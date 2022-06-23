Кухню «Ладо» возглавил новый шеф, в «Винном базаре» появились блюда на хоспере, а команда бара Insider впервые обновила коктейльную карту очень симпатичными летними позициями. Делимся ресторанными новостями и рассказываем, что делать и пробовать в городе в ближайшее время.

Botafogo Bar Крошечный бразильский бар от Дениса Бобкова, Виталия Бганцова и Виктории Конюховой

1 из 5 2 из 5 Quatro Citrios Caipirinha, 700 р. 3 из 5 Сэндвич с мортаделлой, 800 р. 4 из 5 5 из 5

Как и небольшой бар Hitachi тех же владельцев, Botafogo (в переводе с бразильского «дать огня») скрыт от случайных глаз. Попасть в заведение можно через паб Black Swan, минуя столики и лестницы. Пространство крошечное: вмещает около сорока человек — сидячих мест совсем мало, в основном все стоят, — барную стойку и необычный санузел. С учетом маленькой площади помещения для последнего места точно не пожалели: в самом центре просторной комнаты находится практически дюшановский писсуар — с тем отличием, что это унитаз, позади которого стоит элегантная слегка потертая софа. На этом удивительное не заканчивается. Многие рецепты команда бара привезла из бразильской командировки. В барной карте есть, например, три «Кайпириньи» — классическая, цитрусовая и манговая. Этот традиционный для Бразилии коктейль готовят на кашасе — дистилляте из сока сахарного тростника. Как и «Кайпиринья», все остальные алкогольные напитки получаются крепкими, терпкими и без сложных сочетаний. В качестве комплимента к любому подают мисочку жареного арахиса. Прочие закуски — мясные и очень сытные. В увесистую порцию лазаньи добавляют слой ароматных баклажанов, а для бутерброда с говяжьим языком и маринованной красной капустой используют сладкие сдобные булочки — они более плотные и тягучие по сравнению с бриошью. Их же подают к «карне-асада» — томленому мясу с луком. Еще в Botafogo можно попробовать традиционные бразильские чебуреки пастел с начинкой из оливок и говядины, но без бульона внутри.

Что пробовать Пастел, 400 р. Карне-асада, 550 р. Крокет с яйцом и говядиной, 200 р. Лазанья, 400 р. Коктейль Mango Caipirinha, 700 р.

Адрес Солянка, ½ Время работы чт-сб 19.00–3.00 Телефон нет

Menza Вок, фо-бо и лакса на «Красном Октябре»

1 из 6 2 из 6 Королевский пад-тай, 597 р., копченый рамен с уткой, 470 р., стеклянная лапша по-сингапурски, 547 р. 3 из 6 Лакса, 527 р. 4 из 6 Чикен каннам кунг, 399 р. 5 из 6 Жареное молоко, 327 р. 6 из 6

На «Красном Октябре» заработала новая закусочная сети Menza. Первый ресторан открыли еще в 2008 году. Новое пространство маленькое и довольно тесное: бОльшую часть помещения отдали под открытую кухню — кстати, вытяжка работает исправно, и в зоне посадки запах еды с кухни совсем не чувствуется. Зацепиться за что‑то в интерьере довольно сложно. Из интересного есть множество плакатов в азиатском стиле. На них изображены различные блюда вроде раменов, суши или лапши и персонажи в стиле героев аниме. 16 лет назад Menza начиналась как лапшичная, где каждый гость самостоятельно выбирал соусы и начинки, но от этой концепции давно отказались в пользу меню с готовыми позициями. Например, появились роллы, суши, вьетнамский суп фо-бо, малайзийская лакса с карри и кокосовым молоком, сладкая курица в медово-соевой панировке и бань-ми — невесомые паровые булочки с начинкой из курицы, лука и стеклянной лапши. Среди салатов оказались даже два вида «Цезаря» — они, скажем прямо, выбиваются из концепции. При подаче фо-бо на стол ставят маленькие мисочки с лаймом, чили, мятой и острым уксусом. По желанию ими можно обогатить бульон, но он и без того достаточно пряный. Несмотря на значительное расширение меню, главным в Menza по-прежнему остается лапшичный раздел: есть стеклянная, яичная, холодная фунчоза, по-сингапурски с омлетом, копченая с уткой или тайская пад-тай. Большинство видов лапши готовят вручную на месте.

Что пробовать Бань-ми, 199 р. Малайзийская лакса с креветками, 527 р. Копченый рамен с уткой, 470 р. Стеклянная лапша с курицей в тайском соусе, 437 р.

Адрес Болотная наб., 5, стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–0.00 Телефон +7 925 048 86 33

Soul Новый гастрономический проект от команды Flør

1 из 8 2 из 8 Молодая капуста с соусом из белых грибов, 750 р. 3 из 8 Пшенная каша с нектарином, 520 р. 4 из 8 Тартар из говядины с муссом из сулугуни, 850 р. 5 из 8 Равиоли с мортаделлой и муссом из сыра, 750 р. 6 из 8 Тунец с дрессингом васаби, 980 р. 7 из 8 Сливочная уха с осетром, 860 р. 8 из 8

Константин Самарин, совладелец Flør и Untitled, открыл новый ресторан на первом этаже отеля Moss Boutique. Атмосфера получилась очень интимной и идеальна скорее для вечернего приема пищи: приглушенный свет, много фактурных материалов от шероховатого дерева до глянцевого мрамора и зеркала с потрескавшейся амальгамой. Для завтраков в теплое время больше подойдет секретная терраса, которую расположили в маленьком заднем дворике здания. За кухню отвечает Тимофей Сулима (Flør, Untitled). Меню продумано таким образом, чтобы вывести на первый план вкус главного продукта — в блюда добавляют минимум сложных соусов и специй. Карпаччо из спелых томатов подают с молодым сыром, а целый качан салата романо слегка поджаривают и поливают островатым имбирным соусом — ничего лишнего. Особенно в Soul удалась паста. В первую очередь заказывайте равиоли с начинкой из мортаделлы или лингвини из ржаной муки — их подают с олениной и брусникой, которая приятно лопается, стоит ее раскусить.

Что пробовать Равиоли с мортаделлой и муссом из сыра, 750 р. Ржаная паста с оленем и брусникой, 890 р. Тунец с дрессингом из васаби, 980 р. Гаспачо с крабом, 750 р. Лимонный тарт, 550 р.

Адрес Кривоколенный пер., 10, стр. 4, отель Moss Boutique Время работы пн-вс 7.00–23.00 Телефон +7 (495) 114 55 72

Что еще интересного

Нарядные коктейли в Insider Bar

Pear Tree, 1200 р.

В титулованном баре Insider, занявшем 13-е место в The World’s 50 Best Bars, впервые обновили коктейльную карту. Добавили четыре напитка, вдохновленных фруктовыми и древесными ароматами, — все очень красивые. Mango Tree — лимонно-мангово-сандаловый, Peach Tree — с пачули и персиком, в Banana Tree добавляют пандан и банан, а Pear Tree делают на писко, с грейпфрутом, пало-санто и грушей. Кроме того, добавили еще две позиции в раздел с крепкими коктейлями на мартини: сухой Grapevine Martini с вермутом и Insider Martini с лимонной цедрой и джином. Последний подают с оливкой-обманкой: начинку из пармезана обволакивает корпус из шоколадной глазури, а вместо косточки найдете миндаль. Если вы скучаете по классическим тропическим коктейлям, стоит попробовать пина-коладу, которую делают из кокосового рома и ананасового тихого вина собственного производства. Стоимость всех новых позиций — 1200 рублей.

Летнее меню и блюда на хоспере в «Винном базаре»

Брускетта с красной икрой, молодым горохом и сливочным сыром, 590 р.

Бренд-шеф Олег Кусов (Delicatessen и Brodо), ввел обновленные позиции в меню и сделал отдельный раздел блюд специально для хоспера. На нем готовят вырезку ягненка с обожженным романо и кремом из цветной капусты (750 р.), цыпленка с беби-картофелем и соусом ромеско на основе томатов и запеченных перцев (750 р.) или молодую морковь с соусом дзадзики и мятой (550 р.). Из основного меню обратите внимание на жареную поленту с сыром горгонзола, сладкой грушей и орешками пинии (490 р.) и на брускетту с икрой (590 р.) — во вкусе ничего необычного, зато выглядит очень празднично.

Недорогие суши с собой в Fugu

На первом этаже ТРЦ «Авиапарк» открылся небольшой корнер Fugu — маркет суши в формате с собой. Кроме готовых наборов с суши здесь можно купить роллы, сашими и разные товары из Японии, например газировку или десерт моти. Главные преимущества места — низкие цены (за три суши с лососем заплатите 315 рублей, за набор из шести острых гунканов с разными начинками — 615 р.) и скорость приготовления. Ждать заказа не придется — порции готовят чуть заранее и выставляют на ярком прилавке в стиле азиатских закусочных. Заказ можно забрать с собой на месте или оформить доставку в «Яндекс.Еде». При всех плюсах цен и экономии времени истинным любителям правильной японской кухни тут понравится далеко не все. Рис, в отличие от привычного круглозерного, используют менее клейкий и более рассыпчатый, что сильно меняет привычный вкус суши. В роллах разница чувствуется меньше благодаря соусам и дополнительным ярким во вкусе ингредиентам, которые отвлекают от основы. Еще один момент, который стоит учесть, — возможное попадание фрагментов панциря в любых позициях с крабом — к сожалению, этим грешат многие дешевые японские рестораны. В любом случае получить удовольствие от «Филадельфии» или от суши с лососем или свежим гребешком вполне можно. К слову, васаби тоже лучше купить отдельно, в Fugu он практически безвкусный. В любой день тут действуют акции: с 12.00 до 16.00 набор из супа и онигири с лососем можно купить по специальной цене в 410 рублей, а после 22.00 дают скидку 50% на все наборы.

Новый шеф и меню в «Ладо»

Стриплойн с перечным соусом, 850 р.

Новым шефом в «Ладо» стал Степан Литвин, ранее работавший в Dry & Wet и проходивший стажировку у Дмитрия Блинова. Литвин полностью перепридумал меню, и, пожалуй, это лучшее, что случилось с «Ладо» за последнее время. Теперь можно попробовать отличный зеленый хумус с горошком и гранатом (430 р.), утиную грудку со смородиновым соусом и хрустящей спаржей (790 р.), стейк стриплойн с перечным соусом и опаленными томатами (850 р.) или очень сочные куриные котлетки цукуне на шпажке. Помимо основного меню в заведении обновили завтраки, оставив раздел с удобными конструкторами. Из оригинального есть датский блин со свежими ягодами (430 р.) и хрустящий трюфельный сэндвич с сыром на гриле и томатным джемом (630 р.). А если хочется чего‑то совсем домашнего, возьмите сосиску с пюрешкой — пюрешка, правда, будет не простой, а горчичной (670 р.).

Винные дегустации на крыше в Garage Café

Начиная с 24 июня, по пятничным вечерам, шеф-бармен Анна Румянцева будет проводить винные дегустации. Проходить они будут в павильоне на крыше «Гаража». Ближайшую дегустацию «Фруктовый лед» посвятили айсвайну — десертному вину из винограда, который замораживают еще в лозе. На «Российских микровиноделах» можно будет попробовать малотиражные вина от независимых виноделов, а на «Автохтонах. Россия» — локальные крымские и ростовские сорта: сибирьковый, цимлянский черный и кокур. По выходным на крышу легко попасть и без дегустации — любой гость может подняться, чтобы выпить коктейль, лимонад, поиграть в пинг-понг или съесть десерт от шеф-кондитера Лены Набиуллиной.

Сезонное меню в My Big Love

Сливочный мусс с фисташковым бисквитом, 520 р.

В винном ресторане My Big Love, который находится в Нижнем Кисельном переулке, подготовили летнее меню с сезонными продуктами. Сливочные фетучини готовят со сморчками и строчками, добавляя пармезан (1050 р.), спаржу слегка обжаривают на гриле и подают на креме из миндаля (1050 р.), а жареную дораду поливают соусом тартар (2550 р.). Цены кусаются, в среднем за блюдо отдадите больше 1000 рублей, но за качество и вкус можно не переживать. Среди сладкого тоже есть новинки, их две: сэндвич из орехового бисквита с мороженым из ряженки (530 р.) и муссовый десерт с начинкой из ягод (520 р.).

Освежающие коктейли и легкие летние блюда в Barbosco

В Barbosco обновили сразу два меню: основное и барное. На смену сытным блюдам пришли более легкие, заказать которые теперь можно на просторной летней террасе с видом на Красную площадь. Среди блюд найдете холодные супы, например, окрошку в двух вариациях: на квасе с говяжьим языком (650 р.) или на тане с лососем (900 р.); или суп с печеными перцами и основой из огурцов, кинзы и арбуза (920 р.). Его подают с пропитанным в оливковом масле с перетертой мякотью томатов белым хлебом и хрустящей креветкой. В самые жаркие дни особенно приятно сразу перейти в раздел «К вину» и новым стартерам: салату из четырех сортов томатов (700 р.) или миксу домашних маринованных оливок с кимчи (700 р.), которое ферментируют в течение 8 дней в маринаде из апельсинового сока, соевого соуса, сахара и мирина. Самая красивая закуска, мимо которой сложно будет пройти любителям фотографировать еду, — тартар из обожженной устрицы, который шеф Артем Хижняков замешивает со свежим огурцом и листьями шисо (980 р.). Блюдо подают прямо в раковине и украшают небольшими белыми цветами и микрозеленью. Горячее тоже не обошли стороной. Для сытного обеда или ужина можно заказать бургер с котлетой из палтуса, креветками и картофелем фри (1900 р.) или фетучини на выбор: с черным трюфелем (1500 р.) или с кальмаром на гриле и сливочным соусом (1150 р.). Ко всем блюдам хорошо взять освежающий коктейль. Новых всего шесть — от прозрачного мохито на роме с кокосовой водой, мятой и тимьяном (850 р.) до Pink Mango на текиле с манго, облепихой и розовым перцем (950 р.).