Долговечная любовь: многоразовая трубочка из стали, тарелка из березы и натуральные ароматические свечи на стол — собрали экоподарки для близких на 14 февраля.

Термобутылка Volmix

Бутылка из стали сохранит напитки холодными в течение 24 часов, горячими — 12 часов. А плотная крышка не позволит смузи, чаю или кофе расплескаться по сумке.

Купить 1110 р.
Многоразовый пакет для хлеба Ecobags

Хлопковый мешочек станет хорошим спутником в любимую пекарню — он заменит одноразовые пластиковые или бумажные пакеты. Советуем дарить сразу с буханкой.

Купить 312 р.
Свеча Sex от PurPur

Свечу делают из смеси соевого и кокосового воска, добавляя хлопковый фитиль. В терпком сладком аромате — тубероза, сандал, жасмин и грейпфрут.

Купить 1850 р.
Стеклянная трубочка Zeero

Трубочки есть разных оттенков: от молочного до ярко-синего или оранжевого. Форму тоже можно выбрать — есть прямые или с изгибом для более удобного питья.

Купить 120 р.
Набор для завтрака с собой от Kilner

В банке удобно носить завтраки: кашу, гранолу, йогурт или смузи. Герметичная крышка позволяет также использовать тару для жидкостей.

Купить 1100 р.
Пищевой контейнер Stasher

Контейнер подойдет для хранения, замораживания и переноски продуктов — например, ягод, фруктов, бутербродов. Бонус: пакет избавит сумку от запаха еды.

Купить 894 р.
Деревянный поднос для завтрака H&M Home

На подносе из дерева манго можно принести романтический завтрак в постель. А что еще нужно?

Купить 1699 р.
Складной стакан Stojo

Если у вашего партнера еще нет многоразовой кружки, это станет отличным подарком. К стакану прилагается трубочка, а сложенным он занимает мало места.

Купить 1605 р.
Тарелка с широкими полями S.L.O.W. Home

Тарелка из березы отлично подойдет для красивых завтраков и сервировки. Ее не стоит мыть в посудомоечной машине, а после использования нужно просушить.

Купить 1610 р.
Медовые свечи Everydaylovelyday

Для романтического ужина точно пригодятся свечи. Ярко-розовые, интересной формы и с натуральным составом из пчелиного воска и хлопка — лучшее решение.

Купить 800 р.