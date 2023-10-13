Новый главный тусовочный квартал Москвы: гид по Трехсвятительским переулкам

Оно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений.

Оно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений.

Оно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений.

строение Оно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений.