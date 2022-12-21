Как приготовить классическую селедку под шубой?

Селедку под шубой наравне с «Мимозой» можно найти абсолютно на каждом новогоднем застолье моей семьи. И если насчет оливье еще идут споры — с яблоком или без, с солеными огурцами или со свежими — то с сельдью все всегда очевидно. В моей семье салат готовят без яблок — так он получается более сливочным и нежным, а рыбу нарезают очень мелкими кубиками, чтобы точно не попалось ни одной косточки, и выкладывают ее нижним слоем.