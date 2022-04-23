Мы прошлись по московским ресторанам и отобрали 70 отличных вариантов завтрака. Блюда разделили на 7 разделов: «Блины» и «Творог» в качестве сладкого, «Яйца», «Каши» и «Сытное» — для более питательного утра, «Веганское» для приверженцев растительной диеты и «Хлеб» для любителей сэндвичей и тостов.

Творожное и молочное

Творог с земляникой в Londri за 750 р., пн-пт 9.00–13.00, сб-вс 9.00–14.00

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Страчателла с земляникой в «Кофемании» за 690 р., пн-вс 10.00–22.00

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Сырники с ягодами в Uilliam’s за 450 р., пн-вс 8.30–16.00

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Сырники — одно из самых простых и часто употребляемых утренних блюд. Основу для запеченных шариков можно выбрать разную: их готовят из обычного или топленого творога, рикотты или даже тофу. Классический вариант можно попробовать в итальянском Uilliam’s: воздушные сырники дополняют начинками на выбор — от мандаринового соуса до ягод годжи. В Sempre как основу выбрали топленый творог — получилось не менее сладко, но более сливочно. Такие принесут с самыми привычными добавками — малиновым соусом и сметаной. Еще один вариант запеченного творога — легкую запеканку — делают в «Северянах». Ее покрывают вишневым соусом и взбитыми со сгущенкой сливками. Другой вид, более плотный по текстуре, готовят в Verd — это творожный аналог чизкейка «Сан-Себастьян», который подобно другим позициям ресторана вдохновлен каталонской кухней. При запекании творог получает карамельную баскскую корочку, а для баланса сладости к кусочку принесут йогурт.

Более сытная альтернатива сырникам и запеканкам — вареники с творогом. В семейных ресторанах грузинской кухни «Мама Tuta» они ленивые, но не скучные: с медово-сметанным соусом и вареньем из тутовника — больших темных ягод, похожих на ежевику. Сейчас завтраки из «Мама Тута» подают только в Maritozzo, другом ресторане Арама Мнацаканова, расположившимся на этаж выше. Есть и итальянская версия вареников — более плотные равиоли из Margarita Bistro. Их начиняют большим количеством творожной массы и поливают кокосовым соусом для сладости.

Творог — это еще и отличный самостоятельный завтрак. В новом утреннем меню Londri можно найти зернистый с земляникой и медом, а в Pino — взбитый со сливками и ягодным вареньем, которое принесут в отдельной креманке. Последний — пожалуй, самый воздушный из всех возможных вариантов, в паре с кофе получите нежный, бодрящий и очень легкий завтрак. За густым греческим йогуртом отправляйтесь в Eva — здесь его смешивают с четырьмя видами начинок: от клубники с маття до малины с инжиром. А для быстрого завтрака выбирайте страчателлу с вареньем в «Кофемании» — сеть большая, поэтому ресторан поблизости найти будет легче.

Яйца

Йогурт с травами и яйцами пашот в Blanc за 590 р., пн-вс 9.00–14.00

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Глазунья, брынза, перцы в «Рихтере» за 420 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00

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Скрэмбл с арахисовой пастой и авокадо в «Доме Культур» за 590 р., пн-вс 12.00–16.00

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У завтраков из яиц есть два преимущества: в них мало углеводов (если только пашот не лежит на большом куске хлеба), и сочетать их можно практически со всеми продуктами. Например, в J’Pan яйца взбивают и укладывают слоями в традиционный японский омлет тамагояки, который приносят с угрем в рыбном соусе унаги. В Folk на Цветном тоже есть интересные сочетания с яйцами. Могут принести большую сковороду с двумя яйцами пашот, пастой из баклажанов, красным соусом и длинной лепешкой — невероятно сытно и пряно. Блюдо похоже на шакшуку, но получается нежнее и менее яичным во вкусе. Если хотите съесть классическую версию ближневосточного блюда, загляните в новую кофейню The Waterfront на Полянке. Запеченные яйца с насыщенным томатно-перечным соусом отдадут в классическом варианте или в мясном — с пеперони и копченым сливочным маслом.

Более привычным способом яйца готовят в бистро Share — белковый омлет дополняют легким салатом и поджаренными креветками. Или в ресторане при отеле «Рихтер», где глазунью дополняют брынзой, перцами и большим количеством зелени.

Каши

Каша из кедровых орехов с сорбетом из брусники в «СибирьСибирь» за 480 р., пн-пт 9.00–14.00, сб-вс 9.00–16.00

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Пшенная каша на топленом молоке с клубникой в Ava за 490 р., пн-вс 9.00–12.00

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Сливочная гречка с пармезаном и трюфельным маслом в Kalabasa за 570 р., пн-пт 9.00–16.00, сб-вс 10.00–16.00

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В детстве каша на завтрак многим казалась безвкусной массой, но рестораны давно и успешно развенчивают этот миф и предлагают зерновые завтраки, по многогранности вкуса сопоставимые с любым другим блюдом меню. Секрет кроется не только в необычных ингредиентах, но и способе приготовления. Например, в семейной кондитерской Kalabasa сливочную гречку с пармезаном и трюфельным маслом делают по принципу ризотто — каша получается нежной, с легким грибным вкусом. Итальянскими техниками вдохновлялись также в Capito: здесь овсянку на манер карбонары готовят с яйцом, сливочным маслом и беконом — завтрак больше напоминает об известной пасте, чем о тарелке геркулеса.

Поклонники каши делятся на два типа: одни едят ее с солью, другие — с сахаром. Если вы относите себя ко вторым, загляните утром в мексикано-испанский бар Mañana: из южноамериканской амарантовой крупы вам сварят кашу с карамелизованными бананами в миске на миндальном и кокосовом молоке. Еще один нестандартный сладкий вариант — кукурузная каша эларджи в «Хачапури и вино». В бюджетный ресторан грузинской кухни можно зайти не только за стандартным перекусом, но и в качестве эксперимента: кашу тут варят с тягучим сулугуни и абрикосовым джемом.

Блины, оладьи и панкейки

Рёшти с рикоттой и красной икрой в «Поколении» за 870 р., пн-вс 12.00–17.00

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Безглютеновые панкейки в Pino за 400 р., пн-вс 8.00–12.30

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Панкейки с манговым соусом, карамелью и ягодами в Untitled за 650 р., пн 12.00–22.00, вт-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00–22.00

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Классические панкейки с карамелью, манговым кремом и ягодами предлагают в Untitled — камерном кафе на Яузском бульваре с домашней атмосферой. Если стандартной порции вам мало, отправляйтесь в Caffé Mandy’s на Покровке за роял-панкейком — тарелкой разломанного теста с джемом и свежими ягодами, которую советуют брать на двоих. Еще один сытный вариант — dutch baby — приносят в «Скворце» на Патриарших. Блюдо выглядит как пирог, но на самом деле это то же блинное тесто, которое запекают, а не жарят. Толстый блин в кафе покрывают маскарпоне и вишней, получается отличная альтернатива французскому тосту или целой стопке панкейков.

Для тех, кому необычный вкус важнее большой порции, в «Без рецепта» пекут оладьи из цукини с соусом «Цезарь», который готовят из мягкого тофу. Такие подойдут и вегетарианцам, и просто любителям овощей по утрам.

Не все, что называют оладьями, готовят из муки и сахара. Очень сытные драники из картофеля и пармезана в Capito отдают с пастромой, сметаной и зеленым луком. С уверенностью скажем, что это один из лучших вариантов плотного завтрака — сливочные благодаря сыру оладьи с сочным мясом, густым голландским соусом и пряным луком созданы для тех, кто не привык пить смузи по утрам. Еще один похожий завтрак — рёшти, или швейцарский блин, состоящий только из картофеля, который готовят в «Поколении». К нему добавляют начинку на выбор: рикотту и красную икру или слабосоленого лосося и сливочный сыр.

Сытное

Турецкий завтрак на двоих в Blau за 1530 р., пн-вс 10.00-23.00

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Английский завтрак в «Доме Культур» за 720 р., пн-вс 12.00–16.00

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«Завтрак на улице Dizengof для двоих» в Dizengof за 2100 р., пн-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00

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Когда мы особенно голодны, хочется, чтобы завтрак точно оказался большим, но угадать с размером порции получается не всегда. Чтобы гарантированно наесться, выбирайте «составные» завтраки из большого количества ингредиентов по типу английского — такой готовят в «Доме культур» с поправкой на то, что бекон обжаривают в кленовом сиропе, а свиную колбаску заменяют куриной. В «Матрешке» концепцию национальных завтраков переосмыслили под российские регионы: есть вологодский завтрак с творогом, тамбовский с окороком и дальневосточный с морепродуктами. Последний состоит из трех полноценных блюд: нежного омлета с крабовым мясом, блинов с красной икрой и запеканки на десерт.

Вторая категория сытных утренних блюд — завтраки на двоих. В ресторане османской кухни Blau с другом или партнером можно разделить турецкий сет: омлет или глазунью принесут с хумусом из батата, пастой из баклажанов, мягким сыром каймак и другими небольшими закусками. Еще один большой ближневосточный набор готовят в Dizengof 99: это набор из яиц, утиного ростбифа, гравлакса из лосося и множества израильских намазок. Главное преимущество «завтрака на улице Dizengof для двоих» — в количестве напитков, которые к нему принесут. Всего их шесть, а два из них — алкогольные: можно выбрать из мимозы, сидра или мартини с тоником.

Веганское

Драники из репы с соусом из тофу и артишоков в Carrots and Beans за 490 р., пн-пт 8.00–16.00, сб-вс 10.00–16.00

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Бутерброд с кешью-сыром, маринованной морковью и нори в «Кооперативе Черном» за 360 р., пн 8.00–19.00, вт-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00

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Скрэмбл из нута в «Котомке» за 390 р., пн-вс 10.00-19.00

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Несмотря на то, что московские завтраки состоят в основном из яиц и молочных продуктов, повара все чаще экспериментируют с растительными ингредиентами. Постепенно веганских опций становится больше, а некоторые из них в своей питательности не уступают омлету или сэндвичу с лососем. Сытный веганский завтрак можно найти в кофейне при церкви Antipa — блюдо из обжаренного булгура и овощей отдают с баклажанами, кабачками и перцем на гриле.

Заменить ингредиенты на растительные еще проще в сладких завтраках. В Introvert Place мини-панкейки пекут на овсяном молоке, вместо яиц используют тыкву, а в качестве добавок кладут сметану из кешью и масло из банана. Альтернативу творожным сырникам придумали в Angel Cakes и Touch of Matcha: в кондитерской на Патриарших их получают из миндального творога, а в Green Café в Москва-Сити — из тофу и маття. Зеленый чай встречается во многих блюдах Touch of Matcha: особенно рекомендуют приходить за веганскими вафлями с тартаром из клубники, мороженым и карамелью из кокоса — однозначно самым фотогеничным блюдом кафе.

На хлебе

Пирог с мортаделлой, козьим сыром и чили-джемом в Restaurant № 13 за 1140 р., пн-вс 9.00–16.00

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Бейгл с баклажанами и сальсой из трав в Cobalt Coffee за 450 р., пн-вс 8.00–21.00

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Брускетта с вителло тоннато в Sartoria Lamberti за 870 р., сб-вс 12.00-16.00

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Сэндвичи подходят к любому приему пищи, но особенно органично вписываются в завтрак: хлеб дает чувство сытости, а начинка богата на белок — особенно если она состоит из яиц, как в новой кофейне на Чистых прудах Kiosk 1936. Местный бутерброд с яично-горчичным паштетом оказался сбалансированным сочетанием сладкой бриоши и кисло-пряной начинки. Другой необычный завтрак из хлеба и яиц приносят в Eva — на пышные лепешки собственного приготовления выкладывают скрэмбл, нежный соус со шпинатом и кусочки краба. Порция такая сытная, что можно было бы заказать ее на двоих, но, скорее всего, вам не захочется делиться.

Отдельную категорию составляют звезды социальных сетей — фотогеничные открытые сэндвичи или тосты. Например, тартин с лососем из «2046», где на хрустящий хлеб из Bakery Layerz намазывают сливочный сыр с песто и покрывают порцией рыбы — настолько щедрой, что она чувствуется гораздо лучше остальных ингредиентов. Другой инстаграмный бутерброд собирают в «Северянах»: тост пропитывают нежным трюфельно-сливочным соусом бешамель и укладывают на него аккуратные рулеты из мортаделлы.

Из овощных вариантов стоит обратить внимание на бейгл с баклажанами и сальсой из трав в новом Cobalt Coffee: выпечка большая, начинки много — все, как мы любим. А на сладкий завтрак заходите в Mátes: здесь пушистый японский хлеб поджаривают по принципу французского тоста, заливают домашней карамелью, отдают с шариком мороженого и кусочками банана — получается сладко, сливочно и очень сытно.

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