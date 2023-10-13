Новый главный тусовочный квартал Москвы: гид по Трехсвятительским переулкам

Что такое Трехсвят?
Трехсвятом называют небольшое пространство в районе Ивановской горки — возвышенности в центре Москвы, между Маросейкой и Солянкой, примерно в семи минутах пешком от метро «Китай-город». В него входят Большой и Малый Трехсвятительский переулки, получившие свое название благодаря храму Трех Святителей на Кулишках.
Здесь сохранилось много исторических зданий — считается, что на Ивановской горке можно увидеть старый город, каким он был несколько веков назад. Это привлекает тех, кому хочется погулять по аутентичным улочкам, на которых практически нет автомобилей и пока еще нет больших толп туристов.
Район действительно популярен среди москвичей. Экскурсовод Ирина Левина отмечает, что здесь постоянно проводятся экскурсии, и называет Горку редким для центра Москвы жилым районом: жилья здесь больше, чем офисов. Это и стало, по ее мнению, причиной возникновения множества стильных, но не очень дорогих кафе, ресторанчиков, баров, клубов и магазинов: на подобные места есть запрос.
«Король Трехсвята» Никита Фомкин говорит, что Трехсвят стал отдушиной Китай-города. Его словам можно верить: Никита — человек, который стоял у истоков превращения этого небольшого кусочка исторического района в арт-квартал и гастрономический кластер.
Сооснователь «Сюра» и «Особняка», основатель «Ясно», «8 шаров» и «Интеллигенции»
Мне очень нравится, что здесь отличная от Покровки публика. Покровка становится какой‑то неприличной: там шумно, нестильно, неинтересно. Большие ресторанные проекты, с огромными ценами за аренду, коммерчески ориентированные. А Трехсвят — это вообще не про коммерцию, здесь все сделано искренне, и люди проникаются этим.
Мы все здесь разные — и те, кто работает, и те, кто приходит, — но при этом одинаковые в чем‑то очень важном. И я очень радуюсь, когда вижу одних и тех же людей в разных местах Трехсвята. Им нравится наша простота и доступность, душевная атмосфера, европейский вайб узких улочек. И все это в абсолютно московском рельефе: холмы, горочки, старая архитектура.
Что здесь было раньше?
Экскурсовод, москвовед
Между Большим и Малым Трехсвятительскими переулками, на узком и длинном участке 2/1 от Подкопаевского переулка вверх, в XVIII веке располагалась усадьба старинного дворянского рода Глебовых. От Подкопаевского шел сад, а с большим отступом от него поперек участка стояли деревянные хоромы.
В середине XIX века владения Глебовых выкупил статский советник Николай Клевезаль, который сдавал помещения деревянного дома сначала редакции журнала «Русский вестник», а затем газете «Русские ведомости». В 1864-м все постройки были приобретены торговым домом «Савва Морозов с сыновьями» — той самой знаменитой династией предпринимателей и меценатов. На территории усадьбы выстроили склады и конторы.
Что есть сейчас?
Очень. Много. Всего.
Места Трехсвята можно распределить по четырем группам.
- Флагманское строениеОно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений., которое вы увидите первым, подходя к Трехсвяту со стороны Подкопаевского или Хитровского переулка. Здесь располагается «Сюр», основанный Никитой Фомкиной и двумя его друзьями. Он стал хитом пандемийного лета в 2020-м и навлек на себя гнев местных жителей, требовавших его закрытия. В ответ Фомкин открыл рядом новые заведения сам и позвал своих друзей. Сработала логика: если мест много, то отстоять их проще, чем один «Сюр».
- КластерЗдесь, по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 5, когда‑то был флигель усадьбы Глебовых, который Морозовы капитально перестроили, оборудовав его под склад. «Особняк». Он находится выше по Большому Трехсвятительскому переулку, напротив усадьбы Морозовых.
- ДворикРаньше в этом здании в Большом Трехсвятительском пер., 2/1, стр. 1, были складские помещения и конторы Морозовых, а еще текстильная фабрика. Поэтому здесь немного ощущается индустриальный дух. А над двориком высится фэшн-кластер ODMO, где в ослепительно белом пространстве с высокими колоннами расположены экспериментальный цех, лаборатория по пошиву одежды, школа дизайна и шитья и шоурум молодых дизайнеров. Довольно символично, что все это — в помещениях бывшей текстильной фабрики. с тремя барами между Большим и Малым Трехсвятительскими переулками. Здесь всегда шумно и полно людей, и особого шарма добавляет то, что этот барный уголок недоступен взглядам прохожих с улицы. Вход — с Малого Трехсвятительского, но есть тайный проход и со стороны Большого (о нем расскажем позже).
- Кластер «Корпус 7». Он расположен справаСоответственно, он в тех же помещениях бывшей текстильной фабрики и складских помещений, что и заведения барного дворика. Но его официальный адрес — Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 7. от барного дворика — если вы смотрите со стороны Малого Трехсвятительского.
Бильярд, гараж, мировая кухня
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
«Сюр»
Кафе
Главное место Трехсвята. Гаражный вайб, винтажная мебель, яркие сюрреалистичные картины на стенах. Вместо посиделок на бордюрах, из‑за которых три года назад бесились местные жители, — «лавочки для котиков из „Сюра“» и импровизированные места на высоком пороге у гаражных дверей, когда внутри все забито.
Здесь совмещается берлинская эстетика, постсоветский стиль и атмосфера товарищества — как будто ты в юности пришел на тусовку в соседний гараж, где знаешь всех. Хотя, конечно, знать всех посетителей и посетительниц «Сюра» невозможно — их всегда слишком много.
В меню много сэндвичей гриль-чиз (возможно, один из самых вкусных в Москве), закуски, пиво и кофе. Так что здесь можно и напиться, и наесться, и просто взбодриться чашкой капучино.
Причина побывать
А вы разве еще не были?
«Чифанька»
Кафе с китайской едой
Милое название выбрано неспроста: так на Дальнем Востоке называют небольшие китайские забегаловки. Внутри — китайские вазы, веера на стенах и красные лампы. В углу стоит маленький квадратный телевизор Daewoo с нахлобученной бамбуковой шляпой. Из других дизайнерских решений — нарочито обшарпанные обои, на которых наклеены обрывки газет, и аутентичные розоватые скатерти с цветами на узких столах.
В меню — тофу, утиные язычки, различные супы и виды мяса, приготовленного в кисло-сладком или соевом соусе, рис, традиционные китайские булочки баоцзы и дамплинги цзяоцзы (их продают еще и замороженными), а также десерты: китайское жареное молоко со сгущенкой, сладкие конвертики с бобовой пастой, яблоки в карамели.
Причина побывать
Посидеть летом на веранде под светом китайских фонариков
Ø36 Kebab
Кебабная
Здесь неизбежно должно было появиться место в духе Берлина — учитывая, как часто с его атмосферой сравнивают атмосферу Трехсвята.
Граффити на белых стенах и зеркалах и неоновый свет действительно напоминают берлинский клуб и воссоздают дух Кройцберга — но в интерьерах советского научно-технического центра. Как раз у такого, под названием «Интернавигация», Ø36 Kebab забрал для декора мебель, сейфы и проводные телефоны, когда НТЦ выехал из здания, и устроил стритфуд с гриль-вечеринками и диджей-сетами.
Помимо разных видов кебабов (денер-кебаб, скажем, подается как в турецкой лепешке, так и на тарелке) есть и шницель, карривурст и чечевичный суп. В меню присутствуют блюда и без мяса — например, веган-дюрум (лепешка, скрученная в рулетик) с фалафелем.
Радует выбор напитков: немецкий светлый пильснер, австрийский лагер, фруктовый кислячок из Бельгии, темный горьковатый стаут из Шотландии. Из безалкогольного выделяются органический лимонад «Лапочка», интересные чаи и айс-латте — например, с маракуйей.
Причина побывать
Хоть таким образом увидеть Берлин
«Ясно» и «8 шаров»
Кафе и бильярдная
Еще два заведения, основанные Никитой Фомкиным. Они имеют общий вход — со стороны Малого Трехсвятительского, но при этом еще являются частью того строения, где находятся «Чифанька», Ø36 Kebab и «Сюр». Надо пройти мимо них и повернуть налево.
В «Ясно» тоже есть старая мебель, привезенная с дач, купленная на барахолках или оставшаяся от прежних хозяев. Однако интерьер кафе напоминает стилистику не андеграунда, как остальные места Трехсвята, а скорее фильмы думскроллившего «Авито» Уэса Андерсона. Только тона более темные, чем надо. Часть стен — кирпичная, часть выкрашена в бирюзовый, пол бордовый, имеются синяя дровяная печь и шикарные изумрудные кресла. Плюс винтовая лестница на крышу.
В меню различные индийские лепешки роти и тапас, сырные и мясные тарелки, немного пива и много вина. Эта гастрономическая простота рано или поздно уступит место шику, ради которого «Ясно» и задумывалось: Фомкин рассказывал, что обязательно дожмет это место, завезет сюда рококо и хрусталь и, наконец, введет в меню «устрички с черной икрой».
В глубине здания находятся «8 шаров» — очень просторное помещение с пятью столами для бильярда. Стоимость игры — 1000 рублей за 1 час. У бильярдной есть собственный мерч, здесь проводятся турниры, а еще устраиваются мастер-классы.
Игра в бильярд не является здесь обязательным условием: можно посидеть за общим столом или в креслах, попить пива, которое представлено внушительным количеством российского крафта, и съесть один из шести местных бургеров.
Причины побывать
В «Ясно» — чтобы до конца октября попробовать смэш-бургеры BüN от Öz Kebab, а в «8 шаров» — ну конечно, чтобы выиграть пару турнирчиков, какие еще варианты
Пить, есть, оказаться в Тбилиси
Проект «Особняк», Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 5
Это уникальный проект Никиты Фомкина и режиссера «Чик» Эдуарда Оганесяна: ресторанная коммуна, или гастрономический кластер, или сквот единомышленников, которые превращают комнаты старого дома в виниловые магазины, студии керамики или винтажные секонды.
В итоге получилось пространство, в котором разные заведения и проекты сосуществуют примерно так же, как кабинеты в офисе. Только вместо скучного и корпоративного — бодрое, стильное и неформальное. Да еще и максимально дружелюбное, несмотря на темное освещение, постоянный гвалт и буйное смешение разных эстетик — советской, постсоветской, московско-патриахальной и андеграундной.
«Аренда»
Паста-бар
Здесь вы не найдете каких‑то слишком необычных или пугающих оригинальностью паст — но гарантированно будет вкусно. Есть классические карбонара и болоньезе, более смелые варианты вроде груши и горгонзолы, мидий в винном соусе или лангустинов с каперсами. Еще в «Аренде» завтраки по выходным и много пива и сидра.
Дизайн классический для заведения, к которому приложил руку Никита Фомкин: очень длинный деревянный стол, такая же длинная лампа над ним, стулья и окна, напоминающие советскую поликлинику, большая репродукция картины «Брод» Александра Седова.
Причина побывать
Прочитать на стене политические плакаты из девяностых и удивиться некоторым параллелям с сегодняшним днем
«Эклер»
Кафетерий
Это один из двух особняковых проектов Эдуарда Оганесяна. Здесь очень много вкусных десертов, среди которых липкий финиковый кекс, круассаны с конопляным кремом, ванильный шу и простая советская трубочка с вареной сгущенкой. За более основательный прием пищи отвечают сытные деревенские завтраки, хлеб с шалфеевым маслом и яйцом и сырники из тофу.
В «Эклере» абсолютный вайб бабушкиной квартиры: обшарпанные потолки, прямоугольные настольные лампы с огромными красными кнопками, лыжи в углу и старенькое черное пианино. Поскрипывает линолеум, на подоконнике лежат шахматы и карты, напитки приносят в чашках, которые точно были в школьных столовках на завтраках.
Это идеальное место, чтобы провести ленивый душевный вечер с друзьями: не шумно, уютно, вкусный чай и десерты, можно поиграть в настольные игры.
Причина побывать
«Наполеон» бабушки Полины с секретным рецептом
«Квартира 37»
Грузинское кафе
Его тоже запустил Оганесян — вдохновляясь грузинскими квартирами в районе Старого города в Тбилиси. Здесь действительно ощущается уют немного потрепанных, но душевных старых тбилисских квартир: большие столы и диваны, саперави в стаканах, бордовые ковры на полу, крупные абажуры с бахромой на потолке.
При этом нельзя сказать, что кухня исключительно грузинская: помимо хинкали, хачапури и грузинского салата (если честно, хотелось бы чего‑то более оригинального) есть и фалафель, и плескавица, и даже борщ. А еще стоит холодильник с крафтовым пивом (вот это совсем не по-тбилисски: крафтовое пиво там не очень ценят) и фриц-колой.
Причина побывать
Чтобы почувствовать, как живется последние два года многим вашим друзьям и коллегам
«Репей»
Спикизи-рюмочная
Маленькое подвальное местечко на минус первом этаже «Особняка». Чтобы до него добраться, нужно спуститься по лестнице, которая иногда почти не освещена, а иногда подсвечена тусовочно-фиолетовым; на стенах там прямоугольные зеркала с закругленными краями и небольшие концептуальные картины, прислоненные к батареям.
В самом «Репее» не очень много пространства, и низкий потолок в виде кирпичного свода немного гнетуще нависает над барной стойкой. Пахнет восточными благовониями, а на стенах стоят довольные приятные на вид (если такое вообще бывает) черепа и пустые бутылки. Атмосфера располагает к разговору.
Настойки здесь в основном на травах и имеют деликатный вкус — без резкости, агрессивной сладости и спиртовых привкусов. Рекомендуем облепиха — шалфей — перец и ежевика — розмарин — абсент (она крепкая). Ностальгичными покажутся тархун — лайм — фенхель (ну похоже на тархун) и клюква — саган-дайля — солодка (похоже на детский сироп от кашля). Кстати, есть вариант взять не стопку, а целую бутылку.
Кроме настоек в «Репее» можно выпить травянистые вина, портвейны, ликеры (хотите — сладкие, хотите — горькие), мескаль (800 р. за стопку), виски, бренди, граппу, ром и старый добрый самогон.
Причина побывать
Написать стихи или нарисовать смешной рисунок на одном из множества пустых листов меню — это расхожая практика посетителей и посетительниц
Самый многолюдный дворик Москвы
Бары в Большом Трехсвятительском переулке: между 2/1, стр. 6, и 2/1, стр. 1
«Винфак»
Винный бар
Этот бар соединяет два Трехсвятительских переулка. Формально вход находится на Большом Трехсвятительском, однако у «Винфака» есть веранда, которая уже закрыта из‑за холодов и на которой есть лестница, ведущая к этому барному дворику, куда зайти можно только с Малого. Обычно на ступенях этой лестницы сидят курящие люди из соседних баров, потому что в самом дворике уже не хватает места.
Дизайн «Винфака» — это советская библиотека с множеством старых шкафов и старых книг. И, кстати, факультетом бар называется не просто так. На него можно «поступить» — каждый четверг на вечеринке «Приемная комиссия»: получить зачетку за три бокала вина, а потом отмечать в ней все купленные напитки и в конце концов стать бакалавром и заработать скидку.
Причина побывать
Прочитать свою «дипломную работу» (да, так называется меню в «Винфаке»)
Escapist
Бар
Пожалуй, самое пивное место Трехсвята. В меню безымянное пиво — только стиль и номер, а в холодильнике — масса баночного и бутылочного крафта от российских пивоварен. В качестве закусок отлично подойдут чиздог из моцареллы или кукуруза гриль, а для сытного ужина — бургеры, врапы и сэндвичи.
В центре одного из двух залов можно бесплатно поиграть в бильярд (берегитесь вылетающих со стола шаров, если сидите рядом), в другом — безмятежно выпить пива на подоконнике.
Причина побывать
Росписи на потолке, фрески и мозаика, изображающая велосипедиста с собакой
Художник, автор росписей в Escapist
Мы хотели сделать что‑то в магическом стиле, чтобы подчеркнуть отрешение от реальности, которое заложено в названии. В итоге потолок я расписал в стиле Таро и добавил знаки зодиака — получилась такая иррациональная мешанина. А второй зал выдержан в более мрачном и брутальном стиле: там фрески на религиозные мотивы, похожие на древние росписи.
Когда я расписывал Escapist, этот дворик не был таким оживленным — сейчас уже не так свободно и всегда толпы людей. Мне кажется, сюда сползлась вообще вся тусовочная часть Москвы. Раньше тусовались в других местах — например, на пересечении Китай-города и Чистых прудов, а сейчас как будто все повзрослели и переместились на Трехсвят.
Но мне нравится, что тусовка такая разная: здесь и велокомьюнити, и олдскульные неформалы вроде панков и металлистов, и обычные модники.
IF
Кафе
Новейшее дополнение к и так донельзя укомплектованному Трехсвяту. Место открылось в начале сентября, и поначалу казалось, что в этом дворике станет слишком тесно, учитывая, что Escapist буквально в двух шагах. Однако бары объединились для общей тусовки, чтобы отпраздновать закрытие летнего сезона, и стало понятно, что заведения будут дополнять друг друга, а не конкурировать между собой.
Никита Фомкин считает, что IF закрывает потребность Трехсвята в клубе: до этого кафе здесь не было места, где постоянно проходили бы мини-концерты и музыкальные вечеринки. Основатели IF говорят, что их цель — дать площадку для начинающих артистов, которые совпадают с ними по духу.
В меню несколько версий иф-маффина, необычные закуски вроде оливок фри, похмельный имбирный куриный суп и большой выбор безалкогольных напитков (и всего три позиции для пива и сидра).
Причина побывать
Мощный слэм или просто дикие танцы на группе, которую вы слышите первый раз в жизни
Шопинг на весь день
Винтажный арт-кластер «Корпус 7», Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 7
Здесь можно провести где‑то половину своего выходного: возможности шопинга в классном сеттинге здесь безграничны. Один из примеров — zero waste шоурум Noplasticitsfantastic. Здесь множество брендов экологичных товаров, которые проходят проверку основательницей магазина Олесей Беспёрстовой: дизайнерские биоразлагаемые чехлы для айфонов и эйрподсов, сумки/мешки/авоськи/шоперы, многоразовые бутылки и термосы, уходовые средства и косметика, бомбочки для ванной и твердые шампуни.
Другое примечательное место называется «Оригами» — одновременно и бар, и винтажный магазин с одеждой и аксессуарами из девяностых и нулевых и постироничной атмосферой гиперпопа.
Всего же в «Корпусе 7» десять винтажных магазинов и секонд-хендов, где подобрать себе можно буквально что угодно: цветные рубашки из шестидесятых, одежду из натуральных тканей, шубы из натурального меха, пиджаки из английской шерсти, techwear, необычные куртки, вещи из Европы, ретроочки и аксессуары ручной работы. Есть ощущение, что доминирует эстетика девяностых, но вообще «Корпус 7» работает как машина времени, отправляющая тебя едва ли не в любую эпоху, от которой сохранились вещи в хорошем состоянии.
Что еще сделать на Трехсвяте?
Сходить на мастер-класс в «Ты чо творишь»
Это любимый проект Никиты Фомкина на Трехсвяте. Его запустили керамисты Лена Субботина и Камил Адилов. Каждые выходные они устраивают мастер-классы по лепке посуды. Всего их три: «Кидс-лепидс» — детский мастер-класс, «Руки из жопы» — ознакомительный, «Пить-лепить» — флагманский. В последнем лепка идеально сочетается с пуншем и закусками, причем студию можно забронировать на компанию из пяти человек — Лена и Камил называют это «пати в халате».
А Никита Фомкин называет их студию «Москвой, которой нам так не хватает».
Купить книжки в «Гиперионе»
Этот уютный книжный основали в 2010 году — он был старожилом Хохловки, в некотором роде стал культовым для любителей литературы местом, а в прошлом году переехал на Трехсвят. В магазине два зала — книжный и зрительный. В книжном стоит немало необычных книг и редких изданий, а в зрительном — проходят лекции и концерты под гитару, показы спектаклей и публичные чтения. Чай, кофе и домашняя выпечка — приятный бонус.
Прогуляться до Покровского бульвара
Если вам надоела теснота Трехсвята, где на каждый квадратный метр приходится по несколько крутых заведений, то пройдитесь до конца Большого Трехсвятительского. Там, на пересечении переулка и Покровского бульвара, находится бывший доходный дом Крестовниковой — с очень красиво отделанным торцевым фасадом, похожим на отрезанный кусок торта.
Внутри — небольшая кофейня Corner Coffee, где можно посидеть с ноутбуком на подоконнике или почитать книгу с видом на Покровку, селективный секонд-хенд «Комок» и нечто среднее между салоном красоты и арт-пространством «Голову с плеч», где создают мужские и женские прически, а также открыт шоурум дизайнерской одежды.
Адрес
Покровский б-р, 14/6
Отдохнуть от суеты в Морозовском саду
Сюда можно попасть через небольшую калитку, слева от начала Большого Трехсвятительского переулка. Сад находится на небольшом возвышении — с него открывается вид на Кремль. Здесь настолько спокойно, насколько это может быть в центре Москвы, в центре суперпопулярного арт-квартала.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 1