В Петербурге хорошо гулять везде, но на Петроградской стороне можно еще и отлично позавтракать, пообедать и поужинать. Сделали большой гид по району с картой, чтобы было понятно, куда идти на настойки, где искать лучшие хачапури и прятаться от пронизывающего майского ветра.

Saro

© @saro_restaurant/Instagram*

Очень красивый ресторан на набережной Адмирала Лазарева. В солнечные дни здесь много света, который переливается на мраморных столешницах, а в пасмурную погоду сверкать остается громоздкой люстре под потолком. В меню — много овощей, морепродуктов и пасты. Берите равиоли с рикоттой и лимоном (790 р.) или ньокки с кремом из цукини, укрытые двумя внушительными тигровыми креветками (850 р.), вино (его тут более сотни вариантов) и ждите открытия террасы. Летом с нее открываются виды на сумасшедшие закаты.

Адрес наб. Адмирала Лазарева, 22 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 929 156 55 60

«Футура бистро и пекарня»

© @futurabistro/Instagram*

«Футура» — мультипроект во дворе «Ленполиграфмаша»: в одноэтажных зданиях по соседству работают бистро и бар. По будням забегайте в бистро на обед, который меняется каждый день, в выходной день приходите на бранч ради датского завтрака (550 р.) и выпечки, негласно признанной самой классной в городе. Наш фаворит — бриошь с кофейным глейзом (220 р.). В баре наливают натуралку от молодых виноделов, которая отлично заходит в паре со свежим хлебом с маслом (180 р.) и мини-панкейками с камамбером (350 р.).

Адрес наб. реки Карповки, 5, корп. 36, на территории «Ленполиграфмаша» Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон +7 999 534 45 09

Georgiani

© @georgiani.place/Instagram*

Грузинское бистро, в котором не боятся экспериментировать с аутентичной едой. Хачапури по-аджарски (490 р.) здесь готовят на хрустящем тесте, напоминающем французский багет, а в хинкали заворачивают лосось и шпинат (120 р.). Перед визитом учтите: перспектива сидеть плечом к плечу с другими гостями не должна вас смущать. Все-таки это бистро, тем более — грузинское.

Адрес Чкаловский просп., 38 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 929 156 67 27

Grecco

© @grecco_spb/Instagram*

Средиземноморский ресторан с потрясающими завтраками, в котором чувствуешь себя не в Петербурге, а в отеле где‑нибудь на европейском курорте. Утром в печи готовят пышные лепешки с лососем, авокадо, томатами и сыром фета и собирают овощи и намазки в большой греческий завтрак (690 р.). Если завтрак вы проспали, не расстраивайтесь: выбирайте из основного меню всевозможные мезе, пряные пиде (это турецкая альтернатива пицце в виде лодочки), пасту с морепродуктами и рыбу из печи. Поставьте точку ударных размеров эклером с ягодами и в следующий раз приходите пораньше.

Адрес Рыбацкая, 2 Время работы пн-пт 8.30–0.00, сб-вс 10.00–0.00 Телефон +7 (812) 986 09 39

«Сад»

© @gardenspb/Instagram*

Представьте дом где‑то за городом, с камином, белыми скатертями, нарядной «бабушкиной» посудой и выходом в собственный сад. Все это можно найти в ресторане «Сад». Правда, привычной домашней едой вас здесь не накормят, кухня тут средиземноморская. В печи готовят питы и лепешки на манер пиццы, которые нужно брать с намазками (все по 240 р.) вроде дзадзики и сальсы из печеных овощей. Продолжить стоит самолепной пастой с трюфелем (950 р.) и гратеном из цветной капусты (720 р.). Летом посреди яблоневого сада открывают террасу, где особенно хорошо весной среди цветущих деревьев. Кстати, от проезжей части он огорожен каменной стеной, и детей туда можно отпускать, не тревожась (но подумайте, стоит ли брать их с собой).

Адрес Б.Зеленина, 23а Время работы пн 11.00–23.00, вт-вс 10.00–23.00 Телефон +7 911 923 02 33

Harvest

© @harvestbyduo/Instagram*

Выдающийся ресторан на Петроградке от Duoband (Duo, Tartarbar) — Дмитрия Блинова и Рината Маликова. Блинова любят все за умение делать кухню как fine dining, но по гораздо меньшим ценам. В ресторане Harvest большую часть меню посвятили овощам и морепродуктам. Пробуйте паштет из брокколи (390 р.), хлеб с маслом к нему принесут комплиментом, вяленую свеклу с сыром (450 р.) и пирог с цветной капустой и сморчками (550 р.). К ним смело просите подобрать вино из карты, собранной из образцов знаменитых винодельческих регионов, биодинамики и оранжей.

Адрес просп. Добролюбова, 11, БЦ «Добролюбов» Время работы пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 13.00–1.00 Телефон +7 911 922 27 46

Frantsuza Bistrot

© @frantsuzabistrot/Instagram*

Петербургу несказанно повезло, что у него есть Duoband: прокладывая путь местной гастрономии, Дмитрий Блинов и Ринат Маликов взяли курс на Францию. В ресторане, напоминающем французские брассери, только чуть больше и наряднее, подают всю французскую классику в стиле Duoband. Первым делом стоит пробовать пирог с рапанами (750 р.), террин из фуа-гра (990 р.) и картофельный гратен с черным трюфелем (550 р.).

Адрес наб. Адмирала Лазарева, 22 Время работы пн-вс 13.00–0.00 Телефон +7 (812) 500 52 63

Recolte

© @recoltespb/Instagram*

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Recolte — единственный ресторан Duoband с приглашенным шеф-поваром. Сюда Дмитрий Блинов позвал Алексея Алексеева, ранее собиравшего сложносочиненные сеты в ресторане Nordic. С Recolte у них все серьезно: здесь строгий интерьер со скатертями на столах и блюда высокой кухни с замороченной подачей. На блюдце словно для конфет приносят датские пончики с черной икрой (1100 р.), а тарелку с брокколи, топинамбуром и слайсами трюфеля (750 р.) засыпают цветами. С детьми, кстати, сюда нельзя: вход запрещен для гостей младше 14 лет.

Адрес просп. Добролюбова, 11 Время работы пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 13.00–1.00 Телефон +7 911 146 26 96

Probka

© @probka_restaurant/Instagram*

Канонический итальянский ресторан Арама Мнацаканова, который работает уже двадцать лет. В дровяной печи пекут пиццу (690–4900 р., самая дорогая — с черной икрой), подают самодельную пасту (950–2390 р.) и предлагают пойти на сделку с диетой: порции десертов явно рассчитаны на троих. Есть и по-итальянски углеводные завтраки: круассаны с заварным кремом (360 р.), вафли с ягодным соусом и сметаной (650 р.) и бенедикт с лососем и красной икрой на бриоши (790 р.).

Адрес Зоологический пер., 2/4, БЦ «Газпром нефть» Время работы пн-пт 9.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00 Телефон +7 921 918 69 10

R14

© @r14_rest/Instagram*

За пределами Карповки ресторанная жизнь на Петроградке не заканчивается. Один из поводов уйти в сторону Аптекарской набережной — итальянский ресторан Арама Мнацаканова R14. Он чуть непринужденнее «Пробки»: здесь яркий интерьер и панорамные окна, откуда открывается вид на Большую Невку. В меню — итальянская еда со всеми ее достоинствами: паста ручной работы с камчатским крабом (990 р.) или со свежим тунцом (1100 р.) и неаполитанская пицца, на которую выкладывают больше десятка начинок. Пиццы небольшие, поэтому попробовать можно сразу несколько — например, с бурратой и вялеными томатами (1000 р.), с ветчиной и трюфельным кремом (850 р.) и с морепродуктами (900 р.).

Адрес Академика Павлова, 5, ТОЦ River House Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 921 918 69 69

«Мастер и Маргарита»

© @pizzeriadifabbrica/Instagram*

Пицца, коктейли, бесплатный бильярд — трио, ради которого стоит заглянуть в ресторан напротив Ботанического сада. Неаполитанскую пиццу здесь пекут в дровяной печи при температуре 485 градусов, отчего начинка остается сочной, а бортики становятся легкими и с характерными леопардовыми пятнышками. В меню — почти 20 видов пиццы, самые интересные — с лососем, маскарпоне и шпинатом (480 р.) и с тигровыми креветками и соусом песто (520 р.). Сочетать ее предлагают с коктейлями (их тут с два десятка), рядом с каждым из которых подписано, чего от него ждать: кислости, сладости, горькости или терпкости.

Адрес Аптекарский просп., 2 Время работы пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00 Телефон +7 (812) 912 58 08

Subzero II

© @subzerosushi/Instagram*

Бар с очень большими порциями роллов на улице Академика Павлова. Блюдо здесь готовят с шапочкой из тартара или выложенным поверх татаки и подают с щедрой порцией зелени и орешками. Цена за порцию варьируется от 450 до 850 рублей. Помимо роллов, режут сашими, собирают боулы и готовят глазированную в соусе терияки рыбу или мясо — яки. И пусть Subzero есть еще на Рубинштейна и на Василеостровском рынке, но с панорамным видом — только здесь.

Адрес Академика Павлова, 5, ТОЦ River House Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (812) 927 64 38

Match

© @matchbistro/Instagram*

На углу Большого проспекта Петроградской стороны с недавних пор работает небольшое, но уютное бистро. Лучше всего заходить сюда на ужин после насыщенного дня и, утонув в ярко-салатовом диване, выбирать закуски в стол: лосося в соусе понзу (530 р.), страчателлу с песто и анчоусами (370 р.) и хлебную корзину с тартином и злаковыми хлебцами, к которому принесут взбитое масло с вялеными томатами и пармезаном (280 р.). Когда дело дойдет до горячего, берите теплый салат с креветками и нежнейшей томатной заправкой (470 р.) и орзо с куриными сердечками (570 р.).

Адрес Пионерская, 3/15 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 921 917 71 71

«Ателье Tapas & Bar»

© @ateliertapasbar/Instagram*

В Петербурге испанской кухни немного, всего лишь с десяток мест. «Ателье» — одно из них, и здесь Испанию мешают с Мексикой, интерьер пестрит цветами, а меню — традиционными закусками, которыми легко заставить весь стол. Главные в меню — гуакамоле с начос (650 р.), небольшие бутерброды пинчос с хамоном и хурмой (450 р.) и тако с тунцом (280 р.). Их приятно брать вместе с коктейлями на мексиканском алкоголе: мескале, роме и чивасе. Можно пойти и по другому пути и заглянуть на завтрак за пшенкой с хурмой (290 р.) или зеленой гречкой с опаленным лососем (370 р.).

Адрес Лахтинская, 8 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 921 904 08 55

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Sight Coffee & Dine

© @sightcoffeedine/Instagram*

Кафе Sight — подходящее место для красивого завтрака, ужина или спонтанного перерыва на кофе. Утром сюда стоит зайти за свежим хлебом и выпечкой, тостами и панкейками, вечером — за любопытной, но понятной едой вроде кукурузного супа с креветками (480 р.) и пасты с рагу из утки (620 р.). Вне зависимости от времени на часах выбирайте фильтр, фруктово-травянистые коктейли в лаконичной подаче и вино из подборки с шампанским, игристым и оранжами. Летом работает чудесная зеленая терраса в закрытом дворе.

Адрес Б.Зеленина, 24, вход с Корпусной улицы Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон +7 921 994 64 24

Litera G

© @litera__g/Instagram*

Ресторан грузинской кухни, напоминающий модное, но уютное кафе где‑нибудь в центре Тбилиси. Столы украшают разветвленные канделябры со свечами, стены небрежно потертые, а с потолка свисают растения. Помимо привычной грузинской еды, в ресторане лепят традиционные круглые вареники с сыром — квари (350 р.) и подают макароны с мясом (480 р.) по рецепту бабушки шеф-повара. Советуем приходить голодными и присмотреться к грузинскому вину.

Адрес Гатчинская, 2/54 Время работы пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00 Телефон +7 999 032 02 54

«Ленторг»

© @lentorgbar/Instagram*

Ресторан с демократичными обедами и классным стритфудом на Большой Зелениной улице. Меню здесь модное, но простое (настолько, что большую часть блюд принято есть руками). Можно выбрать хот-дог с сырной сосиской (390 р.), сытный американский сэндвич рубен с пастрами (390 р.) или зайти в будни и объесться полноценным обедом, который здесь меняют каждую неделю и составляют из закуски, супа, горячего и напитка на выбор. Условный набор из хумуса, картофельного супа и птитима с вялеными томатами и чаем будет стоить скромных 490 рублей.

Адрес Б.Зеленина, 19 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (812) 944 00 40

«На вина!»

© @navina_barshop/Instagram*

Если хочется бутерброда с колбасой и вина, вам непременно именно в этот бар. Полки забиты образцами от частных виноделен. Бокалы подписывают именами гостей, чтобы никто случайно не выпил чужой петнат, а на кухне собирают идеальные закуски: бутеры с докторской колбасой (340 р.), нарезку салями (280 р.) и сет из артишоков, вяленых томатов и оливок (390 р.).

Адрес Кронверкский просп., 65 Время работы пн-чт, вс 13.00–1.00, пт-сб 13.00 до последнего посетителя Телефон +7 921 912 74 00

Pio nero

© @pio.italiano/Instagram*

Итальянский ресторан с римской пиццей — в отличие от неаполитанской тесто у нее хрустящее. Пицца здесь небольшого размера, на одного, и начинку на нее выкладывают щедро. Отдельный, но очень убедительный повод зайти в Pio nero — ранние завтраки с привычной едой: сырниками, блинами, кашами и бенедиктами. Набор из сырников со сметаной (430 р.) и эспрессо (160 р.) обойдется в 590 рублей.

Адрес Большой просп. П.С., 20/5 Время работы пн-вс 8.30–23.00 Телефон +7 952 213 58 82

Mona

© @mona.rest/Instagram*

Итальянский ресторан Mona — отличное место для завтрака. Здесь есть четыре вида сырников, в том числе из рикотты с черносливом и сметаной (380 р.), четыре вида блинов, половина из которых льняные, шесть вариантов тостов, интереснее всего звучат ржаные с лососем (470 р.) и в стиле итальянской закуски вителло-тоннато (490 р.). А еще четыре каши, с десяток блюд из яиц, пара сладких блюд — всего более 30 завтраков. Из основных блюд в обязательном порядке готовят неаполитанскую пиццу на тонком тесте с 15 вариантами начинок, самые неочевидные — с гуакамоле и лососем (540 р.) и с говядиной и печеной тыквой (540 р.).

Адрес Каменноостровский просп., 47 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 921 993 50 47

Vakh

© @vakh.rest/Instagram*

На кухне ресторана Vakh повара готовят под руководством шефа из Грузии, который лепит хинкали и печет хачапури едва ли не с детства. Обычными вариациями грузинских блюд шефа уже не удивишь, остается придумывать новые. Поэтому в ресторане можно попробовать хинкали с чернилами каракатицы и морепродуктами (550 р.) или найти нечастые в Петербурге завтраки в грузинском стиле. Утром пекут хачапури в стиле бенедикта (600 р.) и подают сырники с соусом фейхоа (400 р.).

Адрес Б.Зеленина, 34 Время работы пн-чт, вс 11.00–0.00, пт-сб 11.00 и до последнего посетителя Телефон +7 995 595 99 95

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Colors

© @colors.spb/Instagram*

Новая спешелти-кофейня на улице Ленина. Сюда с удовольствием приходят не только местные жители, но и петербуржцы из других районов, поэтому свободный стол найти непросто. Кофе варят на зерне московских обжарщиков Roasting Brew, а к нему дают панкейки с банановым кремом (360 р.), гриль-чиз с беконом и луковым мармеладом (460 р.) и пекут лимонный кекс с черной смородиной (200 р.).

Адрес Ленина, 27 Время работы пн-пт 9.00–21.00, сб-вс 10.00–21.00 Телефон +7 921 552 03 81

Verlé Garden

© @verlegarden/Instagram*

Кофейня знаменитых петербургских обжарщиков у сквера Низами. Тех самых, дрипы которых вам привозят с доставкой из «Самоката». Кофе — неоспоримое достоинство Verlé, сюда можно зайти за классикой, фильтром или сезонными напитками. Есть зерно из Эфиопии, Гондураса, Кении, Бурунди и Сальвадора, не забудьте забрать упаковку с собой. К кофе пекут впечатляющий тарт с громадной меренговой шапочкой (270 р.) и собирают гранолу с вишней (350 р.). Летом у кофейни появляется мини-терраса с мебелью, как у фонтанов в парижском саду Тюильри.

Адрес Каменноостровский просп., 25 Время работы пн-пт 9.00–21.00 Телефон нет

Fika

© @fikaspb/Instagram*

Веган-бистро, которое понравится даже тем, кто с предубеждением относится к растительной кухне. Первым делом нужно съесть отличную лазанью с соевым фаршем (350 р.) и киш с начинкой из нутового омлета (220 р.). Все десерты готовят сами, особенно хороши торты и творожные сырки. А банановый кекс (220 р.) с чашкой фильтр-кофе может стать полноценным завтраком.

Адрес Аптекарский просп., 2 Время работы пн-вс 12.00–21.00 Телефон +7 921 924 55 89

Nothing Fancy

© @nothingfancy.project/Instagram*

Модное кафе с ЗОЖ-ориентиром на Большом проспекте Петроградской стороны. Первое работает на Социалистической улице с осени, но уже настолько полюбилось петербуржцам, что открытие новой точки оказалось неизбежным. В чем все дело? Кажется, виноваты боулы огромных размеров, идеальная подборка завтраков и самодельные миксы из свежевыжатых соков. Берите Pink Panther (330 р.) с грейпфрутом, гранатом и гималайской солью, боул с лососем, киноа и соусом манго-юдзу (590 р.) или тост с риетом из тунца (450 р.) и садитесь за металлический стол, облокотившись на стену из оранжевой кожи, воображая себя где‑нибудь в Нью-Йорке. Главное, приходите с утра — или будьте готовы к ожиданию в очереди.

Адрес Большой просп. П.С., 35а Время работы пн-вс 8.00–20.00 Телефон +7 911 722 97 52

Santé

© @sante.spb/Instagram*

Аперитивный бар в стиле ар-нуво от адептов французского шика — команды бистро Opetit. Барную карту здесь стоит рассмотреть и прочесть целиком: в ней три блока, каждый из которых посвящен одному из французских регионов и традиционным для них напиткам. Пробуйте Bonbon Negroni (550 р.) с кокосовой водой и какао, Provence Martini (550 р.) с лимонной вербеной, а если вы за рулем — не расстраиваетесь и просите безалкогольный Bellini (450 р.), обманчиво похожий по вкусу на сухое игристое. Еда в баре заигрывает соседством французских закусок с джанк-фудом, неудивительно, что местный must eat — курица а-ля Кентукки (450 р.), напоминающая стрипсы в KFC.

Адрес Ординарная, 4 Время работы пн-вс 14.00–2.00 Телефон +7 905 275 55 69