Журналистка, повар и фуд-стилист. Создательница популярного блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома».
Фотограф, более 15 лет снимает еду и рестораны для медиа.
Фрикадельки с картофельным пюре и сливочным соусом
Чтобы фрикадельки получились сочными и нежными, нужен свежайший фарш из мяса с премиальной части туши. Если будете делать фарш самостоятельно, рекомендуем взять толстый край (это мышца, примыкающая к позвоночнику).
Ингредиенты
Для фрикаделек:
Говяжий фарш — 750 г
Репчатый лук — 1 шт. небольшая или половина крупной луковицы
Панировочные сухари —100 г
Яйцо — 1 шт.
Сливки 20%-ные — 75 мл
Соль — 1 ч. л.
Молотый черный перец — по вкусу
Сливочное масло — 50 г
Растительное масло — 50 мл
Для сливочного соуса:
Мука — 2 ст. л.
Молоко — 200 мл
Сливки жирностью 20% — 100 мл
Соевый соус — 2 ч. л.
Горчица — 1 ч. л.
Для картофельного пюре:
Картофель — 4 шт.
Соль — 1 ч. л.
Сливки 20%-ные — 100 мл
Начните с приготовления картофельного пюре. Очистите картофель, разрежьте на четвертинки, выложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала все кусочки. Добавьте соль, доведите до кипения и варите 20 минут.
Нарежьте лук очень мелко, выложите в глубокую миску. Добавьте фарш, панировочные сухари, яйцо, сливки, соль и перец.
Тщательно перемешайте массу руками. Смочите руки холодной водой и слепите фрикадельки размером с грецкий орех.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Растопите в сковороде смесь растительного и сливочного масла, обжарьте на нем фрикадельки со всех сторон.
Переложите их в форму для запекания или в другую сковороду и поставьте в духовку на 10 минут. Тем временем приготовьте соус, используя масло и мясной сок, которые остались от фрикаделек.
Добавьте в сковороду, где обжаривали фрикадельки, муку. Готовьте ее на среднем огне 1–2 минуты, затем влейте молоко и сливки, добавьте соевый соус и горчицу. Тщательно помешивайте соус венчиком, пока он не загустеет.
Слейте почти всю воду из кастрюли, где варился картофель. Разомните его толкушкой для пюре, добавьте сливки и тщательно перемешайте.
Ягодный соус и быстрые маринованные огурцы
Чтобы сделать подачу блюда совсем как в IKEA, не обойтись без красного ягодного соуса и маринованных огурчиков. Их можно заготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты
Для ягодного соуса:
Замороженные ягоды (можно взять смесь разных) — 1 чашка
Коричневый сахар — 0,5 чашки
Корица — 2 палочки
Семена аниса — 0,5 ч. л.
Для быстрых маринованных огурцов:
Огурец — 1 шт.
Винный уксус — 50 мл
Вода — 80 мл
Соль — 0,5 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Черный перец горошком — 10 шт.
Васаби или горчица — ¼ чайной ложки
Выложите ингредиенты для ягодного соуса в сотейник, доведите до кипения и варите 5 минут на интенсивном огне. Снимите, дайте слегка остыть, вытащите палочки корицы и протрите соус через сито, чтобы удалить ягодные косточки.
Огурец нарежьте тонкими ломтиками и выложите в маленькую банку или контейнер. Смешайте все ингредиенты для маринада, доведите до кипения, сразу залейте маринадом ломтики огурца и оставьте на 10–15 минут или дольше, до подачи.
Шведский орехово-шоколадный тарт Daim
Мы рекомендуем готовить этот торт в разъемной форме диаметром 24 см. Если ваша форма больше, то для приготовления коржей нужно будет больше яичных белков: для формы диаметром 26 см возьмите белки от 5 яиц, а для формы 28 см — от 6.
Ингредиенты
Яйца — 4 шт.
Миндаль — 150 г
Сахарная пудра — 100 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Жирные сливки — 130 мл + еще 4 ст. л. (для глазури)
Коричневый сахар (можно заменить обычным) — 75 г
Арахисовая паста — 50 г
Сливочное масло — 100 г + еще немного для обмазывания формы
Ванильный экстракт — 2 ст. л.
Молочный шоколад — 100 г
Карамельки тоффи — 8–10 шт.
Отделите белки от желтков. Белки используйте для приготовления ореховых коржей, а желтки — для заварного крема.
Отложите горсть миндаля (около 2 ст. л.) для украшения тарта, а остальное измельчите в кофемолке или просто очень мелко нарежьте ножом. Также можно измельчить орехи в ступке.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Взбейте белки до пышной белой пены. В два приема добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать, затем аккуратно добавьте измельченный миндаль и разрыхлитель. Перемешайте массу до полной однородности.
Выложите на дно формы пергамент, смажьте его сливочным маслом, вылейте в форму половину теста и распределите ровным слоем. Запекайте корж 10 минут, достаньте форму и дайте ему остыть 5 минут, прежде чем перекладывать из формы. Выложите готовый корж прямо на пергаменте, чтобы дать ему полностью остыть.
Покройте дно формы еще одним листом пергамента, смажьте его сливочным маслом и испеките второй корж так же точно, как первый. Разумеется, если у вас есть две одинаковых формы, печь коржи можно одновременно!
Для крема соедините в сотейнике сливки, яичные желтки, коричневый сахар и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте венчиком.
Поставьте на средний огонь и варите крем, пока он не загустеет, постоянно помешивая. Как только крем начнет густеть, сразу снимите его с огня. Добавьте арахисовую пасту и сливочное масло, перемешайте. Дайте остыть до комнатной температуры.
Расколите карамельки тоффи молотком, чтобы получить не слишком крупную карамельную крошку. Крупно нарубите оставшийся миндаль.
Чтобы собрать торт, используйте кольцо от разьемной формы для запекания. Поставьте ее на доску или противень, покрытый пергаментом, положите на дно первый корж. Выложите и распределите сверху половину заварного крема. Накройте вторым коржом, выложите оставшийся крем. Посыпьте карамельной крошкой и миндалем. Уберите в холодильник минимум на 1 час.
Для глазури разломите шоколад на кусочки и добавьте сливки. Растопите массу в микроволновке на самой минимальной мощности или в духовке при температуре 50–60 градусов. Молочный шоколад нельзя перегревать, когда вы его растапливаете. Иначе масса может свернуться комком. Чтобы этого точно не случилось, не ставьте емкость с шоколадом на плиту, а поместите в едва горячую духовку.
Перемешайте готовую глазурь, дайте ей чуть-чуть остыть и полейте сверху на тарт. Уберите его в холодильник еще минимум на 1 час, а лучше — на 3–4 часа.
Готовый тарт можно разрезать на кусочки и заморозить для длительного хранения. Чтобы разморозить, переложите кусочек из морозилки в холодильник на ночь — утром он будет готов к употреблению.