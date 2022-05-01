Майские выходные обещают быть длинными. Чтобы сделать их увлекательнее, рассказываем о специальных бранчах, барбекю, коктейлях и скидках в ресторанах города.

Майские бранчи в ресторане Deep Fried Friends

© Restaurant by Deep Fried Friends

Команда ресторана Deep Fried Friends во главе с шеф-поваром Антоном Ковальковым и шеф-барменом Денисом Кряжевым подготовила специальные бранчи. С 30 апреля по 11 мая, каждый день, 12.00–16.00, посетители смогут попробовать блюда, придуманные для длинных выходных. В меню — куриный бульон с пармезаном и мисо-пастой (430 р.), зеленая шакшука с сезонными травами и заатаром (690 р.), нежная творожная запеканка с домашним вареньем и крамблом из печенья (550 р.), а также молочный коктейль (330 р.), который можно сделать алкогольным, добавив ром или текилу за дополнительные 300 рублей.

Адрес Яузская, 10/2, стр. 4 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00 Телефон +7 (495) 966 18 81

Фестиваль шакшуки в Plates

© Plates

Если захочется чего‑то пряного и красочного, загляните на фестиваль шакшуки в ресторан ближневосточной кухни на Мичуринском проспекте. Все майские выходные можно попробовать три новые вариации знаменитого израильского блюда: карри-шакшуку, шакшуку с шалфеем и щавелем и турецкий менемен с ароматными томатами. Будут подавать и классические позиции из основного меню: шакшуку с тянущимся сыром или более сытный вариант — с говядиной и заатаром (500–680 р.).

Адрес Мичуринский просп., 34 Время работы пн 16.00–23.00, вт-пт 12.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00 Телефон +7 (495) 646 22 62

Весенний бранч от Майи Клугман в «Кривоколенном 9с3»

© «Кривоколенный 9с3»

В первые три дня мая в офис-баре «Кривоколенный 9с3» можно сходить на бранч от авторки телеграмм-канала Eat Girl Moscow Майи Клугман. Многим место знакомо под названием «Ценципер» — так называется консалтинговая компания, работники которой придумали сделать из своего офиса винный бар. Несмотря на это, создатели проекта уверяют, что заведение всегда обозначали по адресу расположения. Как ни называй, зайти сюда на майских точно стоит. Майя и шеф-повар Никита Мальцев будут угощать гостей кюфтой с перечным соусом, мятой и маринованным луком (750 р.), круассаном с начинкой из форшмака и редиса (450 р.), а также ананасом с юдзу и сальсой (380 р.). На десерт обещают фокаччу с шоколадным джелато, оливковым маслом и малдонской солью (350 р.). Столы рекомендуют бронировать заранее. Бранчи начинаются в 12.00.

Адрес Кривоколенный пер., 9, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон нет

Барбекю от Underdog и алкобуфета «Шашлычная»

© Underdog

Известные многим гастрохулиганы из Underdog совместно с алкобуфетом «Шашлычная» устроят барбекю. Команды поменяются заведениями. Так, 7 мая в Underdog приготовят шашлыки, а на следующий день в «Шашлычной» можно будет попробовать еду от Underdog. Например, бургер на грузинский манер с сыром сулугуни, шпинатом и маринованной сливой или хот-доги: с кебабом из барашка, мятой и сацебели или с брискетом, перечным соусом и маринованным луком.

Фестиваль кушияки в «Соли»

© «Соль»

С 1 по 10 мая шеф Максим Кулешов готовит специальное меню твистов на азиатский стритфуд: будут небольшие шашлыки кушияки из грибов эрингов в пяти китайских специях (400 р.), из острой кукурузы (200 р.), из тигровых креветок в беконе и соусе якитори (550 р.) и куриной котлеты с зеленым луком, желтком и кунжутным маслом (450 р.). Еще обещают корейское пулькоги из свинины в яблочно-грушевом маринаде (400 р.) и филе камчатского краба в шпинате, похожее на азиатскую версию долмы (650 р.). К закускам шеф-бармен Максим Юркин составил карту для идеального праздного бранча — берите зеленый лимонад с щавелем и лаймом, гречишный латте или Mary на кимчи со смесью перцев.

Адрес Солянка, ½, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 790 66 90

Неспешные завтраки и обновленное меню в Lila Pastry

© Lila Pastry

С 1 по 10 мая в Lila Pastry будут готовить завтраки с 9.00 до 15.00. Это отличная новость для тех, кто не привык рано вставать на выходных, но успеть съесть сырников все же хочет. Кроме долгих утренних позиций, есть бонус: совсем недавно шеф-повар Екатерина Серебрякова обновила основное меню. Среди новинок — фалафель с кремом и томатами в пите (650 р.), бургер с моцареллой (650 р.), лосось с соте из овощей (1750 р.) или розовое ризотто с треской и луковым муссом (790 р.).

Адрес Сретенка, 22/1, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 (495) 607 10 01

Барбекю-бранч и новые завтраки в Smoke BBQ

© Smoke BBQ

1 мая в мясном ресторане Smoke BBQ приготовят свиной томагавк с белой спаржей и луковым конфитюром (6500 р.). Порция обещает быть большой — смело берите на компанию из 3–4 человек. К нежному мясу предлагают взять аргентинское или калифорнийское красное вино. Кроме того, с 1 мая начнут готовить завтраки с 9.00 до полудня. Шеф-повар Алексей Каневский придумал утреннее меню из сытных блюд: половина авокадо на гриле с лососем (850 р.), шакшука из трех или шести яиц с брискетом (650 р./1200 р.) или яйца бенедикт с лососем (760 р.). Можно попробовать и любимый завтрак шефа — неожиданно сладкую кашу с жареной колбасой (450 р.).

Адрес Трубная, 18 Время работы пн-чт, вс 9.00–23.00, пт-сб 9.00–0.00 Телефон +7 (499) 399 53 72

Скидки на меню и игристое в подарок в «Матрешке»

© «Матрешка»

Если окажетесь на завтраке в ресторане «Матрешка», вас с радостью угостят бокалом игристого. Для дневных посетителей команда проекта подготовила щедрые скидки на меню — до 50%. Ими можно воспользоваться с понедельника по среду. Гостям, которые планируют праздничное барбекю за городом, в лавке при ресторане предлагают купить уже замаринованное мясо для шашлыка: курицу, свинину или осетра. А если вы совсем не планируете готовить самостоятельно, берите еще и готовые супы: грибные щи (860 р.), борщ с уткой (860 р.) или уху из стерляди и лосося (1950 р.). Их нужно будет разогреть на дачной кухне.

Адрес Кутузовский просп., 2/1, стр. 6 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 (495) 025 25 65

Пикник-бранч в «Турандот»

© «Турандот»

7 и 8 мая в «Турандот» устроят пикники в формате BBQ. Специально для мероприятия каменный флорентийский дворик при ресторане украсят большим количеством зелени и цветов. В гастрономической программе — мини-шашлыки из курицы, говядины или овощей, люля-кебаб, а также рыба, приготовленная на гриле. Билет на одного взрослого обойдется в 7750 рублей с алкоголем и в 6950 рублей без.

Адрес Тверской б-р, 26, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 739 00 11

BBQ-марафон в «Доме культур»

© «Дом культур»

Команда «Дома культур» решила пойти ва-банк и сделать шашлычный марафон, меняя меню каждые несколько дней. С 2 по 4 мая на огне будут готовить свинину и курицу с гарниром из печеного баклажана и помидоров. С 5 по 7 мая — ребро кальби су-вид: нежное мраморное мясо бычка — нечастый гость в московских заведениях. А завершится марафон сибасом, запеченным с томатами. К майским выходным шеф-бармен ДК Владимир Аринушкин также подготовил специальное барное меню. В ресторане можно будет попробовать мичеладу (620 р.), шоты хреновухи (280 р.) и перепридуманную «Кровавую Мэри» — Curry Mary (740 р.).

Адрес Сретенка, 23/25, стр. 1 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00 Телефон +7 (495) 748 89 28