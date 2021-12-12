Новогодние праздники — время подарков и чудес. Во ВкусВилле устроили сразу две праздничные акции: одна помогает жителям разных городов найти общие интересы, а другая — выгодно закупиться любимыми продуктами для долгих декабрьских вечеров и сохранить деньги на подарки близким.

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У москвичей появилась возможность побывать на море в начале декабря, а у жителей Сочи — присоединиться к предновогодней суете столицы. Фантастический телепорт образовался прямо в центре двух городов: объединить вкусы жителей и подарить каждому маленькое вкусное чудо решились в сети супермаркетов «ВкусВилл».

В двух магазинах сети — на Большой Грузинской д. 57 корп. 1 в Москве и Курортном проспекте д. 16 в Сочи — 11 и 12 декабря каждый покупатель сможет поучаствовать в интерактиве: нужно угадать вкусы человека, зашедшего в магазин по другую сторону телепорта . На выбор предлагается три варианта: воздушный круассан на масле, флайчипсы (зерновой полезный снэк) и сочная морковь-мини. Если интуиция не подведет игрока, оба получат угаданный продукт в подарок. А если вкус не угадан, то можно сделать памятное фото через телепорт, чтобы сохранить праздничное настроение.

Получилась мгновенная доставка радости: приятный сюрприз из другого города поможет сохранить бодрость и хорошее настроение в самое холодное и темное время года . И даже если вы не можете лично почувствовать соленый морской воздух или услышать звук курантов, вкусная еда остается вкусной едой вне зависимости от места проживания. «ВкусВилл» стирает границы и сохраняет веру в добрые чудеса. С круассанами и морковкой!

На этом новогодние бонусы не заканчиваются: в команде «ВкусВилл» считают, что Новый год — это атмосфера, которая нас окружает, люди, которых мы любим, и вкусы, которые вызывают приятные воспоминания о праздниках . Начать готовиться к ним можно уже сейчас: сеть запустила «Вкусный календарь». С ним каждый день покупатели смогут купить определенный продукт со скидкой 15% офлайн. А если заказать этот продукт в интернет-магазине, кроме скидки на карту лояльности будет начислен кешбэк — 10% от стоимости продукта. Среди предложений — сыры, мясо, рыба и другие вкусности к новогоднему столу.

