Самые романтичные веранды
«Рихтер»
Наша любимая локация на Пятницкой — уютный дворик дизайн-отеля «Рихтер». В этом эстетичном пространстве мы любим не только пить кофе и листать журналы из местной библиотеки, но и просто смотреть на красивых людей вокруг. Обожаем неспешные завтраки на веранде, утопающей в растениях и грядках, и всегда берем именной «Завтрак Рихтера» с мортаделлой (950 р.). В саду часто устраивают кинопоказы, а томные летние ужины в «Рихтере» при свечах — особый вид гедонизма.
Butler
Веранда в стиле old money, больше напоминающая сад: живая музыка по вечерам, бесконечное количество зелени и белоснежный рояль в центре зала. Здесь мы частенько визуализируем отпуск в стиле «Римских каникул», наслаждаясь кухней от Джузеппе Дави. Наши фавориты — тартар из сицилийских креветок с сорбетом «Кровавая Мэри» (3950 р.) и спагетти с боттаргой из икры кефали, помидорами, каперсами и оливками (1750 р.).
Cruise 2 by Kuznyahouse
На двухпалубном лайнере родом из Питера собраны все удовольствия круизного путешествия: гастрономия в морской стилистике, бар, салонные вечера с роялем и вечеринки. Атмосфера здесь просто волшебная, лучшее место для свидания придумать сложно.
Saray
Терраса ресторана Saray на Гранатном переулке скрывается во внутреннем дворе в окружении плодовых деревьев. Концепция — asador: много овощей, мяса, рыбы и морепродуктов, приготовленных на углях, в печи или в тандыре. Наши фавориты в меню от Дана Мирона — мангал-салат (1290 р.) и хачапури с трюфелем (1700 р.).
«Yudashkin Сад»
Красивое пространство при дворе Дома моды Валентина Юдашкина оформлено в эстетике роскошного курорта: густая зелень, полосатые диваны, плетеные кресла, уличный камин и винтажные детали. За кухню отвечает Руслан Поляков, и к его меню у многих есть вопросы. Тем не менее за салатом с персиком и свеклой (1200 р.) и варениками с картофелем и лисичками (1100 р.) заглянуть сюда стоит.
Самые роскошные веранды
Due Forni
О приватной обстановке самого роскошного итальянского ресторана Москвы ходят легенды. Терраса в сицилийском стиле плотно оформлена зеленой изгородью с ярко-желтыми лимонами и рассчитана на сорок восемь гостей. Спагетти Alla Chitarra, качо-э-пепе с красной креветкой (3950 р.) и филигранную пиццу с говяжьей вырезкой (2950 р.) от бренд-шефа Бруно Марино советуем запивать лучшим в городе «Беллини». Не зря говорят, что «la vita é bella»!
Mr. Lee
Светский ресторан от Аркадия Новикова с фокусом на культуру и гастрономические традиции Китая, проводником которых выступает шеф-повар Ли Чжан. Mr Lee уже успел стать знаком качества для ценителей азиатской кухни: здесь подают эталонную пекинскую утку (6500 р.) и яблоки в карамели (750 р.), а просторная веранда, украшенная десятками традиционных китайских фонариков, заставляет нас возвращаться сюда вновь и вновь.
«Erwin. Патрики. Павильон. Пруд»
Этот ресторан по праву гордится лучшим обзором района с панорамной веранды на крыше особняка: там вы одновременно чувствуете себя и в самой гуще бурлящей жизни Патриков, и в интимном уединении вдали от суеты. Это идеальное место для романтических свиданий и встречи заката. Понтонная терраса на пруду дает отличную возможность понаблюдать за столичными любимцами — парой белых лебедей, содержание которых, кстати, взял на себя ресторан.
Maroon
Живые пальмы, резные детали, яркий текстиль и атмосфера томного вечера где‑то между Марракешем и Бейрутом — все это про веранду с ближневосточной кухней на набережной Тараса Шевченко. В меню — мезе (от 390 р.) с ароматными лепешками из печи, ливанский хумус (650 р.), сырные манакиши (490 р.) и марокканская шаурма (1100 р.). Здесь собираются арабские туристы, серьезные коммерсанты и дружные восточные семьи, для того чтобы отпраздновать очередной беззаботный летний день.
Peach
Самая большая веранда Москвы разделена на несколько зон: лаундж-терраса, крытое пространство для комфортного отдыха в любую погоду и сцена для концертов и мероприятий под открытым небом. Гости ценят это место за виды на Саввинскую набережную и Москва-Сити, особенно на закате. Терраса вмещает до четырехсот гостей — хороший выбор для романтических вечеров и встреч с близкими. Именно с ними и советуем отправиться в Peach на безлимитный бранч (от 6500 р.) в ближайшее воскресенье.
Веранды для дружеских посиделок без повода
«Кривоколенный 9с3»
«Кривоколенный 9с3» — винный бар на Чистых прудах с расслабленной атмосферой и дружелюбным персоналом.
Здесь часто устраивают лекции и тематические бранчи. На минималистичной веранде с металлическими стульями и видом на Меншикову башню по утрам работают и завтракают фрилансеры, а по вечерам шумно и весело пьют розе и сидр все ваши друзья. В меню — понятные блюда к вину, например паштет из куриной печени с винной карамелью (730 р.), паста из цукини с креветками (980 р.) и роти с моцареллой и окороком (890 р.).
«Салют»
Велокафе «Салют» полюбилось всем своими эстетичными завтраками, которые готовят целый день с раннего утра. В меню — горячий грушевый пирог с мороженым (550 р.) и фирменный завтрак «Проснулся в отеле» с яйцом всмятку или вкрутую, джемом, красной икрой, апельсиновым фрешем, круассаном, сливочным маслом, овечьим сыром, пармезаном и мортаделлой (1150 р.). На яркой веранде с красными флажками есть парковка для велосипедов, а под большими зонтами можно спрятаться от палящего солнца. Столики в этом дворе на Страстном бульваре ставят вплотную, так что есть шанс узнать все городские сплетни. А еще здесь очень дружелюбно относятся к домашним питомцам, так что обязательно берите своих собакенов с собой!
Skrepka
Любим небольшой дворик бистро Skrepka от команды «Ровесника» за ламповую атмосферу, демократичный вайб и за то, что здесь обожают братьев наших меньших. Инфракрасные лампы, теплые пледы и компания близких друзей точно не дадут вам замерзнуть в порой переменчивую летнюю погоду. Если не знаете, что выбрать, стоит попробовать тако-оладьи из батата с беконом и лимонным йогуртом (720 р.), тосканский томатный суп со сливками и черри (870 р.) или неаполитанскую пиццу с креветками, цукини, фетой и цедрой лайма (1190 р.).
Anchovy’s Club
Концепцию проекта от Folk Team и Dreamteam обозначают как «рыбная брассери». Морским вайбом здесь пронизано не только меню, в котором нет ни одного блюда с мясом, но и интерьер террасы и основного зала. Anchovy’s Club напоминает яхту (много дерева и синего цвета в декоре) или сифуд-бар где‑нибудь в Схевенингене. Вальяжно раскинуться на веранде советуем в компании чебуреков с крабом и креветками (920 р.) или мортаделлы из осьминога с томатами ХО (1550 р.).
Горбуфет «Шашлычная»
У антуражной рюмочной на «Маяковской» вот уже второе лето подряд открывается ламповый двор, куда все прожженные олды Москвы приходят за сочными шашлыками (от 690 р.), эталонными помидорами с сыром и чесноком (750 р.) и, конечно же, настойками (от 290 р.). По выходным здесь всегда шумно и весело, пенное льется рекой, а столы никогда не бывают пустыми. Плюс вайб!
From Berlin.
Веранда From Berlin. — это биодинамический сад посреди города, навеянный берлинскими парками и скверами с их естественной, чуть небрежной эстетикой. В зеленом дворике на Цветном растут яблоня, рябина, крыжовник и даже томаты черри — все это создает ощущение, будто оказался не в центре Москвы, а где‑то в тихом районе Кройцберга. Расслабленный вайб бистро идеально подходит для неспешных завтраков: здесь подают спешелти-кофе и отличную шакшуку с тирольской колбаской, брынзой и соусом карри-вурст (1100 р.). В основном меню — куриное бедро с японским карри и рисом (1100 р.) и крем-суп из батата с беконом (820 р.). Сюда спокойно можно зайти одному: почти наверняка встретишь знакомых или задержишься за разговором с соседним столиком.
«Дом культур»
Во дворе дома на Сретенке — цветущий сад, амфитеатр для летних кинопоказов и паблик-токов, а также столы для пинг-понга. В меню — сезонная гастрономическая линия, построенная вокруг понятных дачных сценариев: хумус с хрустящими овощами (650 р.), окрошка с обожженной говядиной (900 р.) и ванильный крем с клубникой и меренгой (850 р.).
Lambic
У брассерии Lambic на проспекте Мира летняя веранда расположена прямо на территории «Аптекарского огорода» — редкий для центра Москвы формат, где ресторан буквально оказывается внутри зеленого сада. Площадку окружают деревья и густая зелень, благодаря чему здесь особенно тихо и спокойно. Гости приходят не только выпить пива, но и просто отдохнуть от информационного шума. Рядом с верандой растет лиственница, которую, по легенде, посадил сам Петр I.
Семейные веранды
«Матрешка»
Наш любимый ресторан русской кухни! Как же приятно обедать борщом с уткой, пампушкой и смальцем (1150 р.) от бессменного шефа Владислава Пискунова на свежем воздухе или ужинать катанкой с грибами (990 р.) с видом на набережную.
Dachniki
Городская дача от Арсения Васильчука, куда нам всегда хочется вернуться. Много зелени, удобная мебель и расслабленная атмосфера — здесь отдыхаешь и душой, и телом. В меню — блюда от Александра Прыткина, вызывающие приятную ностальгию по летним каникулам и семейным застольям за городом: сливочная уха с лососем и сибасом (950 р.), запеченный баклажан со сливочным сыром и томатами (870 р.) и сырники с вареньем и цитрусовой сметаной (750 р.).
Folk
Излюбленный гастрокритиками Folk — проект с этнической кухней и локальными для Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока продуктами. Мы приходим на зеленую террасу, расположенную на подиуме посреди Цветного бульвара, за лепешками из печи (есть, например, лахмаджун с угрем, сыром и фисташками, 1080 р.) и за трюфельным айладжем со сморчками и фисташками (980 р.).
Meraki
Летняя веранда Meraki переносит куда‑то на Эгейское побережье: белые скатерти, деревянная мебель, журчащий фонтан и обилие зелени создают атмосферу неторопливого южного вечера. В ресторане Аркадия Новикова сделали ставку на комфортную греческую кухню на каждый день. За меню отвечает бренд-шеф Владимир Богожавец: есть мусака (1590 р.), греческий салат с фетой (1100 р.), гирос с кебабом из ягненка (1650 р.).
«Аивани»
Название уютного ресторана с интересной грузинской кухней на втором этаже Усачевского рынка, переводится как «балкон». Что же, летняя терраса проекта полностью оправдывает свое название: деревянные перголы оплетены бордовым плющом и виноградом, а по периметру расставлены кадки с пышными гортензиями. Все здесь напоминает тихий летний сад с плетеными креслами, деревянными столами и удобными диванами. За кухню отвечает бренд-шеф и хозяйка — чудесная Лилия Медзмариашвили. В меню можно найти как классические хачапури и хинкали, так и авторские блюда, например, пхали из груши (870 р.), сациви из раковых шеек (1700 р.) и черные профитроли с кремом фейхоа (510 р.).
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.