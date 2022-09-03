Тест Тест: сможете ли вы отличить съедобное от несъедобного? Вера Вырвич Сегодня в 09:35

При прохождении этого теста легко запутаться: какие слова только звучат аппетитно, а какие и вправду относятся к гастрономии? Собрали названия национальных блюд, игр, пород животных и термины из музыки, физики и других областей, чтобы проверить вас на способность отличать съедобное от несъедобного. Начинаем!