«Поваренная книга 2.0» — новая рубрика, в которой мы каждую субботу будем рассказывать, как приготовить обед, ужин или завтрак на домашней кухне. Сегодня повар и блогерка Виктория Боярская делится рецептами для тех, кто скучает без IKEA, — по ним вы сможете приготовить дома те самые фрикадельки и миндальный тарт.