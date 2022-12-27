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Новый год — 2023

17 подарков для фуди: продукты, посуда и украшения для стола

Вера Вырвич,Алина Гринберг
Сегодня в 16:00
Собрали лучшие подарки для всех истинных фуди — от кофейных наборов и расписной посуды с кроликами до красивых настольных свечей и игрушек-яичниц на елку.

Продукты

Ассорти X-mas cookies, Refeel
1590 р.
Новогодний набор макарон, Kalabasa
2200 р.
Рождественское полено с брусникой и шоколадом, эклерная «Клер» x The Blueprint
2650 р.
Набор Happy New Rockets, Rockets Coffee
1750 р.
Растительное молоко из банана и фундука, Plan + B
320 р.

Пить кофе зимой хочется больше, утверждают в Rockets Coffee на своих праздничных упаковках дрип-пакетов, которые вошли в большой новогодний бокс — идеальный подарок для всех кофеманов. Наравне с удобными для быстрого заваривания дрип-пакетами в набор положили упаковку обжаренных зерен с нотами мандарина, печеного яблока и кардамона и большой пакет травяного сбора «Альпийский луг». В последнем — лимонная трава, мята, лепестки василька и календулы, цедра шиповника и апельсина и цукаты тропических фруктов. К такому набору можно сразу подарить пару упаковок растительного молока Plan + B — они выглядят очень стильно, поэтому отлично дополнят подарок всем тем, кто не употребляет молоко животного происхождения.

Сладости лишними бывают редко, особенно в праздники. Выбирайте между коробкой с тремя видами печенья Refeel с натуральным составом и шуточными названиями (внутри ореховое с имбирем и чагой Ginger Snap, шоколадное с коллагеном Let It Glow и кокосовое с маття Merry Grinchmas), сладким поленом с брусникой и шоколадом от эклерной «Клер» и The Blueprint и набором увесистых макарон от кондитерской Kalabasa.

Посуда

Стакан «Ким» от фонда «Антон тут рядом»
750 р.
Чайник «Зайцы», «Дымов Керамика» x Соня Уткина
2160 р.
Винтажная вазочка из муранского стекла, Yellow Line
15 000 р.
Плейт «Мам», DVKB, 20 см
590 р.
Блюдо на ножке из фарфора Toy’s Fantasy, Villeroy & Boch
5022 р.
Тарелка «Желтый заяц», Agami Ceramics x Маша Сомик
2500 р.

Посуда — приятный подарок не толко для фуди, но и всех, кто любит наводить красоту и окружать себя симпатичными вещами. Базовые тарелки с разноцветными кантами от DVKB подойдут приверженцам минимализма, розовая пиала из муранского стекла от Yellow Line — любителям винтажа, а тем, кто хочет максимально создать праздничное настроение, советуем выбирать посуду с изображением символа Нового года — кролика. Мы остановились на предметах коллекции Agami Ceramics и художницы Маши Сомик — плоской тарелке и чашке с позолотой, чайнике от «Дымов Керамика» и стакане от благотворительного фонда «Антон тут рядом», автором рисунка стал студент фонда Максим Хвалев.

Что еще

Карточки «Буше» x Alter
2450 р.
Скатерть «Plant-утопия», «Азбука вкуса»
6500 р.
Набор из трех свечей, Lovely Day
3300 р.
Игрушка-яичница на елку, «Нежно»
1800 р.
Новогодний бокс Green Mood, Tkano
7490 р.
Новогодний бокс №11, «Котомка»
550 р.

Здесь собрали все необходимые мелочи: от расписной скатерти, свечей для праздничного стола и елочной игрушки в виде глазуньи до игры для компании от онлайн-платформы психологической помощи Alter и пекарен «Буше». Кроме того, нашли полноценные наборы — со скатертями, посудой и украшениями от московской текстильной марки Tkano или со свечами на травах, бомбочкой для ванны в виде Щелкунчика и чаем с клубникой и мятой для зимних вечеров от «Котомки».

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