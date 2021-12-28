Подводим итоги года и рассказываем о самых полюбившихся нам барах, ресторанах, кофейнях, пекарнях и закусочных, открывшихся в 2021 году.

Biologie Один из девяти российских ресторанов со звездой «Мишлен» неподалеку от усадьбы Архангельское

В ресторане, отмеченном главным мировым гастрономическим гидом, шефствует Екатерина Алехина — это ее первый самостоятельный проект. Место находится не в центре и даже не в пределах Москвы: чтобы попробовать хрустящие ляпуны из печи или паштет из трех частей утки, нужно доехать до села Ильинское в 17 километрах от столицы. Когда вы доберетесь, попадете в светлый ресторан с широкими окнами в пол и деревянной мебелью. Доски для столов и ламелей везли из Ярославской области, где разбирали старый Кремль, и из Костромы — это бывшие части пола избы позапрошлого века постройки. Первое, что стоит пробовать, — ляпуны. Круглую выпечку, похожую на пиццу, идеально брать на двоих — в одиночку справиться с порцией будет непросто. В отличие от итальянского аналога, в основу теста ляпуна добавляют заварку из ржаной муки и солода и ржаную закваску. Вкусы периодически меняют, сейчас есть три вида: с белыми грибами, трюфелем и скаморцей (1250 р.), с пепперони и моцареллой (1150 р.) и с грушей и тремя сырами — горгонзолой, пармезаном и камамбером (1150 р.). Кроме того, есть отличный сытный борщ, который подают с голубцами и пирожком с начинкой из бычьих хвостов (650 р.); несколько видов пасты с морепродуктами или грибами и пара десертов — медовик и «Павлова», оба по 650 рублей.

Адрес с. Ильинское, 30, стр. 2 Время работы вт 18.00–23.00, ср-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 489 77 70

«Л.Е.С.» Лечение голода травами и съедобными мухоморами

В конце июля шеф-гастроботаник Андрей Колодяжный и начинающий ресторатор Руслан Стекольщиков открыли на Тверском бульваре «Л.Е.С.». Игра слов оказывается правдивой — в стены ресторана встроены грядки, где для блюд выращивают дикорастущие травы. Ресторан популяризирует максимальное использование растений в процессе приготовления еды, однако назвать место веганским нельзя: во многих позициях микрозелень и хрустящие овощи соседствуют с мясом, морепродуктами и сливочными соусами. «Садовый салат» (700 р.) приносят на подушке грибиша — легкого аналога майонеза из вареных яиц, а ризотто из корешков с сахалинскими гребешками (1200 р.) подают под соусом из кокосового молока. На необычных блюдах сюрпризы не заканчиваются: среди напитков также немало интересного. К ужину предлагают коктейль Ivan с бурбоном на иван-чае (750 р.) или Cheese с вермутом на подкопченном козьем сыре (750 р.). Если планируете провести вечер без алкоголя, берите бокал домашней комбучи (350 р.), на вид напоминающей белое вино. Меню в ресторане обновляют каждый сезон. Зимой в основном используют коренья и растения Северной полосы, летом уделяют больше внимания зелени и фруктам. Шеф называет концепцию возвращением к истокам: раньше травы активно использовались в лечении, а сегодня становятся основой для пищи. Эксперимент переплетается с традицией, но очевидно одно: сейчас найти похожий ресторан в Москве достаточно трудно.

Адрес Тверской б-р, 9 Время работы пн-вс 10.00–0.00 Телефон +7 925 887 01 83

La poste Красивая пекарня с ремесленным хлебом, кексами и слойками

Главной пекарней года заслуженно можно назвать La poste — «хлебную почту» владелиц Оксаны Кузнецовой и Елены Кадочниковой. Оксана училась мастерству во Франции в гастрономической школе Lenôrte и Национальном институте хлебопекарного и кондитерского искусства в Руане, а также разрабатывала рецепты для московской сети «Печорин». Сейчас работает два пространства: первое на Ленинградском проспекте между метро «Динамо» и «Аэропорт» открылось в марте этого года, второе — поменьше — принимает гостей на Мясницкой с апреля. В любом можно купить свежий ремесленный хлеб на закваске длительной ферментации (не менее суток), включая тот, что не содержит глютена, сахара или животных жиров. Из сладкого выпекают хрустящий тарт-татен с яблоками (320 р.), бриошь с черной смородиной (180 р.), канле (140 р.), овсяное или шоколадное печенье (100 р.), несколько видов круассанов — от классического (160 р.) до брусничного (320 р.) — и два кекса по 550 рублей: лимонно-миндальный или шоколадно-банановый.

Адрес Ленинградский просп., 48 Время работы пн-вс 8.00–21.00 Телефон +7 (495) 197 56 36

Mina Итало-ливанская кухня на Малой Никитской

Проект Арама Мнацаканова (Probka, Maritozzo, Mама Tuta) объединил ближневосточную и средиземноморскую кухни. Любители обеих могут найти здесь блюда на свой вкус: в меню равиоли с белыми грибами и трюфелем соседствуют с табуле и кюфтой из ягненка, а пицца с ветчиной и грибами — с бабаганушем и пряной мухаммарой из сладких перцев. Советуем начать с закусок: хумуса (450 р.), сыра лабне с огурцами или томатами (450 р.) или бабагануша на яркой тарелке, постепенно переходя к горячему — цыпленку с мухаммарой, вегетарианскому стейку из цветной капусты и храйме. Последнее блюдо готовят из палтуса: томят в томатном соусе с оливками, тархуном, зирой, фенхелем и копченой паприкой. В коктейльной карте — классические негрони, джин-тоник, шприц, несколько вариаций на просекко и легкий «Сгроппино» на водке и лимонном сорбете. Сдержанные оттенки темно-зеленого и охры в интерьере хорошо сочетаются с фотогеничной посудой от Bitossi. Посадка в Mina довольно плотная — столы расположены близко к друг другу: под вечер будьте готовы к шумной компании вокруг.

Адрес Б.Никитская, 16 Время работы пн-вс 11.30–23.00 Телефон +7 (499) 390 50 90

Ava Ресторан Антона Пинского, Артема Лосева и Виталия Истомина на Патриках

Открытие места мало кто пропустил: чешские фарфоровые тарелки с цветочным узором, фотогеничный картофель с черной икрой и золотой сметанник то и дело мелькали в ленте инстаграма после начала работы ресторана. Общий облик пространства тоже получился удачным. Несмотря на небольшое помещение, дизайнеру Ирине Глик удалось вместить открытую кухню, столы для пар или небольших компаний и организовать пространство так, чтобы гости могли комфортно сесть не слишком близко друг к другу. Визитная карточка Ava — картофель Angler с черной икрой (1200 р.). Владельцы врать не стали и признались, что увидели похожее блюдо в одноименном ресторане в США. Выглядит картофель элегантно — тонкие хрустящие слои корнеплода поливают сметаной и добавляют черную икру. Кроме того, есть небольшие пончики с крабом (550 р.), желе из шампанского с земляникой (650 р.), свекла с йогуртом и хурмой (490 р.) и отличная жареная картошка с яйцом пашот и трюфелем — к слову, этот вариант корнеплода нам понравился даже больше, чем Angler. Завершить еду можно сметанником с «платком» из золота сверху (750 р.) или мильфеем с мороженым (550 р.) — официант принесет сосуд с подожженным ромом и эффектно выльет его на холодный шарик.

Адрес М.Бронная, 21/13, стр. 2 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 (495) 098 04 80

«2046» Спешелти-кофе в мире будущего

«Космическое кафе» между «Смоленской» и «Парком Культуры» молодые предприниматели Иван и Наталья Проскурины открыли совместно с шеф-бариста «Ладо» Фуадом Джаббаровым. Название — не только взгляд в будущее, но и отсылка к фильму Вонга Карвая. В футуристичном интерьере от Гарри Нуриева преобладают бетон, металл и неоново-зеленый цвет, над баром нависает круглая бегущая строка, а на стенах расположили цифровые изображения неба — элементы инсталляции «Дом всего мира» Лидии Руссковой и Ромы Бантика. Несмотря на инстаграмность интерьера, приходить в «2046» нужно прежде всего за кофе. Зеленое зерно для напитков владельцы выбирают сами, а за его обжарку отвечают Underground Coffee Project. При составлении меню учли разные вкусы: любителям черного кофе нальют чашку фильтра (200 р.) с ровным балансом кислотности и горечи, почитателям сладких напитков предложат латте с домашним соусом из каштанов (350 р.), а тем, кто хочет чай, заварят маття-латте (300 р.) или пять нескучных травяных блендов (250 р.). Меню «2046» состоит из сэндвичей, салатов и каш — такие блюда подойдут для плотного завтрака или неторопливого бранча с друзьями. Сладкую выпечку заказывают у недавно открывшейся Bakery Layerz Глена Баллиса и Тома Халпина — рекомендуем слоеный даниш с клубничным кремом и хрустящей карамельной корочкой за 320 рублей.

Подробности по теме Пекарня Layerz: отдельная комната для круассанов и похмельная выпечка Пекарня Layerz: отдельная комната для круассанов и похмельная выпечка

Адрес 1-й Неопалимовский пер., 7–9 Время работы пн-пт 8.00–21.30, сб-вс 10.00–21.30 Телефон +7 (499) 252 76 79

Muse Муза для любителей гастроэстетики

Новый проект Александра Оганезова (Rémy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar, Gentle) расположили в просторном светлом пространстве на Большой Дмитровке. Минималистичный и светлый интерьер, открытая кухня и сама подача блюд — в фарфоровых тарелках с золотой каймой, хрустальных пиалах или на расписных блюдцах — так и просятся в инстаграм или как минимум в фотоленту на память. Важную часть меню отвели завтракам. Есть несколько вариаций из яиц, панкейки, каши, сырники и сэндвичи — все подают до полудня. Яйца могут приготовить по-разному: это и ожидаемые скрембл, глазунья, омлет и более необычные — испанская тортилья (250 р.), турецкая яичница с паприкой или лососем на выбор (650 р.) и печеные яйца. Последние напоминают пашот, их подают с икрой, трюфелем или тунцом: советуем приступать к ним сразу после подачи — из‑за глубокой посуды они могут дойти под воздействием температуры прямо на вашем столе и превратиться в яйца всмятку. К сладкому — например оладьям или сырникам — советуем заказать свежие ягоды или варенье, а к панкейкам из шпината и банана — лосось, бекон или икру. Добавки находятся на последней странице меню. Разнообразно не только утреннее меню: из основного пробуйте орзо с копченым угрем (950 р.), суп из ягод со страчателлой (570 р.), осьминога с соусом на основе саке (1300 р.) или сладкие сырые креветки с обожженным манго (950 р.) — не пугайтесь черного цвета фрукта: внутри он мягкий, сочный и ярко-желтый.

Адрес Б.Никитская, 14/2, стр. 7 Время работы пн-вс 8.00–0.00 Телефон +7 (967) 270 93 72

Mini Турецкое бистро у Тверской

За приоткрытыми шторами с восточным орнаментом расположили небольшое пространство от основателей Tilda Food & Bar Павла Казьмина и Валерии Шулюмовой. В «Мини» всего три посадочных места: небольшие столики установили в ряд у стены, за каждым уместится не более двух человек — удобно сесть большой компанией не удастся. Еще есть три места для перекуса стоя: удобный вариант для тех, кто забежал на быстрый ланч и не планирует задерживаться надолго. Сейчас в меню всего две основные позиции, обе крайне удачные — кюфта с бараниной и балык-экмек со скумбрией (по 390 р.). Начинка и название — их единственные отличия: блюда подают в лаваше со свежими помидорами, луком и зеленью, зернами граната и мятой. Если острое вам не по вкусу, обязательно предупредите персонал перед заказом: в оба варианта добавляют халапеньо и острый соус. Сочная нежная баранина в кюфте практически не имеет специфического запаха, советуем: попробуйте, даже если обычно вы предпочитаете другое мясо. Из закусок есть оливки, из сладкого — лукум, халва и турецкий бублик симит с медом. Последний, к слову, разбирают быстрее всего. На приготовление блюд уходит примерно по 15 минут: пока ждете, можете взять чай в традиционном турецком стакане бардаке, послушать восточную музыку и сделать пару красивых фотографий винтажного ковра и красной мебели. В будущем владельцы планируют разнообразить меню, а в теплое время года обещают устраивать вечеринки, маркеты и диджей-сеты на веранде перед входом.

Адрес Тверская, 19, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 926 270 83 64

Kano Двухэтажный ресторан в Крылатском

От ресторанов в спальных районах зачастую ничего хорошего ожидать не приходится, но Kano в Крылатском — удивительное исключение. На самом деле это два заведения: бар на первом этаже и ресторан на втором. Бар подойдет, чтобы выпить после работы и спокойно пойти домой пешком, а в ресторан легко можно привести всю семью на праздник. Из других районов Москвы сюда тоже стоит доехать. Шеф Игорь Корнеев ловко соединил японскую и северную кухни в меню, в котором прекрасно все: от сала из масляной рыбы (540 р.) и тартара из ямальского оленя (820 р.) до утиной ножки с изюмом (990 р.) и медовика с сорбетом из облепихи (390 р.). Это яркая, насыщенная вкусом и совсем не простая еда. Ее интересно есть, разгадывая сочетания и прислушиваясь к ощущениям. В ней нет вычурности, золота, серебра и толстого слоя трюфельных хлопьев, но чувствуется безусловная любовь Корнеева к продуктам. Понятно, что их сейчас любят все, но чтобы так! Место года в рубрике «Надо ехать специально».

Адрес Ярцевская, 31 Время работы пн-вс 13.00–0.00 Телефон +7 (499) 624 10 90

Restaurant by Deep Fried Friends Интересные коктейли и вечеринки от пяти друзей

Ресторан от творческого объединения Deep Fried Friends работает меньше двух месяцев. При этом с уверенностью можно сказать, что это одно из самых громких открытий года — уже в первые недели после открытия занять столик вечером без брони было достаточно сложно. К большой аудитории DFF прибавляем отличную команду поваров и барменов во главе с Антоном Ковальковым («Белуга») и Денисом Кряжевым и получаем место с хорошей нескучной едой и коктейлями и шумными вечеринками по выходным. Из еды есть пончик с томленой утиной ножкой (790 р.), зеленый салат с кейлом, мятой, лабне и гранатом (510 р.), который идеален в паре с любым блюдом из меню, сладкие аньолотти (итальянская паста с начинкой) с тыквой (790 р.) и кремовый желтый горох с карамельным маслом (450 р.). Последний рекомендуем заказывать со свежеиспеченной домашней лепешкой и намазывать взбитую массу на теплый хлеб. Мясоеды, любители рыбы или же вегетарианцы будут чувствовать себя тут комфортно: позиций на любой вкус в меню практически поровну. К блюдам отлично заказать коктейли — все не терпкие и достаточно легко пьются. Даже если вы не хотите почувствовать сильный алкогольный эффект, не переживайте — для этого нужно выпить хотя бы три порции. Советуем начинать знакомство с пряного Tomato на водке и томатной воде с чили и корицей, сочного кисло-сладкого Nectarine на джине с нектарином, эвкалиптом и цитрусовым тоником или Houjicha Fizz с японским чаем, джином и березовым соком.