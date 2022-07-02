Еда в кино — вещь обыденная, но зачастую блюда запоминаются ничуть не хуже, чем шутка главного героя, цвет потрясающего платья актрисы или музыка на фоне сюжетообразующего диалога. Мы собрали 15 сцен из фильмов, мультфильмов и сериалов и предлагаем вам проверить, насколько вы внимательны к блюдам в кино.