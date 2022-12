17 подарков для фуди: продукты, посуда и украшения для стола

Сладости лишними бывают редко, особенно в праздники. Выбирайте между коробкой с тремя видами печенья Refeel с натуральным составом и шуточными названиями (внутри ореховое с имбирем и чагой Ginger Snap, шоколадное с коллагеном Let It Glow и кокосовое с маття Merry Grinchmas), сладким поленом с брусникой и шоколадом от эклерной «Клер» и The Blueprint и набором увесистых макарон от кондитерской Kalabasa.