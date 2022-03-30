Из России на неопределенный срок уходят европейские бренды, и какое‑то время будет труднее купить привычные продукты. Предлагаем обратить внимание на российские альтернативы итальянской муке, «Несквику» и ликерным конфетам от Fazer.
У Lemonardo найдется все: от черри-колы до безалкогольного пунша. Все красители натуральные, а вместо белого сахара — сиропы или стевия.
По полезным свойствам льняное масло не уступает оливковому, а стоит существенно дешевле. Жарить на нем нельзя, а вот заправлять салаты — отлично.
На фабрике имени Крупской решили добавить в темный шоколад молоко и морскую соль. Совсем не горький, так что понравится и детям.
Почти «Твикс»: молочный шоколад, мягкая тянущаяся карамель и воздушный рис. Килограмм съедается на раз.
Если скучаете по травяным чаям после того, как iHerb перестал доставлять в Россию, присмотритесь к «Мане». Сборы на любой случай собирают из местных трав.
Несладкие йогурты с дополнительной гранолой в крышке — здоровая альтернатива готовым завтракам.
Томаты в собственном соку сложно использовать для сверхбыстрой пасты, но из них получается превосходное гаспачо.
Для выпечки хлеба нужна мука с высоким содержанием белка. Такая бывает у «Макфы» — у отдельных партий до 12% белка в составе. Подойдет и для фокаччи.
Кофе для капсульных кофемашин давно научились делать локальные обжарщики — например, «Человек и пароход» и Verlé.
«Несквик» уходит, а MacChocolate навсегда с нами. Вкус менее деликатный, но все такой же насыщенный.
Этот кленовый сироп варят в Пензенской области. На вкус — точь-в-точь канадский. Жаль, что компания пока не производит кленовые карамельки.
Внутри темного шоколада — помадка, пропитанная натуральной русской водкой. Смотрите на срок годности: чем свежее, тем вкуснее.