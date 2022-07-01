Подробно рассказываем о новых ресторанах в Москве: Mates Pizza в Хамовниках, 4rest на Большой Дмитровке и Lele Kitchen Wine & Bar на Садовой-Каретной. И делимся самыми интересными новостями уже работающих — от летних завтраков в Saiko до нового меню в 15 kitchen + bar.

4rest Сложные блюда и коктейли на карте мира

1 из 8 2 из 8 3 из 8 Фаршированные сморчки, грибной дюксель, бриошь, 890 р. 4 из 8 Лосось-сашими с морковным фрешем, 750 р. 5 из 8 Корпусные конфеты с фисташками, 120 р. 6 из 8 7 из 8 8 из 8

Создатели Анатолий Ляпидевский и Евгения Турейкис ранее уже открывали несколько проектов в Москве: Rocky, Bordo и Monkey Izakaya Bar. Последний закрыли в апреле, чтобы спустя пару месяцев запустить на его месте сразу два новых пространства: камерный Monkey Bar на нижнем этаже и 4rest — на верхнем. Концепцию 4rest описывают пространным «гастрономия на каждый день». Название тоже уходит от конкретики и несет несколько смыслов сразу: это и четвертый по счету ресторан владельцев, и место для отдыха, и приготовленные на открытом огне блюда. Кухня в ресторане также многосоставная: в меню найдете смешение французских, испанских, португальских, итальянских и даже японских кулинарных традиций под руководством шеф-повара Валерия Чигарнова, работавшего в Beluga с Антоном Ковальковым и в «Жирке» с Георгием Трояном. Разбираться, где заканчивается Испания и начинается Франция, бессмысленно — блюда совмещают столько ингредиентов и техник, что на изучение состава каждого можно потратить несколько минут. Так, карпаччо из тунца (1100 р.) подают в виде нежного блина из свежей рыбы под соусом из красного апельсина и лемонграсса с томатами черри, черешней, гуакамоле и муссом из пряного сыра панир, а осьминога (1590 р.) сочетают с молодым горошком, сливочным биском и домашними равиоли с чоризо. Несмотря на такое разнообразие продуктов в блюдах, каждый ингредиент к месту: карпаччо пряное и в меру кислое, а морской вкус осьминога гармонично оттеняет остроту и легкую копченость чоризо. Изучать каждое блюдо интересно самостоятельно, но при желании можно обратиться за помощью к официанту или к шефу, который в первые дни работы ресторана выходит к гостям. Отдельного внимания заслуживает меню коктейлей, которое шеф-бармен Дмитрий Сараев (Ugolek, Leveldva) представил в виде карты мира: на схеме Юго-Западной Европы каждым напитком он обозначил конкретный регион. Самый приятный вариант для лета — легкий Catalunya (Каталония) — сладкий и фруктовый аналог шприца на джине, игристом вине и персиково-земляничном кордиале.

Что пробовать Профитроль с красной икрой и грибным чаем, 380 р. Карпаччо из тунца с подкопченными томатами и черешней, 1100 р. Картофель в темпуре из сена, красная икра, сыворотка, 620 р. Осьминог с равиоли с чоризо, молодой горох и биск айоли, 1590 р. Десерт «Таежный лес», 350 р.

Адрес Б.Дмитровка, 10 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 965 157 29 88

Mates Pizza Пицца с разными начинками и карбонара без бекона в новом ресторане сети

1 из 8 2 из 8 Пицца Mates, 1450 р. 3 из 8 Пицца страчателла, трюфель, 1900 р. 4 из 8 Пицца тунец, моцарелла, лук, чили, 790 р. 5 из 8 Nenegroni, 700 р. 6 из 8 Bloody Garry, 700 р. 7 из 8 Mátes Spritz, 700 р. 8 из 8

Первый Mates открыли в 2020 году на Малой Бронной в крохотном кафе за синей дверью. За прошедшие два года проект превратился в сеть — новое заведение в Хамовниках стало четвертым. Теперь в Mates на улице Усачева, по соседству с рестораном Vadvare, пекут пиццу на тонком тесте с пухлыми бортами, готовят пасту и делают коктейли, придуманные Сашей Литвиновым (Hydra Bar, «Поколение»). Новое пространство достаточно просторное: здесь два зала, открытая кухня и бар. Кухню возглавил Владимир Ревенко («KM20»). Пасту карбонару делают по оригинальному рецепту — с сыровялеными свиными щеками гуанчале, черным перцем и желтком. Никакой панчетты и бекона в этом блюде нет. А для домашней пасты с крабом делают овощной соус «Наполи» и добавляют сливки — получается очень деликатный, слегка острый вкус. Но главное в Mates все-таки пицца — с тягучими бортами и тонкой основой. Помимо традиционных «Маргариты» или «4 сыра», есть более сложные начинки вроде прошутто с вешенками и опятами или тунца с чили. Мы остановили свой выбор на компромиссном варианте — фирменной пицце с классическим, но не скучным сочетанием бурраты, сыра пекорино, сладких томатов и базилика.

Что пробовать Карпаччо из дикого сибаса, 820 р. Пицца Mates с фермерской бурратой, узбекскими томатами, моцареллой, пекорино, базиликом, 1450 р. Домашняя паста с крабом, 980 р. Томаты с домашней рикоттой и тыквенным маслом, 690 р. Пекорино с трюфелем, медом и грецкими орехами, 650 р.

Адрес Усачева, 11а Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 920 81 11

Lele Kitchen & Bar Нисуаз с угрем и эстрагоном и пирог с бычьими хвостами на Садовой-Каретной

1 из 8 2 из 8 Филе миньон с белыми грибами и перечным соусом, 1700 р., ньокки с кроликом и грибами, 950 р., креветки с печеным томатом в лимонном соусе, 800 р. 3 из 8 Салат нисуаз с угрем, 850 р. 4 из 8 Цыпленок с палентой, 700 р. 5 из 8 Лосось с апельсиновым терияки и кенийской фасолью, 1150 р. 6 из 8 Strawberry Gimlet, 700 р. 7 из 8 Peach Daiquiri, 700 p. 8 из 8

Новый ресторан Lele получился компактным, но не тесным: помимо основного зала с серо-бежевыми креслами и сухоцветами на столах, есть и второй этаж-балкон. Встроенный винный шкаф словно растворяется в кирпичной стене, не утяжеляя пространство. Он напоминает книжный стеллаж в библиотеке, где вместо книг — винные бутылки. До верхних полок можно дотянуться, встав на стремянку, — она приставлена к шкафу. За меню отвечает Константин Атмаджан, четыре года работавший в Канаде, Москве («Эль гаучо») и Ростове-на-Дону (London Pub). В приготовлении блюд шеф тяготеет к французской технике. При этом назвать кухню французской нельзя: в меню есть паназиатские позиции вроде лосося терияки и вонтонов с крабом или целый раздел с итальянскими пастами и ризотто. Из последнего рекомендуем попробовать равиоли с бататом, которые подают в соусе из шалфея, орехов и солоноватого пармезана, — в блюде сочетаются две текстуры: мягкая начинка и похрустывающий миндаль. Если хочется съесть что‑нибудь легкое и освежающее, возьмите зеленый салат с медовой заправкой, кабачками, яблоками, тонкими слайсами твердого козьего сыра и маком или холодный суп гаспачо из авокадо, огурца, кинзы и шпината, украшенный ядрышками граната и каплями масла.

Что пробовать Большой зеленый салат с козьим сыром и медовой заправкой, 750 р. Салат нисуаз с угрем, 850 р. Зеленый гаспачо, 450 р. Равиоли с бататом, 650 р. Пирог с бычьими хвостами и муссом из пармезана, 750 р.

Адрес Садовая-Каретная, 8/1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 980 217 93 10

Что еще интересного

Летние завтраки в Saiko

Панкейки с соленой карамелью и свежими ягодами (490 р.)

Кроме аппетитной утки по-пекински теперь в ресторане на «Белорусской» можно съесть завтраки. Их готовят с 8.30 до 14.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным, поэтому сэндвичем кафу-сандо с цыпленком (450 р.) или рисовой кашей с бататом (420 р.) можно и пообедать. Порции тут очень щедрые, можно не переживать, что одного блюда окажется мало. Зато удачных позиций прилично, поэтому, если вы пришли парой, советуем взять два блюда в стол и разделить. Лучше всего заказать японский омлет с угрем (780 р.) — внутрь взбитых яиц заворачивают нежную масляную начинку из рыбы, авокадо и сливочного сыра и что‑то из сладкого. Это могут быть классические пышные панкейки с соленой карамелью и свежими ягодами (490 р.) или френч-тост с манго и ванильным соусом (560 р.).

Обновленное меню в Rockets Concept Store

В меню добавили новые авторские рецепты холодных напитков, что не может не радовать в такую погоду. На эспрессо готовят «Пралине» на сливках с соленой карамелью, эспрессо-тоник с лаймовым кордиалом и фруктовые авторские напитки: маття «Асфальт» на кокосовом молоке с малиной или взбитое пюре из дыни «Медовая дыня» с мятой. Любой напиток обойдется в 380 рублей. Если вы забежали сюда на утренний кофе и быстрый завтрак, обратите внимание на новые сырники с кремом из вареной сгущенки (420 р.), которые, к слову, готовят не только утром, а весь день; крок-мадам с окороком (450 р). или воздушную творожную запеканку с вишневым соусом (390 р.). Для тех, кто спешит, есть свежеиспеченные классические круассаны, вензеля с малиной, кексы и пироги, например, Crack Pie от Майи Клугман. Основной раздел меню команда Rockets Concept Store дополнила сочным арбузом с фетой, оливками каламата и мятой (450 р), хрустящей брускеттой с лососем и страчателлой (520 р.), гаспачо с тигровыми креветками, авокадо и огурцом (450 р.) и летним хрустящим греческим салатом (470 р.).

Восточные завтраки на открытой веранде в Maroon

«Турецкий» сет, 3900 р.

На живописной веранде с обилием яркой мебели, разноцветной посуды и растений можно съесть невероятной красоты завтраки. Тут есть отличные отдельные позиции вроде увесистого бенедикта с лососем (950 р.) или пухлых колец с творогом (240 р.), но все же главного внимания заслуживают два завтрака-сета — «Израильский» (2900 р.) или «Турецкий» (3900 р.). На первый взгляд цены кажутся неоправданно высокими, на деле такой сет можно и нужно брать на двоих, а лучше на троих. На высокой подставке из кованого железа принесут шакшуку или глазунью четырех яиц с индейкой, свежие овощи, несколько видов хлеба (питу, лепешку и ватрушку) и множество небольших закусок. Найдете ливанский хумус, мухаммару из перцев, каймак, фалафель, свежую клубнику, финики, мед и другие приятные лакомства.

Новые блюда в 15 Kitchen + Bar

Шеф Ян Бычихин когда‑то помогал запускать Sempre, поэтому новое летнее меню 15 Kitchen + Bar напоминает о зеленом ресторане на Большой Дмитровке обилием овощей и фруктов в блюдах. Холодные супы здесь готовят в виде легких кремовых текстур: есть аналог свекольника с черной смородиной (590 р.) или суп из крапивы, шпината и брокколи (570 р.). Кроме первых блюд готовят много позиций на гриле — стейк сочетают с банановым кетчупом, а лосося приносят с маринованным изюмом (1470 р.), который, увы, отвлекает от нежного вкуса рыбы. Зато в зеленый боул фруктовая сладость вписалась отлично: салатный лист, авокадо, кабачки и брокколи под щедрым слоем семян кунжута, льна, подсолнечника и тыквы дополняют свежим соусом из земляники (890 р.).

Летнее меню и лимонады в Carrots & Beans

Овсянка на кокосовом молоке с клубникой, 560 р.

Концепт-шеф Алена Гера разработала новые летние супы и прохладительные напитки, а также преобразила меню завтраков. В традиционно-летний свекольник (350 р.) добавляют чернослив и грецкие орехи и подают с сырным кремом; к основным ингредиентам супа из цветной капусты и сладкого зеленого гороха (490 р.) кладут свежую мяту, мятное масло и тыквенные семечки, а сырники из фермерского творога теперь подают не только со сметаной, но и с клубникой (560 р.). Кроме того, барную карту пополнили освежающими лимонадами: нежным с личи, лаймом и алоэ, несладким с юдзу и имбирем и освежающим с мятой и малиной. Цена любого напитка — 350 рублей.