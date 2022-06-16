Ресторан Kislovsky с четырьмя стихиями в меню, большая мясная лавка «Муся и второе» на Никитском бульваре, новые блюда в яркой кофейне Cobalt и летнее меню в Sempre — самое интересное о ресторанах за неделю.

Мясная лавка «Муся и второе» Вырезки, голени, туши, колбасы и сосиски на Никитском бульваре

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Владельцев два: Владимир Басов и Артем Цхакая (Big Wine Freaks). Вместе с ними проектом занимаются Максим Торганов (Beefzavod, Max’s Beef for Money), Антон Лощилов, Марат Калайджян (Big Wine Freaks, «На вина!») и Алексей Назарчук. Каждый занимается своим делом — от разделки мяса до составления и приготовления с ним блюд. Команда проекта отмечает, что работники не только торгуют мясными деликатесами, но и возрождают профессию мясника. Так, Антон Лощилов и по совместительству шеф-мясник заведения называет себя необутчером, что дословно переводится как «современный мясник». Кроме сырого здесь есть и готовые позиции. В кулинарной лавке можно купить различные паштеты, террины и риеты, жареную курицу или ягненка. Отдельно продают супы в банках — щи и солянку упаковывают в небольшие стеклянные тары с крышкой. Есть также выпечка вроде круассанов и пончиков — все это удобно брать с собой.

Что пробовать Стакан гаспачо, 370 р. Террин с фуа-гра, 345 р./100 г Рататуй, 550 р. Пастуший пирог, 650 р. Пате-крут «Довиль», 240 р./100 г

Адрес Никитский б-р, 25 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 (495) 055 65 30

Kislovsky NFT-искусство на стенах и четыре стихии в меню

1 из 7 2 из 7 3 из 7 Лингвини с крабом, 1450 р. 4 из 7 Спагетти с тартаром из розового тунца, 1100 р., филе муксуна с кабачками, 1480 р., зеленый салат с авокадо и зернистым творогом, 870 р. 5 из 7 Карпаччо из говядины с оливковым маслом и пармезаном, 1100 р. 6 из 7 Брускетта с томатами черри, 480 р. 7 из 7

Для описания нового ресторана, открывшегося в Большом Кисловском переулке, используют термин «метамодерн» — и в этом, кажется, заключается главная проблема. Возникает ощущение, что под сложным и непонятным словом скрывают не очень считываемую концепцию, при этом «метамодерн» лишь запутывает, а не направляет. Если абстрагироваться от этого понятия и приглядеться к интерьеру, можно обнаружить незаурядные детали. Например, на большие экраны выводят NFT-работы петербургской художницы Meta Rite, а стены украсили бюстами девушек, одетых по моде эпохи Возрождения. Скульптуры сделал испанский художник Херард Мас. Меню «Кисловского» шеф-повар Илья Карпаев (ранее работал в сети Four Seasons) поделил на разделы, соответствующие четырем природным стихиям. В «Воздухе» собрали позиции из птицы, в «Воде» предсказуемо много рыбы и морепродуктов, «Огонь» — это блюда на гриле, и наконец, раздел «Земля» с корнеплодами, овощами и ягодами. Несмотря на разделение, внутри разделов продукты могут смешиваться. Например, равиоли с начинкой из говядины, утиным хамоном и кусочками опаленной тыквы вы найдете в воздушном разделе, хотя утка в блюде играет не главную роль. В ресторане берите зеленый салат с авокадо и зернистым творогом, а также залом — жирную сельдь подают с беби-картофелем, который зажаривают до хрустящей корочки в чесночном масле.

Что пробовать Карпаччо из спелых томатов с моцареллой, 990 р. Зеленый салат с авокадо и зернистым творогом, 870 р. Каспийский залом с чесночным картофелем, 850 р. Утиная грудка с кукурузным пирогом и соусом из горной вишни, 980 р.

Адрес Большой Кисловский пер., 1, стр. 2 Время работы пн-вс 7.30–0.00 Телефон + 7 915 850 00 00

Фестиваль раменов Hands Asian x Ra’men

«Итираку-рамен», 850 р., «Отважный Пайтан», 850 р., «Беззаботный веган», 850 р.

Коллаборация Ra’men и азиатского необистро Hands Asian пройдет с 13 по 26 июня. В течение двух недель в заведении в Хамовниках можно попробовать три вида супов по 850 рублей. «Итираку-рамен» готовят на говяжьем бульоне с пшеничной лапшой, жареными водорослями нори и грудинкой, а в куриный «Отважный Пайтан» добавляют копченую курицу и черные древесные грибы муэр с легким табачным ароматом. Третий вариант горячего — вегетарианский «Беззаботный веган». Для его приготовления используют соевый бульон, копченый тофу, бобы эдамамэ и грибы шиитаке.

Новые блюда в Cobalt Coffee

Гаспачо, 390 р.

В ярко-синей кофейне Cobalt Coffee на «Шаболовской» обновили меню. Можно попробовать фирменный салат из спелых овощей с жареной брынзой (450 р.) или томатно-огуречный гаспачо, который подают со взбитыми сливками (390 р.). В пару к отличному кофе теперь есть и новые десерты. Например, круассан с лимонной начинкой украшают опаленной меренгой (350 р.), а сливочно-сырный крем фромаж-блан (360 р.) сервируют со свежими ягодами и хрустящими кусочками безе.

Винное лето в «Северянах»

Утиная ножка конфи с молодой морковью, 1150 р.

Чтобы отпраздновать наступление лета, в «Северянах» решили откупорить пять уникальных винных бутылок — ранее в ресторане их ни разу не разливали по бокалам. Шеф-сомелье Елена Максимова выбрала позиции, а шефы Георгий Троян и Алексей Усов придумали гастрономическое сопровождение. К розовому французскому рекомендуют брать ягодно-рыбные блюда: тартар из тунца с клубникой и медово-имбирной заправкой из лемонграсса (740 р.) или лосося на гриле с соусом бер-блан с добавлением апельсинов (1250 р.). Более насыщенные и густые красные вина из долины Луара хорошо сочетаются с томленым мясом: утиной ножкой конфи с молодой морковью (1150 р.) или вырезкой ягненка с чесночно-йогуртовым соусом (1300 р.). А к бокалу немецкого белого предложат взять что‑нибудь грибное и сливочное, например лепешку со сморчками и трюфельной сметаной (660 р.), молодую капусту из печи в соусе на основе жженого масла (990 р.) или трюфельную пасту птитим с мягкой пеной из пармезана (1100 р.).

Новые десерты в Buro TSUM

Сорбет из щавеля с кокосовым ганашем, 860 р.

Новые десерты Buro TSUM вдохновлены цветочными и фруктово-ягодными ароматами. Все получились очень симпатичными и по-летнему яркими. Есть черемуховый торт, пропитанный вишневым ликером (910 р.) и тарт татен, яблоки в котором доводят до состояния джема, карамелизируя их с ликером из бузины (620 р.). Если захочется свежий охлаждающий десерт, обратите внимание на ярко-зеленый яблочно-щавелевый сорбет (860 р.) — его сервируют с ганашем из кокоса и бисквитом, пропитанным кокосовым ликером.

Бранчи в Brodo

Сырники из ряженки, 550 р.

В гастробаре на Петровском бульваре запустили бранчи. Помимо классических яичных блюд вроде скрэмбла и яичницы есть и более интересные утренние варианты: зеленый омлет со шпинатом и трюфельным кремом в начинке (350 р.) или английский маффин с индейкой, айоли, свежими томатами и глазуньей с жидким желтком (700 р.). В Brodo также подготовили несколько блюд из творога — сырники подают с облепиховым кремом, соусом из ягод и миндальными лепестками (550 р.), а чернично-сырный чизкейк — с цитрусовым сорбетом (550 р.). Попробовать специальное меню можно каждый день, с полудня и до пяти вечера.

Летнее меню в Sempre

В новом летнем меню Sempre сделали упор на сезонные продукты, рыбу и морепродукты. В салате с кальмаром, креветками и осьминогом используют свежую цитрусовую заправку (870 р.), к свекле с козьим сыром добавляют смородиновый соус (670 р.), а ягненка, приготовленного на гриле, подают с розмариновым беби-картофелем (1350 р.). В десертных обновлениях можно заметить клубничный суп с зеленым сорбетом из базилика (450 р.) и воздушное пирожное шу с домашним фундучным мороженым (490 р.). В Sempre новинки ввели не только в меню, но и в коктейльную карту, добавив два новых напитка по 750 рублей. Коктейль № 13 смешивают из игристого, персикового ликера и жасмина, а для приготовления коктейля № 14 берут настоянный на клубнике сухой херес и лимонный биттер.