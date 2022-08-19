Вместо американской кофейной сети Starbucks, закрывшийся в России 4 марта, в Москве заработали кофейни Stars Coffee Антона Пинского и Тимати. Изначально открытие планировали на 15 августа, затем перенесли на 18-е, в результате первая кофейня на Новом Арбате начала принимать гостей только сегодня. Мы туда сходили и узнали, чего ждать от новой сети.

Так же как и про заменившую «Макдоналдс» сеть «Вкусно — и точка», о Stars Coffee много говорили до открытия и следили за новостями, разумеется, не упуская все недочеты. Без них действительно не обошлось: первая кофейня не открылась в обещанный срок, на аватарку официальной страницы сети во «ВКонтакте» поставили необрезанный скриншот из WhatsApp, а на сайте кофейни нашли несколько опечаток. Несмотря на все неточности, кажется, что создателям ребрендинг удался гораздо лучше той же «Вкусно — и точка» с явно неудачным слоганом и безвкусным логотипом и упаковками. Разбираемся подробно, почему Stars Coffee повезло больше.

Команда

Stars Coffee действительно оправдывает свое название. И речь тут совсем не о популярном исполнителе Тимати, а о звездах ресторанного бизнеса. После того как в начале марта компания Starbucks покинула российский рынок, владельцами активов стали рестораторы Антон Пинский (Pinskiy & Co) и рэпер Тимур Юнусов в партнерстве с холдинговой компанией «Синдика». Меню разрабатывал шеф-повар Владимир Чистяков (Buro TSUM, Grace Bistro и Folk), кофе ставили участники российских и зарубежных чемпионатов Богдан Прокопчук и Лилия Гадельшина, а десерты придумал шеф-кондитер Юрий Волков (автор десертов в ресторанах «№ 13», «Simach в Недальнем» и Redbox). В итоге чувствуется, что каждый занимался своим делом, и в результате все направления вышли достаточно удачными в рамках заданной концепции сетевой кофейни с быстрым обслуживанием.

Кофе, маття и горячий шоколад

Вместо гранде, венти, шорт и толл названия размеров стаканов теперь обозначают более привычными российскому покупателю: большой (591 мл, бывший венти), средний (473 мл, бывший гранде) и маленький (354 мл, бывший толл). Самый маленький объем шорт в 237 мл сократили.

Зерна тоже поменяли. Сейчас все кофейные напитки готовят на бразильском зерне низкой кислотности от московских обжарщиков Submarine, которые уже успели поработать с разными спешелти- кофейнями города (например, с кофейней YCP). Напитков много — от классических вроде капучино и флэт-уайта до авторских и альтернативы вроде фильтра или воронки за 230 рублей. Ошибок в меню больше нет: видимо, после обсуждений в соцсетях употребления слова «кофе» на сайте проекта в среднем роде (с сентября 2009 года в России «кофе» официально может быть и мужского, и среднего рода, однако в профессиональной среде использование «кофе» в среднем роде считается дурным тоном) команда решила все тщательно проверить. Теперь даже японский зеленый чай, который в 90% заведений называют «матча» (не является ошибкой, но правильнее все-таки «маття»), написали верно.

Авторское меню напоминает неплохую кофейную карту в приятной спешелти-кофейне. Для всех, кто был неравнодушен к холодному кофе в Starbucks, в новое меню добавили приличное количество фраппе, в том числе и на основе чая. Кроме того, есть горячие авторские латте со вкусом фисташкового печенья, кленового каштана или малиновый с лавандой, американо «пряный цитрус», маття-латте с клубникой или горячий шоколад с миндалем — к любому за дополнительные 50 рублей можно добавить сироп от российской марки Herbarista. Также можно выбрать альтернативное молоко из пяти видов: безлактозное, соевое, овсяное, миндальное, банановое (+50 р.) или попросить сделать напиток холодным.

Красивые десерты и неприглядные роллы в лаваше

Меню состоит из несложных блюд формата «с собой»: есть круассаны из печи с разнообразными начинками, авторские сэндвичи в пите с копченой индейкой, пастрами, хумусом или мортаделлой, салаты вроде «Цезаря» и полноценные горячие блюда — например, паста болоньезе или сырники, доступные к заказу в течение всего дня. На витрине не все позиции смотрятся аппетитно: например, питы и роллы в лаваше кажутся залежалыми и немного подветренными, но на вкус они лучше, чем кажутся на первый взгляд.

Для сетевой кофейни еда вообще получилась очень приличная: круассан с шоколадом приятно хрустел и был плотно начинен сладкой пастой, паста была качественной и с достаточным количеством начинки, а десерты получились отличными и на вид, и на вкус — такие легко можно встретить и в ресторане со средним чеком в 1500–2000 рублей. С учетом невысоких цен (за пасту просят 360 р., за десерты — 200–300) это очень неплохой вариант для быстрого перекуса в паре с приличным кофе.

Вывод

Кажется, что у Stars Coffee все сложится лучше, чем у уже не раз упомянутой «Вкусно — и точка», которая не выполнила половину изначальных обещаний и до сих пор не открыла все рестораны и не запустила доставку (представители заведения обещали начать доставлять блюда в течение двух недель после открытия первой точки. На данный момент прошло 2 месяца).

В Stars Coffee собрались разбирающиеся в темах еды, кофе и управления предприятиями людей, которые развивают свои направления в проекте. Пока, разумеется, есть промашки: персонал еще плохо ориентируется в новом меню и не знает всех ингредиентов, заказы иногда путают, а имена гостей на стаканчиках привычно (как и в Starbucks) заменяют на какие угодно, кроме твоего. Пока это не отталкивает, но интересно наблюдать, как проект поведет себя дальше и ждет ли его печальная судьба других проектов-ребрендеров российского рынка.