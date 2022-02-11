Долговечная любовь: многоразовая трубочка из стали, тарелка из березы и натуральные ароматические свечи на стол — собрали экоподарки для близких на 14 февраля.
Бутылка из стали сохранит напитки холодными в течение 24 часов, горячими — 12 часов. А плотная крышка не позволит смузи, чаю или кофе расплескаться по сумке.
Хлопковый мешочек станет хорошим спутником в любимую пекарню — он заменит одноразовые пластиковые или бумажные пакеты. Советуем дарить сразу с буханкой.
Свечу делают из смеси соевого и кокосового воска, добавляя хлопковый фитиль. В терпком сладком аромате — тубероза, сандал, жасмин и грейпфрут.
Трубочки есть разных оттенков: от молочного до ярко-синего или оранжевого. Форму тоже можно выбрать — есть прямые или с изгибом для более удобного питья.
В банке удобно носить завтраки: кашу, гранолу, йогурт или смузи. Герметичная крышка позволяет также использовать тару для жидкостей.
Контейнер подойдет для хранения, замораживания и переноски продуктов — например, ягод, фруктов, бутербродов. Бонус: пакет избавит сумку от запаха еды.
На подносе из дерева манго можно принести романтический завтрак в постель. А что еще нужно?
Если у вашего партнера еще нет многоразовой кружки, это станет отличным подарком. К стакану прилагается трубочка, а сложенным он занимает мало места.
Тарелка из березы отлично подойдет для красивых завтраков и сервировки. Ее не стоит мыть в посудомоечной машине, а после использования нужно просушить.
Для романтического ужина точно пригодятся свечи. Ярко-розовые, интересной формы и с натуральным составом из пчелиного воска и хлопка — лучшее решение.