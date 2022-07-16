Чтобы совместить приятное с полезным, можно сходить в ресторан, часть выручки которого пойдет на благое дело. Инициативы могут быть самыми разными — от целого кафе, где работают люди без дома, до возможности купить корм в приют для животных. Мы нашли 12 мест в Москве и Петербурге с действительно хорошей едой — все помогают благотворительным фондам.

Москва Пиццерия «Белая птица» Благотворительная доставка пиццы

Дима Фомичев, диджей, арт-директор Bambule и создатель L’Atelier de Musique создал «Белую птицу» — первую доставку пиццы, средства от продажи которой идут на поддержку благотворительных инициатив и фондов. Среди подопечных — фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» для социально незащищенных групп населения, комитет «Гражданское содействие»*, который работает с людьми, имеющими опыт миграции и беженства, гуманитарная группа «Ангел», помогающая пострадавшим от военных конфликтов, а также созданная актером Никитой Кукушкиным «Помощь» — проект адресной помощи пожилым людям. Сейчас в «Белой птице» можно заказать восемь римских пицц в двух размерах на выбор — большую (550 р.) и стандартную на 70 грамм меньше (500 р.) — тесто хрустящее, начинки не жалеют. Есть «Маргарита», «Грибная» с шампиньонами и трюфельным соусом, «Овощная» с брокколи и артишоками, мясная «Салями», «Сырная» с четырьмя видами сыра, «Ветчина и грибы» и «Тунец» с красным луком. Помимо уже приготовленных, можно заказать и замороженные пиццы, чтобы запечь их дома самостоятельно. Цена для всех начинок одинаковая — 550 рублей.

Пространство «ДК» Еженедельные пожертвования в различные фонды

Бар с горизонтальной организацией труда и культурный проект «делай культуру» в Милютинском переулке каждую неделю выбирает один фонд и отправляет туда 10 тысяч рублей, а также деньги, оставленные посетителями на чай. «ДК» уже помог таким НКО, как фонд помощи хосписам «Вера», комитет «Гражданское содействие»*, центр «Вверх», помогающий в адаптации и трудоустройстве выпускников детских домов, фонд помощи животным «Лапа дружбы» и другие. В меню упор сделали на растительные продукты — в блюдах нет ни мяса, ни молочных продуктов. Например, готовят веганские хот-доги от 350 до 400 рублей, боул с квашенной перловкой (350 р.), лапшу в азиатском стиле с копченым тофу, томатами и зеленью (350 р.), а также наливают пиво из кранов, чай и фильтр-кофе.

* «Гражданское содействие» внесено Минюстом РФ в список НКО-иноагентов

Адрес Милютинский пер., 15 Время работы пн 18.00–0.00, вт-вс 16.00–0.00 Телефон нет

Бистро Rudi Акция Big Little Person в поддержку фонда «Твое собачье дело»

Незащищенными являются не только люди, но и животные — помощь нужна многим приютам, которые занимаются пристройкой бездомных питомцев. Итальянское бистро Rudi от Леры Шулюмовой и Паши Казьмина (Mini Turkish Spot, Bambini) сотрудничает с проектом «Твое собачье дело», который спонсирует приют «Печатники» — в нем содержится более 2000 собак и кошек. 24-го числа каждого месяца в Rudi проходит акция Big Little Person. В эти дни все деньги, вырученные от заказа пиццы «Маргариты» (620 р.) и/или лимонада с маракуйей и чаем маття, направляются на помощь проекту «Твое собачье дело». Если вы оказались в бистро в другой день или просто хотите что‑то кроме классической «Маргариты», обратите внимание на пасту орекьетте со спаржей и горохом (820 р.) или на пиццу с белыми грибами и каймаком (890 р.). Еще в меню есть закуски вроде крупных оливок или бурраты с томатами, каперсами и песто, легкие десерты и приличная винная карта.

Адрес Новослободская, 24а, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 915 405 40 23

Кондитерская Kalabasa Помощь реабилитационному центру «Дом Романово»

Кафе-кондитерская сотрудничает с «Домом Романово» — реабилитационным центром для людей с особенностями развития. Kalabasa закупает сыр с голубой плесенью монтеблун, произведенный на ферме, которую содержат основатели центра. Кафе использует его в летней сезонной тарелке ягод с сыром и гречишным медом (770 р.), которую идеально взять в паре к вину или просто в качестве легкого летнего перекуса. Более основательно тут тоже можно поесть. Есть плотные утренние позиции — от бенедикта с лососем на бриоши (830 р.) до сливочной гречки с пармезаном (570 р.), закуски, салаты и три летних коктейля на основе сухого испанского сидра: с абрикосами и маракуйей, с ванилью и клубникой, с лемонграссом и лаймом. Любой обойдется в 650 рублей.

Адрес наб. Академика Туполева, 15, корп. 26 Время работы пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 Телефон +7 926 308 33 38

Кафе Eggsellent Поддержка фонда «Игра»

Кафе с блюдами из яиц, созданное Полиной Юровой и Светой Михалевой, периодически устраивает благотворительные акции и сотрудничает с различными фондами — в частности, предоставляет информационную площадку фонду «Игра», подопечные которого — дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заказывать утренние сытные каши, омлеты, вафли, пашоты и скрэмблы в Eggsellent можно до закрытия. Есть основное меню с базовыми позициями и хитами, которые особенно приглянулись гостям в разделе спешелов. Последние меняют каждый месяц, используя сезонные продукты.

Подробности по теме Что приготовить из яиц, кроме привычных пашота, глазуньи и скрэмбла? Что приготовить из яиц, кроме привычных пашота, глазуньи и скрэмбла?

Адрес Б.Садовая, 5, корп. 1 Время работы пн-вс 8.00–18.00 Телефон +7 926 754 75 89

Ресторан Plates Акция «Четырехлапый четверг»

Начиная с февраля 2022 года ресторан ближневосточной кухни Plates каждый последний четверг месяца проводит акцию «Четырехлапый четверг». В этот день команда заведения направляет все средства от продажи кофе и чая выбранному приюту или фонду, связанному с организацией благополучной и безопасной среды для животных. За время проведения акции Plates уже помог приютам «Тимошка», «Некрасовка», «Особый друг» для собак с инвалидностью, а также благотворительной инициативе «Твое собачье дело» и фонду «Про лапы». К кофе и чаю есть большое меню с ближневосточными блюдами. Берите хумус с артишоками (580 р.), фалафель (480 р.), большую питу с цыпленком (590 р.), шакшуку (420 р.) или пиде — лодочку из теста с печеными баклажанами, сыром или говядиной на выбор. Цена за любую — 520 рублей.

Адрес Мичуринский просп., 34 Время работы пн 16.00–23.00, вт-пт 12.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00 Телефон +7 (495) 646 22 62

Петербург

Ресторан «Вход с улицы» Ресторан, где работают подопечные фонда «Ночлежка»

Ресторан транзитного трудоустройства от благотворительного фонда «Ночлежка» стал настоящим открытием для Петербурга и всей страны. Проект объединил гастрономическую составляющую с важной для фонда задачей — дать подопечным возможность начать жить без помощи организации. Люди без дома проходят в ресторане стажировку как повара, бариста, официанты или бармены, получают зарплату и набираются опыта. Несмотря на благотворительный настрой, кухня во «Входе с улицы» — не дополнение, а очень убедительный повод зайти в ресторан. Меню сочетает в себе понятные, хорошо приготовленные блюда с отсылкой к домашней еде в авторской подаче. Есть винегрет с вялеными томатами (290 р.), наваристый суп из лесных грибов с перловкой и картофелем, который приносят с небольшой миской сметаны (290 р.), и жарят драники с узбекскими томатами (380 р.). На основном списке меню не заканчивается: каждый день до 16.00 в ресторане сервируют завтраки. Пробуйте безглютеновые сырники с вареньем (340 р.) или боул с зеленой гречкой и тунцом (390 р.).

Адрес Гражданская, 13–15 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 981 122 84 97

Кофейня «Спэшл» Спешелти-кофейня, сотрудники которой — выпускники детских домов

«Спэшл» — кофейня от фонда «Анна помогает», который работает с выпускниками детских домов и учит их жить самостоятельно. В кофейне они работают вместе с наставниками на кухне или в зале, чтобы адаптироваться к взрослой жизни и, набравшись опыта, иметь возможность карьерного роста. Из благотворительной миссии получилась симпатичная кофейня со спешелти-кофе от обжарщиков «Дружба народов» (150 р. за 200 мл) и подборкой нетривиальных завтраков, альтернативу которым сложно найти в Петербурге. Наши фавориты — голландский панкейк, который запекают и подают в горячем чугунке, сверху дополняя лососем, творожным кремом и яйцом всмятку (580 р.), и английские несладкие сдобные булочки сконы со сливочным маслом. Их можно взять с сезонными ягодами (250 р.) или с беконом и пармезаном (270 р.).

Подробности по теме «Спэшл»: кофейня в Петербурге, где работают выпускники детских домов «Спэшл»: кофейня в Петербурге, где работают выпускники детских домов

Адрес Б.Конюшенная, 6 Время работы пн-вс 10.00–21.00 Телефон +7 981 713 62 93

Кафе «Огурцы» Первое инклюзивное кафе в Петербурге

Веганское кафе «Огурцы» запустили создатели инклюзивных мастерских «Простые вещи» в 2019 году. Два года мастерские работали, объединяя людей с особенностями развития и психики, прежде чем проект перерос в кафе с интересным веганским меню и по-настоящему дружелюбной атмосферой. В «Огурцах» люди с особенностями развития и психики работают как повара, бариста и официанты под руководством профессиональных сотрудников. А гости могут зайти за веганской едой, способной привлечь даже тех, кто не придерживается конкретного типа питания. В списке — сэндвичи с грибами (280 р.) или с нутовым омлетом (280 р.) и паста с песто и тофу в томатном соусе (350 р.). До 13.00 в кафе можно зайти на завтрак за сырниками из тофу и напитком (комбо обойдется в 300 р.), а в будние дни пообедать за фиксированную стоимость в 300–500 рублей. Интересное дополнение в кафе — продукция «Простых вещей», которые гости могут приобрести, а наряду с тем пожертвовать любую сумму на развитие мастерских.

Адрес наб. Фонтанки, 96 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 981 909 71 09

Пекарня «Цех 85» Петербургские пекарни отвозят выпечку благотворительным фондам

Сеть демократичных пекарен «Цех 85» разрослась по всему Петербургу. Едва ли не в каждом квартале можно найти место, куда хорошо зайти за свежими слойками, пирогами или хлебом, заглянуть на ланч с горячими блюдами или взять с собой готовые завтраки: сырники, запеканки и каши. Выпечки в пекарнях готовят так много, что часть достается благотворительным фондам в рамках запущенного «Цехом 85» проекта «Во благо». Суть инициативы простая: продукцию, которая остается в пекарнях после закрытия, передают петербургским фондам. Сотрудничает сеть с «Ночлежкой», работающей с бездомными людьми, кураторским проектом «Новые городские художники», которые помогают узнать о творчестве людей с ментальными особенностями, а также с благотворительными объединениями «Доброделы», «Созидатели», «Счастливое будущее» и «История одной кухни», где нуждающиеся могут получить еду.

Адрес Каменоостровский просп., 16 Время работы пн-вс 7.00–22.00 Телефон 8 800 500 89 85

Кафе «Мечтатели» Новый завтрак в кафе — коллаборация с фондом «Антон тут рядом»

К кафе на набережной Фонтанки петербуржцы относятся с особой любовью — к ранним завтракам, которые здесь подают с 8.00, и винной карте, насчитывающей около 300 наименований и зачастую становящейся поводом для классных мастер-классов и дегустаций. Сезонный завтрак в «Мечтателях» тоже решили сделать особенным и пригласили к запуску петербургский благотворительный фонд «Антон тут рядом», помогающий людям с аутизмом. На кухне кафе готовят нежнейшие сырники из рикотты, которые подают с земляникой и густым сливочным кремом (610 р.). Приносят блюдо на тарелке, созданной подопечными «Антона тут рядом». Проценты от продажи перечисляют фонду: 10% с каждой порции сырников и 100% с покупки тарелок, которые также можно приобрести в кафе.

Адрес наб. Фонтанки, 11 Время работы пн-вс 8.00–23.00 Телефон +7 921 761 31 55

Пивной ресторан «Карл и Фридрих» Собачье меню с кормом, который гости могут купить для животных в приютах

«Карл и Фридрих» — ресторан на Крестовском острове с собственной пивоварней и немного мюнхенским настроением. У стилизованного под мельницу места летом появляется большая терраса, где нужно брать пинту пива под брендом ресторана и пробовать сытные колбаски. Куриные, говяжьи или сырные (все по 880 р.) принесут вместе с тушеной капустой, жареным картофелем и горчицей. В случае, если место для закусок останется (спойлер — вряд ли), берите к ним брецель (80 р.) и домашние соленья. Гостям, у которых есть собака, обязательно нужно взять ее с собой: с недавних пор в ресторане действует меню для питомцев, в котором собрали колбасы (100–350 р.), огурцы (100 р.), печенье (400 р.), а к ним — собачье шампанское и пиво. Угостить можно не только своих питомцев, но и животных в приюте: гостям предлагают оплатить для них корм. В конце сезона ресторан потратит полученную сумму на еду для бездомных собак и передаст приютам: петербургскому «Помоги другу» при благотворительном фонде «Вера, Надежда, Любовь» и «Я есть» в Ростовской области.