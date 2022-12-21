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Поваренная книга

Как приготовить классическую селедку под шубой?

Алина Гринберг
Сегодня в 16:45
Вариаций блюда несколько — кто‑то готовит салат с яблоками, кто‑то добавляет зеленый лук, а кто‑то выкатывает селедку не в нижнем слое, а ближе к верхушке. Делимся самым простым и беспроигрышным вариантом салата от редакторки раздела «Еда» Алины Гринберг.
Алина Гринберг

Редакторка раздела «Еда»

Селедку под шубой наравне с «Мимозой» можно найти абсолютно на каждом новогоднем застолье моей семьи. И если насчет оливье еще идут споры — с яблоком или без, с солеными огурцами или со свежими — то с сельдью все всегда очевидно. В моей семье салат готовят без яблок — так он получается более сливочным и нежным, а рыбу нарезают очень мелкими кубиками, чтобы точно не попалось ни одной косточки, и выкладывают ее нижним слоем.

Лучше всего готовить селедку вечером 30 декабря (ночь салат должен постоять в холоде, чтобы лучше пропитаться) в большой стеклянной или керамической форме с достаточно высокими бортиками. Посуду будет удобно оставить в холодильнике, а потом в ней же отрезать и подхватывать порции кухонной лопаточкой.

Ингредиенты на 8 порций

— Картофель — 700 г
— Морковь — 300 г
— Репчатый лук — 1 средняя луковица
— Яйца — 4–5 шт.
— Свекла — 350 г
— Филе малосольной сельди — 300–350 г
— Майонез — 250 г

Как готовить
01

Отварите овощи и яйца до готовности, остудите и очистите.

02

Филе сельди нарежьте мелкими кубиками. Чаще всего кости остаются даже в филейных кусках покупной рыбы — их можно удалить пинцетом. Чем мельче вы нарежете мясо, тем меньше шансов пропустить косточку.

03

Очень мелко нарежьте лук.

04

Натрите на крупной терке картофель, морковь, свеклу и яичные белки. Желтки натрите на мелкой.

05

Первым слоем выложите селедку и равномерно промажьте сверху майонезом.

06

На майонез выложите лук тонким слоем и следом сразу картофель, сверху промажьте майонезом.

07

Следующий слой — морковь, ее также нужно промазать майонезом. Сверху — яичные белки и снова майонез.

08

Последними выкладывайте свеклу, слой майонеза и тертый желток. Уберите салат в холодильник на ночь — так все слои хорошо пропитаются.

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Алина Гринберг
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