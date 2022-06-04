Десяток сыров в Shevol, симпатичные завтраки в J’pan и рамен-бургер от Underdog в Subzero— рассказываем, куда идти и что есть в городе в ближайшие дни.

Shevol de Rustic Ресторан с собственным производством сыра на территории ВДНХ

1 из 6 2 из 6 Брускетта с пастрами, 380 р. 3 из 6 Медовик с сыром страккина, 430 р. 4 из 6 Равиоли со шпинатом и страчателлой, 680 р. 5 из 6 Батат с морковным пюре и страчателлой, 520 р. 6 из 6

Сырный ресторан Shevol открыли супруги Рустам Агдаров и Олеся Шевчук, занимающаяся сыроделием с 2014 года. С тех пор Шевчук стала обладательницей международных премий (World Cheese Award и Mondial du Fromage), а произведенный ею сыр был отмечен в гиде Michelin. Продукцию сыроварни — сыры качотта, валансе, кротен, реблошон, козий канестрато и многие другие — можно купить в магазинчике, расположенном в том же здании, что и ресторан. Кроме того, в зале Shevol, за прозрачным стеклом, находится цех, где прямо на глазах у гостей производят страчателлу, моцареллу и буррату. Очевидно, что главный ингредиент кухни — это сыр во всем своем многообразии. Например, хрустящий зеленый салат с брокколи и бобами эдамаме подают с рваной моцареллой, а острый холодный томатный суп — со страчателлой. Среди закусок стоит попробовать напоминающую чернослив вяленую свеклу с рикоттой и цедрой лайма. Блюдо получается практически десертным благодаря свекольной сладости и кондитерским цитрусовым ароматам. На горячее рекомендуем ленивую лазанью: между тонкими пластами самодельного текста — томленая грудинка и крем из пармезана. А если вы не сильно голодны, но хотите выпить бокал вина с закуской, берите сырную тарелку: таледжо, горгонзолу, козий твердый и томм с лисичками принесут с ароматным гречишным медом, апельсиновым конфитюром, виноградом, голубикой и грецкими орехами.

Что пробовать Ассорти сыров, 890/1390 р. Большой зеленый салат с моцареллой, 790 р. Ленивая лазанья, 790 р. Медовик с сыром Страккина, 430 р.

Адрес Проспект Мира, 119, стр. 323 Время работы пн-вс 12.00–22.00 Телефон +7 926 744 14 64

Nome Ресторан итальянской кухни на месте кафе-кондитерской «Гретель»

1 из 6 2 из 6 Перцы рамиро с арахисовым соусом и мускатом, 570 р. 3 из 6 Утиная ножка с тыквой и соусом терияки, 470 р. 4 из 6 Утка, тыква, дор блю, 830 р. 5 из 6 Чай Анчан-ваниль, 570 р. 6 из 6

На Большой Дмитровке открылся двухэтажный ресторан итальянской кухни Nome. В интерьере много оранжевого — яркий цвет использован в отделке, обивке мебели и оформлении кожаных переплетов меню, а на стенах — декоративные элементы из цветного стекла: свет, отражаясь, причудливо падает на различные поверхности. Пол оформлен черно-белой маленькой плиткой, напоминающей мозаику, а стены в уборных выложены «кабанчиком». Во многих блюдах используют сложные соусы. Например, перцы рамиро подают с насыщенным арахисовым, говяжий язык — с густым соусом терияки на основе топленого молока, а тартар из говядины — с трюфельным айоли. В ресторане также готовят пиццу с авторскими начинками: с уткой, голубым сыром и тыквой или с крабом и спелыми помидорами. Ее, как и три вида хлеба (томатный, кофейный и с сухофруктами), делают в открытом мучном цеху — гости могут следить за всеми процессами приготовления. Десертное меню состоит из двух разделов. В первом десерты, которые собирают на кухне непосредственно под заказ: ромовая баба с лимонным кремом, ананасы с кокосовым мороженым крем-брюле или крем каталана. Во втором — сладости с витрины: их можно съесть в ресторане или взять навынос, не занимая столик.

Что пробовать Морковь чили с грибами муэр и топленым молоком, 330 р. Зеленый салат с кунжутным соусом, 530 р. Ньокки с белым грибами и соусом пармезан, 630 р. Говяжий язык с пастой орзо и топленым молоком, 670 р. Крем Каталана, 470 р.

Адрес Б. Дмитровка, 23 Время работы пн–вс 11.00–00.00 Телефон +7 (499) 575 11 85

Tine Крошечная кофейня в Lawanda Store

1 из 4 Сэндвич с ростбифом и айоли, 350 р. 2 из 4 Холодный черный кофе, 200 р., эспрессо-тоник, 350 р., ройбуш-вишня, 350 р. 3 из 4 Сэндвич с ростбифом и айоли, 350 р. 4 из 4

На Малой Бронной, внутри магазина Lawanda, где продают украшения, свечи и цветы, заработала кофейня Tine. Кухни здесь нет, всю еду привозят с собственного производственного цеха, зато есть небольшая витрина с выпечкой и десертами — лимонный и морковный кексы, булка «Завитушка», тарталетки с ягодами. Иногда с поставками бывают проблемы, поэтому вполне возможно, что не все позиции из меню будут на месте, когда вы придете в кофейню. Обычно предлагают сытные сэндвичи и круассаны с разными начинками, три вида каш, крок-мадам с курицей и сыром чеддер и творожные сырники — указано, что последние подают с лесными ягодами, на деле — с вареньем и сметаной. Еда здесь не главное — Tine, в первую очередь, кофейня. Кофе делают на зерне от «Сварщицы Екатерины», принадлежащей основателю заведения Диме Бородаю («Сойка напела», Floo Coffee). Помимо традиционных фильтр-кофе или флэт-уайта, есть авторские сладкие напитки: кокосовый латте «Баунти», орехово-карамельный капучино «Сникерс» или холодный латте с малиной и белым шоколадом. Среди некофейных вариантов — какао, маття и освежающие лимонады, например, смородиновый и ройбуш-вишня.

Что пробовать Сырники с лесными ягодами, 350 р. Лимонный кекс с цукатами, 200 р. Эспрессо-тоник, 350 р. Ройбуш-вишня, 350 р.

Адрес М. Бронная, 21/13, стр. 1 Время работы пн–пт 10.00–22.00; сб–вс 11.00–22.00 Телефон нет

Что еще интересного

Новый Chef Duck в фуд-холле «Смоленского Пассажа II»

Японский суп с уткой, 425 р., карри с уткой, 495 р.

Меню Chef Duck в фуд-холле Eat Market строится вокруг утки по-пекински. Ее выдерживают в солевом растворе, натирают специями и запекают так, чтобы добиться необходимого хруста корочки. Утку можно попробовать как в оригинальной подаче — с тонко нарезанными овощами, рисово-пшеничными лепешками и луком порей (2455 р. за целую тушку, 1255 р. — за половину), так и в составе других блюд. Например, в салате с апельсинами (355 р.), в удоне с тайским кисло-сладким соусом (455 р.) или в супе том-ям на утином бульоне (455 р.).

«Рисоварня» в «Депо»

Плов «Бахш» с зеленью, 510 р.

Ресторатор Александр Раппопорт открыл новое кафе в «Депо». В «Рисоварне» в больших чугунных казанах готовят плов: например, чайханский с барбарисом, зирой, морковью и ароматной бараниной (640 р.), пряный плов «Бахш» с большим количеством зелени (510 р.) или испанскую паэлью с морепродуктами и колбасами (710 р.). Помимо блюд из риса, в заведении делают лагман и пекут лепешки в тандыре.

Трогательные завтраки в J’pan

Love-кейки, 520 р.

Японское бистро J’pan и городское медиа «Щука» разработали меню завтраков, которое можно попробовать с 10.00 до 13.00 весь июнь. Среди новинок много умилительного: например, love-кейки (520 р.) — панкейки в форме сердца с клубникой, кремом, карамелью и зефиром, или тайяки-сэндвич в форме рыбки. Его готовят с авокадо и яйцом пашот с двумя начинками на выбор: индейкой (640 р.) или лососем (750 р.). Еще можно заказать японский сэндвич (560 р.) со взбитыми сливками, ягодами и ореховой пастой на молочном хлебе хоккайдо и напитки. Есть сливочный маття-шейк (390 р.), маття аффогато (340 р.) и коктейль на основе кокосового молока, личи и фиолетового батата (420 р.). К лету в бистро обновили и основное меню — всего добавили 14 позиций, включая десерты и напитки. Первым делом пробуйте хрустящие спринг-роллы с крабом, свежий салат с лососем и буридон из раздела с донбури с рыбной начинкой из лакедры, лосося и креветок.

Недельная коллаборация Subzero x Underdog

С 3 по 10 июня Subzero и Underdog объединятся, чтобы приготовить совместные блюда, коктейли и лимонады. В Underdog можно будет попробовать рамены: вегетарианский с кукурузой и ростками гороха или свиной с бок-чоем, эдамаме и вареным яйцом. А в Subzero гостям предложат «Рамен бургер» с тунцом, обжаренным в кунжуте — рыбу принесут между булочками из прессованной лапши, вместо хлебных. Кроме того, гастрономические команды подготовили лимитированную коллекцию мерча: лонгсливы, футболки, ароматические палочки, брелоки и соус «Барбекю юдзу». Недельная коллаборация будет сопровождаться вечеринками и музыкой: обещают диджеев и танцы.

Расширенная винная карта в Maya

В ресторане Maya винную карту обновляют регулярно — каждые семь дней сомелье Евгения Назимова дополняет и немного изменяет ассортимент вин. Большое внимание уделили французским сортам, еще есть раздел с винами из Восточной Европы, а в настоящее время изучают Новый Свет. Кроме того, раз в неделю в ресторане открывают редкие «небокальные» вина — уникальные бутылки, которые откупоривают специально под гастрономические запросы кухни.

Новые овощные блюда в Niki

Голубец с телятиной и вешенками, 990 р.

В ресторане современной русской кухни Niki обновили меню, сделав ставку на сезонные овощи: жареные кабачки с мацони и спаржей (690 р.), голубец с телятиной и вешенками (990 р.), молодая редиска с соусом из сметаны и щучьей икры (890 р.). В меню десертов появилась «Павлова» с ароматной земляникой (550 р.), а среди новых напитков — свежий лимонный квас (350 р.) и коктейль «Фисташка», который делают на основе водки, джина и грушевого дистиллята (1000 р.).

Сезонное обновление в «Винаге»

Салат с курицей, авокадо, цедрой апельсина и ореховой заправкой, 580 р.

В меню маленького ресторана «Винага» появились салат с курицей, авокадо, цедрой апельсина и ароматной ореховой заправкой (580 р.), индийские лепешки роти с курицей и маринованной капустой (600 р.) и два вида пасты: с пряным томатным соусом болоньезе (680 р.) или с песто и сливочной страчателлой (650 р.). Шеф-бармен Антон Коробов также немного обновил барную карту, добавив ягодно-кокосовый коктейль Coco Nutty, по вкусу напоминающий ароматный домашний пирог, и цитрусовый Bloody Sgroppino. Все коктейли стоят по 750 рублей.