4 ноября исполнилось 20 лет с момента премьеры первого фильма про Гарри Поттера. Мы пересмотрели все части, чтобы ничего не упустить, и теперь предлагаем пройти тест и вспомнить самые интересные моменты, связанные с едой, чтобы проверить, насколько хорошо вы помните детали фильмов. Соберитесь, будет непросто!