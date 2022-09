Настойка на ирисе «Кис-кис» и негрони в интерьере готической церкви: 5 новых баров Москвы

«Декаданс» в переводе с французского означает «культурный упадок», а в мировой литературе служит именем направления, которому свойственны пессимизм и разочарование в старых устоях. Искать новое и культурно падать предлагают в баре на Покровке с тем же названием. По иронии, раньше здесь работал бар YOLO (или You Only Live Once).