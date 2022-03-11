Позиций с необычными ингредиентами становится меньше: шефы ищут аналоги многим зарубежным продуктам, но заменить можно не все. Итальянские клецки в Москве и раньше готовили не везде. Это отличная замена пасте: они нежнее и мягче, а начинки могут быть такими же многообразными. Нашли 10 интересных вариантов, которые можно попробовать прямо сейчас.
Uilliam’s
Ньокки из тыквы с горгонзолой, каштаном и шалфеем за 650 рублей
Несмотря на большое разнообразие ресторанов на Патриарших прудах, открытый одиннадцать лет назад Uilliam’s по-прежнему занимает важное место на гастрономической карте района. В классическом итальянском ресторане, названном в честь своего создателя — Уиллиама Ламберти, ньокки в меню можно найти всегда. Начинки меняют в зависимости от сезона: сейчас их готовят из картофельно-тыквенного теста и при подаче посыпают ломтиками горгонзолы и чипсами из шалфея. Нескучный вариант для вегетарианцев, уставших от томатных соусов.
Powerhouse
Ньокки с пастрами из индейки и шпинатом за 480 рублей
Обновляя меню, создатели «Дома силы» решили обратились к тем, у кого сами любят поесть, — команде «Телебистро». Окончательный список блюд разработали в феврале: хот-доги и батат фри теперь соседствуют с более сложными позициями, например, жареными ньокки со шпинатом и домашним пастрами из индейки.
Прежде всего, Powerhouse — клуб и бар, поэтому к картофельным шарикам обязательно берите один из фирменных коктейлей. Например, Apple Martini на виски и абрикосовом ликере.
Loro
Ньокки с черной икрой и страчателлой за 1390 рублей
Местными ньокки легко угодить любителям роскоши: блюдо подают с черной икрой и страчателлой. Перед углеводным блюдом из картофеля шеф-повар Николай Вовчинский советует выбрать легкие закуски: например, салат с козьим сыром и томатами (690 р.) или мини-кальмары с зеленой сальсой (890 р.).
Rossini
Ньокки с лангустинами за 580 рублей
В ресторане, названном в честь итальянского композитора-кулинара, готовят один вид ньокки: с лангустинами, под смесью из креветочного биска, сливок и самбала — тайского чили-соуса. Демократичная цена радует, но порция совсем небольшая. Для плотного ужина советуем также заказать пиццу: классическую «Маргариту» (450 р.) или фирменную «Русскую» (1800 р.) с лососем, закрывающим корочки.
Black Thai
Пряное массаман-карри с телячьими щечками и кокосовыми ньокки за 990 рублей
Александр Раппопорт называет тайскую кухню своей любимой. Неудивительно, что Black Thai ресторатор создавал с размахом: двухэтажное пространство в красно-золотых тонах сопровождает необъятное меню с двумя десятками горячих блюд.
В разделе с горячим, кроме сибаса и стейков, можно найти массаман-карри — пряную смесь из кокосового молока и специй: лемонграсса, кардамона и гвоздики. Соус подают с томленой телятиной и азиатским вариантом ньокки — из картофеля и кокосовой муки.
Pino
Ньокки с горохом и страчателлой за 1200 рублей, ньокки с креветками за 1100 рублей
В ресторане Александра Оганезова нет привязки к какой‑либо национальной кухне и даже ньокки готовят на свой лад. Картофель в тесте заменили на манную муку, а вместо традиционной формы «клецкам» придают вид толстой продолговатой пасты или крохотных шариков. Крупные подают со страчателлой и горохом, мелкие — с креветками под сливочным соусом. Цены на блюда достаточно высокие — если хотите ньокки с креветками по более доступной цене, можно заглянуть в ресторан Gentle тех же владельцев. Традиционно картофельные ньокки тут готовят не со сливочным, а с томатным соусом, за 770 рублей.
Muse
Копченые ньокки с бурратой за 1500 рублей, ньокки с палтусом за 1100 рублей
Еще один проект Александра Оганезова, где можно съесть ньокки, — открытая три месяца назад «Муза». Картофельные подушечки здесь приносят с палтусом или с соусом из копченого сыра скаморца и шариком бурраты.
Недавно к команде присоединился известный по Alice шеф-повар Артем Чудненко, для Muse он разработал специальное меню. Советуем пробовать мини-романо с фенхелем и кунжутной пастой тхиной (1300 р.) и грибное ризотто с трюфелем (1500 р.).
Gigi
Ньокки с черносливом и говяжьими щечками за 650 рублей и еще 5 видов
Изначально Gigi открывали как бюджетную моноконцепцию с говорящим названием «Папа Ньокки». Несколько месяцев назад владельцы решили расширить помещение и меню: к ньокки добавили еще две базовых итальянских позиции — пиццу и пасту.
Несмотря на изменения, картофельные подушечки все еще остаются визитной карточкой заведения. Всего готовят шесть видов. Если хотите классический вариант, берите ньокки с соусом из четырех сыров (550 р.): моцареллы, грана-падано, скаморцы и горгонзолы, а для более смелого настроения есть фаршированные черносливом с говяжьими щечками (650 р.).
Sage
Ньокки с белыми грибами и копченой утиной грудкой за 690 рублей
В декабре прошлого года в Москве открылся Sage. Ресторан владельца одних из самых востребованных ресторанов Петербурга Duo и Harvest — Дмитрия Блинова и московского ресторатора Владимира Перельмана быстро стал любимцем всех столичных гастроэнтузиастов.
Кроме хита ресторана — большой курицы-гриль, которую надо заказывать минимум на двоих, и сочного пирога с бычьими хвостами, здесь подают увесистую порцию обжаренных ньокки с мясным соусом, белыми грибами, уткой и муссом из сыра пекорино.
Tinta
Ньокки с рагу из утки и еще 11 видов
Пасту для блюда предлагают выбрать самостоятельно из десяти видов. Между плоскими паппарделле и кольцами каламарата спрятались картофельные ньокки. Определяясь с начинкой, пользуйтесь большим выбором интересных вариантов: можно взять позицию с соусом из вонголе и рыбным бульоном (750 р.) или пасту с белыми грибами и фундуком (650 р.).