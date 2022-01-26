Придумали тест для тех, кто хочет в ресторан, но теряется в выборе.
Когда вы собираетесь в ресторан?
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Какое из блюд предпочтете?
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Как вы относитесь к алкоголю?
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Что вы закажете в новом месте?
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Какая атмосфера в ресторане вас привлечет больше?
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Вы скорее пойдете в…
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Какая кухня вам ближе?
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Сколько человек планирует пойти?
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Сколько вы готовы потратить?
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Какую локацию предпочтете?
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Планируете ли брать с собой питомца?
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Что для вас важнее в ресторане?
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