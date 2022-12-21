Как приготовить классическую селедку под шубой?

Редакторка раздела «Еда»
Селедку под шубой наравне с «Мимозой» можно найти абсолютно на каждом новогоднем застолье моей семьи. И если насчет оливье еще идут споры — с яблоком или без, с солеными огурцами или со свежими — то с сельдью все всегда очевидно. В моей семье салат готовят без яблок — так он получается более сливочным и нежным, а рыбу нарезают очень мелкими кубиками, чтобы точно не попалось ни одной косточки, и выкладывают ее нижним слоем.
Лучше всего готовить селедку вечером 30 декабря (ночь салат должен постоять в холоде, чтобы лучше пропитаться) в большой стеклянной или керамической форме с достаточно высокими бортиками. Посуду будет удобно оставить в холодильнике, а потом в ней же отрезать и подхватывать порции кухонной лопаточкой.
Ингредиенты на 8 порций
— Картофель — 700 г
— Морковь — 300 г
— Репчатый лук — 1 средняя луковица
— Яйца — 4–5 шт.
— Свекла — 350 г
— Филе малосольной сельди — 300–350 г
— Майонез — 250 г
Отварите овощи и яйца до готовности, остудите и очистите.
Филе сельди нарежьте мелкими кубиками. Чаще всего кости остаются даже в филейных кусках покупной рыбы — их можно удалить пинцетом. Чем мельче вы нарежете мясо, тем меньше шансов пропустить косточку.
Очень мелко нарежьте лук.
Натрите на крупной терке картофель, морковь, свеклу и яичные белки. Желтки натрите на мелкой.
Первым слоем выложите селедку и равномерно промажьте сверху майонезом.
На майонез выложите лук тонким слоем и следом сразу картофель, сверху промажьте майонезом.
Следующий слой — морковь, ее также нужно промазать майонезом. Сверху — яичные белки и снова майонез.
Последними выкладывайте свеклу, слой майонеза и тертый желток. Уберите салат в холодильник на ночь — так все слои хорошо пропитаются.