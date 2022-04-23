Мы прошлись по московским ресторанам и отобрали 70 отличных вариантов завтрака. Блюда разделили на 7 разделов: «Блины» и «Творог» в качестве сладкого, «Яйца», «Каши» и «Сытное» — для более питательного утра, «Веганское» для приверженцев растительной диеты и «Хлеб» для любителей сэндвичей и тостов.

Творожное и молочное

Творог с земляникой в Londri за 750 р., пн-пт 9.00–13.00, сб-вс 9.00–14.00 1 из 10 Страчателла с земляникой в «Кофемании» за 690 р., пн-вс 10.00–22.00 2 из 10 Взбитый творог в Pino за 350 р., пн-вс 8.00–12.30 3 из 10 Ленивые вареники с вареньем из тутовника в «Мама Tuta» за 470 р., пн-вс 11.00–12.00 4 из 10 Йогурт, малина, инжир в Eva за 420 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00 5 из 10 Запеканка с вишневым соусом в «Северянах» за 440 р., пн-вс 9.00–16.00 6 из 10 Равиоли с творогом в Margarita Bistro за 560 р., пн-пт 9.00–13.00, сб-вс 9.00–14.00 7 из 10 Запеканка «Сан-Себастьян» в Verd за 500 р., пн-пт 10.00–14.00, сб-вс 11.00–14.00 8 из 10 Сырники из топленого творога в Sempre за 400 р., пн-вс 10.00–13.00 9 из 10 Сырники с ягодами в Uilliam’s за 450 р., пн-вс 8.30–16.00 10 из 10

Сырники — одно из самых простых и часто употребляемых утренних блюд. Основу для запеченных шариков можно выбрать разную: их готовят из обычного или топленого творога, рикотты или даже тофу. Классический вариант можно попробовать в итальянском Uilliam’s: воздушные сырники дополняют начинками на выбор — от мандаринового соуса до ягод годжи. В Sempre как основу выбрали топленый творог — получилось не менее сладко, но более сливочно. Такие принесут с самыми привычными добавками — малиновым соусом и сметаной. Еще один вариант запеченного творога — легкую запеканку — делают в «Северянах». Ее покрывают вишневым соусом и взбитыми со сгущенкой сливками. Другой вид, более плотный по текстуре, готовят в Verd — это творожный аналог чизкейка «Сан-Себастьян», который подобно другим позициям ресторана вдохновлен каталонской кухней. При запекании творог получает карамельную баскскую корочку, а для баланса сладости к кусочку принесут йогурт. Более сытная альтернатива сырникам и запеканкам — вареники с творогом. В семейных ресторанах грузинской кухни «Мама Tuta» они ленивые, но не скучные: с медово-сметанным соусом и вареньем из тутовника — больших темных ягод, похожих на ежевику. Сейчас завтраки из «Мама Тута» подают только в Maritozzo, другом ресторане Арама Мнацаканова, расположившимся на этаж выше. Есть и итальянская версия вареников — более плотные равиоли из Margarita Bistro. Их начиняют большим количеством творожной массы и поливают кокосовым соусом для сладости. Творог — это еще и отличный самостоятельный завтрак. В новом утреннем меню Londri можно найти зернистый с земляникой и медом, а в Pino — взбитый со сливками и ягодным вареньем, которое принесут в отдельной креманке. Последний — пожалуй, самый воздушный из всех возможных вариантов, в паре с кофе получите нежный, бодрящий и очень легкий завтрак. За густым греческим йогуртом отправляйтесь в Eva — здесь его смешивают с четырьмя видами начинок: от клубники с маття до малины с инжиром. А для быстрого завтрака выбирайте страчателлу с вареньем в «Кофемании» — сеть большая, поэтому ресторан поблизости найти будет легче.

Яйца

Йогурт с травами и яйцами пашот в Blanc за 590 р., пн-вс 9.00–14.00 1 из 10 Глазунья, брынза, перцы в «Рихтере» за 420 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00 2 из 10 Омурайсу с тартаром в «Агнце» за 560 р., пн-вс 9.00–12.00 3 из 10 Зеленый омлет в Avocado Queen за 650 р., пн-вс 9.00–12.00 4 из 10 Иранская яичница в Folk за 580 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00 5 из 10 Зеленая шакшука в Flaner за 650 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 10.00–13.00 6 из 10 Японский омлет с угрем в J’Pan за 650 р., пн-вс 10.00–12.00 7 из 10 Белковый омлет с креветками и шпинатом в Share за 690 р., пн-пт 8.00–13.00, сб-вс 10.00–13.00 8 из 10 Красная шакшука в Waterfront за 500 р., пн-пт 7.59–21.00, сб-вс 8.59–21.00 9 из 10 Скрэмбл с арахисовой пастой и авокадо в «Доме Культур» за 590 р., пн-вс 12.00–16.00 10 из 10

У завтраков из яиц есть два преимущества: в них мало углеводов (если только пашот не лежит на большом куске хлеба), и сочетать их можно практически со всеми продуктами. Например, в J’Pan яйца взбивают и укладывают слоями в традиционный японский омлет тамагояки, который приносят с угрем в рыбном соусе унаги. В Folk на Цветном тоже есть интересные сочетания с яйцами. Могут принести большую сковороду с двумя яйцами пашот, пастой из баклажанов, красным соусом и длинной лепешкой — невероятно сытно и пряно. Блюдо похоже на шакшуку, но получается нежнее и менее яичным во вкусе. Если хотите съесть классическую версию ближневосточного блюда, загляните в новую кофейню The Waterfront на Полянке. Запеченные яйца с насыщенным томатно-перечным соусом отдадут в классическом варианте или в мясном — с пеперони и копченым сливочным маслом. Более привычным способом яйца готовят в бистро Share — белковый омлет дополняют легким салатом и поджаренными креветками. Или в ресторане при отеле «Рихтер», где глазунью дополняют брынзой, перцами и большим количеством зелени.

Каши

Каша из кедровых орехов с сорбетом из брусники в «СибирьСибирь» за 480 р., пн-пт 9.00–14.00, сб-вс 9.00–16.00 1 из 10 Пшенная каша на топленом молоке с клубникой в Ava за 490 р., пн-вс 9.00–12.00 2 из 10 Каша из амаранта с карамелизированными бананами в Mañana за 420 р., пн-вс 12.00–17.00 3 из 10 Конопляная каша, манго, ягоды в «Соль» за 400 р., сб-вс 12.00–18.00 4 из 10 Овсянка с пармезаном, беконом и шпинатом в Capito за 450 р., пн-вс 12.00–17.00 5 из 10 Эларджи в «Хачапури и вино» за 193 р., пн-вс 12.00–16.00 6 из 10 Пшенная каша с раковыми шейками в «Dr. Живаго» за 720 р., пн-пт 6.00–12.00, сб-вс 7.00–14.00 7 из 10 Кукурузная каша с рассыпчатой халвой и манго в Cosmic Latte за 350 р., пн-вс 9.00–21.00 8 из 10 Каша из цельного овса, варенье из фейхоа, фисташки, хвоя в Folk за 480 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00 9 из 10 Сливочная гречка с пармезаном и трюфельным маслом в Kalabasa за 570 р., пн-пт 9.00–16.00, сб-вс 10.00–16.00 10 из 10

В детстве каша на завтрак многим казалась безвкусной массой, но рестораны давно и успешно развенчивают этот миф и предлагают зерновые завтраки, по многогранности вкуса сопоставимые с любым другим блюдом меню. Секрет кроется не только в необычных ингредиентах, но и способе приготовления. Например, в семейной кондитерской Kalabasa сливочную гречку с пармезаном и трюфельным маслом делают по принципу ризотто — каша получается нежной, с легким грибным вкусом. Итальянскими техниками вдохновлялись также в Capito: здесь овсянку на манер карбонары готовят с яйцом, сливочным маслом и беконом — завтрак больше напоминает об известной пасте, чем о тарелке геркулеса. Поклонники каши делятся на два типа: одни едят ее с солью, другие — с сахаром. Если вы относите себя ко вторым, загляните утром в мексикано-испанский бар Mañana: из южноамериканской амарантовой крупы вам сварят кашу с карамелизованными бананами в миске на миндальном и кокосовом молоке. Еще один нестандартный сладкий вариант — кукурузная каша эларджи в «Хачапури и вино». В бюджетный ресторан грузинской кухни можно зайти не только за стандартным перекусом, но и в качестве эксперимента: кашу тут варят с тягучим сулугуни и абрикосовым джемом.

Блины, оладьи и панкейки

Рёшти с рикоттой и красной икрой в «Поколении» за 870 р., пн-вс 12.00–17.00 1 из 10 Безглютеновые панкейки в Pino за 400 р., пн-вс 8.00–12.30 2 из 10 Оладьи из цуккини с соусом «Цезарь» в «Без рецепта» за 450 р., пн-вс 8.00-14.00 3 из 10 Dutch baby с вишней в «Скворце» за 420 р., пн-чт 9.00–22.00, пт 9.00–23.00, сб 10.00-23.00, вс 10.00–22.00 4 из 10 Картофельные оладьи с пастрами в Capito за 690 р., пн-вс 12.00–17.00 5 из 10 Блинчики креп-сюзетт с греческим йогуртом в Grace за 550 р., пн-пт 8.00-13.00, сб-вс 10.00-13.00 6 из 10 Японские панкейки в Remy за 350 р., пн-вс 8.00–12.00 7 из 10 Роял панкейк, ягоды, джем в Mandy’s за 750 р., пн-вс 9.00–12.00 8 из 10 Блины, страчателла, трюфель в Ugolёk за 650 р., пн-вс 10.00-14.00 9 из 10 Панкейки с манговым соусом, карамелью и ягодами в Untitled за 650 р., пн 12.00–22.00, вт-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00-23.00, вс 10.00–22.00 10 из 10

Классические панкейки с карамелью, манговым кремом и ягодами предлагают в Untitled — камерном кафе на Яузском бульваре с домашней атмосферой. Если стандартной порции вам мало, отправляйтесь в Caffé Mandy’s на Покровке за роял-панкейком — тарелкой разломанного теста с джемом и свежими ягодами, которую советуют брать на двоих. Еще один сытный вариант — dutch baby — приносят в «Скворце» на Патриарших. Блюдо выглядит как пирог, но на самом деле это то же блинное тесто, которое запекают, а не жарят. Толстый блин в кафе покрывают маскарпоне и вишней, получается отличная альтернатива французскому тосту или целой стопке панкейков. Для тех, кому необычный вкус важнее большой порции, в «Без рецепта» пекут оладьи из цукини с соусом «Цезарь», который готовят из мягкого тофу. Такие подойдут и вегетарианцам, и просто любителям овощей по утрам. Не все, что называют оладьями, готовят из муки и сахара. Очень сытные драники из картофеля и пармезана в Capito отдают с пастромой, сметаной и зеленым луком. С уверенностью скажем, что это один из лучших вариантов плотного завтрака — сливочные благодаря сыру оладьи с сочным мясом, густым голландским соусом и пряным луком созданы для тех, кто не привык пить смузи по утрам. Еще один похожий завтрак — рёшти, или швейцарский блин, состоящий только из картофеля, который готовят в «Поколении». К нему добавляют начинку на выбор: рикотту и красную икру или слабосоленого лосося и сливочный сыр.

Сытное

Турецкий завтрак на двоих в Blau за 1530 р., пн-вс 10.00-23.00 1 из 10 Английский завтрак в «Доме Культур» за 720 р., пн-вс 12.00–16.00 2 из 10 Калифорнийский завтрак со слабосоленой форелью в «Жемчугах» за 1200 р., пн-вс 10.00–23.00 3 из 10 Большой завтрак с куриной грудкой в «Культурном коде» за 740 р., пн-вс 9.00–23.00 4 из 10 Японский завтрак на двоих в Izumi за 1300 р., пн-вс 11.00–13.00 5 из 10 Шведский завтрак в «Ни свет ни заря» за 470 р., пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 6 из 10 Дальневосточный завтрак в «Матрешке» за 1450 р., пн-пт 9.00-12.00, сб-вс 9.00–14.00 7 из 10 Завтрак с яйцами в «Ровеснике» за 250 р., пн-чт 9.00–1.00, пт-сб 9.00–6.00, вс 9.00–1.00 8 из 10 Завтрак с пастрами, скрэмблом и камамбером в Restaurant № 13 за 1480 р., пн-вс 9.00–16.00 9 из 10 «Завтрак на улице Dizengof для двоих» в Dizengof за 2100 р., пн-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00 10 из 10

Когда мы особенно голодны, хочется, чтобы завтрак точно оказался большим, но угадать с размером порции получается не всегда. Чтобы гарантированно наесться, выбирайте «составные» завтраки из большого количества ингредиентов по типу английского — такой готовят в «Доме культур» с поправкой на то, что бекон обжаривают в кленовом сиропе, а свиную колбаску заменяют куриной. В «Матрешке» концепцию национальных завтраков переосмыслили под российские регионы: есть вологодский завтрак с творогом, тамбовский с окороком и дальневосточный с морепродуктами. Последний состоит из трех полноценных блюд: нежного омлета с крабовым мясом, блинов с красной икрой и запеканки на десерт. Вторая категория сытных утренних блюд — завтраки на двоих. В ресторане османской кухни Blau с другом или партнером можно разделить турецкий сет: омлет или глазунью принесут с хумусом из батата, пастой из баклажанов, мягким сыром каймак и другими небольшими закусками. Еще один большой ближневосточный набор готовят в Dizengof 99: это набор из яиц, утиного ростбифа, гравлакса из лосося и множества израильских намазок. Главное преимущество «завтрака на улице Dizengof для двоих» — в количестве напитков, которые к нему принесут. Всего их шесть, а два из них — алкогольные: можно выбрать из мимозы, сидра или мартини с тоником.

Веганское

Драники из репы с соусом из тофу и артишоков в Carrots and Beans за 490 р., пн-пт 8.00–16.00, сб-вс 10.00–16.00 1 из 10 Бутерброд с кешью-сыром, маринованной морковью и нори в «Кооперативе Черном» за 360 р., пн 8.00–19.00, вт-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00 2 из 10 Банановые оладьи с кокосовой карамелью в КМ20 Food за 700 р., пн-вс 11.00–15.00 3 из 10 Булгур с овощами в Antipa за 300 р., пн-вс 9.00–21.00 4 из 10 Кокосовый творог, тофу, хурма, цветы в «Л.Е.С.» за 570 р., пн-пт 12.00–14.00, сб-вс 10.00–14.00 5 из 10 Сырники из миндальной рикотты в Angel Cakes за 620 р., пн-вс 8.30–22.00 6 из 10 Тыквенные мини-панкейки в Introvert Place за 550 р., пн-вс 11.00–22.00 7 из 10 Жареный батат, гуакамоле, авокадо, брокколи в Pinch за 690 р., пн-вс 8.30–16.00 8 из 10 Матча-вафли с кокосовым мороженым в Touch of Matcha за 590 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 10.00–16.00 9 из 10 Скрэмбл из нута в «Котомке» за 390 р., пн-вс 10.00-19.00 10 из 10

Несмотря на то, что московские завтраки состоят в основном из яиц и молочных продуктов, повара все чаще экспериментируют с растительными ингредиентами. Постепенно веганских опций становится больше, а некоторые из них в своей питательности не уступают омлету или сэндвичу с лососем. Сытный веганский завтрак можно найти в кофейне при церкви Antipa — блюдо из обжаренного булгура и овощей отдают с баклажанами, кабачками и перцем на гриле. Заменить ингредиенты на растительные еще проще в сладких завтраках. В Introvert Place мини-панкейки пекут на овсяном молоке, вместо яиц используют тыкву, а в качестве добавок кладут сметану из кешью и масло из банана. Альтернативу творожным сырникам придумали в Angel Cakes и Touch of Matcha: в кондитерской на Патриарших их получают из миндального творога, а в Green Café в Москва-Сити — из тофу и маття. Зеленый чай встречается во многих блюдах Touch of Matcha: особенно рекомендуют приходить за веганскими вафлями с тартаром из клубники, мороженым и карамелью из кокоса — однозначно самым фотогеничным блюдом кафе.

На хлебе

Пирог с мортаделлой, козьим сыром и чили-джемом в Restaurant № 13 за 1140 р., пн-вс 9.00–16.00 1 из 10 Бейгл с баклажанами и сальсой из трав в Cobalt Coffee за 450 р., пн-вс 8.00–21.00 2 из 10 Лепешка из печи с крабом, скрэмблом и зеленым тахини в Eva за 1100 р., пн-пт 9.00–12.00, сб-вс 9.00–14.00 3 из 10 Гречневый тост, утка, крем из желтка в «Pavillion Пруд Патрики» за 930 р., пн-вс 10.00–14.00 4 из 10 Сэндвич с мортаделлой в «Северянах» за 820 р., пн-вс 9.00–16.00 5 из 10 Тартин с лососем в «2046» за 690 р., пн-пт 8.00–21.30, сб-вс 10.00–21.30 6 из 10 Сэндвич с яичным паштетом и горчицей в Kiosk1936 за 550 р., пн-вс 9.00–22.00 7 из 10 Панини с куриной грудкой и соусом сальса в Dolce far Niente за 350 р., пн-пт 10.00–12.00, сб-вс 10.00–14.00 8 из 10 Карамельный тост с бананом в Mates за 550 р., пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00 9 из 10 Брускетта с вителло тоннато в Sartoria Lamberti за 870 р., сб-вс 12.00-16.00 10 из 10

Сэндвичи подходят к любому приему пищи, но особенно органично вписываются в завтрак: хлеб дает чувство сытости, а начинка богата на белок — особенно если она состоит из яиц, как в новой кофейне на Чистых прудах Kiosk 1936. Местный бутерброд с яично-горчичным паштетом оказался сбалансированным сочетанием сладкой бриоши и кисло-пряной начинки. Другой необычный завтрак из хлеба и яиц приносят в Eva — на пышные лепешки собственного приготовления выкладывают скрэмбл, нежный соус со шпинатом и кусочки краба. Порция такая сытная, что можно было бы заказать ее на двоих, но, скорее всего, вам не захочется делиться. Отдельную категорию составляют звезды социальных сетей — фотогеничные открытые сэндвичи или тосты. Например, тартин с лососем из «2046», где на хрустящий хлеб из Bakery Layerz намазывают сливочный сыр с песто и покрывают порцией рыбы — настолько щедрой, что она чувствуется гораздо лучше остальных ингредиентов. Другой инстаграмный бутерброд собирают в «Северянах»: тост пропитывают нежным трюфельно-сливочным соусом бешамель и укладывают на него аккуратные рулеты из мортаделлы. Из овощных вариантов стоит обратить внимание на бейгл с баклажанами и сальсой из трав в новом Cobalt Coffee: выпечка большая, начинки много — все, как мы любим. А на сладкий завтрак заходите в Mátes: здесь пушистый японский хлеб поджаривают по принципу французского тоста, заливают домашней карамелью, отдают с шариком мороженого и кусочками банана — получается сладко, сливочно и очень сытно.