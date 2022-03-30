Из России на неопределенный срок уходят европейские бренды, и какое‑то время будет труднее купить привычные продукты. Предлагаем обратить внимание на российские альтернативы итальянской муке, «Несквику» и ликерным конфетам от Fazer.

Лимонады Lemonardo

У Lemonardo найдется все: от черри-колы до безалкогольного пунша. Все красители натуральные, а вместо белого сахара — сиропы или стевия.

Где купить Lemonardo, 149 р.
Льняное масло

По полезным свойствам льняное масло не уступает оливковому, а стоит существенно дешевле. Жарить на нем нельзя, а вот заправлять салаты — отлично.

Где купить «Актронг», 179 р.
Шоколад «Особый»

На фабрике имени Крупской решили добавить в темный шоколад молоко и морскую соль. Совсем не горький, так что понравится и детям.

Где купить «Лента», 121 р.
Конфеты «Чио Рио»

Почти «Твикс»: молочный шоколад, мягкая тянущаяся карамель и воздушный рис. Килограмм съедается на раз.

Где купить «Озон», 261 р. за 500 г
Чай «Мана бодрости»

Если скучаете по травяным чаям после того, как iHerb перестал доставлять в Россию, присмотритесь к «Мане». Сборы на любой случай собирают из местных трав.

Где купить «Мана», 300 р.
Йогурты «Молочная культура»

Несладкие йогурты с дополнительной гранолой в крышке — здоровая альтернатива готовым завтракам.

Где купить «Утконос», 99 р.
Томаты «Дядя Ваня»

Томаты в собственном соку сложно использовать для сверхбыстрой пасты, но из них получается превосходное гаспачо.

Где купить «Озон», 123 р.
Мука высшего сорта «Макфа»

Для выпечки хлеба нужна мука с высоким содержанием белка. Такая бывает у «Макфы» — у отдельных партий до 12% белка в составе. Подойдет и для фокаччи.

Где купить «Озон», 68 р.
Капсулы для кофемашин от «Человека и парохода»

Кофе для капсульных кофемашин давно научились делать локальные обжарщики — например, «Человек и пароход» и Verlé.

Где купить «Человек и пароход», 790 р.
Какао MacChocolate

«Несквик» уходит, а MacChocolate навсегда с нами. Вкус менее деликатный, но все такой же насыщенный.

Где купить «Утконос», 124 р.
Кленовый сироп

Этот кленовый сироп варят в Пензенской области. На вкус — точь-в-точь канадский. Жаль, что компания пока не производит кленовые карамельки.

Где купить «Вкусвилл», 485 р.
Конфеты «Столичные»

Внутри темного шоколада — помадка, пропитанная натуральной русской водкой. Смотрите на срок годности: чем свежее, тем вкуснее.

Где купить «Аленка», 290 р.