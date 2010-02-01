50 летних веранд Москвы: для романтичных свиданий, встреч с друзьями и шумных вечеров

Камилла и Лиза, авторы канала GastroHub, рассказывают о лучших верандах Москвы, где можно прятаться от посторонних глаз в тени деревьев, пить коктейли, смотреть кино, танцевать всю ночь и наслаждаться лучами солнца.

Самые модные

Substance

Кинематографичная веранда на двадцать пять посадочных мест с ярко-красными стульями и живой атмосферой идеально подходит для теплых встреч с друзьями. Главная фишка проекта — многофункциональный бильярдный стол, отлично вписывающийся в стильный интерьер в ретростилистике от модников из KIDZ Studio. Берите кебаб в пите с кюфтой из баранины (750 р.), запеченный боул-кебаб с говядиной (890 р.) и картошку фрайз-гемюзе с курицей (650 р.) от нового бренд-шефа Substance Александра Мисингевича.

Адрес
Красноказарменная, 19
Станция метро
«Авиамоторная»
Время работы
пн-чт 9.00-23.00, пт-вс 9.00-0.00
Средний чек
1000–3000 р.
Nephew

На днях в районе Покровки открылся очаровательный в своей простоте монопроект под названием Nephew («Племянник»). В меню только свежеиспеченные бейглы с лососем (990 р.), томатами (640 р.), беконом (840 р.) и десертный — с арахисовой пастой и джемом (610 р.). Небольшой домик работает только на выдачу: аппетитные бейглы едят рядом на табуретках, а очередь с первого дня стабильно бесконечная. Приходите пораньше и следите за солдаутами в социальных сетях!

Адрес
Малый Казенный пер, 5а, стр. 32
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Время работы
пн-вс 13.00 до последнего гостя
Средний чек
1000–2000 р.

Tears Of

Кофейня при концепт-сторе для модников Tears Of — симпатичное место, для того чтобы посидеть с ноутбуком в тени деревьев и полистать альбомы Assouline. На небольшой ландшафтной веранде, спрятанной от шумной толпы, пьют кофе на свежем воздухе, играют в петанк или просто ловят настроение под техно и треск винила. В кафе, кстати, есть трубочки с вареной сгущенкой — мелочь, а приятно. Внутри пространство получилось очень фотогеничным: дизайнерские детали и слоган «Вдохновлено кризисом среднего возраста» идеально описывают настроение места.

Адрес
Большая Никитская, 49
Станция метро
«Краснопресненская», «Баррикадная»
Время работы
пн-вс 10.00–22.00
Средний чек
1000–2000 р.
«Чапа»

Адрес
Чаплыгина, 2
Станция метро
«Тургеневская», «Чистые пруды», «Красные Ворота»
Время работы
пн-вс 10.00–22.00
Средний чек
1000 р.
Ritmo x Giardino

Блогерская кофейня во дворе старинной усадьбы XVIII века на Малой Никитской с внутренним двориком c ухоженными клумбами и статуями напоминает территорию Люксембургского сада. Сюда приходят на кофе-брейк и позавтракать за столами цвета фисташки, которые так и хочется запостить в соцсети. В меню — ягодный фильтр, аффогато, тост с прошутто, камамбером и инжиром (900 р.) и большой выбор свежей выпечки: от канеле и круассанов до улиток с изюмом и слоек с ягодами. Особенно приятно заглянуть сюда утром, пока дворик еще не заполнился людьми и сохраняет ощущение тихого городского сада где‑то в шестом аррондисмане Парижа.

Адрес
Малая Никитская, 12, стр. 12
Станция метро
«Арбатская»
Время работы
пн-вс 11.00–21.00
Средний чек
1000 р.
Meteorite

Meteorite — эстетичное бистро и концепт-стор с верандой в минималистичном стиле и дружелюбным творческим вайбом. Помимо выпечки из собственной пекарни, карабиновая молодежь приходит сюда за французским омлетом с соусом качо-э-пепе (640 р.), турецкой яичницей менемен (680 р.) и салатом с прошутто, сливой и пармезаном (910 р.). По вечерам здесь зажигают свечи, и становится максимально уютно.

Адрес
Покровка, 20/1, стр. 1
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
In Out

Настоящий hidden gem в атриуме клубного дома в Хамовниках. Пространство скрыто от шума и ветра: желтые зонтики, зеленый палисад и мягкий свет создают атмосферу уютного городского двора. На деревянном подиуме расположены круглые столы и зоны с диванами для кулуарных встреч. Уже с восьми утра здесь можно позавтракать оладьями из цукини с лососем и страчателлой (1290 р.) или сырниками с малиновым конфитюром (790 р.), а вечером гости собираются на ужин с бокалом вина. В меню от Андрея Каплунова — окрошка с мортаделлой на айране (890 р.), шницель из сибаса с томатами и мини-романо (1900 р.) и стриплойн с перечным соусом и картофелем фри (3600 р.).

Адрес
Зубовская, 7
Часы работы
пн-вс 8.00–0.00
Веранды на крышах

Found Record Store & Pizzeria

Чудесная терраса на крыше разделена на отдельные зоны для романтичного свидания или посиделок в компании друзей: с нее открывается панорамный вид на Цветной бульвар и сталинские высотки. Можно почувствовать себя Эмили в Париже — только в Москве. Проект объединяет ресторан, магазин виниловых пластинок и уютные кабинки с бархатными креслами кобальтового цвета для прослушивания музыки на аудиофильском оборудовании. Релизы Tyler, the Creator, Outkast и Lauryn Hill особенно хорошо звучат под аккомпанемент одного из двадцати видов неаполитанской пиццы, приготовленной в дровяной печи (например, парма с инжиром за 1090 р.), или пенне алла водка с креветками (990 р.).

Адрес
Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 5 этаж
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00
«KM20»

Веранда на третьем этаже концепт-стора «KM20» с невероятным видом на колокольню храма Косьмы и Дамиана, Столешников переулок и Тверскую площадь — мекка для всех зожников и модников столицы. Монохромное пространство на крыше с растениями и стеклянным полом вмещает до восьмидесяти человек. Когда устанете от изнуряющего шоппинга, обязательно подкрепитесь тостом с авокадо, припущенным шпинатом и сыром из кешью (900 р.), полезными интерпретациями пиццы, веганскими конфетами или детокс-коктейлями. В общем, идеальное место для тех, кто сейчас в своей healthy girl era. Достойная винная карта для соблюдения баланса добра и зла прилагается.

Адрес
Столешников пер., 2
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Jamaa

Jamaa открывает просторную летнюю террасу на восемьдесят шестом этаже башни «ОКО», от которой буквально захватывает дух. Пространство защищено панорамным остеклением и раздвижной крышей, поэтому здесь будет комфортно даже во время грозы.

К летнему сезону шеф-повар Александр Райлян представил летний дроп, навеянный вайбом современного Кейптауна. Среди ярких новинок — карпаччо из говядины с лимоном и соусом из руколы (930 р.) и стриплойн с кукурузой и соусом тандури (4370 р.).

Адрес
1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, башня «ОКО», 84 и 86 этажи
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
«За крышей»

«За крышей» — классный ресторан-бар от команды Big Wine Freaks на территории завода «Рассвет». Проект с террасой на крыше, укрытой от солнца и заставленной живыми деревьями, стал одним из главных открытий прошлого года. Шеф-повар — талантливый Марат Калайджян — предлагает гостям оладьи с икрой щуки и форели (1690 р.), печеную свеклу с сыром шевр и радиккьо (990 р.), а также филе миньон с перцами пикильо и пюре из сельдерея (4970 р.).

Адрес
Столярный пер., 3, корп. 8
Время работы
пн-вс 17.00–0.00
«Санто Джованни»

В «Санто Джованни» к летнему сезону открывают сразу три веранды. Главная расположена на крыше и дополнена отдельным баром — здесь могут разместиться до восьмидесяти гостей. Еще одна терраса находится во внутреннем дворике, а вдоль ресторана выставлены столы с зонтиками для размеренных обедов на свежем воздухе. Все пространство оформлено по-итальянски: плетеные кресла, белые скатерти и небольшие вазочки с цветами напоминают о беззаботном уик-энде в Позитано.

Адрес
Петровка, 34, стр. 1
Часы работы
пн-чт 9.00–23.00, пт 9.00–0.00, сб 11.00–0.00, вс 11.00–23.00

Lila Arabic x Munterra

На крыше ресторанного комплекса от GT Group вновь открылся восточный оазис — теперь вместе с проектом Munterra. Полупрозрачные шатры, ковры-килимы, марокканские абажуры и кожаные пуфы словно переносят тебя на Ближний Восток. На мангале здесь готовят шашлыки и кебабы, в дровяной печи пекут лепешки, лахмаджуны и пиде, а меню объединяет гастрономию Сирии, Египта, Ливана, Марокко и Турции. За коктейльную карту отвечает Insider Bar — один из самых титулованных баров страны. По вечерам веранда превращается в пространство для вечеринок с атмосферой восточной сказки.

Адрес
Сретенка 22/1, стр. 1
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00
Веранды для тусовок

Restaurant by Deep Fried Friends

Ресторан и бар от промогруппы и организаторов легендарных вечеринок Deep Fried Friends за несколько лет успел стать заметной точкой на гастрокарте Москвы. Зимой трудно найти лучшее место для ужина у камина, а в теплое время года особенно приятно наслаждаться лучами летнего солнца на просторной веранде DFF. Если вы по какой‑то неведомой причине еще не пробовали культовый кацу-сандо по-пожарски с соусом тонкацу (1050 р.), быстрее исправляйте это недоразумение.

Адрес
Яузская, 10/2, стр. 4
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–3.00, пт-сб 12.00–5.00
Soma

Веранда Soma располагается во дворе исторического здания на Петровском бульваре. Именно здесь когда‑то находился культовый ресторан «Эрмитаж», где любила покутить вся московская знать в позапрошлом веке. Наше поколение достойно продолжает эту традицию, гордимся! Приходим сюда послушать музыку на красивые вечеринки и поесть картофельные пышки со сметаной и щучьей икрой (990 р.) и орзо с гребешком и кремом из грибов (1350 р.).

Адрес
Петровский б-р, 14
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00
Share

Пространство в нескольких метрах от шумной Большой Никитской, наполненное светом и живыми цветами, где можно скрыться от городской суеты и насладиться пением птиц. Каждую пятницу и субботу на веранде проходят вечеринки с диджеями. А какие здесь коктейли от Василия Жеглова! На одном остановиться невозможно.

Адрес
Вознесенский пер., 5, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
«Оригинал»

Пространство в историческом здании бывшего железнодорожного депо выполнено в той же стилистике, что и другие проекты Алексея Ольхового — «Рестик», Yauza и Radio. В «Оригинале» много света и ярких картин, а по выходным в зеленом дворе с амфитеатром и растущими по периметру виноградом и плющом проходят шумные вечеринки. Начать рекомендуем с домашнего лимончелло и свежего салата с вяленой уткой, грейпфрутом и соусом беллини (1100 р.), а на горячее заказывайте бургер «Оригинал и точка» (1200 р.).

Адрес
Земляной Вал, 9а
Время работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00
Средний чек
3000 р.
Автомойка by Veladora

Прошлым летом звание самого модного спота сезона по праву забрал коктейльный бар с нью-йоркской пиццей на месте настоящей автомойки от команды Veladora. В просторном дворе каждый уик-энд собирался (и будет собираться) весь нишевый бомонд Москвы: артисты, режиссеры, студенты и просто красивые тусовщики и тусовщицы. Они вальяжно попивают вино, объедаются пиццей и такос под живую музыку с DJ-сетами. Внутри пространство оформлено в стиле лофт: бетонные блоки, полевые цветы, монтажная пена и много мерцающих свечей.

Адрес
Старосадский пер., 3, стр. 2
Часы работы
пн-чт 16.00–0.00, пт 16.00–2.00, сб 10.00–2.00, вс 10.00–0.00
«Дымзавод» х Gaz

Весной в стенах легендарного клуба «Газгольдер» открылся новый прайм-лаундж. На просторной крытой веранде с раздвижной крышей по ночам играют диджеи, а днем можно раскинуться в креслах и заказать поке с авокадо (1600 р.) зеленый салат с крокетами из лосося и креветок (1550 р.) или паккери с лососем и красной икрой (1850 р.). В коктейльном меню — «Сияние» на рислинге (1050 р.) и «Киностудия» на роме с карамелью и кокосовым молоком (1050 р.).

Адрес
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 26
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–3.00, пт-сб 12.00–6.00

Веранды для встреч с подружками

Mamie

Если вам близка эстетика Прованса и рекламных кампаний Jacquemus, то придется по душе солнечная веранда городского бистро от Lucky Group. Мы всегда заказываем букатини с белыми грибами и креветками (1350 р.) и парижский тартар (1150 р.), который подают с обалденной картошкой по-деревенски. Кроме того, на оживленной террасе с плетеной мебелью сервируют завтраки в красивой посуде уже с восьми утра, что идеально подойдет даже самым ранним пташкам.

Адрес
Большая Никитская, 14/2
Часы работы
пн-чт, вс 8.00–0.00, пт-сб 8.00–2.00
Il matto

Роскошная веранда Il matto пропитана атмосферой амальфитанского побережья: пространство утопает в зелени и лимонных деревьях. В меню — парфе из куриной печени с конфитюром из черной смородины и бриошью (1500 р.), каламарата с крабом, осьминогом, кальмаром, креветками и кремом из вонголе (2900 р.) и абсолютно волшебная пицца тирамису (2300 р.). Ужины под открытым небом проходят под аккомпанемент отличного «Беллини» и белоснежного рояля. В общем, полная дольче вита!

Адрес
Большая Дмитровка, 9, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Ami Chaise

Уютная городская веранда с лаконичным светлым оформлением в скандинавском стиле. Здесь можно позавтракать в любое время дня с видом на парк, скрываясь под тенью зонтов. Советуем попробовать зеленую гречку с грибами, яйцом пашот и трюфельным маслом (790 р.), риет из лосося с вялеными томатами (890 р.) и птитим с карри, страчателлой и куриной грудкой (990 р.). В ресторане большой выбор авторских напитков, например, синий чай с личи и саган-дайля (690 р.) или латте-таро (490 р.).

Адрес
Ленинградский просп., 36, стр. 38
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
«Мультикультура»

Небольшая веранда всего на восемнадцать мест с песочными маркизами, режиссерскими стульями и подоконниками, утопающими в пеларгониях и ароматных травах, растянулась вдоль фасада исторического дома на «Золотой миле». Особенно красиво здесь вечером, когда улица становится тише, а терраса буквально растворяется в теплом свете. Советуем холодец с мороженым из свеклы (1150 р.), джоратские кутабы с зеленью и сыром (800 р.) и люля из дальневосточного гребешка (1700 р.).

Адрес
Пречистенка, 24/1
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Trompette

Бистро Trompette от Mandy’s Group — французский ресторан с концепцией хулиганского снобизма. Небольшую веранду на Трубной с железными стульями сразу после открытия заполонили инфлюэнсеры и бренды для съемок контента. Кухней проекта с духом Марселя руководят шефы Жеро Пфайфер и Андрей Зеленков, среди хитов — пирог рататуй á la Trompette с козьим сыром и тимьяном в нарядной тарталетке из песочного теста (950 р.), курица на вертеле (1200 р.), лук-порей с фундуком и дижонской заправкой (800 р.) и «мадленки» с заварным кремом (700 р.).

Адрес
Трубная, 26, корп. 1
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Black Thai

Просторная веранда ресторана выглядит как маленький оазис посреди города: много зелени, панорамное остекление, раздвижная крыша и интерьер с яркими тайскими акцентами. Плетеная мебель, теплый свет и пальмы создают ощущение, будто ты не на Кутузовском, а где‑то в Бангкоке или на островном резорте. В меню — классика паназиатской кухни в современном прочтении: тайское севиче из лосося с папайей и авокадо (2300 р.), пад-тай с креветками, курицей и кешью (1210 р.) и красное карри с уткой и личи (1870 р.), ради которых сюда возвращаются снова и снова.

Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 1
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Jinju Bistro

Еще одно место обитания контент-мейкеров — минималистичное Jinju Bistro с интерьером с эстетике 1980-х и выпечкой собственно от Jinju Bakery. На небольшой террасе с кремовыми стульями, белыми скатертями и шикарными вязаными пледами на территории премиального ЖК «Садовые кварталы» удобно спрятаться от полуденного солнца. Скандинавский завтрак с лососем (1350 р.) подойдет в качестве белковой дозаправки после пилатеса в одной из близлежащих студий, а тем, кто не считает калорий, советуем попробовать канеле (350 р.) и шу с ореховым кремом (650 р.).

Адрес
Усачева, 15а
Часы работы
вт-пт 12.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00
«Рябчик»

«Рябчик» на Чистопрудном — проект звездного стилиста Егора Рябчика, который стал настоящей точкой притяжения для любителей Pinterest-эстетики. Интерьер максимально фотогеничный, что в изящном внутреннем дворике, что внутри: атласные банты, свечи в форме хлеба, винтажные книги, канделябры и кинопроектор — каждая деталь будто создана для соцсетей. Если вас не смущают инфлюэнсеры с одинаковыми сумками и фотоаппаратами Canon G7X, закажите кофе в красивой чашечке, хлеб со взбитым маслом (440 р.), блинчики с вареной сгущенкой и голубикой (640 р.) и улыбнитесь: вас снимают!

Адрес
Макаренко, 2/21, стр. 3
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
Самые романтичные веранды

«Рихтер»

Наша любимая локация на Пятницкой — уютный дворик дизайн-отеля «Рихтер». В этом эстетичном пространстве мы любим не только пить кофе и листать журналы из местной библиотеки, но и просто смотреть на красивых людей вокруг. Обожаем неспешные завтраки на веранде, утопающей в растениях и грядках, и всегда берем именной «Завтрак Рихтера» с мортаделлой (950 р.). В саду часто устраивают кинопоказы, а томные летние ужины в «Рихтере» при свечах — особый вид гедонизма.

Адрес
Пятницкая, 42
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Butler

Веранда в стиле old money, больше напоминающая сад: живая музыка по вечерам, бесконечное количество зелени и белоснежный рояль в центре зала. Здесь мы частенько визуализируем отпуск в стиле «Римских каникул», наслаждаясь кухней от Джузеппе Дави. Наши фавориты — тартар из сицилийских креветок с сорбетом «Кровавая Мэри» (3950 р.) и спагетти с боттаргой из икры кефали, помидорами, каперсами и оливками (1750 р.).

Адрес
Трехпрудный пер., 15
Часы работа
пн-вс 12.00–0.00
Cruise 2 by Kuznyahouse

На двухпалубном лайнере родом из Питера собраны все удовольствия круизного путешествия: гастрономия в морской стилистике, бар, салонные вечера с роялем и вечеринки. Атмосфера здесь просто волшебная, лучшее место для свидания придумать сложно.

Адрес
Фрунзенская наб., 46
Часы работы
пн-вс 23.30–2.00
Saray

Терраса ресторана Saray на Гранатном переулке скрывается во внутреннем дворе в окружении плодовых деревьев. Концепция — asador: много овощей, мяса, рыбы и морепродуктов, приготовленных на углях, в печи или в тандыре. Наши фавориты в меню от Дана Мирона — мангал-салат (1290 р.) и хачапури с трюфелем (1700 р.).

Адрес
Гранатный пер., 19
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
«Yudashkin Сад»

Красивое пространство при дворе Дома моды Валентина Юдашкина оформлено в эстетике роскошного курорта: густая зелень, полосатые диваны, плетеные кресла, уличный камин и винтажные детали. За кухню отвечает Руслан Поляков, и к его меню у многих есть вопросы. Тем не менее за салатом с персиком и свеклой (1200 р.) и варениками с картофелем и лисичками (1100 р.) заглянуть сюда стоит.

Адрес
Вознесенский пер., 6/3, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Самые роскошные веранды

Due Forni

О приватной обстановке самого роскошного итальянского ресторана Москвы ходят легенды. Терраса в сицилийском стиле плотно оформлена зеленой изгородью с ярко-желтыми лимонами и рассчитана на сорок восемь гостей. Спагетти Alla Chitarra, качо-э-пепе с красной креветкой (3950 р.) и филигранную пиццу с говяжьей вырезкой (2950 р.) от бренд-шефа Бруно Марино советуем запивать лучшим в городе «Беллини». Не зря говорят, что «la vita é bella»!

Адрес
Большой Саввинский пер., 11
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Mr. Lee

Светский ресторан от Аркадия Новикова с фокусом на культуру и гастрономические традиции Китая, проводником которых выступает шеф-повар Ли Чжан. Mr Lee уже успел стать знаком качества для ценителей азиатской кухни: здесь подают эталонную пекинскую утку (6500 р.) и яблоки в карамели (750 р.), а просторная веранда, украшенная десятками традиционных китайских фонариков, заставляет нас возвращаться сюда вновь и вновь.

Адрес
Поварская, 52/55, стр. 3
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
«Erwin. Патрики. Павильон. Пруд»

Этот ресторан по праву гордится лучшим обзором района с панорамной веранды на крыше особняка: там вы одновременно чувствуете себя и в самой гуще бурлящей жизни Патриков, и в интимном уединении вдали от суеты. Это идеальное место для романтических свиданий и встречи заката. Понтонная терраса на пруду дает отличную возможность понаблюдать за столичными любимцами — парой белых лебедей, содержание которых, кстати, взял на себя ресторан.

Адрес
Большой Патриарший пер., 7
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Maroon

Живые пальмы, резные детали, яркий текстиль и атмосфера томного вечера где‑то между Марракешем и Бейрутом — все это про веранду с ближневосточной кухней на набережной Тараса Шевченко. В меню — мезе (от 390 р.) с ароматными лепешками из печи, ливанский хумус (650 р.), сырные манакиши (490 р.) и марокканская шаурма (1100 р.). Здесь собираются арабские туристы, серьезные коммерсанты и дружные восточные семьи, для того чтобы отпраздновать очередной беззаботный летний день.

Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00
Peach

Самая большая веранда Москвы разделена на несколько зон: лаундж-терраса, крытое пространство для комфортного отдыха в любую погоду и сцена для концертов и мероприятий под открытым небом. Гости ценят это место за виды на Саввинскую набережную и Москва-Сити, особенно на закате. Терраса вмещает до четырехсот гостей — хороший выбор для романтических вечеров и встреч с близкими. Именно с ними и советуем отправиться в Peach на безлимитный бранч (от 6500 р.) в ближайшее воскресенье.

Адрес
Большой Саввинский пер., 12, стр. 10г
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Веранды для дружеских посиделок без повода

«Кривоколенный 9с3»

«Кривоколенный 9с3» — винный бар на Чистых прудах с расслабленной атмосферой и дружелюбным персоналом.

Здесь часто устраивают лекции и тематические бранчи. На минималистичной веранде с металлическими стульями и видом на Меншикову башню по утрам работают и завтракают фрилансеры, а по вечерам шумно и весело пьют розе и сидр все ваши друзья. В меню — понятные блюда к вину, например паштет из куриной печени с винной карамелью (730 р.), паста из цукини с креветками (980 р.) и роти с моцареллой и окороком (890 р.).

Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 3
Часы работы
пн-чт, сб-вс 9.00–0.00, пт 9.00–2.00
«Салют»

Велокафе «Салют» полюбилось всем своими эстетичными завтраками, которые готовят целый день с раннего утра. В меню — горячий грушевый пирог с мороженым (550 р.) и фирменный завтрак «Проснулся в отеле» с яйцом всмятку или вкрутую, джемом, красной икрой, апельсиновым фрешем, круассаном, сливочным маслом, овечьим сыром, пармезаном и мортаделлой (1150 р.). На яркой веранде с красными флажками есть парковка для велосипедов, а под большими зонтами можно спрятаться от палящего солнца. Столики в этом дворе на Страстном бульваре ставят вплотную, так что есть шанс узнать все городские сплетни. А еще здесь очень дружелюбно относятся к домашним питомцам, так что обязательно берите своих собакенов с собой!

Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 5
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Skrepka

Любим небольшой дворик бистро Skrepka от команды «Ровесника» за ламповую атмосферу, демократичный вайб и за то, что здесь обожают братьев наших меньших. Инфракрасные лампы, теплые пледы и компания близких друзей точно не дадут вам замерзнуть в порой переменчивую летнюю погоду. Если не знаете, что выбрать, стоит попробовать тако-оладьи из батата с беконом и лимонным йогуртом (720 р.), тосканский томатный суп со сливками и черри (870 р.) или неаполитанскую пиццу с креветками, цукини, фетой и цедрой лайма (1190 р.).

Адрес
Девяткин пер., 7
Часы работы
пн-чт, вс 11.00–0.00, пт-сб 11.00–3.00
Anchovy’s Club

Концепцию проекта от Folk Team и Dreamteam обозначают как «рыбная брассери». Морским вайбом здесь пронизано не только меню, в котором нет ни одного блюда с мясом, но и интерьер террасы и основного зала. Anchovy’s Club напоминает яхту (много дерева и синего цвета в декоре) или сифуд-бар где‑нибудь в Схевенингене. Вальяжно раскинуться на веранде советуем в компании чебуреков с крабом и креветками (920 р.) или мортаделлы из осьминога с томатами ХО (1550 р.).

Адрес
Колокольников пер., 3, стр. 2
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Горбуфет «Шашлычная»

У антуражной рюмочной на «Маяковской» вот уже второе лето подряд открывается ламповый двор, куда все прожженные олды Москвы приходят за сочными шашлыками (от 690 р.), эталонными помидорами с сыром и чесноком (750 р.) и, конечно же, настойками (от 290 р.). По выходным здесь всегда шумно и весело, пенное льется рекой, а столы никогда не бывают пустыми. Плюс вайб!

Адрес
2-я Тверская-Ямская, 2
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–2.00, пт-сб 12.00–5.00
From Berlin.

Веранда From Berlin. — это биодинамический сад посреди города, навеянный берлинскими парками и скверами с их естественной, чуть небрежной эстетикой. В зеленом дворике на Цветном растут яблоня, рябина, крыжовник и даже томаты черри — все это создает ощущение, будто оказался не в центре Москвы, а где‑то в тихом районе Кройцберга. Расслабленный вайб бистро идеально подходит для неспешных завтраков: здесь подают спешелти-кофе и отличную шакшуку с тирольской колбаской, брынзой и соусом карри-вурст (1100 р.). В основном меню — куриное бедро с японским карри и рисом (1100 р.) и крем-суп из батата с беконом (820 р.). Сюда спокойно можно зайти одному: почти наверняка встретишь знакомых или задержишься за разговором с соседним столиком.

Адрес
Садовая-Самотечная, 20, стр. 1
Часы работы
пн-чт, вс 9.00–23.00, пт-сб 9.00–0.00
«Дом культур»

Во дворе дома на Сретенке — цветущий сад, амфитеатр для летних кинопоказов и паблик-токов, а также столы для пинг-понга. В меню — сезонная гастрономическая линия, построенная вокруг понятных дачных сценариев: хумус с хрустящими овощами (650 р.), окрошка с обожженной говядиной (900 р.) и ванильный крем с клубникой и меренгой (850 р.).

Адрес
Сретенка, 25
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00
Lambic

У брассерии Lambic на проспекте Мира летняя веранда расположена прямо на территории «Аптекарского огорода» — редкий для центра Москвы формат, где ресторан буквально оказывается внутри зеленого сада. Площадку окружают деревья и густая зелень, благодаря чему здесь особенно тихо и спокойно. Гости приходят не только выпить пива, но и просто отдохнуть от информационного шума. Рядом с верандой растет лиственница, которую, по легенде, посадил сам Петр I.

Адрес
просп. Мира, 26, стр. 7
Часы работы
пн-чт, сб-вс 12.00–0.00, пт 12.00–3.00
Семейные веранды

«Матрешка»

Наш любимый ресторан русской кухни! Как же приятно обедать борщом с уткой, пампушкой и смальцем (1150 р.) от бессменного шефа Владислава Пискунова на свежем воздухе или ужинать катанкой с грибами (990 р.) с видом на набережную.

Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Dachniki

Городская дача от Арсения Васильчука, куда нам всегда хочется вернуться. Много зелени, удобная мебель и расслабленная атмосфера — здесь отдыхаешь и душой, и телом. В меню — блюда от Александра Прыткина, вызывающие приятную ностальгию по летним каникулам и семейным застольям за городом: сливочная уха с лососем и сибасом (950 р.), запеченный баклажан со сливочным сыром и томатами (870 р.) и сырники с вареньем и цитрусовой сметаной (750 р.).

Адрес
Ленинградское ш., 57, корп. 2
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Folk

Излюбленный гастрокритиками Folk — проект с этнической кухней и локальными для Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока продуктами. Мы приходим на зеленую террасу, расположенную на подиуме посреди Цветного бульвара, за лепешками из печи (есть, например, лахмаджун с угрем, сыром и фисташками, 1080 р.) и за трюфельным айладжем со сморчками и фисташками (980 р.).

Адрес
Цветной б-р, 2, бизнес-центр «Легенда Цветного»
Часы работы
пн-вс 8.00–0.00
Meraki

Летняя веранда Meraki переносит куда‑то на Эгейское побережье: белые скатерти, деревянная мебель, журчащий фонтан и обилие зелени создают атмосферу неторопливого южного вечера. В ресторане Аркадия Новикова сделали ставку на комфортную греческую кухню на каждый день. За меню отвечает бренд-шеф Владимир Богожавец: есть мусака (1590 р.), греческий салат с фетой (1100 р.), гирос с кебабом из ягненка (1650 р.).

Адрес
Новорязанская, 23, стр. 2
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00
«Аивани»

Название уютного ресторана с интересной грузинской кухней на втором этаже Усачевского рынка, переводится как «балкон». Что же, летняя терраса проекта полностью оправдывает свое название: деревянные перголы оплетены бордовым плющом и виноградом, а по периметру расставлены кадки с пышными гортензиями. Все здесь напоминает тихий летний сад с плетеными креслами, деревянными столами и удобными диванами. За кухню отвечает бренд-шеф и хозяйка — чудесная Лилия Медзмариашвили. В меню можно найти как классические хачапури и хинкали, так и авторские блюда, например, пхали из груши (870 р.), сациви из раковых шеек (1700 р.) и черные профитроли с кремом фейхоа (510 р.).

Адрес
Усачева, 26
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

