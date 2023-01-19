Пирожные с паштетом в Le Pigeon, чебуреки в Mia и статуи в The Greeks: 5 новых ресторанов

За кухню здесь отвечает неизменный шеф всех проектов Самарина Тимофей Сулима. При взгляде на меню трудно избежать аналогий с Flør: в новой форме здесь предлагают все те же тартар из говядины, паштет из печени птицы и пасту с трюфелем. Вряд ли искушенный гость сделает здесь гастрономическое открытие, но в Mia нужно идти не за ними, а за всем знакомым и любимым в 2023 году. Выбор блюд разрабатывали для гостей разных вкусов: среди супов есть и борщ, и фо-бо, и просто отличный паппа-аль-помодоро из неоднородно протертых томатов со сбалансированным кисло-сладким вкусом. Среди семнадцати закусок мясных и овощных примерно поровну. Нежную мухаммару из запеченных перцев приносят с повторяющей по форме питу йогуртовой лепешкой — промасленной и мягкой, посыпанной фисташками и черным кунжутом. Из мясных стартеров выбирайте вернувшийся в московские рестораны и еще не надоевший чебурек. Здесь его приносят порцией из одной штуки, с начинкой из волокнистых говяжьих хвостов. Сверху фритюрное тесто можно смазать аджикой, больше напоминающей измельченное лечо, но чебурек хорош и без этого. На горячее кроме мяса и рыбы предлагают пасту — например, тающие во рту ньокки с тем самым трюфельным соусом и вездесущей страчателлой. Последний перед десертами раздел — римская пицца с неклассическими начинками вроде пастрами или красной икры, но после всех блюд сил на нее у вас (как у нас) может не остаться.