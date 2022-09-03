Тест: сможете ли вы отличить съедобное от несъедобного?
Сегодня в 09:35
При прохождении этого теста легко запутаться: какие слова только звучат аппетитно, а какие и вправду относятся к гастрономии? Собрали названия национальных блюд, игр, пород животных и термины из музыки, физики и других областей, чтобы проверить вас на способность отличать съедобное от несъедобного. Начинаем!
Мортаделла — это
Дальше!
Сараби —
Дальше!
Кермек —
Дальше!
Шевр —
Дальше!
Мюзле —
Дальше!
Тимбалло —
Дальше!
Гранитирование —
Дальше!
Сеги —
Дальше!
Кунь-аман —
Дальше!
Пат —
Дальше!
Эгс-энд-Бэкон-Бэй —
Дальше!
Леччезе —
Дальше!
Хамачи —
Дальше!
Нонет —
Дальше!
Титхи —
Дальше!
расскажите друзьям