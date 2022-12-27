17 подарков для фуди: продукты, посуда и украшения для стола

Продукты
Пить кофе зимой хочется больше, утверждают в Rockets Coffee на своих праздничных упаковках дрип-пакетов, которые вошли в большой новогодний бокс — идеальный подарок для всех кофеманов. Наравне с удобными для быстрого заваривания дрип-пакетами в набор положили упаковку обжаренных зерен с нотами мандарина, печеного яблока и кардамона и большой пакет травяного сбора «Альпийский луг». В последнем — лимонная трава, мята, лепестки василька и календулы, цедра шиповника и апельсина и цукаты тропических фруктов. К такому набору можно сразу подарить пару упаковок растительного молока Plan + B — они выглядят очень стильно, поэтому отлично дополнят подарок всем тем, кто не употребляет молоко животного происхождения.
Сладости лишними бывают редко, особенно в праздники. Выбирайте между коробкой с тремя видами печенья Refeel с натуральным составом и шуточными названиями (внутри ореховое с имбирем и чагой Ginger Snap, шоколадное с коллагеном Let It Glow и кокосовое с маття Merry Grinchmas), сладким поленом с брусникой и шоколадом от эклерной «Клер» и The Blueprint и набором увесистых макарон от кондитерской Kalabasa.
Посуда
Посуда — приятный подарок не толко для фуди, но и всех, кто любит наводить красоту и окружать себя симпатичными вещами. Базовые тарелки с разноцветными кантами от DVKB подойдут приверженцам минимализма, розовая пиала из муранского стекла от Yellow Line — любителям винтажа, а тем, кто хочет максимально создать праздничное настроение, советуем выбирать посуду с изображением символа Нового года — кролика. Мы остановились на предметах коллекции Agami Ceramics и художницы Маши Сомик — плоской тарелке и чашке с позолотой, чайнике от «Дымов Керамика» и стакане от благотворительного фонда «Антон тут рядом», автором рисунка стал студент фонда Максим Хвалев.
Что еще
Здесь собрали все необходимые мелочи: от расписной скатерти, свечей для праздничного стола и елочной игрушки в виде глазуньи до игры для компании от онлайн-платформы психологической помощи Alter и пекарен «Буше». Кроме того, нашли полноценные наборы — со скатертями, посудой и украшениями от московской текстильной марки Tkano или со свечами на травах, бомбочкой для ванны в виде Щелкунчика и чаем с клубникой и мятой для зимних вечеров от «Котомки».