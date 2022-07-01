Подробно рассказываем о новых ресторанах в Москве: Mates Pizza в Хамовниках, 4rest на Большой Дмитровке и Lele Kitchen Wine & Bar на Садовой-Каретной. И делимся самыми интересными новостями уже работающих — от летних завтраков в Saiko до нового меню в 15 kitchen + bar.
4rest
Сложные блюда и коктейли на карте мира
Фаршированные сморчки, грибной дюксель, бриошь, 890 р.
Лосось-сашими с морковным фрешем, 750 р.
Корпусные конфеты с фисташками, 120 р.
Создатели Анатолий Ляпидевский и Евгения Турейкис ранее уже открывали несколько проектов в Москве: Rocky, Bordo и Monkey Izakaya Bar. Последний закрыли в апреле, чтобы спустя пару месяцев запустить на его месте сразу два новых пространства: камерный Monkey Bar на нижнем этаже и 4rest — на верхнем. Концепцию 4rest описывают пространным «гастрономия на каждый день». Название тоже уходит от конкретики и несет несколько смыслов сразу: это и четвертый по счету ресторан владельцев, и место для отдыха, и приготовленные на открытом огне блюда.
Кухня в ресторане также многосоставная: в меню найдете смешение французских, испанских, португальских, итальянских и даже японских кулинарных традиций под руководством шеф-повара Валерия Чигарнова, работавшего в Beluga с Антоном Ковальковым и в «Жирке» с Георгием Трояном. Разбираться, где заканчивается Испания и начинается Франция, бессмысленно — блюда совмещают столько ингредиентов и техник, что на изучение состава каждого можно потратить несколько минут. Так, карпаччо из тунца (1100 р.) подают в виде нежного блина из свежей рыбы под соусом из красного апельсина и лемонграсса с томатами черри, черешней, гуакамоле и муссом из пряного сыра панир, а осьминога (1590 р.) сочетают с молодым горошком, сливочным биском и домашними равиоли с чоризо. Несмотря на такое разнообразие продуктов в блюдах, каждый ингредиент к месту: карпаччо пряное и в меру кислое, а морской вкус осьминога гармонично оттеняет остроту и легкую копченость чоризо. Изучать каждое блюдо интересно самостоятельно, но при желании можно обратиться за помощью к официанту или к шефу, который в первые дни работы ресторана выходит к гостям.
Отдельного внимания заслуживает меню коктейлей, которое шеф-бармен Дмитрий Сараев (Ugolek, Leveldva) представил в виде карты мира: на схеме Юго-Западной Европы каждым напитком он обозначил конкретный регион. Самый приятный вариант для лета — легкий Catalunya (Каталония) — сладкий и фруктовый аналог шприца на джине, игристом вине и персиково-земляничном кордиале.
Что пробовать
Профитроль с красной икрой и грибным чаем, 380 р.
Карпаччо из тунца с подкопченными томатами и черешней, 1100 р.
Картофель в темпуре из сена, красная икра, сыворотка, 620 р.
Осьминог с равиоли с чоризо, молодой горох и биск айоли, 1590 р.
Десерт «Таежный лес», 350 р.
Mates Pizza
Пицца с разными начинками и карбонара без бекона в новом ресторане сети
Пицца Mates, 1450 р.
Пицца страчателла, трюфель, 1900 р.
Пицца тунец, моцарелла, лук, чили, 790 р.
Nenegroni, 700 р.
Bloody Garry, 700 р.
Mátes Spritz, 700 р.
Первый Mates открыли в 2020 году на Малой Бронной в крохотном кафе за синей дверью. За прошедшие два года проект превратился в сеть — новое заведение в Хамовниках стало четвертым. Теперь в Mates на улице Усачева, по соседству с рестораном Vadvare, пекут пиццу на тонком тесте с пухлыми бортами, готовят пасту и делают коктейли, придуманные Сашей Литвиновым (Hydra Bar, «Поколение»). Новое пространство достаточно просторное: здесь два зала, открытая кухня и бар.
Кухню возглавил Владимир Ревенко («KM20»). Пасту карбонару делают по оригинальному рецепту — с сыровялеными свиными щеками гуанчале, черным перцем и желтком. Никакой панчетты и бекона в этом блюде нет. А для домашней пасты с крабом делают овощной соус «Наполи» и добавляют сливки — получается очень деликатный, слегка острый вкус. Но главное в Mates все-таки пицца — с тягучими бортами и тонкой основой. Помимо традиционных «Маргариты» или «4 сыра», есть более сложные начинки вроде прошутто с вешенками и опятами или тунца с чили. Мы остановили свой выбор на компромиссном варианте — фирменной пицце с классическим, но не скучным сочетанием бурраты, сыра пекорино, сладких томатов и базилика.
Что пробовать
Карпаччо из дикого сибаса, 820 р.
Пицца Mates с фермерской бурратой, узбекскими томатами, моцареллой, пекорино, базиликом, 1450 р.
Домашняя паста с крабом, 980 р.
Томаты с домашней рикоттой и тыквенным маслом, 690 р.
Пекорино с трюфелем, медом и грецкими орехами, 650 р.
Lele Kitchen & Bar
Нисуаз с угрем и эстрагоном и пирог с бычьими хвостами на Садовой-Каретной
Филе миньон с белыми грибами и перечным соусом, 1700 р., ньокки с кроликом и грибами, 950 р., креветки с печеным томатом в лимонном соусе, 800 р.
Салат нисуаз с угрем, 850 р.
Цыпленок с палентой, 700 р.
Лосось с апельсиновым терияки и кенийской фасолью, 1150 р.
Strawberry Gimlet, 700 р.
Peach Daiquiri, 700 p.
Новый ресторан Lele получился компактным, но не тесным: помимо основного зала с серо-бежевыми креслами и сухоцветами на столах, есть и второй этаж-балкон. Встроенный винный шкаф словно растворяется в кирпичной стене, не утяжеляя пространство. Он напоминает книжный стеллаж в библиотеке, где вместо книг — винные бутылки. До верхних полок можно дотянуться, встав на стремянку, — она приставлена к шкафу.
За меню отвечает Константин Атмаджан, четыре года работавший в Канаде, Москве («Эль гаучо») и Ростове-на-Дону (London Pub). В приготовлении блюд шеф тяготеет к французской технике. При этом назвать кухню французской нельзя: в меню есть паназиатские позиции вроде лосося терияки и вонтонов с крабом или целый раздел с итальянскими пастами и ризотто. Из последнего рекомендуем попробовать равиоли с бататом, которые подают в соусе из шалфея, орехов и солоноватого пармезана, — в блюде сочетаются две текстуры: мягкая начинка и похрустывающий миндаль. Если хочется съесть что‑нибудь легкое и освежающее, возьмите зеленый салат с медовой заправкой, кабачками, яблоками, тонкими слайсами твердого козьего сыра и маком или холодный суп гаспачо из авокадо, огурца, кинзы и шпината, украшенный ядрышками граната и каплями масла.
Что пробовать
Большой зеленый салат с козьим сыром и медовой заправкой, 750 р.
Салат нисуаз с угрем, 850 р.
Зеленый гаспачо, 450 р.
Равиоли с бататом, 650 р.
Пирог с бычьими хвостами и муссом из пармезана, 750 р.
Что еще интересного
Летние завтраки в Saiko
Кроме аппетитной утки по-пекински теперь в ресторане на «Белорусской» можно съесть завтраки. Их готовят с 8.30 до 14.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным, поэтому сэндвичем кафу-сандо с цыпленком (450 р.) или рисовой кашей с бататом (420 р.) можно и пообедать. Порции тут очень щедрые, можно не переживать, что одного блюда окажется мало. Зато удачных позиций прилично, поэтому, если вы пришли парой, советуем взять два блюда в стол и разделить. Лучше всего заказать японский омлет с угрем (780 р.) — внутрь взбитых яиц заворачивают нежную масляную начинку из рыбы, авокадо и сливочного сыра и что‑то из сладкого. Это могут быть классические пышные панкейки с соленой карамелью и свежими ягодами (490 р.) или френч-тост с манго и ванильным соусом (560 р.).
Обновленное меню в Rockets Concept Store
В меню добавили новые авторские рецепты холодных напитков, что не может не радовать в такую погоду. На эспрессо готовят «Пралине» на сливках с соленой карамелью, эспрессо-тоник с лаймовым кордиалом и фруктовые авторские напитки: маття «Асфальт» на кокосовом молоке с малиной или взбитое пюре из дыни «Медовая дыня» с мятой. Любой напиток обойдется в 380 рублей.
Если вы забежали сюда на утренний кофе и быстрый завтрак, обратите внимание на новые сырники с кремом из вареной сгущенки (420 р.), которые, к слову, готовят не только утром, а весь день; крок-мадам с окороком (450 р). или воздушную творожную запеканку с вишневым соусом (390 р.). Для тех, кто спешит, есть свежеиспеченные классические круассаны, вензеля с малиной, кексы и пироги, например, Crack Pie от Майи Клугман. Основной раздел меню команда Rockets Concept Store дополнила сочным арбузом с фетой, оливками каламата и мятой (450 р), хрустящей брускеттой с лососем и страчателлой (520 р.), гаспачо с тигровыми креветками, авокадо и огурцом (450 р.) и летним хрустящим греческим салатом (470 р.).
Восточные завтраки на открытой веранде в Maroon
На живописной веранде с обилием яркой мебели, разноцветной посуды и растений можно съесть невероятной красоты завтраки. Тут есть отличные отдельные позиции вроде увесистого бенедикта с лососем (950 р.) или пухлых колец с творогом (240 р.), но все же главного внимания заслуживают два завтрака-сета — «Израильский» (2900 р.) или «Турецкий» (3900 р.). На первый взгляд цены кажутся неоправданно высокими, на деле такой сет можно и нужно брать на двоих, а лучше на троих. На высокой подставке из кованого железа принесут шакшуку или глазунью четырех яиц с индейкой, свежие овощи, несколько видов хлеба (питу, лепешку и ватрушку) и множество небольших закусок. Найдете ливанский хумус, мухаммару из перцев, каймак, фалафель, свежую клубнику, финики, мед и другие приятные лакомства.
Новые блюда в 15 Kitchen + Bar
Шеф Ян Бычихин когда‑то помогал запускать Sempre, поэтому новое летнее меню 15 Kitchen + Bar напоминает о зеленом ресторане на Большой Дмитровке обилием овощей и фруктов в блюдах. Холодные супы здесь готовят в виде легких кремовых текстур: есть аналог свекольника с черной смородиной (590 р.) или суп из крапивы, шпината и брокколи (570 р.).
Кроме первых блюд готовят много позиций на гриле — стейк сочетают с банановым кетчупом, а лосося приносят с маринованным изюмом (1470 р.), который, увы, отвлекает от нежного вкуса рыбы. Зато в зеленый боул фруктовая сладость вписалась отлично: салатный лист, авокадо, кабачки и брокколи под щедрым слоем семян кунжута, льна, подсолнечника и тыквы дополняют свежим соусом из земляники (890 р.).
Летнее меню и лимонады в Carrots & Beans
Концепт-шеф Алена Гера разработала новые летние супы и прохладительные напитки, а также преобразила меню завтраков. В традиционно-летний свекольник (350 р.) добавляют чернослив и грецкие орехи и подают с сырным кремом; к основным ингредиентам супа из цветной капусты и сладкого зеленого гороха (490 р.) кладут свежую мяту, мятное масло и тыквенные семечки, а сырники из фермерского творога теперь подают не только со сметаной, но и с клубникой (560 р.).
Кроме того, барную карту пополнили освежающими лимонадами: нежным с личи, лаймом и алоэ, несладким с юдзу и имбирем и освежающим с мятой и малиной. Цена любого напитка — 350 рублей.