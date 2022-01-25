На Фрунзенской открылся ресторан Verd. Он порождение новой волны любви к итальянской кухне, на этот раз — в экоминимализме. Рассказываем, почему точно стоит заглянуть в Verd, если вы живете в Хамовниках, и зачем туда ехать специально.

Что это за место Verd (с итальянского — зеленый) — новый проект создателей винного бара Blau. Это универсальное место для обедов, ужинов, встреч за кофе и свиданий с бокалом вина. Место удивительно красивое: высокие потолки, натуральные материалы, деликатные цвета и окна в пол — после крохотных и тесноватых ресторанов в центре города ощущения очень свежие . Чем‑то заведение похоже на современные японские рестораны. Если мебель, то будто сколоченная из цельных кусков дерева (непонятно, почему все стулья одинаковые, — магия). Если вазы — то непременно сделанные вручную на гончарном круге. На столах стоят веточки мимозы, а огромные светильники заполняют пространство мягким южным светом. Пространство устроено так, что приходить можно в любом составе — и вдвоем, чтобы выпить вина и посмотреть в окно на мягкие хлопья снега, и огромной толпой, чтобы устроить семейный ужин или отпраздновать день рождения в интеллигентной компании. Поместятся все . А через пару недель обещают запустить завтраки, и мы уверены, что после этого столики придется бронировать.

Пространство

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Что в меню Verd — это ресторан итальянской кухни, но без пасты, пиццы и других привычных вещей. Основной курс — на морепродукты и овощи. Чтобы было проще, скажем, что итальянское тут даже не меню, а подход: свежие качественные продукты и много любви. Блюд немного: всего десять стартеров, шесть мезе, восемь основных блюд и два десерта. Зато в напитках можно потеряться. Кухней руководит испанец Витторио Чириззи (Margarita Bistro, Meatball Heaven, «Культурные люди»). Да-да, испанец. К продуктам в «Верд» относятся серьезно. Кроме понятного курса на zero waste, согласно которому все овощи, которые не попали в блюдо, отправляются в бульоны, здесь, например, не используют авокадо . И не только потому, что он всем надоел (попробуйте найти в Москве хотя бы одно место, где в завтраках не будет авокадо), но и потому, что для его выращивания требуется слишком много воды, удобрений и низкооплачиваемого труда. Вместо него предлагают броккомоле — как гуаккамоле, только из брокколи. Сочетания продуктов нетипичные. Тут можно найти блюда, в которых осьминог соседствует с фенхелем, а печеный топинамбур — с тем самым броккомоле и чипсами из топинамбура. Тартар готовят с пармезаном, а в куриный паштет вмешивают два вида шоколада — молочный и горький . Получается ни на что не похожая еда, над которой интересно подумать. Есть ее хочется молча, наслаждаясь и вдумываясь. Единственное, что команда не очень поняла на дегустации, — мортаделлу из осьминога с фенхелем: и у осьминога, и у фенхеля довольно деликатные вкусы, и все вместе получается не очень выразительно. Но, к счастью, это единственное, о чем здесь можно погрустить. Радует и размер порций. Эмпанадас с говяжьими щечками — никакой не стартер в привычном понимании, а добрый кусок мясного пирога с подливкой (к тому же очень вкусный). Зеленый салат по размеру, как будто вы не в Москве, а в Турции, а подают его с яйцом с жидковатым желтком. Фрикаделек из индейки дают сразу штук десять, и вместе с зеленым от трав картофельным пюре получается полноценный обед. Они нежные и совершенно диетические. Может быть, это не итальянская кухня в привычном понимании , но Verd точно заслуживает внимания и специально выделенного времени на ужин. Десертов всего два — тирамису и меренга с юдзу и лимоном. Они очень, очень маленькие, зато вы точно сможете их доесть после плотного обеда.

Зеленый салат Verd, 640 р. © Verd 1 из 7 Мортаделла из осьминога с фенхелем, 890 р. © Verd 2 из 7 Эмпанадас с говяжьими щечками, 760 р. © Verd 3 из 7 Сибас на гриле, 1100 р. © Verd 4 из 7 Куриный паштет с двумя видами шоколада, 490 р. © Verd 5 из 7 Фрикадельки из индейки с картофельным пюре и брусничным соусом, 720 р. © Verd 6 из 7 Десерт «Меренга, лимон, юдзу», 470 р. © Verd 7 из 7

Напитки Главная проблема модных ресторанов: еда может быть прекрасной, а вот кофе скорее всего будет на любителя. В Verd такой проблемы нет — зерно закупают у «Сварщицы Екатерины», классных московских обжарщиков. Так что на фильтре (250 р.) будет Кения, Колумбия или Эфиопия мытой обработки. Матчу (300 р.) готовят как классическую, чайную, так и из анчая (синюю), и из свеклы (розовую). Есть и деликатный на вкус куркума-латте. Обратите внимание на лимонады. Нам больше всего понравился перечный киви (400 р.). Его обязательно нужно пить через трубочку, чтобы вся мякоть попала сразу в рот. Киви разминают, приправляют душистым перцем и заливают содовой, получается сочный и освежающий напиток. Интересно пить и орчату (400 р.) — это напиток из миндально-рисового молока, которое готовят здесь же. Если хочется чего‑то понятного и почти родного, возьмите свежевыжатый сок из моркови, апельсина или грейпфрута (по 350 р.). Под вино выделили отдельную комнату в два квадратных метра, до потолка забитую вином из Италии, Франции и Испании. Есть и классические позиции, и органические вина, если хочется идти до конца в экопотреблении.

Чем пообедать Свежий хлеб с зеленым маслом, 250 р. Хлеб пекут каждое утро, и к двум часам дня он уже готов. Куриный паштет с двумя видами шоколада, 490 р. Подают со сладкой бриошью и вишневым джемом. Эмпанадас с говяжьими щечками, 760 р. Это кусочек мясного пирога с подливкой, хорош и как закуска под вино, и как самостоятельное блюдо. Сибас на гриле с томатным соусом, 1100 р. Качественное филе, классическое сочетание — рыба и кисловатый соус из помидоров и перцев, напоминающий израильскую макбуху. Топинамбур с броккомоле и фетой, 690 р. Классное сочетание топинамбура с топинамбуром: его и запекают, и готовят из него чипсы, которыми засыпают блюдо. Десерт «Лимон, юдзу и меренга», 470 р. Маленький, но невероятно удачный десерт из нежной меренги с начинкой из цитрусового джема. Правильная пара — фильтр-кофе (250 р.).

Адрес Малая Пироговская, 8 Время работы 14.00–23.00 Телефон +7 910 001 99 94 Instagram @verd.msc