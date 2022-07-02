Еда в кино — вещь обыденная, но зачастую блюда запоминаются ничуть не хуже, чем шутка главного героя, цвет потрясающего платья актрисы или музыка на фоне сюжетообразующего диалога. Мы собрали 15 сцен из фильмов, мультфильмов и сериалов и предлагаем вам проверить, насколько вы внимательны к блюдам в кино.
Начнем с простого: каноническая неаполитанская пицца с узнаваемыми леопардовыми бортиками — незаменимая часть пребывания в Италии главной героини фильма…
Дальше!
Завтрак в лесу и яичница, зажаренная на камнях. Звучит романтично, если не упоминать того факта, что главная героиня этой ленты добыла яйца, разорвав своим пением птицу. И да, это мультфильм! Узнали?
Дальше!
Джин, водка, французское аперитивное вино и лимон — коктейль, придуманный главным героем этого фильма и названный в честь возлюбленной. Из какого он фильма?
Дальше!
Хлеб в форме волка могли испечь только в одном сериале…
Дальше!
Чтобы суп получился голубым, нужно обвязать лук-порей синими нитками и хорошо прокипятить. Идея не самая заманчивая, зато выглядит эффектно. Этот гастроэксперимент — спорный успех героини фильма…
Дальше!
Узнаваемые десерты, костюмы и ракурсы. В целом многие фильмы этого режиссера хочется сравнивать с тортами и пирожными.
Дальше!
Попробуем угадать фильм по кадру и заказу в ночном ресторане? Главный герой попросил тарт татен взамен пирожному, которое принесли «с сырым шоколадом». Цитируем: «Весь какой‑то мягкий, противный, короче фу».
Дальше!
Главная героиня этого сериала — домохозяйка, раскрывшая у себя талант к стендапу — постоянно что‑то ест: печенье, колбаски, тосты с маслом и джемом. О каком сериале речь?
Дальше!
Колесить по южным штатам Америки на красавце Cadillac Deville 1962 года в компании с хрустящей курицы из KFC. Есть руками и выбрасывать косточки в окно, проезжая зеленые лесные массивы, — герои этого фильма знают толк в автопутешествиях.
Дальше!
Есть эскарго непросто: с помощью специальной вилки с двумя зубцами и щипцов нужно аккуратно вытаскивать содержимое из раковины. Важно не терять бдительность: улитки скользкие и норовят выскочить из рук, как у главной героини в известной комедийной мелодраме. Какой?
Дальше!
Пастис — коктейль из французской анисовой настойки. «Самый парижский и самый обыденный», — именно так его описала знакомая модель главной героини этого фильма, соблазнив на бокал-другой в преддверии важного матча в Париже.
Дальше!
Отличная идея — взять на завтрак готовые вафли, которые можно просто разогреть. Осталось решить: одну коробку, две или больше? Героиня этого сериала одной порцией едва ли решит ограничиться.
Дальше!
Чтобы угадать сериал, внимательно посмотрите на кадр. Нет? Еще подсказка: это застолье с петербургским антуражем XVIII века.
Дальше!
Говорить о еде в фильмах и не упомянуть Брэда Питта — преступление. Актер ест в каждом фильме, а в этом даже пробует собачий корм.
Дальше!
«Это вам не шаурма дешевая!» История о любви к лазанье — в мультфильме…
Дальше!