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Тест
Тест: сможете ли вы отличить съедобное от несъедобного?
Вера Вырвич
Сегодня в 09:35
При прохождении этого теста легко запутаться: какие слова только звучат аппетитно, а какие и вправду относятся к гастрономии? Собрали названия национальных блюд, игр, пород животных и термины из музыки, физики и других областей, чтобы проверить вас на способность отличать съедобное от несъедобного. Начинаем!
Мортаделла — это
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Сараби —
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Кермек —
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Шевр —
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Мюзле —
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Тимбалло —
Дальше!
Гранитирование —
Дальше!
Сеги —
Дальше!
Кунь-аман —
Дальше!
Пат —
Дальше!
Эгс-энд-Бэкон-Бэй —
Дальше!
Леччезе —
Дальше!
Хамачи —
Дальше!
Нонет —
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Титхи —
Дальше!
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