50 летних веранд Москвы: для романтичных свиданий, встреч с друзьями и шумных вечеров

Велокафе «Салют» полюбилось всем своими эстетичными завтраками, которые готовят целый день с раннего утра. В меню — горячий грушевый пирог с мороженым (550 р.) и фирменный завтрак «Проснулся в отеле» с яйцом всмятку или вкрутую, джемом, красной икрой, апельсиновым фрешем, круассаном, сливочным маслом, овечьим сыром, пармезаном и мортаделлой (1150 р.) . На яркой веранде с красными флажками есть парковка для велосипедов, а под большими зонтами можно спрятаться от палящего солнца. Столики в этом дворе на Страстном бульваре ставят вплотную, так что есть шанс узнать все городские сплетни. А еще здесь очень дружелюбно относятся к домашним питомцам, так что обязательно берите своих собакенов с собой!