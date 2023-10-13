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Гид по Москве

Новый главный тусовочный квартал Москвы: гид по Трехсвятительским переулкам

Иван Жиркин
Сегодня в 10:21
В последние годы Трехсвят стал одним из важнейших тусовочных мест Москвы. В декорациях исторической части города появилось много популярных баров, кафе, ресторанчиков и винтажных магазинов. Рассказываем, куда сходить, чем заняться и как провести в квартале весь день.

Что такое Трехсвят?

Трехсвятом называют небольшое пространство в районе Ивановской горки — возвышенности в центре Москвы, между Маросейкой и Солянкой, примерно в семи минутах пешком от метро «Китай-город». В него входят Большой и Малый Трехсвятительский переулки, получившие свое название благодаря храму Трех Святителей на Кулишках.

Здесь сохранилось много исторических зданий — считается, что на Ивановской горке можно увидеть старый город, каким он был несколько веков назад. Это привлекает тех, кому хочется погулять по аутентичным улочкам, на которых практически нет автомобилей и пока еще нет больших толп туристов.

Район действительно популярен среди москвичей. Экскурсовод Ирина Левина отмечает, что здесь постоянно проводятся экскурсии, и называет Горку редким для центра Москвы жилым районом: жилья здесь больше, чем офисов. Это и стало, по ее мнению, причиной возникновения множества стильных, но не очень дорогих кафе, ресторанчиков, баров, клубов и магазинов: на подобные места есть запрос.

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Трехсвят кажется уникальным местом: тихо, но популярно; центр Москвы — но душевно и демократично; исторические здания снаружи — но модные заведения внутри.

«Король Трехсвята» Никита Фомкин говорит, что Трехсвят стал отдушиной Китай-города. Его словам можно верить: Никита — человек, который стоял у истоков превращения этого небольшого кусочка исторического района в арт-квартал и гастрономический кластер.

Никита Фомкин

Сооснователь «Сюра» и «Особняка», основатель «Ясно», «8 шаров» и «Интеллигенции»

Мне очень нравится, что здесь отличная от Покровки публика. Покровка становится какой‑то неприличной: там шумно, нестильно, неинтересно. Большие ресторанные проекты, с огромными ценами за аренду, коммерчески ориентированные. А Трехсвят — это вообще не про коммерцию, здесь все сделано искренне, и люди проникаются этим.

Мы все здесь разные — и те, кто работает, и те, кто приходит, — но при этом одинаковые в чем‑то очень важном. И я очень радуюсь, когда вижу одних и тех же людей в разных местах Трехсвята. Им нравится наша простота и доступность, душевная атмосфера, европейский вайб узких улочек. И все это в абсолютно московском рельефе: холмы, горочки, старая архитектура.

Что здесь было раньше?

Ирина Левина

Экскурсовод, москвовед

Между Большим и Малым Трехсвятительскими переулками, на узком и длинном участке 2/1 от Подкопаевского переулка вверх, в XVIII веке располагалась усадьба старинного дворянского рода Глебовых. От Подкопаевского шел сад, а с большим отступом от него поперек участка стояли деревянные хоромы.

В середине XIX века владения Глебовых выкупил статский советник Николай Клевезаль, который сдавал помещения деревянного дома сначала редакции журнала «Русский вестник», а затем газете «Русские ведомости». В 1864-м все постройки были приобретены торговым домом «Савва Морозов с сыновьями» — той самой знаменитой династией предпринимателей и меценатов. На территории усадьбы выстроили склады и конторы.

Что есть сейчас?

Очень. Много. Всего.

Места Трехсвята можно распределить по четырем группам.

  • Флагманское строениеОно находится по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8. В советское время оно служило помещением для Центрального статистического управления, Плановой академии и научно-исследовательского радиотехнического института. Этим объясняется такое количество старой советской мебели в заведениях Трехсвята, будто восставших из чистилища советских государственных учреждений., которое вы увидите первым, подходя к Трехсвяту со стороны Подкопаевского или Хитровского переулка. Здесь располагается «Сюр», основанный Никитой Фомкиной и двумя его друзьями. Он стал хитом пандемийного лета в 2020-м и навлек на себя гнев местных жителей, требовавших его закрытия. В ответ Фомкин открыл рядом новые заведения сам и позвал своих друзей. Сработала логика: если мест много, то отстоять их проще, чем один «Сюр».
  • КластерЗдесь, по адресу Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 5, когда‑то был флигель усадьбы Глебовых, который Морозовы капитально перестроили, оборудовав его под склад. «Особняк». Он находится выше по Большому Трехсвятительскому переулку, напротив усадьбы Морозовых.
  • ДворикРаньше в этом здании в Большом Трехсвятительском пер., 2/1, стр. 1, были складские помещения и конторы Морозовых, а еще текстильная фабрика. Поэтому здесь немного ощущается индустриальный дух. А над двориком высится фэшн-кластер ODMO, где в ослепительно белом пространстве с высокими колоннами расположены экспериментальный цех, лаборатория по пошиву одежды, школа дизайна и шитья и шоурум молодых дизайнеров. Довольно символично, что все это — в помещениях бывшей текстильной фабрики. с тремя барами между Большим и Малым Трехсвятительскими переулками. Здесь всегда шумно и полно людей, и особого шарма добавляет то, что этот барный уголок недоступен взглядам прохожих с улицы. Вход — с Малого Трехсвятительского, но есть тайный проход и со стороны Большого (о нем расскажем позже).
  • Кластер «Корпус 7». Он расположен справаСоответственно, он в тех же помещениях бывшей текстильной фабрики и складских помещений, что и заведения барного дворика. Но его официальный адрес — Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 7. от барного дворика — если вы смотрите со стороны Малого Трехсвятительского.

Бильярд, гараж, мировая кухня

Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8

«Сюр»

Кафе

© «Сюр»

Главное место Трехсвята. Гаражный вайб, винтажная мебель, яркие сюрреалистичные картины на стенах. Вместо посиделок на бордюрах, из‑за которых три года назад бесились местные жители, — «лавочки для котиков из „Сюра“» и импровизированные места на высоком пороге у гаражных дверей, когда внутри все забито.

Здесь совмещается берлинская эстетика, постсоветский стиль и атмосфера товарищества — как будто ты в юности пришел на тусовку в соседний гараж, где знаешь всех. Хотя, конечно, знать всех посетителей и посетительниц «Сюра» невозможно — их всегда слишком много.

В меню много сэндвичей гриль-чиз (возможно, один из самых вкусных в Москве), закуски, пиво и кофе. Так что здесь можно и напиться, и наесться, и просто взбодриться чашкой капучино.

Причина побывать

А вы разве еще не были?

«Чифанька»

Кафе с китайской едой

© «Чифанька»

Милое название выбрано неспроста: так на Дальнем Востоке называют небольшие китайские забегаловки. Внутри — китайские вазы, веера на стенах и красные лампы. В углу стоит маленький квадратный телевизор Daewoo с нахлобученной бамбуковой шляпой. Из других дизайнерских решений — нарочито обшарпанные обои, на которых наклеены обрывки газет, и аутентичные розоватые скатерти с цветами на узких столах.

В меню — тофу, утиные язычки, различные супы и виды мяса, приготовленного в кисло-сладком или соевом соусе, рис, традиционные китайские булочки баоцзы и дамплинги цзяоцзы (их продают еще и замороженными), а также десерты: китайское жареное молоко со сгущенкой, сладкие конвертики с бобовой пастой, яблоки в карамели.

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Посидеть летом на веранде под светом китайских фонариков

Ø36 Kebab

Кебабная

© Ø36 Kebab

Здесь неизбежно должно было появиться место в духе Берлина — учитывая, как часто с его атмосферой сравнивают атмосферу Трехсвята.

Граффити на белых стенах и зеркалах и неоновый свет действительно напоминают берлинский клуб и воссоздают дух Кройцберга — но в интерьерах советского научно-технического центра. Как раз у такого, под названием «Интернавигация», Ø36 Kebab забрал для декора мебель, сейфы и проводные телефоны, когда НТЦ выехал из здания, и устроил стритфуд с гриль-вечеринками и диджей-сетами.

Помимо разных видов кебабов (денер-кебаб, скажем, подается как в турецкой лепешке, так и на тарелке) есть и шницель, карривурст и чечевичный суп. В меню присутствуют блюда и без мяса — например, веган-дюрум (лепешка, скрученная в рулетик) с фалафелем.

Радует выбор напитков: немецкий светлый пильснер, австрийский лагер, фруктовый кислячок из Бельгии, темный горьковатый стаут из Шотландии. Из безалкогольного выделяются органический лимонад «Лапочка», интересные чаи и айс-латте — например, с маракуйей.

Причина побывать

Хоть таким образом увидеть Берлин

«Ясно» и «8 шаров»

Кафе и бильярдная

© «Ясно»

Еще два заведения, основанные Никитой Фомкиным. Они имеют общий вход — со стороны Малого Трехсвятительского, но при этом еще являются частью того строения, где находятся «Чифанька», Ø36 Kebab и «Сюр». Надо пройти мимо них и повернуть налево.

В «Ясно» тоже есть старая мебель, привезенная с дач, купленная на барахолках или оставшаяся от прежних хозяев. Однако интерьер кафе напоминает стилистику не андеграунда, как остальные места Трехсвята, а скорее фильмы думскроллившего «Авито» Уэса Андерсона. Только тона более темные, чем надо. Часть стен — кирпичная, часть выкрашена в бирюзовый, пол бордовый, имеются синяя дровяная печь и шикарные изумрудные кресла. Плюс винтовая лестница на крышу.

В меню различные индийские лепешки роти и тапас, сырные и мясные тарелки, немного пива и много вина. Эта гастрономическая простота рано или поздно уступит место шику, ради которого «Ясно» и задумывалось: Фомкин рассказывал, что обязательно дожмет это место, завезет сюда рококо и хрусталь и, наконец, введет в меню «устрички с черной икрой».

В глубине здания находятся «8 шаров» — очень просторное помещение с пятью столами для бильярда. Стоимость игры — 1000 рублей за 1 час. У бильярдной есть собственный мерч, здесь проводятся турниры, а еще устраиваются мастер-классы.

Игра в бильярд не является здесь обязательным условием: можно посидеть за общим столом или в креслах, попить пива, которое представлено внушительным количеством российского крафта, и съесть один из шести местных бургеров.

Причины побывать

В «Ясно» — чтобы до конца октября попробовать смэш-бургеры BüN от Öz Kebab, а в «8 шаров» — ну конечно, чтобы выиграть пару турнирчиков, какие еще варианты

Пить, есть, оказаться в Тбилиси

Проект «Особняк», Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 5

Это уникальный проект Никиты Фомкина и режиссера «Чик» Эдуарда Оганесяна: ресторанная коммуна, или гастрономический кластер, или сквот единомышленников, которые превращают комнаты старого дома в виниловые магазины, студии керамики или винтажные секонды.

Мы с Эдиком засунули сюда пятнадцать разных проектов, потому что арендовать самим целый особняк — это очень дорого. Я пригласил сюда своих товарищей по «Сюру», мы дали им по комнате, Эдик взял себе две, я одну, потом устроили мини-конкурс на оставшиеся, и все ребята делали ремонт сами, под нашим контролем.
Никита Фомкин

В итоге получилось пространство, в котором разные заведения и проекты сосуществуют примерно так же, как кабинеты в офисе. Только вместо скучного и корпоративного — бодрое, стильное и неформальное. Да еще и максимально дружелюбное, несмотря на темное освещение, постоянный гвалт и буйное смешение разных эстетик — советской, постсоветской, московско-патриахальной и андеграундной.

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«Аренда»

Паста-бар

© Дарья Глобина

Здесь вы не найдете каких‑то слишком необычных или пугающих оригинальностью паст — но гарантированно будет вкусно. Есть классические карбонара и болоньезе, более смелые варианты вроде груши и горгонзолы, мидий в винном соусе или лангустинов с каперсами. Еще в «Аренде» завтраки по выходным и много пива и сидра.

Дизайн классический для заведения, к которому приложил руку Никита Фомкин: очень длинный деревянный стол, такая же длинная лампа над ним, стулья и окна, напоминающие советскую поликлинику, большая репродукция картины «Брод» Александра Седова.

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Прочитать на стене политические плакаты из девяностых и удивиться некоторым параллелям с сегодняшним днем

«Эклер»

Кафетерий

© Дарья Глобина

Это один из двух особняковых проектов Эдуарда Оганесяна. Здесь очень много вкусных десертов, среди которых липкий финиковый кекс, круассаны с конопляным кремом, ванильный шу и простая советская трубочка с вареной сгущенкой. За более основательный прием пищи отвечают сытные деревенские завтраки, хлеб с шалфеевым маслом и яйцом и сырники из тофу.

В «Эклере» абсолютный вайб бабушкиной квартиры: обшарпанные потолки, прямоугольные настольные лампы с огромными красными кнопками, лыжи в углу и старенькое черное пианино. Поскрипывает линолеум, на подоконнике лежат шахматы и карты, напитки приносят в чашках, которые точно были в школьных столовках на завтраках.

Это идеальное место, чтобы провести ленивый душевный вечер с друзьями: не шумно, уютно, вкусный чай и десерты, можно поиграть в настольные игры.

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«Наполеон» бабушки Полины с секретным рецептом

«Квартира 37»

Грузинское кафе

© Дарья Глобина

Его тоже запустил Оганесян — вдохновляясь грузинскими квартирами в районе Старого города в Тбилиси. Здесь действительно ощущается уют немного потрепанных, но душевных старых тбилисских квартир: большие столы и диваны, саперави в стаканах, бордовые ковры на полу, крупные абажуры с бахромой на потолке.

При этом нельзя сказать, что кухня исключительно грузинская: помимо хинкали, хачапури и грузинского салата (если честно, хотелось бы чего‑то более оригинального) есть и фалафель, и плескавица, и даже борщ. А еще стоит холодильник с крафтовым пивом (вот это совсем не по-тбилисски: крафтовое пиво там не очень ценят) и фриц-колой.

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«Репей»

Спикизи-рюмочная

© Дарья Глобина

Маленькое подвальное местечко на минус первом этаже «Особняка». Чтобы до него добраться, нужно спуститься по лестнице, которая иногда почти не освещена, а иногда подсвечена тусовочно-фиолетовым; на стенах там прямоугольные зеркала с закругленными краями и небольшие концептуальные картины, прислоненные к батареям.

В самом «Репее» не очень много пространства, и низкий потолок в виде кирпичного свода немного гнетуще нависает над барной стойкой. Пахнет восточными благовониями, а на стенах стоят довольные приятные на вид (если такое вообще бывает) черепа и пустые бутылки. Атмосфера располагает к разговору.

Настойки здесь в основном на травах и имеют деликатный вкус — без резкости, агрессивной сладости и спиртовых привкусов. Рекомендуем облепиха — шалфей — перец и ежевика — розмарин — абсент (она крепкая). Ностальгичными покажутся тархун — лайм — фенхель (ну похоже на тархун) и клюква — саган-дайля — солодка (похоже на детский сироп от кашля). Кстати, есть вариант взять не стопку, а целую бутылку.

Кроме настоек в «Репее» можно выпить травянистые вина, портвейны, ликеры (хотите — сладкие, хотите — горькие), мескаль (800 р. за стопку), виски, бренди, граппу, ром и старый добрый самогон.

Причина побывать

Написать стихи или нарисовать смешной рисунок на одном из множества пустых листов меню — это расхожая практика посетителей и посетительниц

Самый многолюдный дворик Москвы

Бары в Большом Трехсвятительском переулке: между 2/1, стр. 6, и 2/1, стр. 1

«Винфак»

Винный бар

© «Винфак»

Этот бар соединяет два Трехсвятительских переулка. Формально вход находится на Большом Трехсвятительском, однако у «Винфака» есть веранда, которая уже закрыта из‑за холодов и на которой есть лестница, ведущая к этому барному дворику, куда зайти можно только с Малого. Обычно на ступенях этой лестницы сидят курящие люди из соседних баров, потому что в самом дворике уже не хватает места.

Дизайн «Винфака» — это советская библиотека с множеством старых шкафов и старых книг. И, кстати, факультетом бар называется не просто так. На него можно «поступить» — каждый четверг на вечеринке «Приемная комиссия»: получить зачетку за три бокала вина, а потом отмечать в ней все купленные напитки и в конце концов стать бакалавром и заработать скидку.

Причина побывать

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Escapist

Бар

© Escapist

Пожалуй, самое пивное место Трехсвята. В меню безымянное пиво — только стиль и номер, а в холодильнике — масса баночного и бутылочного крафта от российских пивоварен. В качестве закусок отлично подойдут чиздог из моцареллы или кукуруза гриль, а для сытного ужина — бургеры, врапы и сэндвичи.

В центре одного из двух залов можно бесплатно поиграть в бильярд (берегитесь вылетающих со стола шаров, если сидите рядом), в другом — безмятежно выпить пива на подоконнике.

Причина побывать

Росписи на потолке, фрески и мозаика, изображающая велосипедиста с собакой

Абрам Дикой

Художник, автор росписей в Escapist

Мы хотели сделать что‑то в магическом стиле, чтобы подчеркнуть отрешение от реальности, которое заложено в названии. В итоге потолок я расписал в стиле Таро и добавил знаки зодиака — получилась такая иррациональная мешанина. А второй зал выдержан в более мрачном и брутальном стиле: там фрески на религиозные мотивы, похожие на древние росписи.

Когда я расписывал Escapist, этот дворик не был таким оживленным — сейчас уже не так свободно и всегда толпы людей. Мне кажется, сюда сползлась вообще вся тусовочная часть Москвы. Раньше тусовались в других местах — например, на пересечении Китай-города и Чистых прудов, а сейчас как будто все повзрослели и переместились на Трехсвят.

Но мне нравится, что тусовка такая разная: здесь и велокомьюнити, и олдскульные неформалы вроде панков и металлистов, и обычные модники.

IF

Кафе

© IF

Новейшее дополнение к и так донельзя укомплектованному Трехсвяту. Место открылось в начале сентября, и поначалу казалось, что в этом дворике станет слишком тесно, учитывая, что Escapist буквально в двух шагах. Однако бары объединились для общей тусовки, чтобы отпраздновать закрытие летнего сезона, и стало понятно, что заведения будут дополнять друг друга, а не конкурировать между собой.

Никита Фомкин считает, что IF закрывает потребность Трехсвята в клубе: до этого кафе здесь не было места, где постоянно проходили бы мини-концерты и музыкальные вечеринки. Основатели IF говорят, что их цель — дать площадку для начинающих артистов, которые совпадают с ними по духу.

В меню несколько версий иф-маффина, необычные закуски вроде оливок фри, похмельный имбирный куриный суп и большой выбор безалкогольных напитков (и всего три позиции для пива и сидра).

Причина побывать

Мощный слэм или просто дикие танцы на группе, которую вы слышите первый раз в жизни

Шопинг на весь день

Винтажный арт-кластер «Корпус 7», Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 7

© Noplasticitsfantastic

Здесь можно провести где‑то половину своего выходного: возможности шопинга в классном сеттинге здесь безграничны. Один из примеров — zero waste шоурум Noplasticitsfantastic. Здесь множество брендов экологичных товаров, которые проходят проверку основательницей магазина Олесей Беспёрстовой: дизайнерские биоразлагаемые чехлы для айфонов и эйрподсов, сумки/мешки/авоськи/шоперы, многоразовые бутылки и термосы, уходовые средства и косметика, бомбочки для ванной и твердые шампуни.

Другое примечательное место называется «Оригами» — одновременно и бар, и винтажный магазин с одеждой и аксессуарами из девяностых и нулевых и постироничной атмосферой гиперпопа.

Всего же в «Корпусе 7» десять винтажных магазинов и секонд-хендов, где подобрать себе можно буквально что угодно: цветные рубашки из шестидесятых, одежду из натуральных тканей, шубы из натурального меха, пиджаки из английской шерсти, techwear, необычные куртки, вещи из Европы, ретроочки и аксессуары ручной работы. Есть ощущение, что доминирует эстетика девяностых, но вообще «Корпус 7» работает как машина времени, отправляющая тебя едва ли не в любую эпоху, от которой сохранились вещи в хорошем состоянии.

Что еще сделать на Трехсвяте?

Сходить на мастер-класс в «Ты чо творишь»

© «Ты чо творишь»

Это любимый проект Никиты Фомкина на Трехсвяте. Его запустили керамисты Лена Субботина и Камил Адилов. Каждые выходные они устраивают мастер-классы по лепке посуды. Всего их три: «Кидс-лепидс» — детский мастер-класс, «Руки из жопы» — ознакомительный, «Пить-лепить» — флагманский. В последнем лепка идеально сочетается с пуншем и закусками, причем студию можно забронировать на компанию из пяти человек — Лена и Камил называют это «пати в халате».

А Никита Фомкин называет их студию «Москвой, которой нам так не хватает».

Адрес

Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 6

Сайт

tvorish.ru

Купить книжки в «Гиперионе»

© «Гиперион»

Этот уютный книжный основали в 2010 году — он был старожилом Хохловки, в некотором роде стал культовым для любителей литературы местом, а в прошлом году переехал на Трехсвят. В магазине два зала — книжный и зрительный. В книжном стоит немало необычных книг и редких изданий, а в зрительном — проходят лекции и концерты под гитару, показы спектаклей и публичные чтения. Чай, кофе и домашняя выпечка — приятный бонус.

Адрес

Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 6

Сайт

hyperionbook.ru

Прогуляться до Покровского бульвара

Доходный дом Ю.Т.Крестовниковой
© Александр Зеликов/ТАСС

Если вам надоела теснота Трехсвята, где на каждый квадратный метр приходится по несколько крутых заведений, то пройдитесь до конца Большого Трехсвятительского. Там, на пересечении переулка и Покровского бульвара, находится бывший доходный дом Крестовниковой — с очень красиво отделанным торцевым фасадом, похожим на отрезанный кусок торта.

Внутри — небольшая кофейня Corner Coffee, где можно посидеть с ноутбуком на подоконнике или почитать книгу с видом на Покровку, селективный секонд-хенд «Комок» и нечто среднее между салоном красоты и арт-пространством «Голову с плеч», где создают мужские и женские прически, а также открыт шоурум дизайнерской одежды.

Адрес

Покровский б-р, 14/6

Отдохнуть от суеты в Морозовском саду

Сюда можно попасть через небольшую калитку, слева от начала Большого Трехсвятительского переулка. Сад находится на небольшом возвышении — с него открывается вид на Кремль. Здесь настолько спокойно, насколько это может быть в центре Москвы, в центре суперпопулярного арт-квартала.

Адрес

Большой Трехсвятительский пер., 1

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