На крупнейшем сайте органической косметики и продуктов есть все, что может понадобиться людям с внимательным отношением к природе или тем, кто соблюдает диету. Рассказываем о пасте из нута, полезной замене M&M’s и ореховых маслах, которые понравятся не только веганам и зожникам.

Паста из кунжута 723 р.

Кроме кунжута, в пасту ничего не добавляют, семена перетирают в однородную не слишком густую массу. Тхина хорошо сочетается и с мясными, и с рыбными, и с овощными блюдами. Самый лучший вариант: собрать салат (можно завернуть его в лаваш или положить между поджаренными ломтиками хлеба) и добавить пасту в качестве натурального сытного соуса.

Купить Kevala Tahini

Органический соевый соус 419 р.

Tamari от Eden Foods — один из самых продаваемых соевых соусов на iHerb. И не зря: вкус у него ярче, чем у классических, и больше напоминает мисо. Будьте аккуратны: как только баночка опустеет, вы сразу захотите повторить заказ и вряд ли будете с теплом вспоминать привычные магазинные альтернативы. Соус, к слову, подойдет и тем, кто не употребляет глютена: в его составе нет пшеницы, в отличие от большинства аналогов.

Купить Eden Tamari Soy Sauce

Масло из обжаренного фундука 947 р.

Разнообразию масел на сайте можно позавидовать. Одна из самых популярных марок — La Tourangelle. Если вы новичок и, кроме оливкового и подсолнечного, ничего не пробовали, закажите масло авокадо, базиликовое или чесночное. А если этими вас уже не удивить, пробуйте масла из обжаренных орехов: фисташковое, фундучное, миндальное, из пекана или из грецкого ореха. Советуем добавлять на утренние тосты, к рису или в салаты.

Купить La Tourangelle Hazelnut Oil

Пенне из нута и чечевицы 361 р.

Плотная паста для тех, кто не употребляет глютена. В составе три вида муки: из нута и желтой и красной чечевицы. Готовить такие макароны можно любым привычным способом: пенне с томатной пастой, грибным соусом или болоньезе никогда не будут лишними.

Купить Chickapea Penne

Овсянка без глютена в чашке 187 р.

Хороший завтрак не всегда удобно взять с собой. Этот — легко! Овсянку без глютена с семенами льна и чиа, ягодами черники и лесными орехами можно залить кипятком в дороге или дома, дать настояться несколько минут, перемешать и полноценно позавтракать. У банки есть плотная крышка, поэтому порцию вполне можно переносить в сумке, если вы не доели или планируете перекусить в пути.

Копченая паприка 467 р.

Специя концентрированная, советуем добавлять немного в мясные блюда и супы. Первая баночка может тратиться ежедневно и стать главной на полке со специями. Если вы влюбитесь в добавку так же, как мы, заказывайте повторно большую упаковку в полкило — так значительно выгоднее.

Купить Frontier Natural Products Paprika

Феттуччине из эдамамэ 255 р.

На iHerb можно найти множество макарон из самых разных составляющих. Если вы давний пользователь сайта и уже успели попробовать полбяные, нутовые, рисовые, гречневые, конопляные и чечевичные, закажите длинные зеленые феттуччине из бобов эдамамэ. Вкус у них неяркий, поэтому как самостоятельное блюдо есть их может быть скучно. Зато в паре с морепродуктами, печеными овощами или соленым соусом, например, соевым или песто, получится отличный обед или ужин. Еще один плюс: макароны не надо варить. Достаточно положить в кипяток, накрыть крышкой и через три минуты достать готовую пасту.

Купить Seapoint Farms Fettuccine

Чипсы из синей кукурузы 484 р.

Похрустеть чипсами может захотеться даже самым строгим сторонникам здорового питания. Выход есть: органическая закуска из фермерской синей кукурузы, масла канолы и морской соли. Заменить ей Pringles или Lay’s будет сложно, но желание разнообразить просмотр фильма более полезным перекусом чипсы удовлетворят.

Драже с арахисовой пастой 379 р.

Еще одна более здоровая замена, на этот раз M&M’s. Шарики из горького шоколада с натуральным арахисовым маслом внутри нам понравились даже больше: начинка тает во рту, оставляя маслянистое ореховое послевкусие. У марки есть еще три вида конфет, на сайте найдете один из них — с цельным миндалем и горьким шоколадом.

Купить Little Secrets Peanut Butter

Чай с корицей 644 р.

Красивые чаи в ярких жестяных упаковках купить можно не только на iHerb: если не хотите ждать доставку из США две недели, смотрите Ozon. В любом случае найдете больше пятидесяти вариантов — от классических эрл-грея и улуна до ягодного с васильками и голубикой или имбирного с кокосом и ванилью. Мы остановили свой выбор на идеальном зимнем сочетании — черном чае с корицей, цедрой апельсина и сладкой гвоздикой. До Нового года не так далеко, советуем начинать создавать себе праздничное настроение уже сейчас.

Сырое масло из пекана 881 р.

Если вы любите тосты с арахисовой пастой и джемом, как в американских фильмах, паста из не менее популярного на Западе ореха пекан вас не разочарует. Это отличная альтернатива арахисовой и точно более интересная. В составе два ореха: пекан и кешью — подсластителей нет, поэтому при желании можно добавить варенье или намазать массу на уже сладкие оладьи или блины.

Купить Artisana Organics Pecan Butter

Лапша из бурых водорослей 245 р.

Лапша похожа на фунчозу, в ней практически нет ни калорий, ни вкуса. При этом вместе с овощами и соленым азиатским соусом от нее невозможно оторваться. Сытости, правда, можно ждать долго, поэтому есть риск съесть за раз полсковородки. Лапша достаточно жесткая, поэтому, чтобы сделать ее более пригодной для жевания, перед приготовлением можно замочить с половиной чайной ложки соды и соком лимона на 20 минут.

Купить Sea Tangle Kelp Noodles