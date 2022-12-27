17 подарков для фуди: продукты, посуда и украшения для стола

Посуда — приятный подарок не толко для фуди, но и всех, кто любит наводить красоту и окружать себя симпатичными вещами. Базовые тарелки с разноцветными кантами от DVKB подойдут приверженцам минимализма, розовая пиала из муранского стекла от Yellow Line — любителям винтажа, а тем, кто хочет максимально создать праздничное настроение, советуем выбирать посуду с изображением символа Нового года — кролика. Мы остановились на предметах коллекции Agami Ceramics и художницы Маши Сомик — плоской тарелке и чашке с позолотой, чайнике от «Дымов Керамика» и стакане от благотворительного фонда «Антон тут рядом», автором рисунка стал студент фонда Максим Хвалев.