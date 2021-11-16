Гедза — одна из популярнейших закусок и обязательный пункт в меню японских идзакая. В зависимости от региональных предпочтений, начинкой может быть и свинина, и креветка, и овощи. Единственный их минус: гёдза всегда мало! Рассказываем, где в Москве попробовать или заказать доставку этих японских пельменей.

Gyoza Mazaya

© Gyoza Mazaya

Миниатюрная и яркая гедзочная открылась в сентябре аккурат у входа в метро Павелецкая на Новокузнецкой улице. В центре помещения — вытянутая прямоугольная барная стойка, за которой приглашают разместиться гостей. Рабочее пространство за баром делят повара и бармены. Интерьер подчеркивает задумку заведения: это закусочная, место, где можно перехватить что‑то на бегу. В меню на первом месте гедза и роллы, плюс закуски, фингер-фуд и десерты. Получается микс японской, европейской и перуанской традиций. Гедза можно заказать по 3, 5 или 7 штук в порции, всего их 6 видов. Цены демократичные: 5 гёдза со свининой и угрем в классическом тесте стоят 300 руб., с королевской креветкой и ростками бамбука в светло-розовом тесте — 350 руб., со сливочным лососем и унаги в черном тесте — 450 руб. Еще можно выбрать способ приготовления: на пару, во фритюре или традиционный для Японии — в специальном гриле. Последний интереснее всего: снизу гёдза слегка поджариваются, а сверху — запариваются, и в итоге становятся очень сочными.

Адрес Новокузнецкая, 39 Время работы 11.00–23.00 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (903) 970 24 44 Инстаграм @gyozamazayamsk Доставка через агрегатор «Яндекс» или Delivery Club

Ra’men

© RA’MEN

В Ra’men — большие порции раменов, как будто в аниме, коктейли по мотивам фильмов Миядзаки и рамен «Наруто» — да, прямо как в «Наруто». Особое место в меню Ra’men отведено гёдза. Весь процесс приготовления шеф-повар Владислав Кистаев контролирует сам. Тесто замешивает без яиц на муке с низким содержанием белка. В свиной фарш добавляет корень имбиря, чеснок, рубленую капусту и саке. Гёдза в баре обжаривают в кунжутном масле с добавлением соевого соуса и шрирача. Здесь можно попробовать три вида: с лососем (420 р.), свининой (380 р.) и креветками (450 р.). Если любите поострее, можно попросить несколько видов

дополнительных острых соусов.

Izumi

© Izumi

Ресторан-бар с караоке предлагает аутентичное японское меню от шеф-повара Кобаяши Кацухико. В Izumi подают традиционные для идзакая закуски, и блюда, которые японцы едят дома каждый день. 9 видов раменов, японский карри, удон, соба, донбури и японские десерты, в числе которых данго и хлопковый чизкейк. Гёдза три вида, в порции 5 штук: с креветками (400 руб.), веган-гёдза с овощами и фунчозой (320 руб.) и со свининой (350 руб.). В качестве фуд-пейринга предлагают коктейли с идущими в комплекте хокку.

Butler The Japanese Bar

© Butler

Butler The Japanese Bar — настоящий японский бар. Им занимается Юта Инагаки — выходец из Линзы. К строгим напиткам здесь подают классические барные токийские закуски. Гедза с креветками и с соусом на основе соевого соуса, масла чили и понзу (450 руб.) вполне подходят для ужина после работы и к Old Fashioned (750 р.). Местный вариантного коктейля довольно интересный: его смешивают готовится на трех биттерах, без ангостуры, но с тростниковым сахаром и бурбоном.

Адрес Сретенка, 24/2с1 Время работы вт-вс 19.00-01.30 Средний чек 700–1700 р. Телефон +7 (926) 852 44 27 Инстаграм @butlerjapanesebar_moscow Доставка нет

Good Food Bowl

© Good Food Bowl

Первый веганский ресторан азиатской кухни открылся еще в августе в «Москва Сити», и к ноябрю обзавелся доставкой с собственным приложением для смартфонов. Авторы проекта стремились создать вкусную и полезную еду, которая может помочь комфортно перейти на растительное питание, а еще познакомить как можно больше людей с богатым разнообразием здоровой веган-кухни в формате быстрого питания. Получился ресторан с полезной едой с легкой термической обработкой и полным отсутствием продуктов животного происхождения. Гедза здесь готовят из пшеничной муки, начиняют овощами или растительным мясом, а подают с веган-сметаной из орехов и с веган-версией соуса унаги. В порции 6 штук, есть версии с грибами и бобами эдамаме (180 руб.), с тофу, пекинской капустой, морковью и шпинатом (240 руб.), и гедза с сейтаном (200 руб.).

Подробности по теме Грибы вместо гребешков: стоит ли идти в веганский ресторан Good Food Bowl Грибы вместо гребешков: стоит ли идти в веганский ресторан Good Food Bowl

Nagoya

© Nagoya

Самый долгоиграющий представитель японской кухни в этой подборке. Закусочная Nagoya работает с 2017 года и предлагает повседневную недорогую и аутентичную еду, которую можно встретить в любом японском заведении: гюдон, окономияки, такояки, рамены, комплексные сеты тейшоку. Пельмени гёдза здесь жарят во фритюре, в меню есть как сытные мясные, так и десертные. Гедза с креветками и овощами обойдутся в 325 руб. за 6 штук, большой сет из 18 пельменей — 1050 руб., а гедза с яблочной начинкой и карамельным соусом — 250 руб. за 5 штук.

[KU:]

© [KU:]

Демократичный ресторан совмещает два традиционных для Японии формата: раменную и изакая. Здесь собраны все отличающие хорошую изакая специалитеты: внушительная подборка сакэ, многочисленные закуски, блюда на теппане и роллы, так необходимые россиянину в заведении с японской кухней. Можно взять 3 или 5 гёдза со свининой (360 руб. за 5 шт.) или с креветкой (420 руб. за 5 штук). А на десерт — яблочные гедза с соленой карамелью и шариком ванильного мороженого (380 руб.).

Адрес Большая Грузинская, 69; Смоленская, 8; Пресненская наб., 10/2; Лесная, 20с3, «Депо» Время работы зависит от ресторана Средний чек 700-1700 р. Телефон зависит от ресторана Инстаграм @ku_moscow Доставка через сайт