Что покупать на «черную пятницу» для кухни? Бытовая техника, посуда и аксессуары

«Дом фарфора»
До конца месяца скидки на посуду и декор для кухни будут достигать 50%. Выбор очень большой, поэтому лучше сразу приходить с определенным запросом, иначе можно зависнуть на сайте на пару часов.
Нам больше всего приглянулись кожаные изделия от бренда ADJ (например, хлебница со сменным мешком из льна), стеклянные тарелки Akcam или фарфоровые супницы и салатники Furstenberg. Также советуем обратить внимание на небольшие предметы, которые идеальны в подарок к Рождеству и Новому году, — кольца для салфеток или елочные игрушки.
«Твой дом»
Отдельной плашки с товарами на «черную пятницу» на сайте вы не найдете. Однако скидки в 60% (на посуду), и 70% (на мебель) тут есть. Кроме того, сделали раздел с предложениями недели — здесь продукты по сниженной цене или новинки.
В «М.Видео» скидки до 70% будут действовать до 20 ноября. Сейчас в самой выгодной категории всего 7 продуктов — среди них еще можно купить приличный чайник Kenwood за 2999 рублей вместо 10 999. Зато со скидкой 50 и 30% есть множество гаджетов и аксессуаров для кухни — от сотейников, ножей и сковородок до микроволновок, духовок и холодильников.
«Эльдорадо»
Если вы не нашли что‑то в «М.Видео», загляните в «Эльдорадо» (или наоборот). Ассортимент в магазинах похож, сроки распродажи совпадают — до 20 ноября — и система заказа такая же хитрая: скидки актуальны на конкретные товары только в течение недели, потом список предметов обновляют.
Williams et Oliver
Сюда стоит заглянуть за красивыми приборами, модными бокалами и качественной посудой для приготовления еды и сервировки стола. Даже со скидками большинство товаров будет достаточно дорогим, но можно урвать пару легендарных чугунных кастрюль от Le Creuset или чашки с ситечком для мгновенного заваривания чая — все дешевле на 30%.
Ozon
На Ozon со скидкой сейчас можно найти все что угодно: капучинаторы, вакуумные пакеты, электронные кухонные весы, посуду, емкости для хранения, блендеры, миксеры, чайники, пароварки и более крупную кухонную технику. Если вам нужно много всего, включая мелкие кухонные аксессуары, вам сюда.
«КитченТайм»
Несмотря на большой выбор предметов, скидки пока распространяются только на микроволновки и несколько моделей посудомоечных и стиральных машин. Еще на маркетплейсе представлена кухонная техника приятных брендов вроде Smeg или Kaiser, а также грили (в том числе уличные), посуда, аксессуары для кондитеров, холодильники для хранения вин и сантехника.
«Технопарк»
Еще один большой магазин бытовой техники. Пока скидки на кухонную утварь тут меньше, чем, например, в «М.Видео» и «Эльдорадо», — всего 25%. Но, возможно, ближе к 20-м числам цены еще снизят.
FChairs
В FChairs распродают мебель из закрывшихся ресторанов. Отдельных скидок к «черной пятнице» делать не планируют, зато устраивают «серое воскресенье». 20 ноября на всю серую мебель обещают приличные скидки — если вы давно мечтали о сером диване или кресле, запишите дату.