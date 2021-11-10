4 ноября исполнилось 20 лет с момента премьеры первого фильма про Гарри Поттера. Мы пересмотрели все части, чтобы ничего не упустить, и теперь предлагаем пройти тест и вспомнить самые интересные моменты, связанные с едой, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните детали фильмов. Соберитесь, будет непросто!
Начинаем с того самого торта от Хагрида на одиннадцатилетие Гарри. Как волшебник написал «С днем рождения»?
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Впервые оказавшись в «Хогвартс-экспрессе», Гарри основательно закупился сладостями. Из какой ему достался вкладыш с Дамблдором?
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А вот Рону денег на конфеты при первой поездке в школу не хватало. Что он хотел больше всего?
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Эльф-домовик Добби впервые появился в фильме о Тайной комнате. Он попросил Гарри не ездить в Хогвартс, но юный волшебник и слушать не хотел. Что сделал Добби за неповиновение?
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В «Узнике Азкабана» дементоры впервые напали на Гарри. Что предложил профессор Люпин после атаки, чтобы восстановить силы?
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Несмотря на появление дементоров на третьем году обучения, Гарри все равно радовался встрече с однокурсниками. Ребята нашли конфеты со звуковыми эффектами, какое животное досталось Невиллу Долгопупсу?
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В какой части Невилл подумал, что убил Гарри, накормив его волшебными водорослями?
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Герои часто удивлялись неуемному аппетиту Рона. На картинке Гермиона отчитывает его за обжорство, таких сцен было несколько в разных частях истории. Давайте вспомним, что ел Рон, когда волшебница возмущалась в пятом фильме «Орден Феникса»?
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В «Принце-полукровке» Гермиона пригласила Кормака МакЛаггена на рождественскую вечеринку к профессору Слизнорту, чтобы заставить Рона ревновать. Ситуация вышла из‑под контроля, Кормак оказался слишком настойчив. Какое блюдо Гермиона с радостью взяла у официанта?
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Продолжаем вспоминать «Принца-полукровку». Что Драко Малфой положил в Исчезательный шкаф, чтобы проверить его исправность?
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В первой части «Даров смерти» после падения Министерства магии Гарри, Гермиона и Рон трансгрессируют на Шафтсбери-авеню и пытаются придумать план дальнейших действий в кафе. Что заказали ребята?
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И напоследок: в названии теста есть часть заклинания, которое один из учеников пытался исполнить. Сможете вспомнить, кто именно и когда?
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